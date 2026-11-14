Natividade Rápido: Oração e Compartilhamento no Líbano

Domingo, 15 de novembro de 2026 começa o jejum da Natividade na Igreja Ortodoxa de Antioquia. No Líbano, os arquivos de Zahlé e Kura mostram como esta preparação de quarenta dias combina oração, abstinência e assistência material às famílias.
Natal tem uma programação de preparação menos visível do que mercados e iluminações. Nas paróquias greco-ortodoxas sob Antioquia, ele abriu em 15 de novembro e levou à festa de 25 de dezembro. Os documentos diocesanos permitem encontrar gestos precisos: celebrações noturnas, ensinamentos espirituais e coleta de produtos para distribuição. Estes testemunhos descrevem práticas localizadas, em vez de um costume idêntico em todas as comunidades libanesas.
Quarenta dias no calendário antioquiano
O Patriarcado ortodoxo de Antioquia coloca o jejum de 15 de novembro a 24 de dezembro. O rompimento acompanha a celebração do Natal. Esta contagem representa quarenta dias, sem incluir 25 de dezembro entre os dias de jejum. O guia litúrgico antioquiano de 2026 registra seu início no domingo, 15 de novembro.
Estas datas dizem respeito ao calendário seguido por esta Igreja. Eles não devem ser estendidos automaticamente a todas as Igrejas Orientais presentes no Líbano, nem devem ser estendidos por treze dias apenas com o fundamento de que uma comunidade é ortodoxa. O calendário de um patriarcado e as prescrições de sua diocese permanecem os marcos relevantes. O período também tem outro nome, o jejum de Filipe, uma vez que a memória do apóstolo é celebrada em 14 de novembro, na véspera de sua abertura.
Uma preparação que foi construída no tempo
O folheto publicado por um local ortodoxo, atribuído ao boletim da diocese do Monte Líbano, traça uma evolução progressiva. Os períodos de preparação da Natividade tiveram diferentes durações e usos antes de assumir sua forma atual. Inclui a disseminação de práticas ascéticas nos círculos monásticos da Síria e Palestina no século VI.
Esta história convida-nos a distinguir a antiguidade de uma preparação espiritual para o estabelecimento de um calendário uniforme. As fontes pastorais evocam várias etapas, em vez de uma utilização inalterada desde as primeiras comunidades cristãs. Daí, o número de quarenta recebe uma interpretação bíblica. Em seu boletim de 12 de novembro de 2023, a arquidiocese de Zahle e Baalbek retomou a aproximação de Simeão de Salónica com o jejum de Moisés: a preparação para receber as tabelas da Lei tornou-se uma imagem da acolhida de Cristo. É uma leitura teológica do jejum, não prova histórica de sua origem.
Em Zahlé, um pensamento de coleção desde o primeiro dia
Um exemplo concreto aparece no relatório da reunião diocesana de 15 de novembro de 2019. Reunidos no bispado de Zahlé, sacerdotes e diáconos escutam o Metropolitan Antonios al-Suri ligando o início do jejum às dificuldades que o Líbano está passando. Ele pede que as igrejas abrem todas as noites para oração.
O mesmo texto convida os paroquianos a fazerem contribuições em espécie, expressas em quilos, durante todo o período. A sua distribuição às pessoas necessitadas tem de acabar. O regime inclui, portanto, a solidariedade na duração: recolher gradualmente e depois distribuir à medida que o Natal se aproxima. O documento atesta o presente recurso, mas não fornece qualquer total recolhido ou número de beneficiários. Também não nos permite anunciar uma campanha idêntica para 2026.
Em Kura, escritórios e transmissão local
Os arquivos do boletim diocesano de 5 de dezembro de 2010 dão outra visão geral. Às 16h30, no dia 10 de dezembro, anunciaram uma oração de jejum vesperal na Igreja de S. Simeão, a Estilita em Fi ́a, na presença do metropolita Ephrem Kyriakos. Uma entrevista espiritual deve seguir-se na casa paroquial, depois uma homenagem aos que distribuem o boletim.
O anúncio mostra como a preparação envolve o escritório, ensino e relés comuns da vida paroquial. Estes detalhes informam a prática passada e sua organização. Eles não constituem horas válidas hoje: para participar em um escritório de 2026, você deve consultar o anúncio da paróquia em causa.
Regras alimentares a contextualizar
O boletim de 10 de novembro de 2024 do Zahlé descreve a tolerância à carne e produtos lácteos, com permissão para peixes e frutos do mar, exceto nas quartas e sextas-feiras, até o período Saint-Spiridon em dezembro. Ele explicitamente liga esta disciplina com dom, serviço, oração e arrependimento.
Os requisitos devem ser lidos com a sua data e origem. A newsletter de Trípoli de 22 de novembro de 2009 apresenta as permissões de peixe através de sábados, domingos e certas festas. Estas formulações locais não justificam fazer um único menu obrigatório para todos os ortodoxos libaneses. Recordam a importância do acompanhamento pastoral e as indicações de cada diocese.
Em Zahlé, o convite à doação de 2019; em Fia, a reunião paroquial de 2010; Em newsletters recentes, informações sobre o compartilhamento: estes traços dão ao jejum uma história local precisa. A espera do Natal assume a forma de semanas organizadas em torno de uma comunidade, de um encontro de oração e de uma atenção concreta às necessidades dos outros.
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