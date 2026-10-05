Uma gota de água, uma dose de medicina e um lugar na escola pode ser uma fonte de verdadeira felicidade O sorriso nem sempre é expressão de um momento de felicidade temporária. Para muitas pessoas ao redor do mundo, pode ser o sinal de que eles recuperaram a segurança, superaram uma crise ou conseguiram um novo […]

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Uma gota de água, uma dose de medicina e um lugar na escola pode ser uma fonte de verdadeira felicidade

O sorriso nem sempre é expressão de um momento de felicidade temporária. Para muitas pessoas ao redor do mundo, pode ser um sinal de que recuperaram a segurança, superaram uma crise ou têm uma nova chance de viver. Por ocasião do Dia Mundial do Sorriso, celebrado em 2 de outubro, é evidente a importância dos esforços que permitem às pessoas recuperar as condições essenciais dos sorrisos: alimentação, medicamentos e água potável, bem como educação, abrigo e cuidados de saúde.

Reunimo-nos com o Dr. Shourouq Alnakdi, especialista em relações comunitárias no LIFE for Relief and Development, que ficou em terceiro lugar este ano de acordo com as avaliações do Charity Navigator entre as melhores organizações que trabalham para enfrentar os desafios relacionados à pobreza. Aqui está a entrevista:

– O que significa sorrir para as organizações humanitárias e caritativas em geral?

Para nós, significa sorrir para os rostos dos mais vulneráveis, através de programas humanitários e de desenvolvimento implementados em 61 países em todo o mundo. Para nós, o sorriso é sobre crianças, famílias, idosos, pessoas com deficiência e comunidades afetadas por crises e guerras.

As crianças órfãs estão entre as categorias que necessitam de apoio contínuo, não só para atender às suas necessidades básicas, mas também para garantir a sua educação continuada, acesso aos cuidados de saúde e desenvolvimento em um ambiente mais estável. Através do seu Programa de Patrocínio Órfãos, lançado pelo LIFE em 2002, milhares de crianças em diferentes países estão a receber apoio para as ajudar a satisfazer as suas necessidades básicas e a continuar a sua educação, nomeadamente através do fornecimento de material escolar, da construção e reabilitação de escolas e de bolsas de estudo universitárias para permitir aos jovens continuarem a sua educação apesar das dificuldades económicas.

– Você realmente tem a capacidade de fazer órfãos sorrir em zonas de guerra?

Com certeza. São crianças cujo sorriso não é só no rosto, mas vem do coração. Apegam-se à menor esperança de segurança e voltam a uma vida normal.

No Líbano, por exemplo, as crianças se juntam à nossa equipe assim que uma atividade de apoio psicossocial é anunciada. Em Gaza, fornecer material escolar e um lugar numa tenda educativa pode trazer imensa felicidade a uma criança. No Sudão, fornecer medicamentos à mãe de um órfão pode fazê-lo sorrir, porque ele sente que nós protegemos sua única marca de segurança na vida: sua mãe. O mesmo se aplica à fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão, bem como ao Iémen, ao Iraque e à Somália. Os sorrisos desses órfãos são uma fonte de motivação que nos ajuda a superar todas as dificuldades.

E não se trata apenas de zonas de guerra. No ano passado, a transferência de famílias que viviam em tendas para lares na Síria trouxe felicidade às viúvas e aos seus órfãos. Essas casas os protegiam do risco de morrer de frio durante o inverno. O fornecimento de roupas, alimentos e abrigo às pessoas deslocadas por inundações e terremotos também pode restaurar uma sensação de segurança.

– A pobreza é causa de infortúnio e perda de sorriso?

Nem sempre. Pobreza não significa apenas ficar sem dinheiro. Por vezes, pode significar ter dificuldade em aceder a alimentos, medicamentos ou educação. É por isso que os programas LIFE incluem ajuda alimentar e assistência financeira que permitem às famílias satisfazer as suas necessidades diárias de acordo com as suas circunstâncias. A assistência financeira proporciona mais flexibilidade às famílias para determinarem as suas prioridades, enquanto a ajuda alimentar ajuda a aliviar uma carga crítica para as famílias de baixa renda, especialmente quando os preços dos alimentos aumentam ou as fontes de renda são interrompidas.

Em muitos casos, o sorriso que aparece no rosto de uma mãe depois de ter recebido comida suficiente para seus filhos reflete a sensação de que um pesado fardo acaba de ser removido.

Os idosos e as pessoas com deficiência, em particular, também enfrentam necessidades crescentes em tempos de crise, especialmente quando os serviços de saúde e sociais estão em declínio ou as famílias são obrigadas a se mudar.

A ajuda alimentar e médica, bem como o fornecimento de necessidades básicas, ajudam a reduzir algumas das suas preocupações e a preservar ainda mais a sua humanidade e dignidade.

Os serviços de audição e visão são também de particular importância, quer incluam exames médicos, óculos, dispositivos de assistência ou intervenções terapêuticas. Eles podem ajudar as crianças a continuar sua educação, adultos para trabalhar e idosos a se comunicar melhor com suas famílias e comunidades.

– Por que sempre ouvimos « risos de riso » durante projetos de perfuração de poços, tanto para crianças quanto para mulheres?

Isso mesmo. Os projectos de fornecimento de água potável segura são uma das formas mais importantes de ajuda sustentável. Poços de perfuração e a criação de fontes de água não só fornecem água; Eles também reduzem o tempo e o esforço das famílias para coleta-lo e ajudam a reduzir os riscos à saúde associados à água insegura.

Para as crianças, ter uma fonte de água próxima pode significar mais tempo para ir à escola, enquanto para as mulheres e famílias, pode reduzir um dos fardos diários mais difíceis.

Durante as operações de perfuração, especialmente em países africanos, muitas vezes ouvimos explosões de risos quando a água começa a fluir e suas gotas claras aparecem. Isto congratula-se com o coração daqueles que contribuíram para o financiamento do poço e encoraja-os a continuar a fazer o bem aos necessitados.

Nosso trabalho também nos ensinou que um dos sorrisos mais marcantes vem do acesso aos cuidados médicos para crianças. A viúva pode sofrer porque seu filho está doente e incapaz de aliviar seu sofrimento, ou porque seu filho não vê ou ouve e precisa de ajuda. É por isso que o LIFE está a implementar programas médicos a nível mundial através do fornecimento de medicamentos e fornecimentos médicos, do apoio aos hospitais e centros de saúde e dos programas de saúde nas comunidades necessitadas.

– Por que o maior sofrimento está sempre associado com as pessoas que vivem nos campos?

Em áreas de conflito e desastre, as famílias podem perder suas casas e renda, e suas necessidades de abrigo, alimentação, água e cuidados médicos se tornam urgentes. O LIFE participa na resposta humanitária de emergência, fornecendo ajuda de emergência, materiais de abrigo, alimentos, água e suprimentos médicos para apoiar as famílias deslocadas e afetadas.

O primeiro sorriso de uma criança após a chegada de sua família em um lugar seguro pode simplesmente expressar o retorno de uma parte da sensação de segurança que ele havia perdido. Isto pode acontecer após uma guerra ou qualquer outro desastre ambiental.

– Você pode nos contar algumas das histórias que deixaram um rastro em seus corações?

O sorriso começa com necessidades básicas, coisas que podem parecer simples: uma refeição, um remédio, um copo de água potável, um livro, uma escola, uma bolsa de estudos universitária, um aparelho auditivo, óculos ou um lugar seguro para dormir.

Por trás de cada projeto humanitário que implementamos ao longo de 34 anos é uma história diferente. No Senegal, por exemplo, a ajuda alimentar pode permitir que uma mãe ofereça melhores refeições aos seus filhos. Em Serra Leoa, o apoio educacional pode proporcionar uma oportunidade para os estudantes continuarem seus estudos em vez de deixarem a escola. Em Bangladesh, um novo par de óculos pode permitir que uma criança leia, enquanto um medicamento para uma pessoa idosa na Indonésia pode oferecer-lhe a oportunidade de viver mais confortavelmente.

Estas histórias, apesar das diferenças entre países e situações, conjugam-se com o mesmo significado: a ajuda humanitária diz respeito não só ao que é fornecido, mas também ao que permite que uma pessoa faça — continuar a sua vida com dignidade e esperança.

O verdadeiro sorriso não é construído apenas com palavras. Às vezes começa quando uma pessoa encontra o que precisa para se sentir segura, preservar sua dignidade e olhar para o futuro com mais esperança.

Tasneem Elridi

Jornalista independente

Para mais informações:

https://lifeussa.org/#social-media

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