10 novembre 2026
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Dois mísseis interceptados, de acordo com a coligação

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A coligação liderada pela Arábia Saudita anunciou em 10 de novembro que havia interceptado dois mísseis Riade, um balístico e um míssil de cruzeiro. Também relata uma interceptação no sul do reino. A Defesa Civil levantou os avisos em Riade, Abha e Khamis Mouchait. Não estão incluídos nos itens consultados registros humanos ou materiais verificados. As recomendações francesas de 5 de Novembro mantêm-se em vigor, nomeadamente para os aeroportos de Riade e Dammam e para várias regiões do Sul.

Une Libnanews sur les interceptions annoncées vers Riyad le 10 novembre 2026, illustrée par une vue d’archives de la ville en 2016.
Vue d’archives de Riyad, 15 novembre 2016. Cette photographie ne montre pas les événements du 10 novembre 2026. © B.alotaby, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Habillage Libnanews sous la même licence.
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A coligação liderada pela Arábia Saudita anunciou na terça-feira, 10 de novembro, a interceptação de dois mísseis em direção a Riade. Ela atribuiu esses tiros aos Houthis iemenitas. O porta-voz mencionou um míssil balístico e um míssil de cruzeiro. Outro anúncio diz respeito a um míssil balístico a sul do reino.

Dois mísseis para Riade, de acordo com a coligação

O General Turki al-Maliki informou que as defesas aéreas interceptaram e destruíram as duas aeronaves mirando na capital. Suas declarações, relatadas por vários meios de comunicação durante a noite de segunda a terça-feira, distinguem um míssil balístico de um míssil « cruzado ».

A coligação também afirma ter destruído um míssil balístico lançado em direção à região sul da Arábia Saudita. As informações consultadas não especificam a localização exacta da intercepção. Eles também não permitem uma avaliação humana ou material para estes tiros. A Libnanews não pôde verificar de forma independente as intercepções anunciadas.

Alertas em Riade, Abha e Khamis Mouchait

A Defesa Civil Saudita anunciou o fim do perigo em Riade após a ativação de um alerta precoce. Ele também levantou avisos sobre Abha e Khamis Mouchait no sudoeste. Estas mensagens de fim de alerta dizem respeito a episódios relatados. Não constituem uma garantia geral da situação de segurança.

O anúncio daquela noite é distinto das intercepções relatadas no domingo 8 de novembro e dos danos sofridos naquele dia por um edifício administrativo de Aramco em Riade. Não há provas verificadas para atribuir mais danos a este edifício durante os tiroteios anunciados na terça-feira.

As instruções aos franceses permanecem em vigor

As recomendações francesas relativas à Arábia Saudita, actualizadas em 5 de Novembro, continuam a ser aplicáveis. O Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros pede para seguir instruções sauditas e para se abrigar durante alertas, longe das janelas. Recomenda manter o telefone ligado e as notificações de SMS audíveis, mesmo à noite.

Ele formalmente aconselha contra viagens ou escalas nos aeroportos do rei Khalid em Riade e do rei Fahd em Dammam. A mesma recomendação aplica-se, nomeadamente, às zonas de Abha, Khamis Mouchait, Najran e Jazan. Estas instruções pré-existem no anúncio de 10 de novembro e não reportam, por si só, um encerramento do aeroporto naquela noite.

As autoridades francesas pedem igualmente que não se aproximem dos detritos de projécteis. Recordam o risco de acusação de fotografias, vídeos e compartilhamento de conteúdo sobre ataques e interceptações.

Ilustração do arquivo: view from Riade, 15 de novembro de 2016. Fotografia de B.alotaby, Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Foto mantida inteira, sem retoque; Libnanews, mesma licença. Esta imagem não mostra os eventos de 10 de novembro de 2026.

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