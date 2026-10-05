Os Estados Unidos estão retirando seus bombardeiros B-1 da base de Fairford: o que sabemos? Em 4 de outubro de 2026, o 12 EUA B-1B estacionado na RAF Fairford, Inglaterra, deixou a base..

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Os Estados Unidos estão retirando seus bombardeiros B-1 da base de Fairford: o que sabemos?

Em 4 de outubro de 2026, o 12 EUA B-1B estacionado na RAF Fairford, Inglaterra, deixou a base em várias ondas, seguindo novas ameaças de um enredo relacionado ao Irã, de acordo com o New York Times.

O Pentágono não confirma a ameaça

Uma semana antes: cinco homens presos perto da base, nenhum explosivo encontrado, libertado sob fiança

🇬🇧 Un Britannico-iranien de 25 ans arrêté à Londres, personne d’inculpé à ce stade

Londres sugere o papel do Irã, Teerão nega

Capítulos

0:00 Os B-1s saem de Fairford

0:07 4 de outubro: partida

0:14 A ameaça segundo a NYT

0:27 Resposta do Pentágono

0:35 Cinco detenções

0:47 Um suspeito em Londres

0:59 Londres sugere, Teerão nega

1:08 O contexto da guerra

1:22 Aviso de Teerão

1:30 Fairford sem bombardeiros

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