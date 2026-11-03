Marcel Khalifé regrava promessas de tempestade

Marcel Khalifé retorna ao seu primeiro álbum, « Promesses de la tempeste », com uma nova gravação prevista para 20 de novembro de 2026 no Balcoon. Cinquenta anos depois do álbum de 1976, o cantor libanês e oudista repetiram quatro composições em poemas de Mahmoud Darwich. Bachar Mar-Khalifé é responsável pela sua produção.
O projeto é legendado como « 50 anos depois ». Ele reúne « Rita », « Promesses de la Tempest », « Oummi » e « Passport ». Esta seleção traz o artista de volta às canções que acompanharam o início de sua jornada, enquanto apertava o programa em torno do poeta palestino.
Uma nova gravação de Marcel Khalifé
Marcel Khalifé gravou as músicas no estúdio Hinterland Lab em 10, 11, 13 e 16 de março de 2026. François Baurin fez os tiros de som. O músico aparece na canção e no som.
O trabalho de som continuou na primavera, com uma masterização de Alexis Bardinet e Lorenzo Bassaletti no Globe Audio. O registro assim retoma um repertório antigo em uma interpretação registrada este ano. Não se limita a recircular bandas históricas.
O catálogo digital anuncia quatro praias e uma duração total de 30 minutos e 24 segundos. « Rita » abre o álbum, seguido pela faixa-título, « Oummi » e « Passsport ». As edições de CD e vinil acompanham o lançamento digital.
Quatro poemas, do íntimo ao exílio
Essas músicas abordam a separação através de diferentes situações. « Oummi », geralmente apresentado em francês sob o título « Ma mère », combina memória familiar com distância. O vínculo com a mãe dá ao sentimento de exílio uma forma diária, ligada a gestos e memórias.
« Rita » confronta o amor com violência política. A relação entre duas pessoas encontra um conflito que vai além de sua história. Em « Passport », a questão é sobre identidade e fronteiras. O documento administrativo torna-se o ponto de partida para uma pergunta sobre pertencimento.
A canção « Promesses of the Storm » articula a rejeição e esperança. Reunir estes quatro textos reúne várias dimensões da poesia de Darwich: apego aos entes queridos, amor, despossessão e vontade de viver. Seu significado político permanece ligado a experiências humanas específicas.
Um programa focado em Darwich
A comparação das edições mostra uma diferença concreta. O registro mantido no catálogo Paredon, datado de 1983, inclui cinco músicas. Ele combina os quatro títulos de Darwich com « Jaffra », em um texto de Ezzedine Manasra. Esta última peça não está no programa anunciado para novembro.
O programa de 2026 consiste exclusivamente de textos Darwich, todos os quais foram colocados na música pelo compositor libanês.
O 50o aniversário refere-se a 1976, ano em que a gravadora e os organizadores realizam o nascimento do álbum. A data de 1983 corresponde à edição de Paredon do catálogo americano. Os dois marcos referem-se a diferentes etapas de sua história discográfica.
Da apresentação parisiense ao lançamento de novembro
O Instituto do Mundo Árabe havia gravado este novo álbum no programa de uma sessão de audição em 27 de setembro de 2026 em Paris. A reunião anunciou a presença de Marcel Khalifé e uma troca moderada por Jean-Pierre Filiu em sua relação com Darwich. Uma venda prévia e uma sessão de assinatura também foram incluídas.
A sessão foi agendada antes da comercialização geral anunciada em 20 de novembro.
Uma extensão no palco também aparece no calendário oficial Trianon. O salão parisiense anuncia Marcel Khalifé solo em 8 de fevereiro de 2027, em torno de « Promesses de la tempeste », com sua voz e seu som. O salão teve uma abertura de bilheteria em 3 de novembro de 2026 às 10h.
Capa: Marcel Khalifé no Bizerte Festival, 16 de julho de 2012. Arquivo fotográfico, não representando a gravação de 2026. Foto:Rais58 / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Boxe e vestir Libnanews.
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