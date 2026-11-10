ADISQ: Lou-Adriane Cassidy duas vezes recompensado

Lou-Adriane Cassidy venceu o Félix de l’artiste féminine de l’année et du show de l’année, domingo, 8 de novembro de 2026 em Montreal, durante a 48a Gala ADISQ. O segundo prêmio é Trist Animal, o show construído em torno de seu quarto álbum. Este duplo se estende por uma semana já marcada por uma recompensa pelo próprio registro, na categoria adulta contemporânea. A noite, organizada na Place des Arts, tornou possível distinguir várias facetas da cena de Quebec. Para Cassidy, os dois prêmios de domingo combinam um reconhecimento do intérprete com o trabalho de palco. Portanto, não recompensam exatamente o mesmo feito, mesmo que estejam relacionados com o mesmo ciclo artístico.

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Lou-Adriane Cassidy venceu o Félix de l’artiste féminine de l’année et du show de l’année, domingo, 8 de novembro de 2026 em Montreal, durante a 48a Gala ADISQ. O segundo prêmio é Trist Animal, o show construído em torno de seu quarto álbum. Este duplo se estende por uma semana já marcada por uma recompensa pelo próprio registro, na categoria adulta contemporânea.

A noite, organizada na Place des Arts, tornou possível distinguir várias facetas da cena de Quebec. Para Cassidy, os dois prêmios de domingo combinam um reconhecimento do intérprete com o de um trabalho de palco. Portanto, não recompensam exatamente o mesmo feito, mesmo que estejam relacionados com o mesmo ciclo artístico.

Triste animal, do registro ao estágio

A Félix do show do ano dá um lugar central para Trist Animal nas paradas do artista. Este título refere-se tanto a um álbum como à turnê resultante. Na quarta-feira, 4 de novembro, o Premier Gala já tinha distinguido a gravação na categoria de álbum do ano, um adulto contemporâneo. Quatro dias depois, a cerimônia principal recompensou sua tradução no palco.

Esta cronologia permite compreender a sucessão de anúncios. A ADISQ divide suas distinções entre vários eventos, incluindo a Gala da Indústria, a Primeira Gala e a cerimônia de TV. Um prêmio anunciado na quarta-feira não é uma recompensa adicional dada aos domingos. Da mesma forma, as distinções concedidas aos técnicos de uma produção não são confundidas com os troféus concedidos ao intérprete.

O trabalho em torno de Sad Animal também foi reconhecido nas categorias técnicas. A lista de Raoul Beaudin de 4 de novembro destaca o projeto de iluminação e projeções do show. Este prêmio lembra que a realização de uma turnê mobiliza, além do artista, uma equipe cujo trabalho participa na forma do concerto.

Um novo passo após o Jornal de um lobisomem

Triste Animal faz parte de um período de saídas próximas. Lou-Adriane Cassidy tinha apresentado Journal d’un loup-garou no início de 2025, antes deste quarto álbum. Os programas de suas emissoras descrevem Trist Animal como um projeto separado, com seu próprio show. O duplo de 8 de novembro recompensa esta etapa e não um novo lançamento discográfico anunciado na gala.

Cassidy também continuou sua presença no palco fora de Quebec. Edmundston Arts Centre, New Brunswick, anunciou Trist Animal em 21 de novembro de 2026. Esta próxima performance ilustra o movimento do show no espaço francófono canadense, além da noite de Montreal.

Uma lista que excede um nome

O reconhecimento de Cassidy faz parte de uma edição também marcada por Angine de Poitrine. A dupla está entre os vencedores de 8 de novembro, especialmente na categoria revelação do ano. Les Louanges foi nomeado artista masculino do ano.

O próximo prazo anunciado em Edmundston é agora um concerto em 21 de novembro. Depois dos troféus, Trist Animal continua sua vida diante do público.

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