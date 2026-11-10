Teddy Riner candidato presidencial de 2027

Teddy Riner anunciou em 9 de novembro de 2026 sua candidatura para a eleição presidencial de 2027. O campeão do Judô deseja reunir-se para além da direita e esquerda sob o slogan « A França que queremos ». As suas primeiras orientações incluem pensões. Ele ainda tem que estruturar sua campanha e passar pelas etapas legais, incluindo a coleção de 500 patrocinadores escolhidos. Sua ambição olímpica para Los Angeles continua presente, mas condicionada às suas possíveis responsabilidades políticas.

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Teddy Riner anunciou na segunda-feira, 9 de novembro de 2026, sua candidatura para as eleições presidenciais de 2027. O campeão do judô de 37 anos quer construir uma oferta política independente dos campos tradicionais. Terá agora de organizar a sua campanha e reunir os patrocínios necessários para votar.

Esta entrada na política assume a forma de um vídeo transmitido nas suas redes sociais e de uma entrevista publicada no mesmo dia. O atleta apresenta sua abordagem como resposta às divisões francesas. Ele pretende reunir além das filiações partidárias, sob o slogan « A França que queremos ».

O anúncio é um compromisso com a campanha. Ainda não é válido para inclusão na lista final de candidatos. Esta distinção diz respeito a todos os pretendentes do Elysée, independentemente da sua reputação.

Teddy Ringer: uma linha política clara

O Judoka recusa-se a ir pela direita ou pela esquerda. Ele reivindica uma capacidade de unir e apresenta a divisão social como um motor de sua decisão. Sua candidatura vem como pressões salariais e mobilização estudantil alimentar o debate nacional.

O candidato insiste na falta de perspectivas que diz perceber em várias gerações. Opôs – se a este achado como convocação para assembléia. Esse diagnóstico é um argumento político, não uma medida do estado de opinião.

As suas primeiras orientações incluem pensões. Pretende preservar a distribuição, ter em conta a demografia e integrar a penitibilidade. Não exclui uma quota de capitalização. Nessa fase, essas posições traçam uma orientação geral, sem constituir um mecanismo detalhado.

Teddy Ringer também relata trabalhar com cerca de 20 pessoas da sociedade civil, serviço civil e governo. A busca de uma sede e reuniões com os franceses estão entre os primeiros passos anunciados. Esses elementos descrevem uma equipe sendo estruturada, em vez de uma organização já implantada em todo o país.

A candidatura continua sujeita às regras de votação

A notoriedade no desporto não isenta as condições eleitorais. Para serem incluídos na lista oficial, cada candidato deve obter pelo menos 500 candidaturas qualificadas. As assinaturas devem provir de pelo menos 30 departamentos ou comunidades ultramarinos. O mesmo território não pode fornecer mais de 50 assinaturas para este limiar.

O Conselho Constitucional verifica as observações e o consentimento dos candidatos. Devem igualmente apresentar as suas declarações de bens e interesses. A lista oficial é então publicada no Jornal Oficial. O anúncio de 9 de novembro, portanto, não permite afirmar que Teddy Riner já passou por essas etapas.

O calendário publicado pelo governo prevê a primeira ronda em 18 de abril de 2027 e a segunda em 2 de maio. Deixou o campeão vários meses para esclarecer suas propostas e construir sua rede de apoio.

O projecto olímpico continua em curso

Seu compromisso presidencial não foi acompanhado por uma renúncia anunciada nos Jogos de Los Angeles em 2028. Teddy Ringer mantém essa perspectiva, ao mesmo tempo condicionando-a às responsabilidades que poderia exercer e ao acordo dos franceses. Por conseguinte, não apresenta ambas as ambições como um calendário definido.

No futuro imediato, sua entrada no concurso eleitoral exige detalhes sobre o programa, equipe e viagens de campanha. A coleta de patrocínios será então um passo obrigatório antes de qualquer presença nos boletins de voto.

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