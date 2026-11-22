O Alto Conselho Judiciário iraquiano anuncia oito detenções e dois mandados de captura numa investigação sobre a suspeita de contrabando de petróleo em Najaf.

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No sábado, a justiça iraquiana ordenou a detenção de oito membros da polícia da energia em uma investigação sobre o suposto contrabando de petróleo em Najaf. Também emitiu dois mandados de captura, um dos quais foi dirigido ao presidente da comissão de energia do conselho provincial. Sua execução não foi anunciada.

Oito policiais de energia detidos

O Alto Conselho Judiciário iraquiano informou que o juiz de investigação tinha visitado o local na província de Najaf no sábado, 21 de novembro. Segundo o magistrado, as conclusões iniciais referem-se a alegadas operações de contrabando. A decisão de detenção diz respeito a cinco agentes e a três outros membros da polícia da energia. Foi tomada para efeitos de investigação e não constitui uma condenação.

As outras duas medidas são de natureza diferente. O tribunal emitiu um mandado de prisão contra um vereador provincial que preside a Comissão de Energia, e um segundo contra seu irmão. O comunicado distingue esses mandados da detenção dos oito policiais. Ele não diz se os dois homens foram presos e não especifica as responsabilidades individuais que a investigação poderia estabelecer.

O que a Justiça ainda não estabeleceu

O caso diz respeito a um recurso que fornece a maior parte das receitas públicas iraquianas. A Constituição atribui a propriedade do petróleo e do gás a todo o povo iraquiano. Mas o comunicado de imprensa de sábado não dá o volume de petróleo em causa, o valor de qualquer venda ou uma estimativa da perda de lucros. Por conseguinte, seria prematuro quantificar o prejuízo causado ao Estado.

O comunicado também não vincula essas medidas à reorganização anunciada na sexta-feira em Jurf al-Sakhar, na província da Babilônia. Este anúncio dizia respeito à abertura de um comando comum; Em Nadjaf, o novo fato é uma decisão do juiz de investigação. A investigação determinará o papel potencial de cada indivíduo.

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