67 líderes emirados esperados em Beirute

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A chegada anunciada em Beirute, em 26 e 27 de agosto, de uma delegação econômica emirada pelo ministro do Comércio Exterior Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, é outro teste de normalização entre o Líbano e os países do Golfo. O grupo deve incluir 67 líderes económicos e empresariais. Por sua magnitude, a visita envia um sinal político e comercial incomum após vários anos de prudência. Mas isso ainda não significa que 67 investidores estejam se preparando para investir capital no Líbano.

O desafio é precisamente distinguir o que é um sinal de confiança, o que é uma perspectiva comercial e o que pode ser contado, após as reuniões, como um investimento real. Para uma economia libanesa ainda marcada pela crise bancária, destruição relacionada com a guerra e incerteza de segurança no Sul, a diferença é essencial. Uma delegação pode reabrir as portas. Só projectos financiados, novas empresas e novos postos de trabalho permitiriam falar de um verdadeiro retorno de capital do Golfo.

Uma delegação invulgar pela sua dimensão

A missão anunciada em 26 e 27 de agosto será liderada por Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, Ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, responsável pelo desenvolvimento de parcerias econômicas não petrolíferas e internacionais. A presença anunciada de 67 líderes econômicos e empresariais dá à visita uma dimensão que vai além da mudança de protocolo.

Para o setor privado libanês, o número conta primeiro como indicador de interesse. Uma delegação desta dimensão permite aumentar as reuniões sectoriais, os contactos entre empresas e a análise de oportunidades que não teriam necessariamente atingido o nível de governo. Ele também cria um efeito de sinal com outros investidores árabes que observam a evolução do risco libanês antes de decidir voltar.

No entanto, não há necessidade de confundir presença com compromisso financeiro. Não há provas de que os 67 participantes tenham preparado um projecto de investimento. Sua chegada reflete um interesse organizado no mercado libanês. Ainda não mede os montantes que podem ser mobilizados ou os sectores que irão efectivamente beneficiar de novos capitais.

O Choucair Mohammad quer ligar o sinal

Mohammad Choucair, presidente das organizações econômicas libanesas, apresenta esta visita como um passo importante para reativar as relações econômicas entre o Líbano e os Emirados Árabes Unidos. Seu objetivo é colocar as empresas libanesas de volta nos circuitos de negócios do Golfo e convencer os grupos Emirati de que o país pode novamente oferecer oportunidades, apesar dos riscos persistentes.

A abordagem faz parte de uma aproximação política iniciada ao mais alto nível. Joseph Aoun e Emirati, presidente Mohammed bin Zayed Al Nahyan, têm aumentado os contactos desde que o Presidente libanês tomou posse. Abu Dhabi também reafirmou o seu apoio à segurança, estabilidade e soberania do Líbano. O levantamento das restrições à circulação de nacionais emirados para o Líbano foi outro sinal de relaxamento.

Esta aproximação política cria um ambiente mais favorável às empresas, mas não garante qualquer investimento. Empresas privadas, fundos e grupos familiares no Golfo avaliar seus projetos de acordo com critérios de desempenho, segurança jurídica, estabilidade monetária e risco político. A relação entre Chefes de Estado pode facilitar o acesso ao mercado e melhorar a confiança. Não substitui uma decisão de investimento nem as condições económicas que a tornam possível.

Por que o capital do Golfo continua a ser decisivo

O eventual retorno do capital da Emirati seria superior aos montantes investidos. Os Emirados historicamente ocuparam um lugar importante entre os investidores árabes no Líbano. De acordo com dados publicados pela Embaixada Emirati em Beirute, o investimento direto da Emirati ascendeu a US$ 7,8 bilhões entre 2003 e 2016, quase dois terços do valor dos projetos árabes identificados nesse período.

Este passado explica a atenção dada à delegação de Agosto. Durante muito tempo, o capital do Golfo tem alimentado imóveis, turismo, serviços, empresas e vários projetos de infraestrutura no Líbano. Estes sectores podem interessar mais uma vez aos investidores, mas nenhum projecto específico deverá ser atribuído à delegação antes de um anúncio formal.

O retorno de um investidor reconhecido emirati também pode ter um efeito motor. Numa economia em que a percepção do risco permanece elevada, a primeira decisão conta, por vezes, tanto quanto o seu montante. Pode convencer outras empresas de que um mercado está novamente a tornar-se acessível, de que as relações bancárias estão a melhorar ou de que as autoridades têm vontade política suficiente para proteger os investimentos.

O contrário também é verdade. Se a visita se limitar a reuniões gerais e declarações, continuará a ser um sinal de reabertura sem alterações mensuráveis nos fluxos de capitais.

Segurança permanece o primeiro filtro

O principal desconhecido permanece a situação de segurança. Joseph Aoun tem ligado regularmente a recuperação econômica à restauração da estabilidade e ao fortalecimento da autoridade estatal. Esta relação é particularmente directa para os investidores do Golfo, muitos dos quais reduziram a sua exposição ao Líbano quando os riscos políticos e militares aumentaram.

Por conseguinte, a situação no Sul continua decisiva. As operações de Israel, as áreas ainda contestadas, a questão do destacamento do exército libanês e o risco de nova escalada estão diretamente envolvidos no cálculo de um investidor. Um projeto imobiliário, turístico ou logístico imobiliza o capital por vários anos. Sua rentabilidade depende da continuidade dos transportes, seguros, bancos e da capacidade de clientes ou parceiros estrangeiros viajarem para o país.

O recente regresso dos viajantes Emirati é um indicador positivo, mas reversível. Os Emirates já tinham suspendido a circulação dos seus nacionais para o Líbano no passado, quando a situação regional se deteriorou. Para os investidores, a capacidade do país de manter a estabilidade ao longo de vários meses será mais do que uma melhoria ad hoc.

É também por isso que o processo Sul e o processo de investimento não podem ser separados. Um apaziguamento duradouro reduziria o custo do risco. Um novo confronto aumentaria imediatamente os prémios de seguro, atrasaria os projectos e poderia pôr em causa as decisões tomadas durante a fase de normalização.

A crise financeira continua a ser o outro grande obstáculo

Mesmo com uma melhoria da segurança, o Líbano mantém um problema estrutural: o seu sistema financeiro ainda não superou completamente a crise que começou em 2019. Os investidores devem poder transferir fundos, repatriar lucros, obter financiamento e dispor de um quadro jurídico previsível. Por conseguinte, a confiança não depende apenas do nível de violência ou da situação na fronteira.

As reformas continuam no centro da questão. Em 19 de agosto, Joseph Aoun recebeu Jihad Azour, Diretor do Oriente Médio e Departamento da Ásia Central do Fundo Monetário Internacional. A Presidência informou que ambos tinham analisado a situação económica e financeira no Líbano e na região e os recentes desenvolvimentos.

Esta reunião não significa que tenha sido concluído um novo programa com o FMI. Recorda, contudo, que a normalização financeira do Líbano continua ligada às reformas substanciais, à reestruturação do sector bancário, à consolidação das finanças públicas e ao restabelecimento de instituições que possam inspirar a confiança dos investidores.

Para o capital do Golfo, estas reformas são um filtro tão importante como a segurança. Os investidores podem aceitar um risco comercial. Eles são muito mais relutantes quando não sabem claramente como os contratos serão executados, como as disputas serão resolvidas ou como o capital fluirá.

O regresso do Golfo já é medido de forma diferente

A visita ao Emirado ocorreu à medida que vários sinais de aproximação se acumulavam. O diálogo entre Joseph Aoun e Mohammed ben Zayed intensificou-se. As restrições de viagem foram facilitadas. Beirute está abertamente procurando atrair capital Emirati novamente e está trabalhando para estabelecer mecanismos para facilitar as relações entre os dois países.

O embaixador do Líbano junto dos Emirados, Tarek Mneimneh, já havia indicado em julho que os investidores emirados estavam mostrando interesse no Líbano, embora reconhecendo que reformas e melhores garantias de segurança permaneceram indispensáveis. Um Conselho de Negócios Líbano-Emirados foi também para ajudar a estruturar contatos privados.

Estes elementos permitem falar de uma normalização gradual das relações económicas. Não permitem ainda falar de um ciclo de investimento comparável aos anos em que o capital do Golfo ocupava um lugar central nos serviços imobiliários, turísticos e libaneses.

A diferença será visível dentro de meses após a visita. Se os contactos de Agosto conduzirem a decisões concretas, o deslocamento pode ser visto como o início de uma nova fase. Caso contrário, continuará a ser uma etapa diplomática importante, mas sem transformação imediata da economia real.

Após 27 de agosto, que resultados devem ser analisados?

O primeiro indicador será o possível anúncio de projetos identificados. Um investidor que especifica um setor, calendário, parceiro local e montante comprometido produz informações econômicas verificáveis. Uma declaração geral de interesse no Líbano não tem o mesmo alcance.

O segundo será a assinatura de memorandos de entendimento. Estes não são ainda um investimento, mas permitem-nos saber se as discussões estão a avançar para projectos estruturados. O seu conteúdo será essencial: alguns protocolos permanecem exploratórios, enquanto outros já estabelecem as condições para o financiamento ou a criação de uma empresa.

Em seguida, será necessário acompanhar investimentos quantificados, criações ou extensões de empresas, parcerias entre grupos libaneses e emirados e transferências de capital reais. Finalmente, o emprego será o critério mais concreto. Uma recuperação duradoura é medida não só pelo número de delegações recebidas em Beirute, mas também pela capacidade destas relações para criar actividades e locais de trabalho.

Por conseguinte, a visita de 26 e 27 de Agosto tem valor político mesmo antes da sua abertura. Após vários anos de distância e prudência, 67 líderes econômicos emirados devem chegar ao mercado libanês sob a liderança de um ministro responsável pelo comércio exterior. Este é um sinal que o sector privado libanês aguardava.

Mas o teste vai começar depois de partirem. A normalização com o Golfo pode ser considerada económica quando as reuniões produzirem projectos, financiarem projectos e financiarem empresas e postos de trabalho no Líbano.