Os anúncios do BIP e do BCG de 2026 centram-se no investimento eficaz e na implementação de estratégias na Arábia Saudita. Eles não provam um congelamento no mercado do conselho. Esta descodificação datada distingue as prioridades apresentadas, os números cumulativos da empresa e os resultados que ainda não foram medidos, sem deduzir dessas comunicações um contrato entre os dois atores.

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Projetar e executar uma estratégia não requer as mesmas habilidades. Dois anúncios de 2026 lançam luz sobre esta distinção na Arábia Saudita: o roteiro do Fundo de Investimento Público (PIF), apresentado em 15 de abril, e a expansão do escritório do Boston Consulting Group (BCG) em Riade, anunciado em 17 de setembro. Eles fornecem informações sobre as prioridades postadas, não sobre uma revisão abrangente do mercado de consultoria.

OCG destaca resultados mensuráveis

A empresa relata que tem mais de 350 consultores em Riade e realizou mais de 2.000 projetos no reino desde o início de suas atividades em 2008. Este total é cumulativo: não representa contratos obtidos em 2026.

BCG descreve uma extensão de suas instalações e equipes. Embora reconheça mudanças no ritmo e composição dos gastos públicos, enfatiza a aplicação de estratégias, capacidades digitais e inteligência artificial. A produtividade, os custos e a qualidade do serviço estão entre os resultados que pretende melhorar.

Este discurso permanece o de um provedor que apresenta seu desenvolvimento. Não fornece uma medida independente dos ganhos obtidos pelos seus clientes, nem fornece uma estatística geral das encomendas enviadas às empresas.

O PIF centra-se na eficiência dos seus investimentos

A estratégia SWF 2026-2030 combina retorno financeiro, eficiência de capital e maior participação do setor privado. Divide o investimento entre três carteiras: Visão, Estratégica e Financeira.

A primeira organiza complementaridades entre sectores, incluindo turismo, indústria, logística e infra-estruturas de energia limpa. O NEOM continua a ser um dos seus seis conjuntos prioritários. O segundo diz respeito aos activos estratégicos e ao seu desenvolvimento; O terceiro foca os retornos sustentáveis e a diversificação dos investimentos internacionais.

Esta arquitetura não demonstra o lançamento de cada projeto ou sua rentabilidade futura. Estabelece o quadro em que o fundo anuncia que deseja seleccionar e controlar os seus investimentos.

Convergência, não prova de contratos

A leitura atenta destes anúncios revela uma convergência: a implementação e os resultados são centrais para as prioridades apresentadas. Não demonstra um contrato entre os dois atores, muito menos um congelamento geral no conselho. Para medir o contrato, seriam necessários dados comparáveis sobre missões atribuídas, montantes pagos e desempenho real.

Foto da ilustração: vista urbana de Riade, não ligada a escritórios BCG ou PIF. Tayssir Kadamany / Pexels.

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