Riad Salameh permanece na detenção: por trás da nova recusa de liberação, um processo judicial ainda longe de ser fechado

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Uma nova tentativa de lançamento que falha em dois níveis

Riad Salameh permanece sob custódia. Seu advogado apresentou um novo pedido de liberação perante o primeiro juiz de investigação Rola Othman. O magistrado recusou-se a aceitá-lo. A defesa então desafiou esta decisão antes da câmara de acusação, mas este segundo passo não permitiu que o ex-governador do Banco do Líbano deixasse a prisão. A decisão inicial foi, portanto, eficaz e Salameh continua presa.

Essa sequência é breve em sua forma, mas importante em seu escopo. Em primeiro lugar, mostra que a defesa continua a utilizar meios processuais para desafiar a continuação da detenção. Mostra, sobretudo, que, por enquanto, os tribunais apreendidos não consideraram que os argumentos apresentados justificavam a libertação. No entanto, as provas disponíveis não fornecem detalhes sobre a motivação legal de Rola Othman ou da câmara de acusação. Por conseguinte, seria arriscado atribuir aos magistrados razões específicas que não constam dos documentos.

O novo fracasso surge num contexto muito particular. Salameh não é um antigo funcionário comum. Liderou o Banco do Líbano por três décadas, de 1993 a 2023. Seu nome está assim associado a um período do modelo econômico libanês: estabilização da libra, financiamento do estado, desenvolvimento de um setor bancário hipertrofiado e, em seguida, crescente uso de mecanismos para atrair moedas antes do colapso financeiro.

Sua detenção continuada, portanto, tinha um fardo simbólico considerável. Mas esta dimensão não deve desfocar a análise judicial. A detenção de um ex-governador não é um julgamento final sobre o seu papel no colapso do país nem uma resposta judicial abrangente às perdas do sistema financeiro. A responsabilidade penal de uma pessoa deve ser estabelecida em procedimentos específicos, baseados em factos específicos e qualificações jurídicas.

Esta é precisamente a dificuldade do caso Salameh: o seu nome está na encruzilhada de processos judiciais individuais e uma catástrofe financeira colectiva muito maior.

Trinta anos à frente do Banco do Líbano pesam sobre cada procedimento

Riad Salameh liderou o banco central por um período excepcionalmente longo. Quando o Líbano tomou posse em 1993, emergiu da guerra civil e procurou reconstruir sua economia, infraestrutura e moeda. Quando ele deixou seu posto em 2023, o sistema bancário ficou paralisado, a libra perdeu a maior parte de seu valor e os depositantes não tinham mais acesso às suas economias.

Essa trajetória explica por que todo desenvolvimento judicial que o afeta é imediatamente interpretado através do balanço da crise. No entanto, a justiça não pode processar um ex-governador por uma situação económica geral. Deve examinar transacções específicas, estabelecer fluxos financeiros, identificar os beneficiários e verificar se foram cometidas infracções.

Esta distinção é fundamental. O colapso libanês resulta de um conjunto de responsabilidades institucionais. O Estado acumulou consideráveis dívidas e défices persistentes. Os governos atrasaram as reformas. O Parlamento aprovou orçamentos e políticas orçamentais. O Banco do Líbano liderou a política monetária e financiou parte do sistema. Os bancos comerciais investiram maciçamente recursos depositantes com o Estado e os bancos centrais. Os accionistas bancários beneficiaram durante anos de um sector particularmente rentável.

Reduzir toda esta arquitectura a uma pessoa impediria, portanto, a compreensão da crise. Mas o argumento oposto seria igualmente enganador: o carácter colectivo da catástrofe não pode impedir o controlo judicial de possíveis transacções individuais irregulares.

O ficheiro Salameh está exactamente neste cruzamento. A justiça deve isolar os factos que poderiam assumir a sua responsabilidade pessoal sem transformar o julgamento de um ex-governador em substituto do julgamento político de todo um sistema.

O verdadeiro problema: distinguir os registos judiciais do colapso financeiro

Esta distinção torna-se ainda mais importante à medida que o Líbano avança para a reestruturação bancária. O país está agora a procurar resolver um défice financeiro estimado de cerca de 70 mil milhões de dólares, ou mais, de acordo com os métodos utilizados. Esta soma representa uma ordem de grandeza sem medida comum com um caso criminal individual.

As perdas resultam principalmente do desequilíbrio acumulado entre os passivos do sistema bancário e os activos efectivamente disponíveis. Os bancos tinham recebido depósitos dos seus clientes. Uma parte muito grande destes recursos foi colocada junto do Banco do Líbano. O próprio banco central financiou o Estado, apoiou a moeda e usou vários mecanismos para atrair moedas. Quando as entradas de capital cessaram, toda a estrutura perdeu sua capacidade de funcionar normalmente.

Este mecanismo explica porque os depositantes não devem esperar que Riad Salameh pague automaticamente as suas contas. Mesmo uma possível condenação final em um determinado caso não reapareceria várias dezenas de bilhões de dólares.

A recuperação de activos eventualmente relacionados com infracções pode ser de importância judicial e financeira. Pode também satisfazer um requisito de responsabilidade. No entanto, não pode substituir a reestruturação bancária, o reconhecimento de perdas e a definição de um mecanismo de reembolso de depósitos.

Confundir os dois níveis criaria uma ilusão perigosa: que o dinheiro em falta estaria algures em algumas contas privadas e que seria suficiente recuperá-lo para resolver a crise. As dimensões financeiras do desastre tornam esta suposição impossível.

O sistema bancário ainda está tentando resolver uma perda de cerca de US $ 70 bilhões

O contraste entre o dossiê individual do ex-governador e a magnitude da crise é evidente nas discussões atuais com o Fundo Monetário Internacional. O Líbano ainda está negociando como atribuir uma perda estimada em cerca de US $ 70 bilhões entre o Estado, o Banco do Líbano, bancos, seus acionistas e depositantes.

Esta batalha dura há vários anos. Em abril de 2022, um acordo preliminar tinha sido alcançado com o Fundo para um programa de aproximadamente US $ 3 bilhões em 46 meses. Era para ser precedida de reformas essenciais: reestruturação bancária, mudanças no sigilo bancário, controle de capital, avaliação de grandes bancos, estratégia de dívida e tratamento de perdas.

Quatro anos depois, o cerne do problema ainda não foi resolvido. A razão não é simplesmente técnica. Reconhecer perdas requer determinar quem é responsável por elas.

Se os accionistas absorverem perdas primeiro, alguns proprietários de bancos podem perder a totalidade ou uma parte muito grande das suas participações. Se o Estado assume uma ação excessiva, o projeto de lei é transferido para contribuintes e gerações futuras. Se os ativos públicos são mobilizados, os ativos pertencentes a todos os libaneses são usados para reparar perdas em um sistema financeiro que nem todos beneficiaram da mesma forma. Se os candidatos absorverem demais, a injustiça já criada desde 2019 é institucionalizada.

É esta batalha que o Líbano ainda não decidiu. A retenção de Riad Salameh na detenção pode, portanto, ter um forte significado político e simbólico, mas não resolve nenhuma destas equações.

A responsabilidade do Banco do Líbano não se limita à do seu antigo governador

O Banco do Líbano está obviamente no centro da crise. Durante anos, recebeu enormes recursos de bancos comerciais. Esses investimentos foram remunerados e ajudaram a manter um sistema no qual os bancos poderiam oferecer altos retornos a alguns depositantes.

Os mecanismos de « engenharia financeira » tornaram-se cada vez mais importantes. Seu objetivo era atrair ou reter moedas no sistema. Enquanto as entradas de capital continuassem, a mecânica poderia ser ampliada. Quando eles desaceleraram e depois secaram, o déficit subjacente tornou-se impossível de esconder.

Riad Salameh obviamente ocupou uma posição central nesta arquitetura como governador. Mas o banco central não agiu num vazio institucional. Os bancos comerciais estavam envolvidos no sistema. Os governos precisavam de financiamento. As autoridades políticas estavam cientes da crescente dependência do país em relação às entradas de moeda estrangeira. As decisões monetárias e financeiras tiveram lugar num contexto político que durante anos não produziu reformas estruturais.

A justiça e a reforma financeira devem, portanto, seguir dois caminhos paralelos. A justiça deve estabelecer qualquer responsabilidade criminal pessoal. A reforma deve determinar as responsabilidades institucionais e financeiras.

Se apenas o primeiro adiantamento, o Líbano pode possivelmente julgar indivíduos, mantendo um sistema bancário que é incapaz de devolver depósitos. Se apenas o segundo adiantamento, o sistema pode ser reestruturado sem que qualquer infracção individual seja punida. Ambas as dimensões são necessárias, mas não são intercambiáveis.

A detenção continuada não é uma sentença

Esta clarificação é indispensável num ficheiro politicamente carregado. A rejeição de um pedido de libertação não leva à condenação de Riad Salameh. A detenção e julgamento antes do julgamento são duas fases diferentes.

A decisão de Rola Othman significa que o pedido de defesa não convenceu o magistrado. Nem o recurso à Câmara de Invocação permitiu a libertação. Mas os documentos disponíveis não dão o conteúdo detalhado dos argumentos de defesa nem a motivação completa dos juízes.

Devemos, portanto, evitar inventar o que o arquivo não diz. Não se pode dizer, unicamente com base nessas informações, que a detenção foi mantida devido ao risco de fuga, ao receio de intervenção em provas, à gravidade particular dos factos ou a qualquer outra razão específica. Esses elementos devem ser refletidos em decisões judiciais para que possam ser atribuídos ao poder judiciário.

Esta prudência é tanto mais necessária quanto o caso Salameh foi objecto de uma infinidade de procedimentos e investigações no Líbano e no estrangeiro durante vários anos. Misturar os vários componentes pode levar a um procedimento ser atribuído fatos pertencentes a outro.

A nova informação de 25 de setembro é muito mais precisa e limitada: um pedido de liberação foi apresentado, foi rejeitado, o recurso desta decisão também falhou e o ex-governador permanece detido.

Por que o comprimento do arquivo alimenta as expectativas dos candidatos

No entanto, para parte da população, essas distinções legais são difíceis de separar da experiência vivenciada desde 2019. Os depositantes viram as suas contas bloqueadas durante anos. Alguns tiveram de retirar o seu próprio dinheiro a taxas ou mecanismos que reduziram significativamente o seu valor real. Outros financiaram o estudo ou o cuidado de parentes com grandes dificuldades no exterior.

Neste contexto, a detenção do ex-governador é inevitavelmente interpretada como um elemento de responsabilização. Mas as expectativas no judiciário podem tornar-se desproporcionadas.

Os candidatos precisam de três respostas diferentes. A primeira é judicial: foram cometidas infracções, por quem e por que quantias? O segundo é financeiro: quantos dos seus depósitos poderão recuperar e com que calendário? O terceiro é institucional: como podemos impedir que um sistema semelhante seja reconstruído após a crise?

O arquivo Salameh pode contribuir para a primeira resposta. Ele não pode fornecer os outros dois sozinhos.

O reembolso dos depósitos dependerá principalmente da reestruturação bancária, da capacidade financeira do Banco do Líbano, dos activos disponíveis, dos fundos próprios dos bancos e da política adoptada para imputar perdas.

A prevenção de uma nova crise dependerá da reforma da supervisão bancária, da governação dos bancos centrais, das regras de transparência e do fim de um modelo em que o Estado financia os seus défices de forma sustentável graças aos recursos atraídos pelo sector financeiro.

Karim Souaid herda um banco central a ser reconstruído

O registo judicial do ex-governador ocorre numa altura em que o seu sucessor, Karim Suaid, tem de gerir um Banco do Líbano profundamente diferente do dos anos anteriores à crise.

A instituição deve recuperar a credibilidade monetária enquanto participa na liquidação do passado. Deve manter a estabilidade cambial, gerir as reservas disponíveis e trabalhar na reestruturação do sistema bancário. Ao mesmo tempo, está diretamente envolvido na discussão da falha financeira e do passivo acumulado aos bancos.

A dificuldade é considerável. Um banco central pode estabilizar a moeda sem ter resolvido o seu balanço. A relativa estabilidade da libra em torno de 89 500 libras por dólar desde 2023 não significa que a crise financeira acabou.

O país vive atualmente com duas realidades paralelas. A primeira é relativa estabilidade monetária após vários anos de colapso. O segundo é a persistência de um sistema bancário onde os depósitos pré-crise ainda não estão livremente disponíveis.

Por conseguinte, a Karim Souaid deve evitar que a estabilização cambial seja confundida com a normalização financeira. O teste real será a capacidade de participar numa solução para reconhecer perdas, reestruturar bancos e restaurar a intermediação financeira normal.

Neste contexto, o dossiê Salameh representa também o passado institucional, cujo novo rumo deve ser distinguido.

Os bancos não podem transformar Salameh num único gestor

Outro risco de se concentrar no ex-governador é que os outros intervenientes no sistema podem apresentar-se como meras vítimas da política do Banco do Líbano.

No entanto, os bancos comerciais desempenharam um papel central. Eles colocaram recursos significativos no banco central, receberam alta remuneração e construíram seus próprios modelos de negócios em torno dessa relação. Eles tinham conselhos de administração, sucursais, comitês de risco e acionistas.

Por conseguinte, devem ser responsabilizados pelas suas próprias decisões de gestão. A questão não é negar a responsabilidade do Banco do Líbano, mas evitar que ele absorva todos os outros.

Esta distinção torna-se crucial na reestruturação. Se toda a crise é apresentada como consequência das decisões do ex-governador, os acionistas dos bancos podem argumentar que suas instituições foram enganadas ou arrastadas para um sistema pelo qual não são responsáveis. Essa leitura teria consequências diretas para a distribuição das perdas.

Um dos princípios centrais das discussões de reestruturação é precisamente o de que o capital próprio deve absorver perdas antes de ser transferido mais amplamente. Os proprietários de uma instituição financeira assumem o risco de investimento.

A busca das responsabilidades judiciais de Riad Salameh não deve, portanto, tornar-se um mecanismo para privar os bancos de responsabilidade.

Nem o Parlamento pode delegar a crise nos tribunais

O mesmo se aplica à classe política. Os tribunais podem rever transações e processar indivíduos. Não podem aprovar uma lei de resolução bancária, reestruturar a dívida pública ou definir o tratamento dos depósitos.

Estas decisões são da responsabilidade do Governo e do Parlamento.

No entanto, os bloqueios políticos atrasaram as principais reformas pós-crise durante vários anos. O controle de capital foi discutido muito tempo após o surgimento de restrições informais. A reforma do sigilo bancário exigiu várias etapas. A resolução bancária e a distribuição do défice financeiro permanecem no centro de batalhas particularmente difíceis.

Nestas circunstâncias, o julgamento de um ex-governador não pode substituir a responsabilidade política. Os deputados ainda têm de decidir como atribuir cerca de 70 mil milhões de dólares em perdas. Nenhum julgamento criminal pode tomar esta decisão no seu lugar.

Esta realidade permite-nos também compreender por que razão o caso Salameh continua politicamente explosivo. Ele constantemente remete a classe política para uma questão mais ampla: até onde foram isoladas as decisões do Banco do Líbano e até onde corresponderam a um sistema aceito porque permitiu que o Estado continuasse a funcionar sem reforma?

Responder a esta pergunta vai além de um pedido de liberação.

Justiça confrontada com uma expectativa muito mais ampla de verdade do que o caso criminal

A continuação da detenção de Riad Salameh acaba por colocar a justiça perante expectativas quase impossíveis. Uma grande parte da população quer entender como um sistema apresentado por anos como sólido poderia desmoronar com perdas de várias dezenas de bilhões de dólares.

Um processo penal não é uma comissão histórica de inquérito. Deve centrar-se em factos específicos, provas e responsabilidades individuais.

Essa limitação pode gerar frustração. Mesmo um julgamento muito detalhado não vai necessariamente contar a história do modelo financeiro libanês. Não substituirá uma auditoria abrangente das políticas públicas, das relações entre o Banco do Líbano e os bancos, das decisões governamentais e da dívida.

Mas a justiça pode trazer uma coisa essencial: estabelecer, nos casos anteriores, se os actos ilegais foram cometidos e por quem. Esta função é tanto mais importante num país onde a impunidade dos funcionários públicos é regularmente denunciada.

A nova recusa de libertação prolonga, portanto, uma sequência judicial cujo resultado permanece em aberto. Não constitui uma absolvição ou condenação. Ele simplesmente mantém o ex-governador sob custódia enquanto o processo está em curso.

O processo não pode ser encerrado com uma única decisão

A questão Salameh tem finalmente vários níveis que terão de avançar separadamente. Em primeiro lugar, há o destino pessoal do ex-governador e as decisões tomadas no processo que lhe dizem respeito. Em seguida, há a busca de possíveis ativos relacionados com delitos e sua possível recuperação. Finalmente, há a reconstrução do sistema financeiro do qual ele foi um dos principais líderes durante três décadas.

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