O exército libanês sob pressão dos EUA: Washington quer desarmar o Hezbollah, mas quem correrá o risco de um confronto interno?

Washington exige que o exército libanês desarme o Hezbollah e desmonte sua infraestrutura militar. Mas sem a retirada de Israel ou o acordo político interno, esta missão poderia provocar um grande confronto. Entre a pressão americana, as negociações de Tampa e o futuro da UNIFIL, Nawaf Salam enfrenta um dilema crucial para a soberania libanesa.

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Washington exige resultados concretos sobre as armas Hezbollah

A administração de Donald Trump não quer mais limitar sua ação no Líbano para monitorar o cessar-fogo com Israel. Washington procura agora uma transformação duradoura da situação militar no Sul do Líbano. O seu objectivo é confiar ao exército libanês um controlo eficaz dos territórios, instalações militares e armas. Esta orientação coloca a instituição militar no centro de um confronto político cujas consequências vão muito além da fronteira israelita.

Um funcionário americano descreve esta estratégia como um processo progressivo. O primeiro passo diz respeito à aplicação das disposições de segurança negociadas entre Beirute e Israel. A segunda é permitir que o Estado libanês exerça plenamente a sua autoridade sobre o seu território e sobre as decisões militares. O desarmamento do Hezbollah é um dos principais objectivos desta abordagem.

A posição americana tem um requisito adicional. Washington já não vê as declarações governamentais como garantias suficientes. As autoridades americanas querem ver medidas concretas no terreno. Em particular, apelam ao desmantelamento das infra-estruturas militares do Hezbollah e à sua reconstrução.

Esta abordagem transforma a missão confiada ao exército libanês. Já não se trata apenas de enviar unidades para áreas evacuadas por Israel. A instituição deverá igualmente controlar as instalações militares existentes, impedir o regresso dos combatentes e assegurar que as áreas em causa deixem de ser utilizadas para preparar as operações.

A dificuldade aparece imediatamente. Tal missão pressupõe que o Hezbollah concorde em renunciar a certas posições e capacidades militares. O partido de Naim Kassem recusou-se a dissociar a questão de suas armas da presença israelense no sul do Líbano. Por conseguinte, as exigências americanas colocam o exército numa contradição: implementar os compromissos do Estado sem provocar confronto com uma organização armada libanesa.

Nenhuma informação disponível a partir de 8 de outubro de 2026 confirma que foi emitida uma ordem americana ou libanesa para iniciar uma operação militar direta contra o Hezbollah. Por outro lado, as exigências de Washington mostram que os Estados Unidos aguardam mais do que apenas a reafectação do exército.

O mecanismo da zona experimental no centro da estratégia dos EUA

Uma das propostas discutidas nas discussões sobre segurança é a criação de áreas experimentais no Sul do Líbano. O princípio é organizar gradualmente a retirada de Israel e o destacamento do exército libanês para áreas específicas.

Nestes domínios, os militares libaneses devem garantir a segurança e impedir o regresso das infra-estruturas armadas do Hezbollah. O mecanismo incluiria igualmente mecanismos de verificação para acompanhar a execução dos compromissos.

Esta fórmula responde a uma preocupação americana específica. Washington quer evitar que uma retirada israelita seja seguida de uma reconstrução das capacidades militares do Hezbollah nos mesmos sectores.

O antigo diplomata americano Dennis Ross defendeu uma abordagem baseada em resultados verificáveis. Considera que os compromissos públicos das autoridades libanesas devem ser acompanhados de medidas concretas em matéria de armas e instalações militares.

O problema reside nas condições impostas por Israel. Autoridades israelenses procuram manter a possibilidade de intervenção militar quando acreditam que uma ameaça está surgindo. Esta afirmação poderia limitar a autoridade do exército libanês nas áreas que seria responsável por garantir.

O regime poderia então produzir uma situação contraditória. As Forças Armadas Libanesas seriam responsáveis pela segurança de um território em que Israel manteria sua capacidade de responder.

Para Beirute, esta questão é fundamental. O destacamento do exército deve restaurar a soberania nacional. Não pode ser considerado um sucesso completo se as forças israelitas continuarem a impor as suas próprias regras militares.

A distinção entre controle territorial e soberania efetiva torna-se assim uma das principais questões em jogo nas negociações.

Israel quer impedir a reconstituição das posições militares do Hezbollah

A estratégia israelita baseia-se numa mudança na sua doutrina de segurança na fronteira norte. Os militares israelenses consideram que os acordos anteriores não impediram a preparação de operações contra o seu território.

As lições aprendidas com o ataque de 7 de outubro de 2023 ocupam um lugar importante nesta reflexão. Israel afirma que a força Radwan do Hezbollah tinha planos de infiltração na Galiléia. Esta alegada ameaça é utilizada para justificar a manutenção de posições avançadas e a destruição de infra-estruturas próximas da fronteira.

A informação publicada em 8 de outubro descreve um desejo israelense de mudar a geografia militar do sul do Líbano de forma duradoura. O objetivo não seria mais apenas monitorar os movimentos do Hezbollah, mas impedir materialmente a reconstrução de suas capacidades ofensivas.

Esta orientação inclui as alturas estratégicas em torno do Castelo de Beaufort e do setor Ali el-Taher. Essas posições são usadas para monitorar vários eixos e localidades. O seu controlo é uma importante vantagem militar.

Os funcionários israelitas consideram que certas áreas devem permanecer suficientemente claras para permitir a identificação dos movimentos armados. Esta lógica contribui para a destruição de habitações e infra-estruturas em áreas próximas à fronteira.

Para o exército libanês, a dificuldade é considerável. Poderia ser chamado a assumir o controle de territórios profundamente danificados, cujos habitantes nem sempre poderiam retornar.

A segurança destes espaços não se limitaria, portanto, a uma missão militar. Também exigiria a restauração de estradas, serviços públicos e condições para o retorno das populações.

Uma presença militar libanesa sem reconstrução civil poderia manter estas áreas numa situação de prolongada instabilidade.

Castelo de Beaufort se torna um teste da soberania libanesa

A área em torno do Castelo de Beaufort é uma das questões que as autoridades libanesas desejam abordar nas próximas negociações.

Beirute pretende solicitar a retirada de Israel das localidades da região. O objectivo é permitir que o exército libanês se desloque para lá e restabeleça a autoridade do Estado.

A questão também diz respeito a aldeias cujas casas foram destruídas ou danificadas. O regresso dos residentes depende da segurança rodoviária e da possibilidade de reconstrução de infra-estruturas críticas.

A informação disponível refere-se à destruição persistente em áreas próximas às posições israelitas. Estas operações complicam as perspectivas de um rápido regresso às condições normais.

A questão militar está no controle das alturas. O relevo permite observar movimentos nos vales e localidades circundantes. Israel considera algumas dessas posições essenciais para sua segurança.

O Líbano representa uma abordagem diferente. A retirada de Israel deve permitir ao exército nacional exercer as suas responsabilidades sem uma presença militar estrangeira.

A questão das armas do Hezbollah está directamente envolvida nesta negociação. Israel pediu garantias para impedir que o partido voltasse às áreas evacuadas. Os Estados Unidos querem que o exército libanês controle estas áreas.

Hezbollah acredita que a presença israelense justifica a manutenção de capacidades de resistência militar.

O exército libanês está, portanto, no centro de um desacordo que não pode ser resolvido por um simples movimento de tropas.

As Forças Armadas Libanesas estão desenvolvendo capacidade com vários parceiros estrangeiros

As informações publicadas em 8 de Outubro indicam que o Exército Libanês participa em programas de formação com mais de sete países. Essas atividades incluem missões terrestres e aéreas avançadas.

Esses treinamentos fazem parte dos esforços para melhorar as capacidades operacionais da instituição militar.

O reforço das capacidades militares é um elemento importante da estratégia dos EUA. Washington acredita que as forças regulares devem gradualmente assumir as tarefas atualmente associadas à presença militar do Hezbollah.

No entanto, a formação não é suficiente para resolver as dificuldades estruturais.

Uma missão de monitorização sustentável no Sul do Líbano requer pessoal disponível, equipamento adequado e capacidade de monitorização. Exige também o transporte, a comunicação e o apoio logístico.

O pessoal militar deve ser capaz de proteger estradas, controlar áreas sensíveis e responder rapidamente aos incidentes.

O custo dessas missões depende da sua duração e extensão geográfica. As informações disponíveis não incluem um orçamento pormenorizado para medir os recursos adicionais necessários.

A questão dos recursos materiais é tanto mais importante quanto o exército tem de continuar a desempenhar as suas outras responsabilidades no território nacional.

Uma concentração excessiva de recursos no Sul poderia afectar as missões de segurança interna e de controlo das fronteiras.

Washington, portanto, pede a uma instituição confrontada com muitas restrições para assumir uma missão cujo escopo político e militar continua a se expandir.

Uma remessa de 245 kg de explosivos revela as dificuldades do controlo fronteiriço

Um incidente relatado em 8 de outubro ilustra os desafios de segurança que o exército enfrenta.

Os militares libaneses descobriram um carregamento de explosivos supostamente destinados a entrar no território da Síria. A carga foi composta por 245 kg de trinitrotolueno, quatro dispositivos explosivos prontos para uso, oito detonadores e cabos elétricos.

Os transportadores supostamente fugiram do lado sírio na chegada de uma patrulha libanesa.

As informações disponíveis não identificam os destinatários desta carga. Nem demonstram uma ligação com o Hezbollah.

Esta distinção é essencial. Discovery é um fato de segurança importante, mas não pode ser usado para atribuir uma operação a uma organização sem elementos adicionais.

O incidente, no entanto, mostra que as responsabilidades do exército vão muito além da agenda de desarmamento do Hezbollah.

As forças regulares devem também combater o tráfico de armas, controlar as fronteiras e impedir a entrada de equipamentos que possam ser utilizados em operações violentas.

As autoridades sírias manifestaram a sua disponibilidade para cooperar na identificação das pessoas envolvidas e das rotas utilizadas.

Tal cooperação constitui um elemento importante num contexto de novos desenvolvimentos nas relações entre Beirute e Damasco.

A descoberta de explosivos também ressalta a necessidade de preservar as capacidades de inteligência e controle de fronteiras do exército, uma vez que a pressão internacional se concentra em sua missão no Sul.

Nawaf Salam defende o monopólio da força em nome da Constituição

O Primeiro-Ministro Nawaf Salam reafirmou, em 7 de Outubro, que as decisões sobre a guerra, a paz e a segurança nacional devem ser tomadas pelas instituições constitucionais.

O seu discurso, proferido por ocasião do centenário da Constituição libanesa, colocou o debate sobre armas num quadro institucional.

A Salam considera que a aplicação do Acordo de Taif não pode limitar-se a disposições relativas à distribuição de poderes. Deve também incluir reformas destinadas a reforçar o Estado.

Esta posição está de acordo com o objectivo dos EUA de uma autoridade institucional exclusiva sobre as decisões militares. No entanto, não significa que o Primeiro-Ministro aceite todos os termos propostos por Washington.

A distinção inclui formas de alcançar o desarmamento.

Uma decisão política para reforçar o monopólio estatal da força não constitui automaticamente uma ordem dada ao exército para se envolver em confronto interno.

O governo deve considerar as possíveis consequências de tal operação. O Hezbollah mantém uma presença política e social significativa, bem como capacidades militares.

Por conseguinte, o confronto directo poderia conduzir a confrontos cujos efeitos ultrapassariam as zonas em causa.

As informações disponíveis não contêm um plano governamental detalhado para uma operação militar contra o partido.

Por outro lado, mostram que Nawaf Salam defende uma evolução institucional incompatível, a longo prazo, com a existência duradoura de decisões militares tomadas fora do Estado.

Naim Kassem recusa desarmamento sob pressão externa

O Hezbollah defende uma posição contrária às exigências americanas. Sob a liderança de Naim Kassem, o partido acredita que a questão de suas armas deve ser tratada dentro de um quadro nacional.

Os seus funcionários recusam-se a dissociar o debate sobre o arsenal da retirada de Israel das garantias de segurança.

Esta posição baseia-se na ideia de que o desarmamento não pode preceder o desaparecimento de ameaças militares.

O Hezbollah acredita que suas capacidades permanecem necessárias enquanto Israel mantiver posições no sul do Líbano e continuar suas operações.

O partido também contesta os passos que procurariam impor um calendário estabelecido por potências estrangeiras.

Esta oposição complica a missão militar. Os militares poderiam ser responsáveis por controlar áreas onde o Hezbollah se recusa a renunciar a certas capacidades.

O problema, portanto, não é apenas a disponibilidade de equipamentos ou pessoal. Depende da existência de um acordo político que permita às forças regulares realizar as suas missões.

Sem tal acordo, uma operação de desarmamento poderia ser interpretada como um confronto entre o Estado e um componente armado da sociedade libanesa.

A questão do futuro papel do Hezbollah numa estratégia nacional de defesa continua em aberto.

Tampa, uma negociação onde o exército poderia receber títulos sem garantias equivalentes

As discussões anunciadas na Flórida por volta de 20 de outubro são destinadas a examinar várias questões de segurança.

As autoridades libanesas procuram progressos na retirada de Israel, na libertação de prisioneiros e no destacamento do exército.

Os Estados Unidos favorecem mecanismos de controlo para verificar os compromissos militares.

Israel procura garantias para impedir a reconstrução da infra-estrutura do Hezbollah.

A dificuldade reside no equilíbrio entre estes pedidos.

Se o exército libanês tiver a responsabilidade de controlar as armas sem obter uma retirada israelita correspondente, poderá ser colocado numa situação particularmente difícil.

Deveria aplicar medidas que pudessem provocar tensões internas, embora o Estado não tivesse total soberania sobre as áreas em causa.

O problema seria ainda maior se Israel mantivesse uma capacidade de intervenção militar independente dos mecanismos de coordenação.

Por conseguinte, as autoridades libanesas procuram compromissos recíprocos.

No entanto, a data exacta da próxima reunião e as suas modalidades não são definitivamente confirmadas nas informações disponíveis em 8 de Outubro.

Por conseguinte, nenhum acordo pode ser considerado adquirido.

A partida da UNIFIL pode aumentar as responsabilidades militares libanesas

O futuro da Força Provisória das Nações Unidas no Líbano é outro grande desafio.

As autoridades libanesas receiam que a partida das forças internacionais crie um vazio de segurança numa região onde as tensões permanecem elevadas.

Várias alternativas são mencionadas, incluindo uma presença europeia ou um acordo internacional diferente.

No entanto, não é anunciada uma solução definitiva.

A UNIFIL desempenha um papel no acompanhamento da situação e na coordenação entre as várias partes. A sua retirada poderá reduzir os mecanismos de comunicação de incidentes e de prevenção da escalada.

O exército libanês deve então assumir responsabilidades adicionais.

Isso reforçaria a necessidade de acompanhamento, comunicação e intervenção adequados.

Poderia também complicar as relações entre as forças libanesas e israelitas se não fosse mantido um mecanismo de ligação suficientemente robusto.

As discussões sobre o futuro da UNIFIL estão, portanto, directamente ligadas ao debate sobre o desarmamento do Hezbollah.

Washington quer reforçar a autoridade do exército. Mas esta transformação exigiria também garantias quanto à segurança dos militares libaneses e às condições para o seu destacamento.

O risco de um confronto interno continua a ser uma questão sem resposta operacional

As informações disponíveis em 8 de Outubro mostram uma pressão crescente dos EUA para medidas concretas contra a infra-estrutura militar do Hezbollah.

Eles também mostram que o governo libanês defende o princípio da autoridade estatal exclusiva sobre armas e decisões militares.

Mas eles não estabelecem que uma operação de desarmamento forçado tenha sido decidida.

Não é apresentado nenhum calendário operacional pormenorizado. Nenhuma ordem oficial de confronto com Hezbollah é relatado. As modalidades para qualquer rendição de armas permanecem indeterminadas.

Esta falta de precisão é um elemento central do arquivo.

As Forças Armadas Libanesas poderiam ser chamadas a realizar missões de acompanhamento mais amplas sem total acordo político sobre a sua implementação.

Os requisitos dos EUA dizem respeito aos resultados. As exigências israelitas dizem respeito às salvaguardas militares. O Hezbollah apela à retirada de Israel e recusa o desarmamento imposto.

Entre estas posições, as autoridades libanesas devem definir as responsabilidades concretas da instituição militar.

A partir de 8 de outubro de 2026, o exército continua a construir capacidade e preparar suas missões no Líbano do Sul. As negociações diplomáticas continuam em aberto. As condições de desarmamento aceites por todas as partes não estão preenchidas.

Resta, portanto, a questão: como é que se pode confiar ao exército o monopólio efectivo da força sem impor um confronto interno, enquanto Israel continua em discussão as garantias de retirada e segurança?

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