Dois mísseis interceptados, de acordo com a coligação

A coligação liderada pela Arábia Saudita anunciou em 10 de novembro que havia interceptado dois mísseis Riade, um balístico e um míssil de cruzeiro. Também relata uma interceptação no sul do reino. A Defesa Civil levantou os avisos em Riade, Abha e Khamis Mouchait. Não estão incluídos nos itens consultados registros humanos ou materiais verificados. As recomendações francesas de 5 de Novembro mantêm-se em vigor, nomeadamente para os aeroportos de Riade e Dammam e para várias regiões do Sul.

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A coligação liderada pela Arábia Saudita anunciou na terça-feira, 10 de novembro, a interceptação de dois mísseis em direção a Riade. Ela atribuiu esses tiros aos Houthis iemenitas. O porta-voz mencionou um míssil balístico e um míssil de cruzeiro. Outro anúncio diz respeito a um míssil balístico a sul do reino.

Dois mísseis para Riade, de acordo com a coligação

O General Turki al-Maliki informou que as defesas aéreas interceptaram e destruíram as duas aeronaves mirando na capital. Suas declarações, relatadas por vários meios de comunicação durante a noite de segunda a terça-feira, distinguem um míssil balístico de um míssil « cruzado ».

A coligação também afirma ter destruído um míssil balístico lançado em direção à região sul da Arábia Saudita. As informações consultadas não especificam a localização exacta da intercepção. Eles também não permitem uma avaliação humana ou material para estes tiros. A Libnanews não pôde verificar de forma independente as intercepções anunciadas.

Alertas em Riade, Abha e Khamis Mouchait

A Defesa Civil Saudita anunciou o fim do perigo em Riade após a ativação de um alerta precoce. Ele também levantou avisos sobre Abha e Khamis Mouchait no sudoeste. Estas mensagens de fim de alerta dizem respeito a episódios relatados. Não constituem uma garantia geral da situação de segurança.

O anúncio daquela noite é distinto das intercepções relatadas no domingo 8 de novembro e dos danos sofridos naquele dia por um edifício administrativo de Aramco em Riade. Não há provas verificadas para atribuir mais danos a este edifício durante os tiroteios anunciados na terça-feira.

As instruções aos franceses permanecem em vigor

As recomendações francesas relativas à Arábia Saudita, actualizadas em 5 de Novembro, continuam a ser aplicáveis. O Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros pede para seguir instruções sauditas e para se abrigar durante alertas, longe das janelas. Recomenda manter o telefone ligado e as notificações de SMS audíveis, mesmo à noite.

Ele formalmente aconselha contra viagens ou escalas nos aeroportos do rei Khalid em Riade e do rei Fahd em Dammam. A mesma recomendação aplica-se, nomeadamente, às zonas de Abha, Khamis Mouchait, Najran e Jazan. Estas instruções pré-existem no anúncio de 10 de novembro e não reportam, por si só, um encerramento do aeroporto naquela noite.

As autoridades francesas pedem igualmente que não se aproximem dos detritos de projécteis. Recordam o risco de acusação de fotografias, vídeos e compartilhamento de conteúdo sobre ataques e interceptações.

Ilustração do arquivo: view from Riade, 15 de novembro de 2016. Fotografia de B.alotaby, Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Foto mantida inteira, sem retoque; Libnanews, mesma licença. Esta imagem não mostra os eventos de 10 de novembro de 2026.

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