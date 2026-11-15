Essencial em 5 minutos : 15 Novembro, meio-dia

Bahrain anuncia novas interceptações aéreas neste domingo, 15 de novembro, enquanto o Irã reivindica seis drones contra um radar americano. Os relatórios permanecem separados dos balanços independentes. No sul do Líbano, a destruição complica o regresso dos habitantes e Joseph Aoun apela à continuidade internacional após a UNIFIL. Em Gaza, as chuvas e as restrições de ajuda agravam a necessidade. A Europa especifica a sua representação diplomática na Ucrânia. Em Beirute, as opiniões oficiais dizem respeito às restrições de tráfego em torno de Sassin e ao trabalho de Maroun.

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Bahrein afirma ter interceptado mais ataques aéreos iranianos no domingo, 15 de novembro. Teerã afirma separadamente o envio de seis drones contra um radar americano. No Líbano, o debate sobre pós-FINUL permanece aberto. Gaza enfrenta as consequências das chuvas e das restrições humanitárias. A Europa especifica a sua participação nas negociações sobre a Ucrânia.

Fundamentos em 5 minutos, edição do meio-dia de domingo, 15 de novembro de 2026, hora de Beirute. Os anúncios militares permanecem com os seus autores. Os documentos do dia anterior são usados para explicar as questões, sem serem apresentados como decisões tomadas neste domingo.

Essencial em 5 minutos: Anúncios do Bahrein

O comando da Força de Defesa do Bahrein anunciou que tinha destruído vários ataques aéreos iranianos antes de atingirem seus alvos. Não especifica o número de dispositivos, o seu tipo ou hora de intercepção. Ele afirma manter as suas unidades ao mais alto nível de prontidão.

Os Guardas Revolucionários Iranianos dizem que têm um radar americano em Al-Riffa com seis drones. Nenhum dano ao radar é estabelecido pelos documentos consultados. Este número pertence à alegação iraniana: não constitui um registo de intercepção confirmado pelo Bahrein.

Os avisos anteriormente emitidos pelo Ministério do Interior do Bahrein não permitem determinar o estado atual da ameaça. Esta sequência também deve ser distinguida da de sexta-feira, 13 de novembro. O CENTCOM anunciou então que tinha abatido dois drones iranianos sem ferimentos ou danos. Este balanço anterior não pode ser aplicado automaticamente no domingo.

Relatório de ataque a Kfar Tebnit neste domingo

Um ataque foi relatado em Kfar Tebnit, distrito de Nabatiyah, pela agência oficial libanesa, de acordo com uma cobertura de seu boletim emitido em 1042 horas Beirute tempo. Outro relatório transmitido às 1045 horas atribuiu a greve a aeronaves israelenses. Estas horas são as das publicações, não as horas estabelecidas do ataque.

Os textos consultados não especificam o objectivo exacto ou um balanço humano ou material. Os diferentes relatórios não são adicionados como vários ataques. Este fato relatado domingo difere das greves dos dias anteriores na área.

No sul do Líbano, retorna diante da destruição

O arquivo de presença internacional também diz respeito às condições para o retorno dos habitantes. Numa edição publicada em 12 de novembro, as Nações Unidas estimam em quase um milhão o número de pessoas deslocadas internamente que voltam para casa. Aproximadamente 304 500 pessoas permanecem fora de sua área de origem. Estes números descrevem esta declaração, não uma contagem feita neste domingo.

O porta-voz da UNIFIL, Kandice Ardiel, destacou as dificuldades encontradas em aldeias danificadas. Os sistemas eléctricos, os sistemas de água e as estradas devem ser reconstruídos. As crianças voltam à escola e os agricultores tentam colher suas azeitonas, mas alguns moradores ainda não podem voltar.

A missão também relata violações diárias, incluindo desenvolvimentos militares, demolições e fogo israelense no lado libanês da Linha Azul. Descreve uma situação volátil, apesar do declínio das hostilidades desde o acordo de Junho. Esta tabela documentada não constitui um resumo das operações apenas na manhã de 15 de novembro.

Aoun quer evitar o vácuo após a UNIFIL

Joseph Aoun recebeu no sábado 14 de novembro Amina Mohammed, Secretário-Geral Adjunto das Nações Unidas, em Baabda. Salienta a continuação da UNIFIL e a renovação do seu mandato. Caso contrário, apela à continuação das suas missões durante a transição ou a uma alternativa sob a égide das Nações Unidas.

O Presidente deseja manter a resolução 1701 como referência legal para as disposições internacionais no Sul. Enfatiza as capacidades logísticas e técnicas da força, bem como suas relações com as comunidades locais. Nenhum novo mandato é anunciado no relatório presidencial.

A reconstrução faz parte desta abordagem. Aoun refere-se à reabilitação de três áreas parcialmente danificadas, sem identificá-las ou apresentar financiamento acordado. Amina Mohammed defende acções paralelas em matéria de segurança, serviços e necessidades humanitárias. Por conseguinte, a proposta libanesa não constitui uma decisão do Conselho de Segurança nem uma abertura confirmada de estaleiros de construção.

Rai exige resultados; Hajjar recebeu em Damasco

Em sua homilia de domingo em Bkerké, o patriarca maronita Béchara Rai pediu que as negociações trouxessem resultados concretos para o sul do Líbano. Apela ao reforço do exército face ao risco de um vazio de segurança associado à retirada da UNIFIL. Defende também os direitos dos depositantes e a continuidade das instituições, sem anunciar um mecanismo de reembolso.

Em Damasco, o Ministro do Interior sírio Anas Khattab recebeu o seu homólogo libanês Ahmad Hajjar e a sua delegação, de acordo com o relatório oficial sírio divulgado neste domingo. Os debates centram-se nas relações bilaterais e no reforço da cooperação e coordenação em matéria de segurança. O documento não anuncia qualquer acordo assinado ou novas disposições operacionais.

Gaza: Abrigos e Cuidados de Pressão · Vozes globais

O relatório humanitário da ONU de 13 de novembro relatou cerca de 46.000 domicílios afetados por inundações e mais de 40.000 abrigos familiares danificados. As chuvas começaram em 6 de novembro. Água misturada com esgotos, serviços de saúde perturbados e escassez de medicamentos agravam as dificuldades.

O documento descreve igualmente os obstáculos à concessão de auxílios. Entre 2 e 8 de novembro, 228 caminhões humanitários foram descarregados do lado israelense de Kerem Shalom. O volume diminuiu cerca de 42% em relação à semana anterior. Em particular, as Nações Unidas ligam este declínio à suspensão do corredor egípcio e à falta de financiamento.

Estes dados referem-se a um período anterior. Eles não provam o volume entregue hoje aos habitantes, nem a reabertura de uma passagem. Descarregar um camião num ponto de entrada não é suficiente para documentar a sua distribuição final.

A União Europeia apela à reabertura das passagens

Na sua declaração de 14 de Novembro, a União Europeia apela a Israel para que tenha acesso imediato e sem entraves à ajuda. Além disso, apela a uma ampla distribuição sustentável e à reabertura de todas as passagens em Gaza. Recorda a proteção de civis, instalações e pessoal médico.

A UE está profundamente alarmada com o recente ataque ao Hospital Nasser. Ela pediu que agências da ONU e organizações humanitárias trabalhassem. Ao mesmo tempo, recorda que a ajuda não deve ser desviada por grupos armados. Estas posições diplomáticas não atestam a aplicação das medidas solicitadas.

Ucrânia: cinco países e instituições europeias

Em Dublim, sexta-feira 13 de Novembro, António Costa apresentou a equipa europeia prevista para os esforços diplomáticos na Ucrânia. Reuniu instituições da UE e cinco países: França, Alemanha, Itália, Polónia e Reino Unido. Deve coordenar a contribuição europeia com todos os Estados-Membros.

O Presidente do Conselho Europeu mantém como prioridade a ajuda financeira e militar em Kiev. Os líderes devem considerar os requisitos de financiamento para 2027 e para além na sua reunião de 26-27 de novembro. Uma discussão anunciada ainda não é um envelope votado.

Na segunda-feira 16 de novembro, Mark Rutte receberá na sede da OTAN o Presidente do Parlamento ucraniano, Rouslan Stefanchuk, e o Primeiro-Ministro Serhii Koretsky. A Aliança não anuncia a cobertura da mídia. Esta reunião prevista não prejudica um acordo de paz ou a adesão da Ucrânia.

Em Ashrafieh, as restrições anunciadas para domingo

As Forças de Segurança Interna planejaram fechar a Praça Sassin e sua meia estrada das 8h às 18h de 15 de novembro. A atividade Muay-Thai, supervisionada pela Federação Libanesa, é anunciada das 11h às 15h. Por conseguinte, o intervalo de encerramento abrange também os preparativos logísticos, incluindo a instalação da estrutura desportiva.

Outra opinião diz respeito à tubagem perto de Huvelin, numa rua que conduz à Rue du Liban em Maroun. A primeira fase anunciada decorre de sexta-feira 13 de Novembro às 20h00 até às 20h00 na noite de domingo 15 a segunda-feira 16 de Novembro. A travessia deve ser proibida no local de construção e o tráfego desviado para Abdel Wahab el-Inglizi Street. As instruções e os sinais dos agentes continuam a ser seguidos no local.

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