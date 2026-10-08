Petróleo iraquiano: Como uma dívida de mais de 1 bilhão de dólares pegou a eletricidade libanesa

O mecanismo de combustível iraquiano manteve as usinas de energia libanesas em funcionamento sem pagamento imediato, mas a conta agora excede US $ 1 bilhão. Perante os atrasos acumulados, o Líbano tem de limitar a utilização do crédito iraquiano e encontrar formas de financiar a sua electricidade sem restabelecer a mesma espiral da dívida noutros locais.

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O mecanismo para garantir um mínimo de corrente atingiu o seu limite

Só o ficheiro de combustível iraquiano resume grande parte das contradições no sector da electricidade libanesa. O mecanismo permitiu à Electricity no Líbano dispor de quantidades de fuelóleo quando o Estado deixou de poder financiar as suas importações como antes da crise. Por conseguinte, desempenhou o papel de uma rede de segurança: evitar o encerramento total das centrais eléctricas e manter um nível mínimo de fornecimento de energia. Mas este sistema não era um dom. O Líbano foi obrigado a creditar o valor do combustível ao Estado iraquiano numa conta aberta no Banco do Líbano, enquanto Bagdá poderia usar esses montantes para obter bens e serviços libaneses. Por outras palavras, a electricidade consumida no Líbano criou uma obrigação financeira, mesmo que o pagamento não assumisse a forma clássica de uma transferência imediata de divisas para o Iraque.

Foi precisamente esta obrigação que acabou por se recuperar. Joe Saddi relatou em setembro que a dívida para com o Iraque era de cerca de US $ 1,2 bilhão. Outros dados disponíveis em torno do mesmo arquivo colocaram a fatura cumulativa em aproximadamente $1,25 bilhões. A diferença entre os dois números é devido ao calendário do cálculo e os montantes registrados, mas a ordem de magnitude é clara: mais de US $ 1 bilhão de combustível tinha sido fornecido sem o Líbano realmente pagar o montante total devido ao abrigo do mecanismo. Por conseguinte, o problema já não era simplesmente renovar um acordo diplomático com Bagdade. Uma pergunta muito mais simples tinha de ser respondida: como podemos continuar a desenhar uma linha de crédito quando o atraso acumulado se torna em si um risco político e financeiro?

O combustível iraquiano não era livre

A confusão em torno do mecanismo tem facilitado há muito o seu tratamento político. No debate público, a expressão « óleo de Iraque » às vezes dava a impressão de que a ajuda energética era oferecida no Líbano. O dispositivo era mais complexo. O Iraque forneceu combustível pesado. Dado que este produto não foi directamente adaptado a todas as necessidades das centrais eléctricas libanesas, teve de ser trocado por produtos compatíveis com as instalações eléctricas do Líbano. O Líbano, por sua vez, teve de creditar uma conta ao Estado iraquiano. Bagdade poderia então usar esta conta para adquirir serviços no Líbano. A flexibilidade do mecanismo permitiu contornar parte da escassez de moedas imediatas, mas nunca removeu a dívida.

Esta distinção é essencial para entender por que Joe Saddi eventualmente decidiu não usar o crédito sob o contrato. A continuação da retirada das quantidades sem compensação dos montantes em atraso equivaleria a aumentar uma dívida que o departamento não podia alegar ignorar. O Iraque tinha concordado em dar tempo ao Líbano. As informações disponíveis durante o verão até indicaram que Bagdá permaneceu disposta a esperar após as mudanças em seu executivo. Mas a paciência do fornecedor não é um modelo de financiamento. À medida que as facturas se acumulavam, o mecanismo utilizado como solução de emergência tornou-se uma dívida pública suplementar cujos termos de liquidação permaneceram incertos.

Por que Joe Saddi escolheu parar de atirar no crédito

A decisão de suspender a utilização do mecanismo não significou que o Líbano já não precisava de combustível. Pelo contrário, reflectia uma restrição financeira. As informações disponíveis indicam que o contrato foi renovado várias vezes e que uma prorrogação ainda tinha conservado as quantidades necessárias para a produção mínima. Mas o ministro optou por não se retirar da apropriação devido à acumulação de faturas. Esta decisão pode parecer paradoxal num país onde cada remessa conta. No entanto, responde a uma lógica de gestão: um departamento não pode apresentar como recurso sustentável uma oferta que não pode pagar.

No entanto, a escolha transfere imediatamente a pressão para outras fontes de abastecimento. Se o combustível iraquiano deixar de ser utilizado nas mesmas condições, é necessário comprar noutro local, obter novas instalações, encontrar donativos ou reduzir a produção. No entanto, cada uma destas opções tem um custo. Uma compra comercial requer financiamento disponível e procedimentos bancários rápidos. A ajuda externa depende de uma decisão política externa. A redução da produção aumenta a utilização de geradores privados. A suspensão do mecanismo iraquiano não resolve, portanto, o problema elétrico; Só impede que uma solução financiada pela dívida continue a mascarar a falta de recursos.

Um bilhão de dívida, mas também um problema de liquidez em Beirute

O caso iraquiano revela outra fraqueza: a diferença entre as receitas teóricas de eletricidade do Líbano e o dinheiro realmente mobilizado para comprar combustível. O estabelecimento público cobra eletricidade, coleta receitas e tem reivindicações sobre governos, instituições públicas e outros consumidores. No entanto, a disponibilidade imediata de fundos de importação continua a ser um problema. Recentemente, uma comissão parlamentar apelou também às administrações e instituições do Estado para resolverem os seus atrasos em matéria de electricidade no Líbano e para que o Banco do Líbano transferisse os montantes devidos à conta bancária da instituição. A questão do combustível está, portanto, ligada à cadeia de caixa completa: faturar, coletar, transferir, converter e pagar.

O debate político tornou-se particularmente agressivo neste ponto. A Corrente Patriótica Livre acusa Joe Saddi de ter usado cerca de US $ 700 milhões da disponibilidade de eletricidade no Líbano sem obter uma melhoria correspondente em alimentos. Ao mesmo tempo, afirma que as instituições públicas devem aproximadamente 300 milhões de dólares à instituição. Estes números e leituras são a acusação política do partido e não podem ser apresentados como uma auditoria independente. No entanto, salientam o problema de que ninguém realmente desafia: a electricidade no Líbano precisa de receitas eficazes e regulares. Um crédito contabilístico sobre uma administração não permite o pagamento de uma carga se o dinheiro não for transferido a tempo.

O retorno da velha armadilha: comprar óleo combustível antes de reparar o sistema

Durante décadas, a resposta à escassez de eletricidade no Líbano tem muitas vezes começado com a busca de combustível. Esta lógica é compreensível a curto prazo: sem petróleo, uma central eléctrica não produz. Torna-se perigoso quando substitui a reforma do sistema. O próprio Joe Saddi recorda que os governos anteriores emprestaram quase 1 bilhão de dólares por ano do Tesouro para financiar o setor e que mais de 20 bilhões de dólares foram absorvidos ao longo dos anos. Seu objetivo declarado é justamente evitar um retorno a esse modelo em que o estado toma emprestado para queimar combustível sem corrigir perdas, baixa coleta, déficits de produção e ausência de investimentos modernos.

O contrato iraquiano tinha rejeitado este problema sem o remover. Ele permitiu que o combustível fosse recebido sem desembolso convencional imediato, mas a dívida acumulada em outro lugar. Uma facilidade de pagamento pode dar tempo para a reforma; não pode substituí-la. Se a produção continuar a ser insuficiente, se persistirem perdas técnicas e não técnicas e se as receitas não acompanharem o custo real do serviço, cada nova transferência só atrasará o tempo em que o desvio terá de ser pago. É esta lógica que o ministério está agora a tentar quebrar, correndo o risco de causar uma crise de abastecimento a curto prazo.

Zahrani e Deir Ammar de um lado, Zuk e Jiyeh do outro

O problema não é apenas financeiro. Também é técnico. Nem todas as centrais eléctricas libanesas operam com o mesmo combustível. As informações disponíveis em torno do mecanismo iraquiano indicam que o Ministério está trabalhando para substituir certas quantidades de combustível pesado por óleo diesel, especialmente para as usinas Zahrani e Deir Ammar, enquanto o combustível pesado permanece adequado para as instalações Zuk e Jiyeh. Esta diversidade complica a oferta. O país não pode comprar nenhum produto e injetar em qualquer planta. Cada solução deve corresponder às características técnicas das unidades de produção e às possibilidades de armazenagem.

Esta restrição também explica o uso histórico das operações de troca de petróleo no Iraque. O produto fornecido por Bagdá deveria ser convertido comercialmente em combustível compatível com as necessidades libanesas. Por conseguinte, o sistema acrescentou um passo entre o fornecedor e a fábrica. Em cada fase existem riscos: preço, disponibilidade de navios, concursos, financiamento, abertura de créditos documentais e prazos de entrega. Quando as reservas são baixas, atrasos administrativos ou bancários podem resultar rapidamente em uma diminuição no número de horas de corrente. A segurança energética depende menos da capacidade nominal das instalações do que da fluidez de toda a cadeia de compras.

Banco do Líbano já não quer tornar-se o ATM do sector

A actual crise está a ocorrer num ambiente monetário muito diferente daquele que permitiu os anteriores défices de electricidade no Líbano. O governador Karim Suaid defende uma linha baseada na independência do Banco do Líbano e na recusa de financiamento automático dos défices públicos. Recordou que o banco central deveria poder dizer não à dívida excessiva, ao financiamento monetário do défice e aos progressos sem um quadro preciso. Essa doutrina afeta diretamente o setor elétrico. Durante anos, os défices poderiam ser transferidos para o Fundo de Receitas Consolidadas e, directa ou indirectamente, para o sistema financeiro. Após o colapso do banco, este caminho é politicamente e financeiramente muito mais difícil de reproduzir.

Isto obriga o governo a enfrentar o custo real da eletricidade. Se a electricidade no Líbano não tiver receitas suficientes para comprar o seu combustível, existem apenas três opções: aumentar ou melhorar as receitas, obter um recurso orçamental explícito ou reduzir as despesas e, consequentemente, potencialmente a produção. Opaco financiamento pela acumulação de atrasos cria apenas uma quarta solução ficcional. A dívida iraquiana mostra exactamente para onde vai este método. O combustível foi consumido, a corrente foi produzida, mas a obrigação financeira permanece. Deve ser resolvido pelo Estado, compensado por serviços ou renegociado com Bagdá.

A crise energética global removeu a margem restante

O problema torna-se ainda mais difícil com o aumento dos preços da energia causado pelas tensões regionais e perturbações das estradas de abastecimento. O Líbano tem agora de substituir ou completar uma instalação iraquiana numa altura em que os produtos petrolíferos são mais caros e os riscos logísticos estão a aumentar. Esta combinação explica a atual batalha sobre impostos, tarifas e financiamento. Joe Saddi argumenta que o governo deve tomar decisões rápidas para evitar que o choque global seja totalmente transferido para o consumidor. A sua retirada das reuniões do Conselho de Ministros faz parte deste confronto mais amplo.

O aumento dos custos de combustível tem um efeito multiplicador no Líbano. A redução da produção pública não reduz a procura de electricidade. Muda esta procura para geradores privados, que são eles próprios alimentados por produtos petrolíferos cujos preços estão a subir. O agregado familiar paga então o dobro da fragilidade do sistema: menos eletricidade pública e eletricidade privada mais cara. Por conseguinte, a única comparação entre o custo de uma carga e os recursos da electricidade no Líbano é insuficiente. Também é necessário calcular o custo para a economia de cada hora de poder público que desaparece.

Paradoxo do Iraque: uma dívida elétrica no momento da consideração de um novo corredor de petróleo

O paradoxo é particularmente impressionante porque o Líbano e o Iraque também estão a trabalhar num projecto muito mais ambicioso. Durante o verão, o governo de Nawaf Salam preparou as condições para que o Líbano se tornasse, numa primeira fase, uma plataforma de armazenamento e reexportação de petróleo bruto e produtos petrolíferos iraquianos. As discussões incidiram sobre as estradas necessárias para a passagem de petroleiros, a preparação de passagens de fronteira, instalações de armazenamento, segurança e procedimentos aduaneiros. Outros trabalhos sugerem a perspectiva de reativar o eixo histórico que liga o petróleo iraquiano ao Mediterrâneo via Síria e Trípoli.

O contraste é impressionante. Por um lado, Beirute quer tornar-se uma porta de entrada mediterrânica para a energia iraquiana. Por outro lado, ainda tem de pagar mais de um bilhão de dólares acumulados no mecanismo que lhe permitiu abastecer suas próprias usinas. Ambos os arquivos não são legalmente idênticos e não devem ser confundidos. Mas a sua coexistência levanta uma questão de credibilidade. Para construir uma relação energética a longo prazo com Bagdade, o Líbano deve demonstrar que pode honrar os mecanismos existentes, assegurar pagamentos e proporcionar uma administração capaz de gerir fluxos muito maiores.

A verdadeira escolha: menos dívida hoje ou menos corrente amanhã

A decisão de parar de disparar contra o crédito iraquiano pode ser defendida como uma medida de disciplina financeira. Evita aumentar uma dívida já considerável. Mas só se torna uma reforma se uma solução duradoura assumir. Sem novos recursos, uma melhor recolha e diversificação de abastecimentos, a disciplina financeira traduz-se simplesmente em menos combustível. Menos combustível significa menos produção e mais geradores. O governo, portanto, encontra-se diante de uma arbitragem particularmente brutal: não começar sobre a dívida que arruinou o setor, enquanto impedindo uma ruptura com o velho modelo de causar um colapso imediato de alimentos.

A saída passa por várias pastas que devem avançar ao mesmo tempo. As administrações públicas têm de pagar o que devem à Electricidade no Líbano. As transferências financeiras devem tornar-se regulares. As perdas e as ligações ilegais têm de ser reduzidas. Os preços devem ser suficientemente realistas para cobrir uma parte substancial dos custos sem tornar o serviço inacessível. A entidade reguladora deve funcionar. Os investimentos privados anunciados devem produzir novas capacidades. Por fim, as plantas devem gradualmente emergir de um modelo baseado em combustíveis caros e unidades antigas. Enquanto faltar apenas um destes elementos, o Líbano permanece vulnerável ao próximo carregamento atrasado.

Uma antiga lei agora um teste para a nova política energética

O bilião devido ao Iraque não é, portanto, uma anomalia isolada. É o resultado lógico de um sistema que utilizou uma facilidade externa para compensar a falta de financiamento doméstico sustentável. Bagdade forneceu tempo e combustível. O Líbano obteve horas de poder. Mas o custo não desapareceu. Acumulou-se como uma obrigação para com o Estado iraquiano. A escolha de Joe Saddi para não aumentar mais esta obrigação marca uma ruptura com a lógica anterior, mas ele imediatamente expõe todas as fraquezas que esta lógica permitiu esconder.

O verdadeiro teste não será, portanto, se o contrato iraquiano é interrompido, renovado ou renegociado. Determinará se o governo pode financiar a eletricidade sem recuperar a mesma dívida em outro lugar. Se o Líbano substituir um crédito iraquiano não pago por adiantamentos do Tesouro, atraso de outro fornecedor ou uma nova taxa sobre o Banco do Líbano, nada terá mudado. Se, pelo contrário, o choque forçar o Estado a ligar finalmente produção, cobrança, preços, investimento e disciplina financeira, a crise atual pode marcar o início de outro modelo. Por enquanto, o país está exactamente entre estes dois cenários: o antigo mecanismo atingiu o seu limite, mas o novo ainda não é capaz de garantir a corrente sozinho.

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