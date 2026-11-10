Nova Iorque: possíveis chuvas e ventos 12 e 13 de novembro

O tempo de Nova Iorque poderia deteriorar-se em 12 e 13 de novembro de 2026, com chuvas e rajadas. Os boletins oficiais consultados em 9 de novembro não confirmam uma tempestade de neve na cidade. Duas trajetórias permanecem possíveis para a depressão esperada. A neve molhada poderia misturar-se com chuva nos terrenos interiores na noite de sexta-feira a sábado, mas esta hipótese permanece incerta e seus efeitos esperados limitados. As previsões devem ser especificadas.

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O tempo em Nova Iorque pode deteriorar-se na quinta-feira 12 e sexta-feira 13 novembro 2026. As previsões oficiais disponíveis em 9 de novembro favorecem chuva e rajadas. Eles não confirmam uma tempestade de neve na cidade. Possível neve molhada diz respeito principalmente aos relevos longe da costa, com pouca confiança.

O boletim regional emitido em 9 de novembro às 10:01 hora de Nova Iorque, às 3:01 UTC, descreve dois possíveis desenvolvimentos. Uma depressão deve sair do Vale de Ohio antes de chegar à fachada atlântica. Sua intensificação e trajetória permanecem incertas.

Tempo em Nova Iorque: a chuva domina a previsão

A previsão local para Manhattan, atualizada em 9 de novembro às 9:20 da manhã, prevê um risco de 50% de chuva na quinta-feira à tarde. Essa probabilidade sobe para 80% na noite de quinta a sexta-feira. Chega a 70% na sexta-feira, principalmente antes do início da tarde.

As temperaturas de previsão permanecem positivas. Máxima aproximação 16°C quinta-feira, depois 11°C sexta-feira. A noite mínima de quinta-feira a sexta-feira é de cerca de 8 °C. Estes valores referem-se a Nova Iorque e não descrevem as condições das zonas de montanha mais no interior.

Espera-se que os dias de terça-feira 10 e quarta-feira 11 de novembro permaneçam em grande parte secos. O máximo da cidade é em torno de 16°C. A mudança esperada centra-se, portanto, na segunda parte da semana.

Dois cenários para o fim de semana

No primeiro cenário, a perturbação atravessa a região muito rapidamente. Traz chuva baixa entre quinta-feira e sexta-feira de manhã. A depressão então se aprofunda no mar, o que permitiria uma melhoria no início do fim de semana.

No segundo, o sistema desacelera e reorganiza perto da costa sul de Long Island. As chuvas poderiam retomar sexta-feira no final do dia, estender durante a noite e transbordar na manhã de sábado. O boletim regional aponta que os modelos ainda diferem nesse desenvolvimento.

A posição da depressão também condicionará os ventos. Rampas são possíveis perto da costa, em seguida, mais amplamente no início do sistema. Os dados examinados no boletim de 9 de novembro não sugerem, nesta fase, ventos terrestres atingindo os limiares de um parecer específico. No entanto, uma maior intensificação da costa poderia alterar esta avaliação.

A neve continua a ser uma hipótese limitada aos relevos interiores

Uma mistura de chuva e neve molhada pode aparecer nas alturas remotas da costa, na noite de sexta-feira 13 a sábado 14 de novembro. Esta possibilidade depende da chegada de ar mais frio na parte de trás da depressão.

O boletim atribui baixa confiança a essa hipótese, devido à falta de ar frio suficiente perto do solo. Considera igualmente negligenciáveis os efeitos nevados previstos pelo consenso dos modelos neste momento. Essas indicações não permitem o anúncio de acumulação de neve em Manhattan, nem eles qualificam o episódio como uma tempestade de inverno confirmada para Nova Iorque.

No mar, a degradação poderia ser mais sensível. As previsões prevêem um regresso de condições difíceis para os pequenos barcos a partir de quinta-feira à noite. Um período de ventos sopra é possível no oceano, dependendo do desenvolvimento da depressão. Os futuros boletins terão de especificar a sua trajetória, a duração das chuvas e a intensidade das rajadas.

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