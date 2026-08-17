Joseph Aoun defende a manutenção de Finul no Líbano

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O presidente libanês Joseph Aoun pediu segunda-feira, 17 de agosto de 2026, que a presença internacional fosse mantida no sul do Líbano após o atual término da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano (Final). Sua posição, no entanto, enfrentou um grande obstáculo diplomático: o Conselho de Segurança tinha decidido em agosto de 2025 que o mandato atual seria o último, na sequência de um compromisso alcançado, entre outros, sob pressão dos Estados Unidos, enquanto Israel há muito contestava a eficácia da missão. Washington e Tel Aviv agora favorecem outro mecanismo internacional, mais focado na verificação do desarmamento do Hezbollah e no destacamento do exército libanês. Joseph Aoun propõe, portanto, duas opções: tentar obter uma nova extensão do Finul ou negociar outra presença internacional capaz de evitar um vazio de segurança no Sul.

Joseph Aoun quer voltar ao fim programado do Finul

A declaração de Joseph Aoun chega num momento em que o futuro de Finul já está enquadrado por uma decisão do Conselho de Segurança. Em Agosto de 2025, os quinze membros do Conselho adoptaram por unanimidade a resolução 2790. A Comissão prorrogou o mandato da Força Interina das Nações Unidas no Líbano até 31 de Dezembro de 2026.

O texto não prevê um prazo administrativo simples. Em seguida, organiza a cessação das operações da missão e uma retirada ordenada e segura do seu pessoal. A partida deve ter lugar durante um período máximo de um ano. O pedido apresentado na segunda-feira pelo Presidente libanês equivale, portanto, a procurar uma mudança de trajectória já decidida pelo Conselho de Segurança.

Com uma iniciativa parlamentar e uma petição para manter a força internacional, Joseph Aoun delineou claramente a preferência de Beirute. « Nossa primeira escolha é estender o mandato do Finul », disse o Presidente, de acordo com os relatórios da mídia libanesa na segunda-feira.

Contudo, previu imediatamente uma solução de retirada. « Se este mandato não for renovado, a segunda opção é adotar uma fórmula para garantir a manutenção das forças internacionais no sul dentro do quadro legal exigido, juntamente e em coordenação com o Exército Libanês, para apoiar a estabilidade e realizar as missões que lhes foram confiadas », acrescentou.

A redacção é importante. Joseph Aoun não condiciona a presença internacional à manutenção do nome ou estrutura atual do Finul. Acima de tudo, o Líbano não deseja que nenhuma força internacional do Sul desapareça num momento em que as principais questões de segurança continuam por resolver.

Os Estados Unidos avançaram para uma extensão final

O principal obstáculo à renovação doTerminarvem da posição de Washington nas negociações de 2025. Os Estados Unidos insistiram então que a prorrogação até dezembro de 2026 fosse a última. O compromisso finalmente adoptado no Conselho de Segurança tornou possível manter temporariamente as forças de manutenção da paz durante a sua partida.

Esta posição marcou um importante desenvolvimento na política americana. Washington apoiou há muito tempo a manutenção da missão, enquanto apelava regularmente a um reforço da sua eficácia e liberdade de circulação. Em particular, as autoridades norte-americanas criticaram Finul por não ser capaz de impedir a presença da infraestrutura militar do Hezbollah em sua área de operação.

Em 2025, a administração dos EUA foi mais longe. Considera que as autoridades libanesas devem assumir progressivamente a responsabilidade exclusiva pela segurança no Sul. Neste sentido, o exército libanês deve tornar-se a única força armada legítima na região e substituir gradualmente o actual acordo internacional.

O texto adoptado pelo Conselho de Segurança reflecte essa orientação. O fim planeado do Finul deve ser acompanhado de um aumento do poder do Estado libanês e do seu exército. Washington associa este desenvolvimento ao desarmamento de grupos armados não estatais, incluindo o Hezbollah.

Esta posição coloca Joseph Aoun diante de uma considerável dificuldade diplomática. Para prolongar o Finul para além de 31 de Dezembro, Beirute deve obter uma nova decisão do Conselho de Segurança. No entanto, os Estados Unidos tinham um poder de veto e tinham feito da cessação da missão uma condição do compromisso de 2025.

O apoio dos EUA está, portanto, a tornar-se decisivo. Sem mudar de posição em Washington, a primeira escolha anunciada por Joseph Aoun na segunda-feira parece difícil de alcançar.

Israel não quer mais Finul em sua forma atual

A posição israelita é o segundo grande obstáculo. Israel critica o funcionamento do Finul há anos e acredita que a missão não cumpre um dos seus principais objectivos: impedir a reconstituição de uma aeronave militar Hezbollah na zona sul do rio Litani.

As autoridades israelenses afirmam ter descoberto, especialmente desde operações militares contra o Hezbollah, túneis, depósitos de armas, postos militares e várias infra-estruturas pertencentes ao movimento xiita em áreas teoricamente sujeitas às disposições da resolução 1701.

Para Israel, esses achados demonstram as limitações do modelo aplicado desde a guerra de 2006. A presença de milhares de pacificadores não teria impedido o Hezbollah de manter ou desenvolver capacidades militares perto da fronteira.

Esta crítica explica porque Tel-Aviv não favorece uma simples renovação do Finul. Israel agora quer um mecanismo que possa efetivamente verificar o desarmamento do Hezbollah e impedir que o movimento restaure sua infraestrutura após a possível retirada das forças israelenses.

As diferenças dizem igualmente respeito aos poderes concedidos às forças responsáveis pela verificação. Israel gostaria de ver inspecções suficientes para procurar armas ou instalações militares, incluindo as suspeitas de estarem em propriedade privada.

Esta questão é extremamente sensível no Líbano. O Exército Libanês quer impedir que as inspeções de casas particulares ou de terras causem confrontos com os habitantes das localidades do sul. Beirute deseja igualmente manter a sua autoridade sobre as operações realizadas no seu território.

Por conseguinte, o desacordo já não diz apenas respeito à existência da Final. Trata-se da própria natureza do futuro sistema de segurança no sul do Líbano.

Washington e Israel favorecem outro mecanismo

As discussões em 2026 mostram que os Estados Unidos e Israel já estão pensando sobre pós-Final. De acordo com as informações disponíveis sobre as negociações, Washington está trabalhando com as partes sobre um mecanismo internacional separado para verificar o destacamento do exército libanês e o processo de desarmamento do Hezbollah.

Os Estados Unidos e Israel manifestaram reservas quanto à atribuição automática desta missão às Nações Unidas. Vários países foram mencionados como potenciais contribuintes para um novo arranjo internacional. Em particular, o Reino Unido, a Itália, a Suíça e a Indonésia foram incluídos nas discussões relatadas nas últimas semanas.

No entanto, Beirute salientou que ainda não se chegou a um acordo final sobre a composição de uma possível força. As negociações continuam e vários modelos ainda são possíveis.

Uma missão poderia ser formada por um grupo de países aceitos pelo Líbano e Israel. Outra possibilidade seria estabelecer um acordo internacional com uma nova base jurídica. Foi também mencionada uma força europeia nos debates diplomáticos.

É precisamente neste espaço que a « segunda escolha » apresentada por Joseph Aoun assume todo o seu significado. O Presidente parece reconhecer publicamente que uma extensão do Finul poderia encontrar uma recusa americana e israelita. Por conseguinte, procura preservar o essencial: uma presença internacional no terreno, embora o seu nome, composição e mandato devam mudar.

Esta abordagem permite também que Beirute participe nas negociações pós-Final em vez de passar por um mecanismo concebido exclusivamente por Washington e Israel.

Joseph Aoun quer uma força ao lado do exército

O Presidente libanês colocou uma condição importante sobre qualquer fórmula alternativa. As forças internacionais devem ser implantadas « com e em coordenação com as Forças Armadas libanesas ».

Este esclarecimento diz directamente respeito à questão da soberania. Para Beirute, uma força futura não deve ter uma autoridade autónoma para operar livremente no território sem coordenação com as instituições libanesas.

Joseph Aoun colocou assim o exército no centro do dispositivo futuro. Isto é coerente com a sua posição constante desde que assumiu a presidência: as forças armadas libanesas devem gradualmente tornar-se o actor militar central em todo o país.

O antigo comandante-em-chefe do exército conhece directamente os mecanismos de cooperação com o Finul. Há anos que as tropas e os pacificadores libaneses conduzem patrulhas e coordenam parte de suas operações no Sul.

O desafio agora é aumentar significativamente as responsabilidades do exército. Deve controlar as áreas de onde as forças israelitas se retiram, identificar infra-estruturas militares não autorizadas e impedir o restabelecimento de posições armadas para além da autoridade do Estado.

Esta missão é ainda mais difícil à medida que os incidentes militares continuam. O incêndio israelense foi novamente relatado na segunda-feira no sul do Líbano, alguns dias depois de uma nova sequência de greves e tensões com o Hezbollah.

Para a Presidência libanesa, pedir ao exército que assuma imediatamente todas estas responsabilidades, retirando simultaneamente a presença internacional, criaria um risco adicional.

A retomada do fogo reforça os argumentos de Beirute

O momento da declaração presidencial não é insignificante. Joseph Aoun defende a manutenção de uma força internacional à medida que os incidentes retomam no Sul e os mecanismos de desescalação permanecem em demanda.

Os acontecimentos do fim de semana recordaram a fragilidade da situação. Os ataques israelenses de 15 de agosto resultaram em várias baixas no Líbano, incluindo civis. Israel apresentou suas operações como resposta a uma ação atribuída ao Hezbollah que feriu seriamente três soldados israelenses na área de Ali al-Taher.

O exército israelense também anunciou que havia eliminado dois comandantes do Hezbollah. Os contatos diplomáticos foram então iniciados para evitar uma resposta pelo movimento e uma nova espiral de represálias.

A retomada do incêndio israelita na segunda-feira mostra, no entanto, que a situação ainda não corresponde à de uma fronteira estabilizada. Vários setores permanecem expostos a operações militares e disputas sobre posições israelenses permanecem em aberto.

Para Beirute, esse contexto reforça o argumento da continuidade internacional. O Finul não pode impedir todas as greves ou impor uma solução política, mas mantém as funções de observação, ligação e coordenação no terreno.

O seu desaparecimento sem um mecanismo de substituição eliminaria essas capacidades numa altura em que o Líbano e Israel ainda não tinham relações diplomáticas directas.

A retirada de Israel e o desarmamento do Hezbollah continuam ligados

O futuro da presença internacional depende agora em grande medida de duas questões: a retirada israelita e o desarmamento do Hezbollah.

Israel afirma que não deixará os sectores que controla até que obtenha garantias suficientes sobre o desarmamento do movimento xiita. As autoridades israelitas querem impedir que uma retirada seja seguida pelo regresso dos combatentes, armas ou infra-estruturas do Hezbollah.

O Hezbollah defende a lógica oposta. Ele acredita que a presença israelense e as greves contínuas justificam a continuação de suas armas. O movimento recusa-se a abordar a questão do seu arsenal como se o território libanês já tivesse sido totalmente evacuado por Israel.

Esta contradição produz um impasse. Israel exige resultados sobre o desarmamento antes da sua retirada. Hezbollah invoca a ausência de retirada para justificar a retenção de suas capacidades militares.

As autoridades libanesas estão a tentar quebrar esta lógica, reforçando o papel do exército. O objectivo declarado é permitir que o Estado recupere progressivamente o monopólio das armas ao mesmo tempo que obtém a retirada de Israel.

Washington apoia esta direcção, mas quer um mecanismo internacional capaz de verificar compromissos. Israel exige também garantias concretas antes de abandonar as posições que considera necessárias para a sua segurança.

Uma força internacional futura poderia, portanto, tornar-se o instrumento para articular estas diferentes etapas. Deve verificar o terreno, acompanhar o exército libanês e fornecer as garantias necessárias para a retirada de Israel.

Por que Israel considera o Insuficiente Final

A desconfiança israelense sobre a atual missão não data de 2026. Desde a guerra de Julho-Agosto de 2006, Israel tem afirmado constantemente que a implementação da resolução 1701 permaneceu incompleta.

A resolução prevê, nomeadamente, que não estejam presentes forças armadas ou armas entre a Linha Azul e os Litani, para além das do Estado libanês e do Finul.

O Hezbollah manteve uma presença militar no Sul durante anos. Israel acredita que a infraestrutura revelada durante as operações recentes demonstra que a missão internacional não tinha os meios necessários, a liberdade de ação ou a vontade de impedir o assentamento.

Pela sua parte, a Finul recordou regularmente os limites do seu mandato. Capacetes azuis não são uma força de ocupação e não podem substituir as autoridades libanesas. A sua capacidade de aceder a determinados sítios ou propriedades depende também do quadro jurídico e operacional aplicável no terreno.

Essa diferença de interpretação explica parte do atual confronto diplomático. Israel quer que a próxima missão realize controlos mais intrusivos. O Líbano sublinha a necessidade de respeitar a sua soberania e o papel do seu exército.

Washington está agora mais próxima da posição israelense sobre a necessidade de reforçar as capacidades de verificação, embora os Estados Unidos apoiem a autoridade do governo libanês e o destacamento do exército.

Uma força europeia é um dos cenários

O desaparecimento previsto do Finul já levou vários países europeus a pensar em alternativas. A Alemanha referiu, em Julho, a possibilidade de uma força com mandato europeu para evitar um vazio de segurança após a partida dos pacificadores.

Essa força poderia acompanhar o destacamento do exército libanês e fornecer garantias durante a retirada de Israel. Pode também participar nos mecanismos de verificação solicitados pelos negociadores internacionais.

Esta opção junta-se parcialmente ao segundo cenário defendido por Joseph Aoun. Permitiria ao Presidente libanês aceitar o desaparecimento institucional do Finul, ao mesmo tempo que obteria a continuação de uma presença militar internacional.

Mas as dificuldades permanecem numerosas. O mandato da nova força, as suas regras de empenhamento e financiamento devem ser definidos. Os países participantes deverão também acordar em enviar pessoal militar para uma área onde os ataques e as trocas de fogo permaneçam possíveis.

A questão da autoridade política seria igualmente sensível. Uma força europeia, uma coligação internacional ou um mecanismo criado por um acordo específico não teriam necessariamente a mesma legitimidade que uma operação de manutenção da paz mandatada pelo Conselho de Segurança.

Por conseguinte, a Beirute terá de determinar até que ponto está disposta a aceitar uma transformação do regime, a fim de evitar uma completa retirada internacional.

O Conselho de Segurança continua a ser essencial para salvar o Finul

Se Joseph Aoun quer ter a sua « primeira escolha », o caminho passa por Nova Iorque. Como a resolução 2790 tinha fixado o fim da missão, uma prorrogação exigiria uma nova decisão do Conselho de Segurança.

O problema não é só conseguir uma maioria. O veto de um dos cinco membros permanentes deve ser evitado. Os Estados Unidos têm, portanto, uma alavanca decisiva.

A petição parlamentar ao Presidente pode reforçar a posição política do Líbano, mas não altera esta relação de poder internacional. Beirute terá de convencer Washington de que a situação de segurança de 2026 justifica a revisão da decisão tomada em 2025.

O Líbano tem um argumento concreto: as condições para a retirada da Final não estão plenamente preenchidas. As forças israelenses não deixaram completamente as áreas em causa, o registro de desarmamento de Hizbullah permanece aberto e os incidentes militares continuam.

No entanto, Washington pode responder que essas dificuldades demonstram claramente as limitações da atual missão e a necessidade de passar para outro sistema de verificação.

É em torno desta divergência que as discussões nos próximos meses devem centrar-se.

A batalha está agora sobre o pós-Final

A declaração de Joseph Aoun não foi, portanto, apenas um apelo para os pacificadores. Abriu oficialmente a batalha diplomática sobre o sistema para garantir a segurança no sul do Líbano após 31 de dezembro de 2026.

O presidente libanês começa defendendo a solução mais simples para Beirute: manter uma missão já implantada, com uma base jurídica internacional e acostumado a trabalhar com o exército. Mas reconhece simultaneamente que tal extensão pode ser bloqueada.

Israel quer um mecanismo mais eficaz para verificar o desarmamento do Hezbollah. Os Estados Unidos, que haviam impulsionado o último mandato em 2025, compartilharam o objetivo de transformar o sistema e tinham meios diplomáticos para impedir uma renovação que não iria satisfazer suas exigências.

Joseph Aoun procurou, portanto, mover o debate. Se o próprio Finul não puder ser salvo, Beirute pretende, pelo menos, negociar as condições para a sua substituição, em vez de passar por uma retirada sem uma solução transitória.

Os próximos meses terão de determinar se Washington finalmente aceita uma prorrogação temporária, se uma nova força internacional pode ser formada ou se um mecanismo de verificação mais limitado irá substituir os pacificadores. A retomada do fogo no Sul dá a esta negociação uma urgência adicional: em 31 de Dezembro, as condições de segurança que permitiriam uma retirada internacional segura ainda não estão em vigor.

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