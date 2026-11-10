Canadá: Reuniões do Dia da Lembrança

O Canadá marcará o Dia da Lembrança quarta-feira, 11 de novembro de 2026. Em Ottawa, a cerimônia nacional será realizada no Memorial de Guerra Canadense, com dois minutos de silêncio às 11:00 horas locais. A Legião Real Canadense planeja transmitir ao vivo em sua página no Facebook. As restrições de trânsito são anunciadas em torno do monumento: as pessoas que desejam participar da reunião devem planejar sua viagem em conformidade. Esta comemoração diz respeito a pessoas que morreram no serviço militar do país, bem como ao envolvimento de veteranos e militares. Combina uma cerimônia nacional na capital e numerosas reuniões locais. Os horários deste último não são automaticamente deduzidos do de Ottawa: os organizadores de cada cidade publicam seu próprio programa.

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O Canadá marcará o Dia da Lembrança quarta-feira, 11 de novembro de 2026. Em Ottawa, a cerimônia nacional será realizada no Memorial de Guerra Canadense, com dois minutos de silêncio às 11:00 horas locais. A Legião Real Canadense planeja transmitir ao vivo em sua página no Facebook. As restrições de trânsito são anunciadas em torno do monumento: as pessoas que desejam participar da reunião devem planejar sua viagem em conformidade.

Esta comemoração diz respeito a pessoas que morreram no serviço militar do país, bem como ao envolvimento de veteranos e militares. Combina uma cerimônia nacional na capital e numerosas reuniões locais. Os horários deste último não são automaticamente deduzidos do de Ottawa: os organizadores de cada cidade publicam seu próprio programa.

Em Ottawa, silêncio às 11h

O município anunciou o início da cerimônia nacional por volta das 10h30. O programa da Legião inclui o desfile dos Veteranos, a chegada dos dignitários, o hino nacional e o Sonnery aos Mortos. Os dois minutos de silêncio ocorreram às 11 horas entre dois canhões. Orações, uma salva de artilharia e o depósito de coroas também estão incluídos no desdobramento anunciado.

Para veteranos que participam do desfile, o comício é marcado às 10:10h em frente ao Château Laurier na Rua 1 Rideau. A partida terá lugar às 10h30. A Legião afirma que os participantes usarão uma roupa civil com suas medalhas. O desfile está marcado para as 11:30.

Os horários indicados são os de Ottawa na Zona Oriental. Em 11 de novembro, 11 horas na capital canadense é 4 horas UTC e 6 horas em Beirute. Esta conversão permite aos leitores no Líbano seguir o momento da recordação, sem confundir o início do encontro com o do silêncio.

A Legião confirma uma transmissão na sua página oficial. Também indica que espera cobertura ao vivo pela televisão nacional, sem detalhar todas as suas grades. Para evitar esperar em um canal ruim, a nomeação digital do organizador é o marco mais direto anunciado.

Doze participantes sentinelas

A edição de 2026 tem uma característica especial relacionada ao Royal Military College do Canadá. Por seu 150o aniversário, um cadete oficial foi escolhido como o comandante sentinela. Aqui é Quinn MacDonald, com sede em Kingston, Ontário. O Departamento de Defesa Nacional anunciou esta designação em sua apresentação do programa.

Os 12 indivíduos selecionados representam vários componentes militares e de segurança. Estes incluíam o cabo mestre Bénédicte Moke para a Força Aérea Real Canadense e o capitão Valérie Coulombe, uma enfermeira militar. A Polícia Real Montada do Canadá será representada pelo Sargento Chris Smigelsky. Um Ranger canadense e representantes do Conselho Aborígene também participam em funções cerimoniais.

Fundado em 1988, o Programa Sentinel distingue membros da Força Regular, da Força de Reserva e da Real Polícia Montada do Canadá. A sua presença no monumento é uma função honorária.

Tráfego e serviços: regras locais

A Legião avisa que os fechamentos de ruas em torno do monumento afetarão os movimentos antes e durante a cerimônia. O serviço da OC Transpo também será interrompido na área. O programa nacional consultado não apresenta apenas uma lista completa de todos os desvios: as informações do município e do operador devem ser verificadas antes de partir.

O status do Dia da Lembrança também varia entre províncias e regimes de trabalho. O calendário da Agência de Receitas do Canadá menciona quarta-feira, 11 de novembro de 2026 como feriado para seus serviços. Esta indicação federal não significa que todas as lojas, escolas ou escritórios do país vão fechar. Os trabalhadores e as famílias devem consultar o seu empregador, estabelecimento ou administração local.

A nível federal, o Patrimônio Canadense anuncia o ajuste do nascer do sol às bandeiras do pôr do sol em 11 de novembro, em edifícios e instituições governamentais no Canadá, incluindo a Torre da Paz em Ottawa. Esta medida acompanha cerimônias sem substituir programas específicos da comunidade.

Por que 11 de novembro permanece o marco

A data refere-se à entrada em vigor do Armistício de 1918, na décima primeira hora do décimo primeiro dia do décimo primeiro mês. O Canadá organizou suas primeiras comemorações oficiais do Armistício em 1919. Em 1931, o Parlamento designou o Dia da Memória e marcou a comemoração de 11 de novembro.

O Monumento de Ottawa tem o nome de The Response. Está localizado na Place de la Confédération, no centro da capital. As cerimônias que acontecem ali conectam um lugar nacional de memória com gestos reproduzidos nas comunidades: silêncio, coroas e tributo ao povo que serviu.

Para participar em outro lugar no Canadá, o repertório cerimonial da Legião permite que você procure por compromissos organizados por suas subsidiárias. A escolha de lugar permanece conveniente: assistir à reunião de sua cidade, seguir Ottawa remotamente ou observar os dois minutos de silêncio às 11:00 na sua própria zona. Os acordos de acesso e quaisquer alterações ao calendário são da responsabilidade de cada organizador.

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