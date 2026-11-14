USJ: nove projetos sociais projetados no campus sul

No campus USJ South Lebanon, 67 alunos apresentaram nove projetos sociais. Várias propostas abordam as necessidades diárias: reduzir os resíduos alimentares, facilitar a reutilização de vestuário ou ligar os residentes aos serviços comunitários. A formação faz parte do programa europeu SE.TC. Este relatório de trabalho colectivo não significa que nove serviços já estejam abertos ao público. As parcerias com agentes comunitários e económicos deverão ajudar as equipas a desenvolver as suas ideias.

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Sessenta e sete estudantes do campus sul do Líbano da Universidade de São José (USJ) apresentaram nove projetos sociais. A universidade informou sobre este treinamento em 10 de novembro de 2026. Em Bramieh, perto de Saida, as equipes trabalharam em necessidades concretas: alimentação acessível, inclusão, serviços comunitários e reemprego.

O programa faz parte do projecto europeu SE.TC sobre empreendedorismo social em tempos de crise. Dina Sidani, diretora do campus, supervisionou o treinamento. Os participantes incluíram gestão, engenharia, ciência de dados e educação especial.

Projetos sociais enraizados nas necessidades diárias

Entre as propostas, Tima Aoun focou no desperdício de alimentos e no acesso a refeições mais baratas. Com Anywear, Nicole Constantine propõe combinar venda, aluguel e presente de roupas usadas. Dabbirli, liderado por Rafka Antoun, visa aproximar os moradores e prestadores de serviços domésticos locais.

Angela Akoum apresentou Next Level City, com foco no esporte inclusivo para crianças com necessidades especiais. Estas iniciativas foram apresentadas após um curso de formação. Esta avaliação não é um anúncio da abertura de nove serviços ao público.

Também treinar professores

O regime SE.TC não se limita a uma concorrência de ideias. Financiada pelo Erasmus+, combina as instituições libanesas e europeias para desenvolver o ensino do empreendedorismo social. Os parceiros incluem USJ, Universidade Libanesa e Universidade de Sabedoria, bem como instituições na Itália e Irlanda.

Em uma revisão publicada em 15 de janeiro de 2025, La Sabedoria descreveu uma primeira pesquisa de 305 estudantes e 54 professores de quatro universidades libanesas. O trabalho identificou duas barreiras: acesso insuficiente aos recursos e falta de apoio institucional. Os professores também pediram melhores métodos de ensino e currículos.

Esta fase preparatória deverá orientar a formação e os seminários subsequentes. O objetivo anunciado foi equipar os professores para acompanhar os alunos e, em seguida, ajudá-los a transformar uma necessidade social identificada em uma proposta viável.

Parceiros de execução

A reunião de encerramento também trouxe as equipes em contato com a comunidade local e atores econômicos. O desafio agora é encontrar parcerias para testar e desenvolver suas propostas.

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