Castelo de Mseilha
O Castelo de Mseilha, em seu pico rochoso, tem por séculos controlado o vale Nahr el-Jauz perto de Batrun.
Sua primeira menção remonta a 1106, atribuída a Guillaume de Farabel, um conetável de Trípoli.
No século XIII, os mamelucos recuperaram o controle do castelo, antes de os otomanos o tomarem por sua vez no século XVI.
Sua estrutura atual foi remodelada por volta de 1624 por Emir Fakhr-al-Din II, durante sua revolta contra o Portão Sublime Otomano.
O castelo mantém elementos típicos da era da Cruzada, como suas fendas estreitas de tiro.
Construído em dois níveis, ele agora é acessado por uma pequena rampa que leva ao seu pátio interno.
Este bloqueio estratégico foi usado para monitorar a passagem entre o norte do Líbano, Trípoli e Batrun, para Byblos e Beirute.
– Nahr al-Jauz Valley, Batrun
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