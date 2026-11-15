Microbiota e câncer: leva, ainda não um teste

Uma coorte descreve associações bacterianas com vários cânceres. Um pequeno estudo de melanoma lembra os limites dos escores preditivos.

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A microbiota intestinal pode ajudar a compreender os cancros e a sua resposta aos tratamentos? Dois artigos publicados em setembro e outubro de 2026 trazem elementos muito diferentes: uma grande coorte descreve associações com vários cânceres, enquanto um pequeno estudo sobre melanoma mostra os limites de um escore suposto caracterizar esse ecossistema.

Diferenças observadas em 1.364 doentes

Apresentada pela Mayo Clinic em 29 de setembro, uma pesquisa publicada em uma revista científica analisa amostras de fezes de 1.364 pacientes com câncer, em comparação com 287 pessoas sem câncer. As amostras precederam um novo tratamento.

Após considerar outros problemas de saúde, pesquisadores identificam associações entre 341 espécies bacterianas e cinco grupos de câncer. Em pacientes com 50 anos ou menos, o câncer colorretal está associado a mais lactato e Veillonella parvula, uma bactéria que utiliza essa substância.

Estas observações não provam que as bactérias causam a doença. Pesquisadores também querem verificar em grupos maiores as ligações entre a microbiota pré-tratamento e certos efeitos adversos da quimioterapia.

Uma pontuação comprovada em um pequeno grupo

O trabalho publicado em 30 de outubro sobre o TOPOSCORE responde a outra pergunta. Abrange 24 pacientes com melanoma metastático inicialmente resistente à imunoterapia. Eles receberam dois ciclos de quimioterapia antes da retomada do tratamento imunológico.

O escore resume as relações entre grupos de bactérias, em vez da mera presença de uma espécie. Mas seu valor inicial não permitiu distinguir significativamente os pacientes de acordo com sua resposta posterior. Portanto, os autores não a apresentam como ferramenta preditiva autônoma validada nessa população.

Apenas nove pacientes apresentaram amostras completas nas três etapas estudadas. Seis mantiveram a mesma categoria de pontuação e três mudaram. Essas trajetórias não demonstram uma transformação uniforme e favorável da microbiota na quimioterapia.

Sinais de pesquisa, não uma escolha de tratamento

Os dois estudos não são contraditórios: identificar uma associação em uma população não é suficiente para predizer a resposta do paciente. Números, cânceres e tratamentos diferem. Os autores do TOPOSCORE exigem coortes maiores e validação independente antes de tirar conclusões clínicas dessas variações bacterianas.

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