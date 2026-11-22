Para uma entrevista telefônica, um microfone direcional simples pode ser suficiente. Para também capturar a atmosfera de um lugar, é melhor ser capaz de ajustar a largura do estéreo. O VideoMic Me-C+ RØDE e o MV88 USB-C Shure conectam-se diretamente ao smartphone, mas atendem as duas necessidades de forma diferente.
Como parceiro da Amazon, a Libnanews lucra com compras qualificadas. Este guia baseia-se nas instruções do fabricante, não num ensaio comparativo por escrito.
VideoMic Me-C+: uma voz voltada para a câmera
O VideoMic Me-C+ visa o que está à frente dele. É adequado para falar na câmera ou para uma troca onde o telefone pode ser trazido mais perto da pessoa falando. O microfone atenua parte do ruído lateral. Não separa uma voz de outra fonte de ruído localizada no mesmo eixo.
RØDE fornece uma tampa de cabelo ao ar livre e um clipe para estabilizar o microfone no telefone. A tomada de 3,5 mm jack conecta um fone de ouvido para controlar o som. É útil para detectar vento ou atrito antes de continuar a manutenção. O fabricante planeja uma conexão USB-C direta para smartphones compatíveis com iOS ou Android e exclui dispositivos iOS com porta Lightning. Escolha o modeloMe-C+, sem confundi-lo com Me-C ou Me-L.
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Shure MV88 USB-C: movendo-se de voz para atmosfera
O MV88 USB-C oferece quatro modos: estéreo com largura ajustável, monocardióide, monobidirecional e cru Mid-Side. O monocardioide favorece a frente. Em estéreo, você pode escolher uma imagem mais estreita ou maior, dependendo da cena. O modo bidirecional captura ambos os lados do microfone, desde que os contatos sejam colocados em conformidade. O Mid-Side bruto é destinado principalmente para aqueles que querem ajustar a largura à montagem.
As aplicações Shure MOTIV permitem ajustar o ganho e a largura do estéreo. O microfone mantém suas configurações, mas deve ser verificado que a aplicação realmente usada leva a entrada externa bem. O guia Shure cita iPhone 15 e os seguintes modelos, incluindo Android 12 ou posterior, bem como suporte para USB Audio Classe 2.0 no Android. A referência éMV88-USBC, não a MV88+ Kit de vídeo.
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Antes de sair: verificar o casco, porto e aplicação
O conector deve afundar completamente sem forçar. Uma concha espessa ou pinça tripé podem interferir na montagem. Também verifique se o microfone não interfere com o enquadramento vertical e não atinge a alça quando você gira o telefone. Com a porta USB-C ocupada, não confie em carregamento com fio simultâneo sem testar uma configuração compatível.
Na aplicação que será usada para relatar, registre alguns segundos na distância real do entrevistado. Ouça o arquivo, de preferência o capacete, para confirmar que o som é capturado pelo microfone externo. Se tiver de filmar à distância, aproximar o microfone do sujeito, com um cabo ou outro dispositivo adequado, conta mais do que a escolha entre estes dois modelos.
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