Israel prepara uma ofensiva no Líbano antes das eleições? Cálculos Netanyahu em torno de Beaufort Castle e Rihane Heights

Benjamin Netanyahu consideraria uma nova ofensiva no Líbano antes das eleições israelenses de 27 de outubro de 2026. De acordo com fontes diplomáticas europeias, as alturas do Castelo de Rihane e Beaufort estão entre os setores sensíveis. Entre cálculos eleitorais, objetivos militares e negociações de Tampa, o risco permanece incerto.

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Uma operação militar prevista nas semanas anteriores às eleições de Israel

Benjamin Netanyahu consideraria uma nova grande operação militar no Líbano antes das eleições legislativas israelenses de 27 de outubro de 2026. A hipótese aparece na informação atribuída às fontes diplomáticas europeias. Segundo eles, o primeiro-ministro israelense procuraria usar uma demonstração de força contra o Hezbollah para restaurar sua popularidade e aumentar as chances de seu partido, o Likud. O calendário coloca esta possibilidade no centro das preocupações libanesas. A eleição será realizada sete dias após uma reunião militar libanesa-israelense planejada em Tampa, Flórida, por volta de 20 de outubro.

No entanto, as informações comunicadas não mencionam qualquer ordem oficial que anuncie uma ofensiva geral. Eles descrevem um cenário estudado em círculos políticos e militares israelenses. Esta distinção é essencial. A informação disponível permite identificar os preparativos, os objectivos militares e os cálculos eleitorais. Não deixam claro que tenha sido tomada uma decisão final de lançar uma grande operação.

O cenário apresentado pelas fontes europeias baseia-se numa restrição adicional. Donald Trump procuraria evitar um novo confronto direto com o Irã. Isto limitaria a possibilidade de uma escalada israelita contra Teerão. O Líbano poderia então ser um teatro militar mais acessível para Netanyahu, particularmente como resultado de contínuas tensões com o Hezbollah.

As mesmas fontes ligam esta hipótese às dificuldades eleitorais do Primeiro-Ministro israelita. Likud enfrentaria maior concorrência nas intenções de voto. Uma operação contra o Hezbollah poderia permitir que Netanyahu colocasse as questões de segurança no centro da campanha.

No entanto, essa leitura continua sendo uma interpretação atribuída aos interlocutores diplomáticos. Não demonstra que as considerações eleitorais sejam a única força motriz das decisões militares israelitas. Os objetivos territoriais e as preocupações de segurança também desempenham um papel nos cenários estudados.

Rihane, um objectivo militar com consequências políticas consideráveis

As alturas do Rihane ocupam um lugar especial nas suposições da escalada. Esta região montanhosa, localizada no interior do sul do Líbano, é de interesse militar devido ao seu alívio e sua posição em relação aos eixos que ligam vários setores do Sul.

Uma operação israelita com estas alturas não seria comparável a uma mera incursão fronteiriça. Envolveria progressos no sentido de posições mais afastadas da fronteira e poderia alterar significativamente as linhas de controlo.

No entanto, as análises militares publicadas em 8 de Outubro indicam que tal operação implicaria riscos elevados. Uma ofensiva terrestre contra Rihane exigiria recursos significativos. Ela exporia forças envolvidas em dificuldades relacionadas com o alívio, duração das operações e reações do Hezbollah.

O calendário eleitoral é uma restrição adicional. Uma grande operação poderia produzir ganhos militares, mas também resultar em perdas humanas que poderiam alterar os cálculos políticos de Netanyahu.

É por isso que se prevê outra hipótese: favorecer ataques aéreos intensivos, destruição de infra-estruturas e incursões limitadas, em vez de uma ofensiva terrestre geral.

Isso permitiria que Israel mantivesse alta pressão militar sem iniciar imediatamente uma operação com consequências difíceis.

As informações disponíveis não confirmam que o Rihane foi designado como objectivo de uma ofensiva decidida. No entanto, mostram que esta região é um dos setores estudados nas análises de opções militares israelenses.

Castelo de Beaufort no centro de uma batalha para o controle de altura

Outro ponto importante de tensão é a área do Castelo de Beaufort. A fortaleza domina parte do Sul do Líbano e oferece vistas de vários eixos e localidades. As alturas circundantes são, portanto, de interesse estratégico para as forças que procuram monitorar os movimentos militares na região.

As autoridades libanesas procuram a retirada de Israel das aldeias ao redor do castelo. Esse pedido deve ser incluído nas questões levantadas nas próximas negociações militares com Israel.

A retirada permitirá que o exército libanês se desloque nas áreas em causa e restabeleça gradualmente a autoridade do Estado.

Israel representa uma abordagem diferente. Seus oficiais militares consideram que certas posições altas são necessárias para impedir a reconstrução das capacidades ofensivas do Hezbollah.

Essa divergência explica a importância do setor nas discussões diplomáticas. Para Beirute, a questão é a recuperação dos territórios e o retorno dos habitantes. Para Israel, aborda a possibilidade de manter um mecanismo avançado de monitorização e resposta.

A destruição relatada em vários locais complica ainda mais a situação. A retirada militar não seria suficiente para permitir o retorno imediato das populações se casas, estradas e infraestrutura crítica permanecessem danificadas.

O controle das alturas poderia, portanto, determinar não só a evolução das posições militares, mas também as condições para a reconstrução das aldeias.

Israel procura uma mudança duradoura na geografia militar do Sul

As análises militares disponíveis descrevem uma evolução da doutrina israelense após o ataque de 7 de outubro de 2023. As autoridades israelitas consideram que a vigilância das fronteiras já não é suficiente para impedir um ataque planeado de territórios vizinhos.

Esta reflexão diz directamente respeito ao Hezbollah. Israel afirma que a força de Radwan tinha planos de conduzir operações para a Galiléia. Esta alegada ameaça é utilizada para justificar a criação de posições avançadas e a destruição de infra-estruturas próximas da fronteira.

O objectivo israelita não seria, portanto, apenas repelir os combatentes do Hezbollah. Seria impedir materialmente a reconstrução das condições para um ataque.

Esta abordagem explica a importância atribuída aos socorros, estradas e áreas próximas às localidades israelitas.

Em especial, as informações publicadas referem-se a uma disponibilidade para controlar as terras que possam ser utilizadas como posições de observação, preparação ou arranque.

Esta estratégia tem implicações directas para o povo do Sul do Líbano. A destruição de edifícios e restrições impostas em determinadas áreas pode dificultar o retorno das populações, mesmo na ausência de confrontos permanentes.

A questão passa então a ser a da duração destas medidas. Um arranjo temporário pode mudar permanentemente as condições de vida se impedir a reconstrução e o retorno dos habitantes.

As autoridades libanesas estão precisamente a tentar impedir que uma lógica de segurança israelita se transforme num controlo territorial prolongado.

Eleições de 27 de Outubro

O calendário eleitoral israelense é um elemento central da análise. As eleições gerais foram anunciadas para 27 de outubro de 2026. As negociações militares de Tampa estão planeadas por volta de 20 de Outubro.

Essa proximidade cria um período de alta incerteza.

Uma operação militar pré-eleitoral poderia permitir que Netanyahu apresentasse resultados de segurança. Poderia igualmente expor o seu Governo a críticas se as perdas fossem significativas ou se os objectivos declarados não fossem alcançados.

As análises disponíveis destacam essa contradição. Uma grande ofensiva poderia ser politicamente vantajosa em caso de sucesso rápido. Mas seria um risco considerável se a luta continuasse.

A escolha de uma pressão militar limitada parece, portanto, ser uma possibilidade. Ataques aéreos, destruição direcionada ou incursões de curto prazo poderiam permitir que o governo israelense mantivesse uma postura ofensiva sem lançar imediatamente uma extensa campanha terrestre.

No entanto, tal estratégia não garantiria a ausência de escalada. O Hezbollah poderia responder às operações israelenses, resultando em uma série de greves e contra-ataques.

O calendário eleitoral torna, portanto, impossível prever com certeza as decisões de Netanyahu. É um factor adicional nos cálculos já influenciados por restrições militares e diplomáticas.

Washington tenta manter as negociações enquanto exige o desarmamento do Hezbollah

A posição americana tem várias dimensões. Washington quer reforçar a autoridade do Estado libanês e obter medidas concretas sobre a infraestrutura militar do Hezbollah.

As autoridades americanas defendem uma abordagem gradual. Começaria pela aplicação de medidas de segurança e continuaria a reforçar o controlo do exército libanês sobre os territórios em causa.

Isto poderia promover as retiradas israelitas com mecanismos de verificação.

Mas as exigências de Israel complicam as discussões. Israel deseja manter a possibilidade de intervir quando considerar que existe uma ameaça.

O governo libanês, por sua vez, recusa-se a permitir que um mecanismo de segurança permita que um exército estrangeiro mantenha uma duradoura liberdade de ação em seu território.

As negociações de Tampa devem, portanto, abordar questões que vão além da mera reafectação militar.

Estes incluem disposições de controlo de armas, garantias de retirada e a possibilidade de as Forças Armadas libanesas assegurarem a segurança em áreas evacuadas.

As informações disponíveis não confirmam que se tenha chegado a acordo sobre estes pontos.

Uma carga de explosivos descoberta na fronteira síria

As tensões militares são acompanhadas de preocupações com a segurança interna libanesa.

As informações publicadas em 8 de Outubro referem-se à descoberta, pelo exército libanês, de um carregamento de explosivos supostamente destinado a entrar no território da Síria.

A carga foi composta por 245 kg de trinitrotolueno, quatro dispositivos explosivos prontos para uso, oito detonadores e cabos elétricos.

As pessoas envolvidas no transporte supostamente fugiram do lado sírio na chegada de uma patrulha libanesa.

Não há informação disponível para identificar os destinatários desta carga. Seria, portanto, injustificado estabelecer uma ligação com o Hezbollah ou com cenários militares israelitas sem quaisquer elementos adicionais.

No entanto, esta descoberta destaca as dificuldades que as forças de segurança libanesas enfrentam em um período de tensões regionais.

O exército deve controlar as fronteiras, combater o tráfico de armas e preparar-se para o seu destacamento no Sul.

Essas responsabilidades simultâneas podem afectar as suas capacidades operacionais.

Hezbollah correndo o risco de um novo confronto

Hezbollah continua a ser um jogador central em cálculos israelenses. Sob a liderança de Naim Kassem, o partido defende a manutenção de suas capacidades militares enquanto as forças israelenses ocupam posições no sul do Líbano.

Esta posição baseia-se numa leitura de segurança nacional diferente daquela defendida pelo governo de Nawaf Salam.

O Primeiro-Ministro deseja reforçar o monopólio estatal da força e reservar-se às instituições constitucionais decisões relativas à guerra e à paz.

O Hezbollah acredita que as suas armas continuam a ser necessárias face às ameaças israelitas.

Uma nova operação militar poderia agravar esta discrepância.

Os defensores do desarmamento puderam ver a confirmação dos riscos associados à existência de uma força armada independente do Estado. Pelo contrário, Hezbollah poderia invocar a ofensiva para defender a necessidade de manter suas capacidades.

As consequências políticas dependeriam, em particular, da dimensão das operações e das reacções dos diferentes partidos.

As informações disponíveis não permitem estabelecer as intenções operacionais do Hezbollah em caso de nova ofensiva.

No entanto, mostram que o partido se recusa a separar o debate sobre as suas armas das garantias de retirada e segurança de Israel.

Três cenários militares previstos antes das eleições

As informações publicadas em 8 de Outubro permitem distinguir três hipóteses principais.

A primeira é uma ofensiva terrestre em larga escala, que poderia atingir áreas estratégicas como as alturas de Rihane. Esta opção envolveria riscos militares e políticos significativos. Poderia mudar as linhas de controle, mas exporia Israel a um confronto prolongado.

O segundo baseia-se no aumento dos ataques aéreos e em incursões limitadas. Manteria pressão sobre o Hezbollah enquanto reduzia o compromisso da Terra. Também poderia ser apresentado como uma demonstração de força antes da eleição.

O terceiro é concentrar-se nas negociações de Tampa e procurar garantias de segurança sem lançar uma nova operação importante.

Estes cenários não são oficialmente anunciados planos. Correspondem às opções discutidas nas análises políticas e militares disponíveis.

A sua implementação dependerá das decisões israelitas, das reacções do Hezbollah e da evolução das discussões diplomáticas.

O Líbano enfrenta um incerto prazo diplomático e militar

Em 8 de outubro de 2026, as autoridades libanesas procuraram obter garantias para evitar uma nova escalada. As negociações de Tampa são uma das principais possibilidades diplomáticas.

Em particular, o Governo pretende assegurar a retirada de Israel dos territórios ocupados e permitir o destacamento do exército nos sectores em causa.

Mas as posições israelitas continuam longe das exigências libanesas. Israel procura manter salvaguardas militares para impedir a reconstrução da infraestrutura do Hezbollah.

A proximidade das eleições israelitas aumenta a incerteza.

As informações disponíveis não indicam que Benjamin Netanyahu decidiu lançar uma ofensiva geral antes de 27 de outubro. No entanto, mostram que essa suposição é levada a sério por vários interlocutores diplomáticos.

As áreas de Rihane e Beaufort ocupam um lugar importante na análise de risco militar. O seu acompanhamento poderia fazer uma diferença duradoura na situação de segurança e nas possibilidades de regresso dos habitantes.

Assim, o período entre as negociações previstas em 20 de Outubro e as eleições de 27 de Outubro parece particularmente sensível.

O Líbano terá de lidar com as decisões israelitas, com as exigências americanas e com as posições do Hezbollah, ao passo que nenhum acordo final ainda garante uma retirada total ou uma estabilização duradoura da fronteira israelita.

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