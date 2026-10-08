Na Bekaa, pessoas deslocadas do Sul desaparecem da ajuda: rendas não pagas, crianças escolarizadas e solidariedade sem fôlego

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Em Nabi Chit, quarenta famílias acomodadas em uma localidade frágil

Aproximadamente quarenta famílias do sul do Líbano encontraram refúgio em Nabi Chit, Bekaa. Alguns têm parentes, outros escolheram este lugar por seus laços sociais e políticos com sua região de origem. Esta escolha não significa que tenham recuperado condições de vida estáveis. Os próprios habitantes do município sofrem as consequências da guerra e da crise econômica. O declínio do poder de compra reduziu a atividade comercial, enquanto uma parcela da população local deixou a região sem retornar. Por conseguinte, as famílias de acolhimento chegam a uma localidade cujos recursos e oportunidades de emprego já são limitados. A solidariedade existe, mas não substitui um rendimento ou um sistema de cuidados sustentável.

A mudança para o Bekaa continuou à medida que a intensidade dos combates no Sul flutuava. A fragilidade da cessação das hostilidades dissuadiu algumas famílias de regressarem. Outros preferiam ficar achegados aos pais que podiam ajudá – los. A escolha do destino foi por vezes influenciada por experiências difíceis em outras cidades e localidades durante o êxodo. Como resultado, a rede familiar e o senso de segurança foram tão importantes quanto a proximidade geográfica. Esta distribuição dos deslocados torna a sua situação menos visível do que um encontro num centro colectivo: vivem em habitações dispersas, por vezes sem equipamento adequado, no meio de comunidades que já enfrentam a pobreza.

Duzentos dólares de aluguel, cinquenta dólares disponíveis: o orçamento impossível de Ahmad

Ahmad, que foi deslocado do Sul, teve de pagar $200 no início de cada mês para manter sua casa. Como ele descreve sua situação, ele só tem $50. Assim, a escassez imediata chega a 150 dólares, antes mesmo de levar em conta alimentos, medicamentos, transporte ou educação. Ele pediu ajuda para encontrar trabalho para que ele pudesse pagar o aluguel sem esperar pelos lembretes do senhorio. Sua situação mostra que a emergência não se limita ao alojamento inicial: uma família pode ter encontrado um telhado e permanecer ameaçada de perdê-lo todos os meses. A perda de actividade causada pela deslocação torna as despesas regulares muito mais difíceis de suportar do que uma despesa única.

O proprietário não é apresentado como um locador com recursos ilimitados. Ele também depende do aluguel para viver e lembra Ahmad que ele tem que enfrentar suas próprias despesas. Assim, a tensão contrasta duas famílias frágeis em vez de um proprietário próspero com um inquilino pobre. Ahmad explica que seu alojamento beneficia apenas da iluminação rudimentar fornecida pelo proprietário. Esta clarificação, aparentemente modesta, resume o fosso entre o conceito administrativo de habitação e a realidade da habitação mal equipada. O custo da eletricidade é adicionado ao aluguel, sem que a família possa contar com uma renda regular para cobrir o todo.

Eletricidade e mobiliário, duas necessidades quase ausentes da ajuda de emergência

Nas aldeias anfitriãs, a regulação das assinaturas elétricas tornou-se um problema separado do da habitação. Um interlocutor local explicou que os meios disponíveis não permitem o pagamento das assinaturas das famílias deslocadas. Os doadores estão a tomar medidas para financiar painéis solares. O objectivo seria reduzir parte das despesas recorrentes, mas não é indicado qualquer montante aumentado ou o número de instalações previstas. Por conseguinte, a utilização de equipamento solar não é, nesta fase, um programa completo. Demonstra, sobretudo, que os agentes locais procuram substituir os auxílios ao funcionamento, que se tornaram difíceis de financiar, por soluções que podem limitar as facturas.

A miséria também se manifesta dentro da habitação. Algumas famílias têm poucos móveis. Colchões usados por um longo período de tempo tornaram-se muito desgastados e quase folheados. Essa situação revela um ângulo muitas vezes negligenciado de deslocamento prolongado: obter um endereço não garante o conforto mínimo ou a possibilidade de viver em condições aceitáveis. As necessidades não param em pacotes de alimentos. Estes incluem roupa de cama, aquecimento de inverno, acesso a medicamentos e equipamentos básicos. No entanto, cada despesa adicional compete com o aluguel. Uma família talvez seja obrigada a escolher entre aquecer – se, tratar – se e manter suas casas.

Distribuição e associações alimentares descontinuadas que se referem à responsabilidade

A última ajuda alimentar recebida por algumas famílias foi há cerca de dois meses. Esta indicação não mede a frequência das distribuições para todas as pessoas deslocadas, mas revela uma quebra concreta na assistência às famílias em causa. As associações contatadas descrevem uma mudança de prioridades para o Sul, num contexto de recursos limitados. As pessoas deslocadas que permanecem na Bekaa encontram-se então numa posição paradoxal: deixaram a sua região de origem devido à insegurança, mas já não estão necessariamente localizadas em zonas que os programas de ajuda favorecem.

Algumas associações também relatam obstáculos e dificuldades na realização de suas atividades em Bekaa. Referem-se a uma distribuição geográfica das intervenções, prevendo-se que cada agência abranja áreas específicas. Isso pode facilitar a coordenação quando funciona, mas cria pontos cegos quando as necessidades se movem mais rápido do que os programas. As partes interessadas entrevistadas descrevem situações nas quais cada uma se refere à responsabilidade de outra organização. Não é fornecido nenhum registo completo dos beneficiários não servidos e nem todas as agências são identificadas. Seria, portanto, excessivo afirmar que todo o sistema humanitário deixou de funcionar. O problema documentado é mais específico: as famílias residentes em determinadas localidades do Bekaa já não recebem a assistência esperada, enquanto as estruturas solicitadas invocam a falta de recursos ou a delimitação de suas áreas de intervenção.

A escola sacrificada: filho de Abu Ali trabalha por 350.000 libras por dia

A viagem também interrompeu os caminhos escolares. Algumas famílias não conseguem registar os filhos devido ao custo ou à falta de documentação solicitada pelas instituições. O caso de Abu Ali, deslocado de Qatrani, ilustra esta dificuldade. Não registou os dois filhos. A escola anteriormente frequentada não forneceu a certificação necessária devido a um antigo saldo de taxas escolares não pagas. A dívida acumulada antes ou durante a viagem cria assim um novo obstáculo: sem um documento, a família normalmente não pode tomar as medidas para se inscrever em outra instituição.

Um dos filhos de Abu Ali decidiu trabalhar num supermercado em vez de continuar a estudar este ano. Sua remuneração anunciada é de £350,000 por dia. Assim, contribui para o gasto do domicílio, à custa de uma pausa na educação. O montante diário por si só não é suficiente para estimar o seu rendimento mensal: o número de dias de trabalho não é especificado. Contudo, permite-nos compreender o mecanismo que conduz a esta decisão. Uma família privada de renda deve arbitrar entre despesas imediatas e continuidade escolar. O emprego infantil está a tornar-se uma resposta à crise fiscal do agregado familiar, uma vez que aumenta o risco de abandono escolar precoce a longo prazo.

Por que o exílio numa região pobre torna a solidariedade mais difícil

As famílias deslocadas não se instalam num espaço economicamente neutro. Bekaa e Baalbek-Hermel sofrem eles mesmos do declínio da atividade, dos efeitos da guerra e da degradação do poder de compra. Nas aldeias anfitriãs, os moradores perderam renda ou deixaram suas casas. Os comerciantes estão vendo seu declínio de vendas. Os parentes que hospedam ou assistem recém-chegados muitas vezes compartilham recursos insuficientes. Essa realidade distingue a solidariedade imediata do cuidado sustentável. A acomodação familiar pode evitar algumas semanas de gastos, mas não cria os meios para financiar medicina, escola ou eletricidade por meses.

A situação de Nabi Chit mostra essa acumulação de fragilidade. As cerca de 40 famílias do Sul aumentam para uma população local comprovada. O auxílio não pode ser avaliado unicamente por número de pacotes distribuídos. Deve também ter em conta a capacidade das famílias para encontrar emprego, a disponibilidade de habitação e o acesso aos serviços. Os dados disponíveis não indicam o número total de pessoas deslocadas em toda a Bekaa. Seria, portanto, injustificado extrapolar a figura de Nabi Chit para todas as localidades. Este caso, no entanto, permite observar na prática como uma crise de deslocamento se torna uma crise de renda e serviços na região anfitriã.

Números úteis, mas nenhuma medida global de abandono

Três dados dão uma ideia imediata da crise, sem fingir resumi-la. Em Nabi Chit, a pesquisa conta cerca de quarenta famílias do Sul. Ahmad deve encontrar mais 150 dólares para cobrir a sua única renda mensal. O filho de Abu Ali aceita uma remuneração diária de 350.000 libras para sustentar sua casa. Estes números não são permutáveis: a primeira medida é uma presença local, a segunda é um défice de caixa individual, a terceira é o preço a que um adolescente troca a sua presença na escola por um rendimento. O seu interesse reside precisamente nesta diferença. Eles revelam várias dimensões do mesmo deslocamento prolongado, sem permitir o cálculo de uma taxa geral de pobreza ou média regional.

Estes incluem uma contagem consolidada de famílias deslocadas que vivem fora dos centros colectivos, uma medida do aluguer efectivamente pago e um acompanhamento da frequência da assistência recebida. Há também uma escassez de crianças que abandonaram a escola por razões administrativas ou financeiras. Estas ausências não devem ser preenchidas por estimativas inventadas. Eles impedem medir a extensão do fenômeno e comparar localidades. Complicam a identificação das famílias que escapam da distribuição por residirem em moradia privada, às vezes com familiares, e não em instalações de recepção visíveis. O problema do mapeamento da ajuda é, portanto, também o do conhecimento das necessidades reais.

Assistência territorialmente concebida, enquanto as necessidades acompanham as famílias

A maior preocupação reside no fosso entre a localização das pessoas deslocadas internamente e as áreas prioritárias de assistência. As famílias às vezes escolhem os Bekaa para evitar mais exposição à luta ou para alcançar parentes. As agências humanitárias, por sua vez, explicam seu foco no Sul. Esta diferença não significa que as necessidades tenham desaparecido nas regiões de acolhimento. Ela disse que o mapa de intervenções não poderia mais corresponder ao de pessoas vulneráveis. Uma família continua deslocada mesmo quando não vive num centro de alojamento oficial ou quando se afastou das zonas mais divulgadas.

Os depoimentos coletados descrevem dificuldades simultâneas de moradia, energia, alimentação e escolaridade. Estas necessidades estão ligadas. O não pagamento do aluguel ameaça a moradia; a falta de eletricidade torna a vida diária mais cara; a falta de renda faz com que a criança trabalhe; A interrupção da distribuição de alimentos aumenta a pressão sobre um orçamento já inadequado. Uma resposta limitada a uma única despesa pode, portanto, mover o problema em vez de o resolver. As informações disponíveis não permitem quantificar o custo total de um cuidado adequado. Entretanto, identificam situações específicas que devem ser verificadas pelos órgãos de ajuda.

À medida que o inverno se aproxima, os custos de aquecimento podem piorar essas arbitrações. As famílias entrevistadas não descrevem apenas a falta temporária de parcelas. Falam de um dia em que a renda, a habitação e a escola já não se mantêm unidas. Para Ahmad, o primeiro prazo continua a ser a renda de 200 dólares. Para Abu Ali, ela se tornou a escola interrompida de seus filhos. Em ambos os casos, o deslocamento continua sem horizonte de retorno suficientemente seguro ou apoio regular claramente identificado. O contraste entre essas necessidades e a reorientação geográfica da ajuda explica porque algumas famílias do Sul que vivem em Bekaa estão, de fato, fora das prioridades de assistência.

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