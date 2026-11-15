Afifa Karam, uma pena libanesa em Louisiana

Nascido em Amchit e estabelecido em Louisiana, Afifa Karam escreveu três romances árabes publicados em Nova Iorque entre 1906 e 1910. Jornalista, tradutora e diretora de publicações femininas, defendeu a educação e a solidariedade entre as mulheres. Sua jornada liga o Líbano, a imprensa de emigração e o início do moderno romance árabe. Uma monografia acadêmica publicada em setembro de 2026 destaca esta obra, que há muito foi mantida longe das histórias literárias mais divulgadas.

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Nascido em Amchit em 1883, que morreu na Louisiana em 1924, Afifa Karam transformou romance e jornalismo em instrumentos para defender as mulheres. Seus três romances árabes, publicados em Nova Iorque entre 1906 e 1910, lançam luz sobre um capítulo pouco conhecido da literatura libanesa sobre emigração. Uma monografia universitária publicada em setembro de 2026 nos convida a voltar a este trabalho.

Nas páginas antigas, seu nome aparece em árabe e depois em inglês. Afifa Karam assina livros, dirige uma publicação e dirige leitores. Esses documentos mostram uma mulher totalmente envolvida na vida intelectual de seu tempo. Eles também permitem que você siga uma viagem entre três lugares: Amchit, onde cresce; Shreveport, onde se instala; Nova Iorque, onde seus textos encontram seus editores.

Afifa Karam, de Amchit a Louisiana

Afifa Karam deixou o Monte Líbano em 1897, quando tinha quatorze anos, após seu casamento. Ela atravessou o Atlântico com seu marido, conhecido nos Estados Unidos como John, sua mãe e sua irmã. A família estabeleceu-se em Shreveport. Esta cidade de Louisiana permaneceu seu principal local de residência até sua morte em 1924.

A precisão importa. Os livros têm um endereço em Nova Iorque, mas o seu autor não vive principalmente em Manhattan. Sua atividade liga o sul-americano com os jornais de língua árabe em Nova York. A emigração, portanto, não interrompe sua participação nos debates do Levante. Fornece-lhe outras experiências, outros interlocutores e uma nova audiência.

Naquela época, os termos « Syrian » e « Syro-Libanês » frequentemente se referem a imigrantes do Levante Otomano. Seu uso em títulos de jornais e documentos americanos precede fronteiras contemporâneas. É necessário manter este contexto para ler a história de uma mulher nascida no Líbano presente.

Um jornalista que se dirige directamente às mulheres

Afifa Karam colabora no jornal árabe al-Hoda, fundado por Naum Mokarzel. Ela lidera uma secção sobre os problemas das mulheres. A educação, a situação das mulheres imigrantes e as relações entre mulheres e homens ocupam um lugar central no seu trabalho.

O seu papel excede o de um contribuinte ocasional. Em 1913, foi editora do jornal durante seis meses, durante a ausência de Mokarzel. Também está desenvolvendo publicações para mulheres, incluindo al-Imra’a al-Suriyya e al-Alam al-Jadid al-Nisa’i. Um número retido deste último é explicitamente mencionado na versão em inglês de uma revista mensal publicada e dirigida pela Sra. Afifa Karam.

Este dispositivo dá às suas ideias uma circulação regular. O jornal permite intervir em uma discussão, responder objeções e encontrar os leitores no próximo número. O romance então lhe dá mais espaço para mostrar os efeitos das regras sociais sobre uma existência.

Três romances, três maneiras de dizer a restrição

Publicado em 1906,Badida wa Fouad, ouBadi e Fouadsegue uma jovem modesta. Seu amor pelo filho de uma família rica é contrário às diferenças sociais. A partida para os Estados Unidos move o enredo e as possibilidades oferecidas aos personagens. A questão do casamento faz assim parte de uma história de classe e migração.

Fátima al-Badawiyya, geralmente traduzido porFátima, o beduínoapareceu em 1908. A história reúne Fátima, uma imigrante do Líbano, e Alice, uma americana rica. Suas trocas confrontam duas experiências femininas e preconceitos mútuos. A solidariedade é construída através do discurso, recepção e escuta.

O romance não reduz este diálogo a uma lição americana dada a uma mulher árabe. Fátima pode responder, criticar e mover o julgamento de seu interlocutor. No entanto, a ajuda mútua não elimina as suas diferenças de riqueza ou de posição social. Esta tensão dá ao livro um escopo mais preciso do que simplesmente louvar o entendimento entre culturas.

Em 1910,Ghadat Amchit,A jovem menina de AmchitTrazer a história de volta para o campo à esquerda. Casamento forçado e violência doméstica estruturam o destino da heroína. O autor também examina a lacuna entre o discurso reformista e a real ênfase nas mulheres. Assim, os três livros abordam o mesmo problema em diferentes situações: quem decide suas vidas?

Um lugar na história do romance árabe

Essas datas colocam Afifa Karam entre os pioneiros do romance árabe moderno. Seus três livros antesZaynab, publicado em 1914 pelo egípcio Mohammed Hussein Haykal e por muito tempo apresentado como um começo decisivo do gênero. Isto, por sua vez, não é suficiente para lhe dar um título exclusivo como romancista árabe.

Antes, o interesse de seu trabalho reside em ela ter de expandir a narrativa. O romance árabe desenvolve-se em várias cidades, com diferentes públicos, graças a mulheres e homens. Nova Iorque e as comunidades emigrantes pertencem a esta história, assim como os centros literários do Levante e do Egipto.

A linguagem é outro marco. Localizado nos Estados Unidos, Karam escreve seus romances em árabe. Seu trabalho cai assim na história literária árabe e na experiência americana de imigração. Pô-la numa única tradição nacional torna esta viagem menos visível.

Traduzir, em seguida, encontrar uma obra dispersa

Aos seus romances acrescentam traduções. Em particular, publica em árabeNancy Stair, d’Elinor Macartney Lane, 1914. Seguem-se outras traduções, incluindo uma obra de Alexander Dumas em 1918 e um romance histórico de Luise Mühlbach em 1919. Essa atividade estende seu trabalho de histórias circulantes entre vários espaços culturais.

Afifa Karam morreu em julho de 1924 com a idade de 41 anos. Está enterrada em Shreveport. O seu reconhecimento na imprensa da emigração não impede o seu apagamento progressivo das histórias literárias mais difundidas. A preservação de livros e periódicos torna-se condição essencial para sua redescoberta.

Esta redescoberta continua hoje. Em setembro de 2026, Syracuse University Press publicouUma ponte muito cedo: Afifa Karam e o romance árabe nos Estados UnidosElizabeth Claire Saylor. O livro retoma uma pesquisa de longo prazo dedicada aos seus romances e artigos.

Cópias deFátima, o beduínoeA jovem menina de Amchittambém aparecem em uma coleção acadêmica de textos de mulheres de língua árabe emigradas. Estes volumes colocam Afifa Karam em uma história coletiva. Para homenageá-la, seus três títulos continuam sendo o ponto de partida: histórias escritas em árabe, publicadas em Nova York, onde as mulheres discutem as condições de sua liberdade.

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