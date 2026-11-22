Para Bernard Raymond Jabre, o Dia da Independência levanta a seguinte questão: Quem pode decidir sobre a guerra e a paz no Líbano? Neste fórum, ele propõe um pacto que protege crenças e minorias enquanto coloca armas sob a autoridade exclusiva do Estado.

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Quando a Pátria passar perante o Ummas

« Podemos ter vários pertences. Só podemos ter uma soberania. »

Em 22 de Novembro, o Líbano celebra a sua independência. Mas resta uma pergunta, mais de oito décadas depois de 1943: tornamo-nos independentes, ou só conseguimos a independência?

A diferença é enorme. A independência legal pode ser proclamada em um dia. A independência política exige que um povo decida o seu próprio destino.

Um Estado é soberano quando ninguém pode decidir guerra ou paz em seu lugar; onde nenhum poder estrangeiro tem um retransmissor militar autônomo em seu território; quando nenhuma comunidade considera que a fidelidade externa é maior do que a fidelidade devida à pátria.

E especialmente quando há apenas uma soberania, uma legitimidade e uma força armada nacional em seu território. Talvez seja aqui que toda a questão libanesa começa e termina.

« Podemos ter vários pertences. Só podemos ter uma soberania. »

I. LÉBAN NÃO É APENAS UM TERRITÓRIO

Uma pátria não é apenas uma fronteira traçada num mapa. É uma vontade: uma vontade de continuar juntos.

A Pátria libanesa existe precisamente porque, apesar de guerras, invasões, ocupações, crises econômicas, conflitos comunitários e intervenção estrangeira, os libaneses continuam teimosamente a querer viver nesta terra. Reconstruem, investem, educam os filhos, saem e voltam, criam e começam de novo.

Há uma vontade extraordinária para a vida no Líbano. Cruza comunidades. Pertence ao cristão quanto ao muçulmano, ao sunita quanto ao xiita, ao druso quanto a todos os que compõem esta sociedade singular.

Em particular, temos de parar de confundir os cidadãos xiitas do Líbano com uma organização, ideologia ou poder estrangeiros. O cidadão xiita que quer viver em segurança em Nabatiyah, Tiro, Baalbek ou nos subúrbios do sul de Beirute não é menos libanês do que aquele que vive em Trípoli, Zahlé, Ashrafieh, Aley ou Becharre.

A Pátria começa quando a vida de uma criança libanesa tem exatamente o mesmo valor, independentemente da comunidade em que nasceu.

II. HERITAGE E UMMMMA: DUAS ORDENS QUE DEVEM SER AFASTADAS

A religião não é inimiga da pátria. A fé pertence à consciência. A comunidade pertence à história. A cultura pertence à memória. Tudo isto pode enriquecer o Líbano.

O problema começa quando a filiação religiosa, ideológica ou geopolítica se torna uma aliança política supranacional. É neste sentido preciso que eu uso a palavra Umma aqui: não para se referir a uma religião particular, mas a qualquer filiação supranacional que pretende impor fidelidade política superior à que devido à pátria.

Assim, pode haver Sunni ou Shiite Ummas, mas também judeu, cristão, nacionalista, revolucionário, ideológico, imperial ou militar. O problema nunca é o que eles acreditam. O problema começa quando eles afirmam comandar.

Pode-se ser cristão e libanês, xiita e libanês, sunita e libanês, druso e libanês. Podemos amar a França, o Irão, o mundo árabe, a América ou qualquer outra civilização. Mas quando é necessário decidir sobre a guerra, a paz, as fronteiras, a diplomacia ou o uso de armas, resta apenas uma questão: o que serve o Líbano?

« Podemos ter vários pertences. Só podemos ter uma soberania. »

III. HERITAGE DE LIBANAS: O QUE DADOS DIZEM

Seria tentador dizer que 95% dos libaneses acreditam nesta Patria. Nenhum estudo sério agora permite estabelecer tal valor cientificamente. É mais forte confiar no que é verificável.

Uma pesquisa Gallup publicada em dezembro de 2025, baseada em entrevistas realizadas em junho e julho, indicou que 79 por cento dos entrevistados queriam apenas que o Exército libanês segurasse armas. O apoio foi de 92% entre os cristãos, 89% entre os drusos e 87% entre os sunitas. Gallup também observou grande confiança no exército a nível nacional.

Esses dados não sugerem que 95 por cento dos libaneses compartilham exatamente a mesma doutrina política. No entanto, mostram uma aspiração nacional muito ampla para o Estado, sua autoridade e o monopólio da força legítima.

IV. UMA PERGUNTA DE SOBERDADE É CENTRAL

Depois da destruição considerável sofrida pelo Sul e por muitas famílias xiitas, a questão já não é abstracta: quem deve decidir, amanhã, a guerra e a paz para os seus filhos?

Um levantamento de estatísticas do Líbano de 800 cidadãos xiitas, cujos resultados foram relatados em outubro de 2026, indica que 71,1% querem que as decisões sobre guerra e paz sejam tomadas exclusivamente pelo Estado libanês; 66,4% acreditam que as armas do Hezbollah devem ser entregues ao Estado de alguma forma; 78,5 por cento dizem que confiam no Exército libanês.

Estes números não significam que mais de 75% dos xiitas seriam simplesmente « contra o Hezbollah ». Tal afirmação excederia os dados disponíveis. Eles dizem algo mais profundo: pode-se preservar uma identidade, memória ou até simpatia política, considerando que as armas, a guerra e a paz devem voltar ao Estado.

« Podemos ter vários pertences. Só podemos ter uma soberania. »

V. ESTÁ NA HORA DE TODAS AS ALEGAÇÕES EXTERNAS SEREM UMA ALEGAÇÃO MILITAR

Podem existir relações com o Irão. Podem existir afinidades religiosas. Podem existir laços culturais, diplomáticos e económicos. Mas nenhum poder estrangeiro deveria ter, directa ou indirectamente, uma capacidade militar autónoma no território libanês.

Isto não é apenas o Irão. Deve ser universal. Nenhuma potência estrangeira – iraniana, israelense, síria, árabe, ocidental ou outra – deve poder ter no Líbano qualquer homem armado com uma autoridade fora do Estado.

Depois de tantas mortes e destruições, é legítimo dizer: chega de guerras decididas em outros lugares; basta de aldeias libanesas transformadas em campos de batalha regionais; as decisões militares às quais o povo e as instituições da República não consentiram.

VI. UM ÚNICO ARMADO EM TODOS OS TERRITÓRIOS

A questão das armas não é uma questão comunitária. A verdadeira questão é, quem tem o direito de usar a força em nome da comunidade? Em um Estado soberano, a resposta só pode ser o Estado, no âmbito da Constituição e da lei.

Portanto, só pode haver uma potência militar legítima no Líbano: o Exército Libanês. Este princípio deve aplicar-se a todas as milícias, organizações armadas, máfia e estruturas militares autónomas, sem excepção.

Deve aplicar-se também aos campos palestinianos. Os habitantes dos campos devem manter a sua dignidade e os seus direitos humanos; Mas os campos estão sob soberania libanesa e não podem constituir enclaves militares que escapam ao Estado.

Este movimento já começou: em 2025, várias fases da entrega de armas palestinas foram mantidas sob custódia do Exército Libanês, incluindo Rashidyeh, Al-Bass, Burj al-Shimali, Baddawi e Ain al-Hilweh, incluindo lotes de armas pesadas. Em novembro de 2026, o Comitê de Diálogo Libanês-Palestiniano reafirmou que os campos estavam sob soberania libanesa e que o processo deveria continuar.

VII. DESARMAMENTO SEM HUMILIER

O regresso de todas as armas sob a autoridade do Estado nunca deve ser visto como a vitória de uma comunidade sobre outra. Estaria a preparar-se para o próximo conflito.

Aos cidadãos xiitas, o Estado deve poder dizer: não queremos debilitá-los; Queremos construir um Estado forte o suficiente para que já não precise de uma organização específica para proteger as suas famílias e aldeias.

E outras comunidades devem aceitar exatamente a mesma regra. Nenhuma milícia cristã. Nenhuma milícia sunita. Nenhuma milícia druze. Não há milícia xiita. Nada de exército privado. Nenhum estado no estado.

Uma República. Um exército. Soberania.

VIII. UM STRESS ARMED PARA PROTEGER TODOS OS LIBANAIS

Se se pede aos cidadãos que devolvam a sua segurança ao Estado, esse Estado deve poder protegê-los. O Exército libanês deve dispor de meios humanos, tecnológicos, militares e financeiros para defender eficazmente o território e o povo.

O cidadão do Sul deve poder olhar para o seu exército e pensar: protege a minha casa, a minha aldeia, a minha família e a minha fronteira; não preciso de outro exército. O mesmo deve ser verdade nos Bekaa, no Norte, em Beirute e nas montanhas.

A soberania não é decretada. Ela torna-se credível.

IX. A INDEPENDÊNCIA É A CAPACIDADE DE DIZER NÃO

Ser independente não significa ser hostil ao mundo. Um país soberano pode ser amigo de todos porque não é vassalo de ninguém.

O Líbano tem de poder cooperar com o Irão, com os países árabes, com a Europa, com os Estados Unidos, com a Turquia, com a China e com todos aqueles com quem o seu interesse manda trabalhar, ao mesmo tempo que se recusa a ter uma decisão em seu lugar.

E se as condições para uma paz justa, segura e duradoura estiverem reunidas com os seus vizinhos, o Líbano deve ser capaz de as examinar e construir de acordo com o seu interesse nacional, segurança e direito internacional – não porque um poder externo imponha a sua vontade.

Ser o inimigo de ninguém. Ser amigo daqueles que escolhemos. Ser vassalo de ninguém.

X. O REAL COVENANTE LIBANAIS

Talvez tenhamos procurado demasiado tempo o pacto libanês na divisão das presidências, no número de deputados ou no equilíbrio das administrações. Estes mecanismos são importantes, mas ninguém pode substituir um pacto mais profundo: um pacto interno.

Posso ter uma religião. Posso pertencer a uma comunidade. Posso guardar uma memória. Eu posso amar uma civilização estrangeira. Posso defender as minhas convicções. Mas quando o destino colectivo está em jogo, a minha primeira lealdade política vai para o Líbano.

A Patria não suprime as comunidades: protege-as. Quando o estado é fraco, cada comunidade procura um patrocinador; Cada patrocinador gradualmente transforma seu protegido em um instrumento. O medo produz lealdade externa; a lealdade externa enfraquece o Estado; O enfraquecimento do Estado produz mais medo. Temos de quebrar este círculo.

XI. BEYROUT WESTFALIA: O NOVO COVENANTE

A Patria responde à questão da soberania. A Westphalia de Beirute deve responder à da convivência: como podem diferentes crenças, diferentes memórias e também o direito de não acreditar em um estado ser trazido à vida, sem que um desses pertences ser capaz de apreender o estado ou medo de ser esmagado por outros?

A ideia é a de um novo pacto libanês: não abolir as religiões, mas separar claramente a crença da decisão política. A fé permanece livre, protegida e respeitada. A República pertence a todos os seus cidadãos e não recebe o seu mandato político de qualquer autoridade religiosa, poder estrangeiro ou umma supranacional.

A Westphalia de Beirute não seria, portanto, uma guerra contra as comunidades. Seria o pacto que finalmente lhes permite deixar de ter medo um do outro. Ela garantiria constitucionalmente os direitos políticos, civis, culturais e religiosos de todas as minorias – cristãs, muçulmanas, drusos ou outros – mas também cidadãos sem filiação religiosa ou que optam por não reivindicar nenhum.

A maioria governa; Ela não é dona do país. A minoria está protegida; Não tem poder de veto permanente sobre a nação. Entre os dois deve ser a Constituição: forte o suficiente para evitar o domínio do número, mas comum o suficiente para evitar a fragmentação do país.

Tal pacto exige cidadania política comum, justiça independente e garantias constitucionais eficazes. As questões relacionadas com as liberdades fundamentais, a identidade e os direitos das comunidades ou minorias deverão beneficiar de mecanismos de protecção reforçados, de modo a que nenhum grupo possa ser politicamente apagado por uma mera proporção de forças populacionais.

Assim, separar crença e política não significa expulsar Deus da sociedade. Isto significa impedir que um homem fale em nome de Deus para comandar politicamente todos os outros. A República protege os crentes precisamente porque não favorece politicamente qualquer crença; Protege também os que não crêem.

Esta Beirute Westphalia seria libanesa e universal: um acordo pelo qual cada comunidade renuncia à sua procura de segurança num poder externo em troca da garantia, pelo Estado e pela Constituição, da sua existência, liberdade e direitos.

A partir deste momento, a sentença central da nossa independência faz sentido:

« Podemos ter vários pertences. Só podemos ter uma soberania. »

Várias crenças, mas uma cidadania. Várias comunidades, mas uma República. Várias memórias, mas um futuro comum. Vários pertences, mas apenas uma soberania: o Líbano.

XII. COMENÇA DE PAZ NO INTERNO

A primeira paz a ser construída é interior. Começa quando um libanês tem mais medo do que outro libanês é mais leal a uma potência estrangeira do que a ele.

Quando o cristão sabe que os xiitas não serão ordenados a arrastá-lo para uma guerra; quando o xiita sabe que o cristão não vai pedir a um poder estrangeiro para vir protegê-lo dele; Quando Sunni e Druze sabem que sua segurança depende das mesmas instituições nacionais, algo enorme se torna possível: confiança.

E sem confiança, não há nação.

XIII. O LÍBÃO D’ABORD

Há quase um século que procuramos uma solução para a questão libanesa. Talvez esteja finalmente numa hierarquia: o Líbano primeiro.

Isto não significa o Líbano contra o mundo. Isto significa que o Líbano domina as suas escolhas no mundo. Primeiro o Irão não. Nem Israel primeiro. Não a Síria primeiro. Não a Arábia primeiro. Nem a França. Não na América. Nem o Ocidente. Ou o Leste. Líbano.

Os poderes estrangeiros só podem explorar as fracturas de um país durante muito tempo se os seus habitantes permitirem que se tornem portões de entrada. Fechemos estas fracturas, não removendo as nossas diferenças, mas colocando acima delas algo que todos temos juntos: a Pátria.

XIV. INDEPENDÊNCIA

Obtivemos a nossa bandeira, as nossas instituições, a nossa Constituição e o nosso lugar no concerto das nações. Ainda não conseguimos a parte mais difícil da independência: construí-la dentro de nós.

A verdadeira independência acontecerá no dia em que nenhum libanês aceitará que um poder estrangeiro decida por ele simplesmente porque compartilha sua religião, ideologia ou interesses; o dia em que nenhuma arma é mais forte do que a lei; o dia em que nenhuma comunidade precisará de um protetor externo; o dia em que a decisão sobre a guerra e a paz pertencerá exclusivamente às instituições da República.

« Podemos ter vários pertences. Só podemos ter uma soberania. »

CONCLUSÃO — PATRY ANTES DAS UMMAS

A Westphalia de Beirute pode ser o nome deste novo pacto: proteger todas as crenças e minorias, separar a fé do poder político e unir todos os cidadãos sob uma única soberania.

Diante das nossas comunidades, o Líbano. Antes dos nossos partidos, o Líbano. Antes dos nossos protectores, o Líbano. Antes do nosso Ummas, Líbano.

A República perante as milícias. O Exército Libanês perante todos os exércitos especiais. Paz antes das guerras dos outros.

LENAN.

Porque podemos ter muitos pertences, várias culturas, várias memórias e várias amizades. Mas politicamente, não podemos pertencer a dois soberanos. Quando esta prova se tornar um princípio comum, a soberania deixará de ser apenas um artigo da Constituição: tornar-se-á uma vontade colectiva, uma vontade de paz, uma vontade de independência, uma vontade de vida. A Patria Libanesa.

CARACTERÍSTICAS E FONTES

Gallup, 4 de dezembro de 2025 —.Pesquisa nacional realizada em junho-julho de 2025: 79 por cento a favor de manter armas apenas pelo Exército Libanês; 92% dos cristãos, 89% dos drusos, 87% dos sunitas. Gallup afirma que as áreas excluídas por falta de acesso representaram cerca de 10% da população.

Estatísticas Líbano, setembro de 2026 levantamento de 800 adultos cidadãos xiitas libaneses — resultados relatados em outubro. 66,4% favoráveis à entrega de armas Hezbollah ao Estado de alguma forma; 71,1% para a guerra e a paz serem exclusivamente estatais; 78,5% confiança no Exército Libanês.

Comité de Diálogo Líbano-Palestiniano (LPDC), 28 de agosto e 13 de setembro de 2025; 30 de dezembro de 2025; novembro de 2026.Entrega sucessiva de armas palestinas ao Exército Libanês e reafirma o princípio da soberania do Estado sobre os campos e a exclusividade das armas nas mãos de instituições legítimas.

Nota editorial:as figuras são apresentadas como resultados de inquéritos datados e não como verdades absolutas. O texto distingue deliberadamente a tese política do autor dos dados empíricos disponíveis.

Clarificação da redacção:Na pesquisa Gallup de 2025, 27% dos entrevistados xiitas disseram que eram a favor de apenas o exército ser autorizado a segurar armas. A questão, período e amostra diferem da pesquisa de 2026. Por conseguinte, os dois inquéritos não medem uma tendência de âmbito constante.

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