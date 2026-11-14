As sementes do Líbano se juntaram a um banco de sementes britânico. Sofar’s L De coleções Kew às encostas de Ehmej, esta herança botânica permanece ligada às suas montanhas.

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Sabias disso? As sementes do Líbano foram abrigadas num banco de sementes britânico. Estes incluem os de uma íris conhecida como Sofar. Esta discreta salvaguarda diz outra forma de proteger uma flor: preservar a sua capacidade de renascer, sem confundir esta reserva com a protecção das suas montanhas.

Em uma fotografia tirada no Líbano em maio de 2016, o liris de Sobar desdobra uma flor com motivos finamente enraizados. Por trás desta aparência espetacular, os botânicos seguem uma planta cuja conservação é tocada em várias escalas: em coleções científicas, em sementes e nas encostas onde cresce. A sua história permite-nos compreender porque é que um banco de sementes não é um mero armazém nem um substituto para a natureza.

Uma flor libanesa, vários nomes científicos

Sofar’s Liris aparece nas obras botânicas sob o nomeIris soprarana. Plantas do Mundo Online, realizada pelo Jardim Botânico Real de Kew, hoje trata este nome como sinônimo deIris susianaIndica o Líbano como área de origem desta espécie. Essa mudança de classificação não apaga as observações feitas sob o nome antigo: requer uma leitura cuidadosa das publicações e rótulos das coleções.

A precisão é particularmente importante para formas e subespécies. Um estudo sobre a íris libanesa distingueIris sopraranasubespéciekasruwanaÉ sob essa designação que os autores mencionam sementes armazenadas no Millennium Seed Bank, Wakehurst, Reino Unido. Eles também relatam sementes deIris cedretiiPortanto, esta afirmação não deve ser transformada em uma declaração de que cada população diris no Líbano teria uma reserva dupla.

Sementes em vez de um buquê

O estudo foi publicado online em outubro de 2008, antes de sua publicação em volume datado de 2009. A pesquisa de campo remonta às flores de maio de 2002 e 2003. Os cientistas compararam as localidades históricas encontradas nas pastagens e na literatura com as populações locais. Eles haviam confirmado a presença de íris apenas em metade das populações previamente conhecidas. Esse resultado descreve seu levantamento, não um censo de 2026.

Urbanização, agricultura e pastagem foram identificadas como pressões. A Sociedade para a Proteção da Natureza no Líbano também destacou, em uma apresentação publicada em 2013, o risco de coletar flores e plantas. Assim, a beleza pode tornar-se uma desvantagem: tomar uma planta selvagem ou impedir a sua produção de sementes não significa preservá-la.

O que um banco de sementes faz

Em Wakehurst, o protocolo descrito por Kew começa bem antes do freezer. A recolha é acompanhada de informações sobre a localização, o habitat e o período de amostragem. Um espécime de referência é utilizado para verificar a identificação botânica. Cada lote então recebe um número que liga as sementes a esta informação. Sem esta rastreabilidade, uma saqueta não saberia suficientemente de que planta contém ou de onde provém.

As sementes compatíveis com este método são secas, limpas e colocadas em recipientes estanques a -20 °C. Amostras são regularmente testadas para germinação. O objetivo não é manter um envelope morto, mas um material capaz de produzir uma nova planta. O frio e a secagem prolongam a conservação; não isentam da verificação da viabilidade.

Nem todas as plantas se prestam igualmente a este processo. Kew afirma que algumas sementes não suportam dessecação ou permanecem insustentáveis em condições normais. As coleções incluem pesquisa, reintrodução de espécies e restauração de vegetação. No entanto, a sua utilização depende da qualidade dos lotes, da sua quantidade e dos acordos que regem o seu acesso.

O Líbano também possui seu próprio banco

Esta história não é uma simples partida de sementes do exterior. O Banco Nacional de Sementes do Instituto Libanês de Pesquisa Agrícola foi criado em 2013 em Tal Amara, Bekaa. O programa BOLD do Crop Trust indica que aproximadamente 1.300 amostras anteriormente mantidas em Wakehurst foram repatriadas naquele ano.

Seu registro lista 2.387 amostras em junho de 2023: é uma fotografia datada da coleção, não um total atualizado hoje. Grupos preservados incluem cereais, leguminosas, plantas forrageiras, parentes selvagens de culturas e plantas medicinais e aromáticas. Duplas realizadas em várias instituições limitam o risco de perder uma coleção inteira no mesmo lugar. Estes números cobrem todo o banco, não apenas a íris.

Em Ehmej, proteja também a inclinação

A conservação das sementes aborda parte do problema. Em Ehmej, distrito de Jbeil, o sítio natural de El-Dichar ilustra a outra parte: manter o habitat. A apresentação local do projeto descreve mais de 62 hectares de terras públicas mobilizadas para este santuário, originalmente projetado em torno da proteção de uma planta rara. Está localizado entre 1 650 e 1 800 metros acima do nível do mar.

Proteger este ambiente não só beneficia o liris. Árvores e outras espécies que compartilham suas encostas também se beneficiam. Uma semente mantida longe do local pode ser uma reserva útil; Não substitui o solo, as interações com outros seres vivos ou um habitat capaz de hospedar a planta. Para o caminhante, a diferença é simples: fotografar esta flor permite retirar a memória, permitindo-lhe continuar o seu ciclo no local.

Foto da capa: Mharfouche, Líbano, 14 de maio de 2016, via Wikimedia Commons.Licença CC BY-SA 3.0. Boxe e roupas tipográficas Libnanews, sob a mesma licença; flor original não gerada.

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