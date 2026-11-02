Rugby to XIII: Líbano vence França 24-20 no Campeonato Mundial

O Líbano venceu a França 24-20 no World Rugby para XIII. Abbas Miski assina o teste decisivo após uma queda francesa cancelada em horas extras.

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O Líbano derrotou a França 24-20 após uma prorrogação em 1 de novembro de 2026 no CommBank Stadium em Parramatta, Sydney. Abbas Miski entrou no teste decisivo no final de uma reunião marcada por uma queda francesa cancelada. Já eliminados da Copa do Mundo de Rugby em XIII, os cedros terminaram seu torneio com uma vitória.

O sucesso libanês foi jogado por volta dos 85 minutos. Após uma penalidade perdida por Alex Conti, Arthur Mourgue recuperou a bola perto de sua linha. A traseira francesa tentou um pequeno chute sobre a defesa para prosseguir a ação em si. Miski interceptou a bola e marcou, terminando imediatamente o jogo.

Alguns minutos antes, os franceses celebraram uma vitória que acreditavam ter ganho. César Rougé passou uma queda nas horas extras, antes de seu cancelamento por obstrução de Thomas Lacans. Assim, o Líbano sobreviveu a dois momentos críticos: a legalização francesa no final do tempo regulatório, e então este ponto se recusou.

Rugby para XIII: Miski decide o destino do jogo

O ensaio de Miski estabeleceu a pontuação em 24-20 em uma disputa estendida com base no princípio do ponto de ouro. Nesta sequência, o primeiro time a marcar pontos ganha a partida. Os libaneses transformaram uma recuperação perto do início francês em ação decisiva.

Para Mourgue, esta última iniciativa apagou o benefício de um gesto notável alguns minutos antes. Enquanto a França era liderada 20-18, ele conseguiu uma queda de longa distância nos últimos segundos. Esta tentativa de dois pontos tinha dado às equipes um empate e estendeu a reunião.

O resultado, porém, não se limita ao erro da retaguarda francesa. Miski já havia participado do primeiro ensaio libanês, servindo Conti. Presente no início e no final da história, concluiu um encontro durante o qual os cedros retomaram várias vezes com antecedência.

Alex Conti lança os cedros e organiza seu ataque

O Líbano tinha aberto o placar nos primeiros minutos. Após uma troca com Miski, Alex Conti cruzou a linha francesa. Sua transformação levou a marca a 6-0. Uma penalidade bem sucedida mais tarde, no primeiro período, então deu aos libaneses oito pontos de antecedência.

Este avanço não permitiu que os Cedars assumissem o controle por muito tempo. A perda de balas abrandou seu progresso e ofereceu oportunidades aos franceses. Eles eventualmente voltaram com um julgamento penal concedido a Amir Bourouh, após uma intervenção do pé de Mustafa Dirani no início.

Mourgue acrescentou a transformação. No intervalo, o Líbano era apenas 8-6. Por conseguinte, a França manteve-se ao seu alcance, apesar do seu atraso inicial. Para os cedros, o desafio da recuperação era encontrar precisão com a bola.

Conti novamente desempenhou um papel central após o intervalo. Seu chute de arrasar permitiu que Michael Gabrael registrasse o segundo teste libanês. Com a transformação, os cedros aumentaram sua liderança para 14-6. Eles então encontraram a lacuna de oito pontos construída no primeiro período.

França retorna a cada aceleração libanesa

A resposta francesa veio de Guillermo Aispuro-Bichet. O centro recuperou um balão perdido por Jordan Samrani após uma interceptação libanesa. Ele então se juntou ao começo. A transformação de Mourgue trouxe a França para dois pontos na pontuação 14-12.

O Líbano encontrou outra abertura por volta da hora de brincar. Servido offshore por Conti, Tony Francis marcou ao virar da esquina. Desta vez, a transformação não passou. A lacuna permaneceu limitada a seis pontos, em 18-12, permitindo aos franceses igualar com um teste transformado.

Foi o que fizeram quando se aproximaram dos últimos dez minutos. Rougé aproveitou-se do balão mal controlado de Jacob Kiraz para marcar. Mourgue conseguiu sua terceira transformação e trouxe as duas seleções de volta para 18-18.

Os seis testes introduzidos até agora não foram, portanto, suficientes para separar as equipas. Com cada novo avanço libanês, a França encontrou uma resposta. Uma penalidade de Conti finalmente deu aos cedros a vantagem, 20-18, nos últimos minutos do tempo regulatório.

Uma gota cancelada após as celebrações francesas

A tensão aumentou no final do encontro. O capitão libanês Alex Twal e o pilar francês Julian Bousquet receberam uma exclusão temporária após uma altercação. Ambas as equipes discutiram a extensão para doze, após a legalização distante de Mourgue.

A França então pensou que iria ganhar o torneio. Bem colocado em frente aos postes, Rougé conseguiu uma queda. O banco francês juntou-se aos jogadores no gramado para comemorar. Mas o exame da ação levou os árbitros a sancionar a obstrução de Lacans.

A pontuação permaneceu bloqueada em 20-20. Os franceses tiveram que retomar o jogo, enquanto os libaneses mantiveram uma nova chance de vencer. A penalidade então tentada por Conti não encontrou o alvo. Sua trajetória, no entanto, precedeu a recuperação de Mourgue, então a intervenção vitoriosa de Miski.

Uma primeira vitória para terminar o Campeonato Mundial

Esta correspondência foi a última partida de grupo de ambas as seleções. Ambos haviam perdido suas duas primeiras reuniões e não podiam mais se juntar à fase de eliminação direta. O resultado do domingo, portanto, não decidiu sobre uma qualificação.

O Líbano permaneceu em derrotas contra Papua Nova Guiné, 42-18, depois Tonga, 36-0. Ele terminou sua Copa do Mundo com sucesso e dois contratempos. A França terminou com três derrotas, após suas pesadas derrotas contra Samoa, 78-4, em seguida, para a Inglaterra, 82-0.

Conti recebeu a distinção do jogador do jogo. Ele entrou no primeiro teste libanês, passou duas transformações e duas penalidades, doze pontos. Ele também preparou os ensaios de Gabrael e Francis. Miski assinou o quarto, aquele que parou a reunião e aumentou o total libanês para 24 pontos.

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