Golfo: o que é a perda de lucros das medidas de Allianz

Allianz projeta 790 bilhões de dólares em produção perdida entre 2026 e 2030. Esta perda de lucros não é confundida com danos materiais ou um défice público.

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A guerra poderia privar as seis economias do Conselho de Cooperação do Golfo de 790 bilhões de dólares em produção cumulativa entre 2026 e 2030, de acordo com um estudo Allianz Research publicado em 9 de novembro. A estimativa compara a trajetória econômica agora prevista com a esperada antes do conflito. Por conseguinte, não descreve um montante já gasto nem o único custo dos edifícios destruídos.

Perdas de produção, nenhuma factura única

Allianz distingue esta perda de danos imobiliários estimada em pouco mais de 200 bilhões de dólares. As duas medidas não abrangem o mesmo objecto: uma diz respeito à actividade que não seria produzida, a outra diz respeito a activos danificados.

Em 2026 os economistas prevêem uma contração de 4% na economia do CCG. Eles antecipam declínios de 14 por cento no Qatar e 11 por cento no Kuwait, em comparação com o crescimento de 3,3 por cento em Omã. O seu cenário de recuperação implica a ausência de maior escalada e a normalização gradual da navegação.

Ormuz não resume todo o choque

O diagnóstico une-se aos mecanismos descritos pelo Fundo Monetário Internacional em 1 de Outubro perante os Ministros das Finanças e os Governadores dos Bancos Centrais do Golfo. O FMI tinha três canais: as exportações de energia dificultadas pela perturbação marítima, a capacidade de produção reduzida por danos às instalações e o abrandamento das actividades não petrolíferas.

O comércio, a confiança das empresas e o preço dos bens essenciais transmitem assim o choque para além dos hidrocarbonetos. Segundo o Fundo, as rotas alternativas mantiveram, no entanto, abastecimentos e consequências globais limitadas. A recuperação continua condicionada à duração, intensidade e extensão geográfica do conflito.

Respostas diferentes por país

O FMI recomenda um apoio temporário, orientado e transparente às famílias e às empresas. Além disso, adverte contra uma recuperação geral quando as dificuldades decorrem principalmente da oferta: mais procura não repara um porto e pode aumentar a pressão sobre os preços.

A mais longo prazo, a instituição sublinha a importância das unidades populacionais, da capacidade logística e das estradas alternativas. Distingue as reservas financeiras necessárias para absorver um choque da capacidade material para manter o comércio.

Os relatos de Omani ilustram essa diversidade de situações sem prejuízo de resultados futuros. De acordo com o boletim do Ministério das Finanças publicado em 11 de novembro, o Sultanato lançou 90 milhões de riais ao longo de nove meses, com receitas de gás aumentando em 61%. Por conseguinte, um saldo orçamental nacional positivo pode coexistir com uma perda projectada da produção regional ao longo de vários anos: os períodos, os países e os indicadores não são permutáveis.

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