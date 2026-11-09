Lens-Marseille: Abdallah oferece vitória em OM

O Olympique de Marseille venceu 2-1 no terreno de RC Lens, domingo, 8 de novembro de 2026. Amine Gouiri abriu o placar no segundo minuto, antes da equalização de Florian Thauvin. No segundo período, Keyliane Abdallah deu aos Marseillais a vitória no 82o minuto. A equipe terminou o décimo dia da Liga 1 com 18 pontos em quarto lugar, duas unidades atrás do Paris FC. Lens permanece décimo primeiro antes da trégua internacional.

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O Olympique de Marseille venceu o RC Lens 2-1 no domingo, 8 de novembro de 2026, no estádio Bollaert-Delelis. Keyliane Abdallah marcou o gol no 82o minuto. O vencedor na Lens terminou o décimo dia da Ligue 1 em quarto lugar, com 18 pontos.

Marselha marcou no início e no final da reunião. Amine Gouiri abriu o placar no segundo minuto. Florian Thauvin igualou-se ao dia 20, antes da substituição de Marselha cortar uma longa parte indecisa.

OM vencedor em Lens: Abdallah decisivo no final do jogo

Entrando em 78 minutos em vez de Amine Harit, Keyliane Abdallah encontrou o caminho do gol quatro minutos depois. A ação faz parte de uma combinação envolvendo Igor Paixão e Angel Gomes. Amine Gouiri viu sua tentativa no país, mas a bola voltou para Abdallah, que concluiu de perto.

Este objetivo transformou um final ainda equilibrado de reunião em um placar. Marselha manteve sua vantagem até o apito final. Para Lens, a legalização obtida no primeiro período não terá sido suficiente para tomar uma posição.

Gouiri tira proveito do erro, Thauvin responde

A defesa Lens ofereceu uma abertura imediata para o OM. Um mau negócio em um passe de volta permitiu Gouiri recuperar a bola e marcar. Após apenas dois minutos, a equipa de corridas reagiu.

Florian Sotoca serviu Thauvin na superfície. O capitão Lansois registrou a equalização da cabeça aos 20 minutos. As duas equipes se juntaram aos vestiários na pontuação de 1-1.

Jeffrey De Lange desempenhou um papel importante na resistência de Marselha. Em particular, o guarda rejeitou uma oportunidade por Yassine Titraoui antes do intervalo. No segundo período, ele respondeu novamente antes de Matthew Udol. Lens não conseguiu converter essas situações em uma vantagem.

Marselha retorna a dois pontos de pódio

O sucesso trouxe três pontos para Marselha, agora quarto com 18 unidades. O Paris FC, terceiro, conta 20. Lille ficou em segundo lugar com 21 pontos e Paris Saint-Germain liderou as posições com 23 pontos. Portanto, a equipe permanece a dois comprimentos do pódio e cinco do líder.

Esta vitória é a quinta consecutiva dos Marseillais no campeonato. Alarga a sua recuperação antes da trégua internacional. Lens ficou em 11o lugar com 13 pontos, cinco a menos do que seu adversário da noite.

Corrida receberá Toulouse no sábado 21 de novembro às 20:45. Esta próxima nomeação em Bollaert-Delelis terá lugar após a interrupção do campeonato ligado às seleções nacionais.

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