Os Estados Unidos estão retirando seus bombardeiros B-1 da base de Fairford: o que sabemos?
Em 4 de outubro de 2026, o 12 EUA B-1B estacionado na RAF Fairford, Inglaterra, deixou a base em várias ondas, seguindo novas ameaças de um enredo relacionado ao Irã, de acordo com o New York Times.
O Pentágono não confirma a ameaça
Uma semana antes: cinco homens presos perto da base, nenhum explosivo encontrado, libertado sob fiança
🇬🇧 Un Britannico-iranien de 25 ans arrêté à Londres, personne d’inculpé à ce stade
Londres sugere o papel do Irã, Teerão nega
Capítulos
0:00 Os B-1s saem de Fairford
0:07 4 de outubro: partida
0:14 A ameaça segundo a NYT
0:27 Resposta do Pentágono
0:35 Cinco detenções
0:47 Um suspeito em Londres
0:59 Londres sugere, Teerão nega
1:08 O contexto da guerra
1:22 Aviso de Teerão
1:30 Fairford sem bombardeiros
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