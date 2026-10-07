Castelo de Mseilha… O seu primeiro..

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Castelo de Mseilha

O Castelo de Mseilha, em seu pico rochoso, tem por séculos controlado o vale Nahr el-Jauz perto de Batrun.

Sua primeira menção remonta a 1106, atribuída a Guillaume de Farabel, um conetável de Trípoli.

No século XIII, os mamelucos recuperaram o controle do castelo, antes de os otomanos o tomarem por sua vez no século XVI.

Sua estrutura atual foi remodelada por volta de 1624 por Emir Fakhr-al-Din II, durante sua revolta contra o Portão Sublime Otomano.

O castelo mantém elementos típicos da era da Cruzada, como suas fendas estreitas de tiro.

Construído em dois níveis, ele agora é acessado por uma pequena rampa que leva ao seu pátio interno.

Este bloqueio estratégico foi usado para monitorar a passagem entre o norte do Líbano, Trípoli e Batrun, para Byblos e Beirute.

– Nahr al-Jauz Valley, Batrun

Assista ao vídeo original no YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews