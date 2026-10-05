Nabatiyeh: como Nawaf Salam tenta trazer o estado de volta ao coração do Sul

Em Nabatiyah, Nawaf Salam quer dar conteúdo concreto ao retorno do Estado ao sul do Líbano. A reconstrução, as escolas, os hospitais, as estradas, a água e a electricidade devem prolongar a batalha diplomática pela soberania. Depois de anúncios e concursos, o governo terá agora de demonstrar a sua capacidade para alcançar resultados tangíveis.

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De Washington a Nabatiyeh, duas dimensões da mesma pasta

O deslocamento de Nawaf Salam para Nabatiyah não se limita a um passeio ministerial de uma área atingida pela guerra. Intervém quase imediatamente após sua sequência americana e coloca lado a lado duas dimensões da política governamental: negociar fora da retirada e soberania israelenses, e então mostrar dentro de que o Estado pode voltar para o Sul com algo além de um discurso. A visita torna-se assim um teste de credibilidade. Uma soberania defendida em Washington era de alcance duradouro somente se fosse traduzida em uma administração, escolas, hospitais, estradas, água, eletricidade e serviços capazes de funcionar em Nabatiyah e nas localidades circundantes.

O contexto torna o exercício particularmente difícil. Os bombardeamentos e a destruição israelitas continuam em várias áreas. As aldeias permanecem inacessíveis ou sob forte pressão militar. Os residentes que regressam têm de lidar com casas danificadas, com infra-estruturas destruídas e com uma economia local profundamente enfraquecida. Nestas circunstâncias, a presença do Estado não pode ser medida unicamente pelo número de soldados ou funcionários presentes durante uma visita. Mede a possibilidade de viver novamente nas localidades do sul.

No entanto, a visita produziu um sinal político visível. Funcionários, segurança e autoridades locais acompanharam ou saudaram o Primeiro-Ministro. Alguns dos habitantes vieram ao seu encontro. O xeique Abdel Hussein Sadek, imã de Nabatiyeh e figura influente da cidade, recebeu. Esses elementos conferiram ao deslocamento um escopo que nem sempre as visitas oficiais anteriores à região alcançaram. O governo estava precisamente tentando mostrar que poderia entrar no Sul não como uma autoridade externa, mas como uma instituição que iria desempenhar suas responsabilidades de forma sustentável.

Soberania também passa por hospital, escola e torneira

Nawaf Salam optou por insistir em uma concepção concreta do Estado. Numa região onde a soberania é quase sempre discutida através de armas, fronteiras e resoluções internacionais, o seu discurso move parte da questão para os serviços. Um cidadão não mede apenas a presença do Estado na bandeira colocada num edifício público. Trata-se de uma administração que se abre, a um hospital que acolhe os doentes, a uma escola que pode normalmente retomar os cursos, a uma estrada que pode ser utilizada e a uma rede de água ou electricidade que funciona.

Esta abordagem responde a uma velha fraqueza na relação entre o poder central e o poder sulista. Durante décadas, a presença pública tem sido frequentemente percebida como insuficiente, descontínua ou mais lenta do que as estruturas partidárias e comunitárias. A guerra agravou ainda mais esta situação. A destruição aumentou as necessidades num momento em que as finanças públicas continuam a ser muito limitadas. Restabelecer a soberania significa, portanto, simultaneamente restaurar uma capacidade administrativa que o Estado já estava lutando para alcançar antes da última luta.

O governo está a tentar fazer desta reconstrução parte da sua política de segurança. A ideia é simples: pedir aos habitantes que se voltem para o estado pressupõe que ele possa atender às suas necessidades. Uma aldeia onde o exército está presente, mas onde a escola permanece fechada e a água não está presente, é apenas parte da normalidade. Do mesmo modo, uma família não pode voltar por muito tempo se tiver de escolher entre ficar perto da sua casa danificada sem serviços ou continuar a viver noutro lugar.

Solicita concurso, mas o verdadeiro projecto ainda precisa de ser construído

Os anúncios governamentais abrangem várias categorias de trabalhos: reabilitação de infra-estruturas públicas, redes de água e electricidade, instalações de saúde, escolas e instalações necessárias para o funcionamento das administrações públicas. O corpus refere-se aos concursos já iniciados e outros em preparação. No sector da saúde, as operações envolvem também equipamento e reabilitação de instalações danificadas. Na água e na electricidade, os registos técnicos e os procedimentos de atribuição devem ser utilizados para reparar as redes e instalações afectadas.

Mas há uma diferença fundamental entre iniciar um procedimento e iniciar um projeto. Um convite à apresentação de propostas significa que a administração identificou uma necessidade, preparou um processo e deu início ao processo de adjudicação. Não garante que o financiamento esteja totalmente disponível, que o contrato seja adjudicado sem demora ou que a empresa possa trabalhar imediatamente numa área ainda exposta. É precisamente esta diferença que o governo terá de explicar para evitar que a proliferação de anúncios crie expectativas que não podem ser satisfeitas rapidamente.

O Sul precisa de reconstrução que combine emergência e planeamento. Os reparos temporários são essenciais para o retorno. No entanto, não podem substituir a reabilitação sustentável das redes. Um oleoduto sumariamente reparado, uma estrada aberta por uma travessia temporária ou um edifício público parcialmente restaurado pode resolver um problema imediato. Ainda não são uma reconstrução completa. A transição da urgência para a normalidade exigirá o financiamento, os contratos públicos em curso, o controlo das despesas e, sobretudo, a segurança mínima para as empresas trabalharem.

Em Tair Falsay, uma passagem temporária resume a urgência

Um exemplo concreto ilustra esta lógica. O Ministério das Obras Públicas e Transportes, em coordenação com o Escritório Nacional de Litani, começou a criar uma ponte hidráulica para substituir temporariamente uma ponte destruída em Tair Falsay durante as greves israelenses. A solução deve restaurar o tráfego até que a ponte permanente seja reabilitada.

Este tipo de intervenção parece modesto diante da escala da destruição. No entanto, é essencial para a vida cotidiana. Uma ponte destruída não corta apenas uma estrada. Estende a viagem para uma escola, hospital, negócios ou fazenda. Complica a circulação de serviços de socorro e aumenta o custo do transporte de mercadorias. Por conseguinte, uma passagem intermédia pode ter um efeito imediato muito superior ao seu custo aparente.

Mas este exemplo também mostra o risco de uma reconstrução a duas velocidades. As soluções temporárias podem durar se o financiamento das obras finais for atrasado. Por conseguinte, o Governo terá de evitar que a emergência se torne uma nova normalidade composta por pontes temporárias, redes minimamente reparadas e edifícios públicos parcialmente em funcionamento.

A memória dos treze membros da Segurança do Estado

A visita de Nawaf Salam também incluiu uma dimensão simbólica ligada ao preço pago pelas próprias instituições públicas. O governo Nabatiyeh Serail foi nomeado « Serail dos Mártires da Segurança do Estado », em homenagem aos treze membros da Direção Geral de Segurança do Estado mortos no ataque israelense a Nabatiyeh em 10 de abril de 2026. Salam revelou a placa comemorativa na presença de funcionários, membros de instituições militares e de segurança, representantes locais e familiares das vítimas.

Esta cerimónia dá outra dimensão ao discurso sobre o regresso do Estado. As instituições não regressam a um espaço do qual estariam completamente ausentes; Eles mesmos sofreram perdas. Por conseguinte, a comemoração expõe a presença pública em continuidade e recorda que os funcionários públicos morreram durante o exercício das suas funções.

No entanto, o símbolo não pode ser suficiente. Para os habitantes, honrar as mortes do Estado e reconstruir seus edifícios só faz sentido se a administração recuperar a capacidade diária. O desafio é tornar o Serail algo diferente de um local de cerimónia: um centro onde os cidadãos possam fazer o seu trabalho e encontrar serviços que normalmente são prestados.

Uma recepção com significado político

As boas-vindas do Primeiro-Ministro foram rapidamente interpretadas como um indicador político. Alguns o vêem como uma ruptura com um período de desconfiança entre o governo e parte da população do Sul. Outros enfatizam a presença de funcionários próximos ao movimento Amal e lêem ali um sinal de diferenciação com o Hezbollah. Estas leituras devem ser prudentes. Uma recepção favorável durante uma visita oficial não é suficiente para demonstrar uma recomposição duradoura das alianças políticas do Sul.

No entanto, mostra que o governo tem um espaço de ação. O público pode querer mais presença pública sem que isso mude automaticamente suas afiliações políticas. Um residente pode apoiar o treinamento, defender certas posições de resistência e, ao mesmo tempo, exigir mais escolas, hospitais e administração pública. Reduzir o Sul a uma escolha binária entre o estado e o Hezbollah impediria a compreensão desta realidade.

O governo parece estar a tentar ocupar este espaço. Não pode competir com a força política apenas através de declarações de soberania. Deve demonstrar que as instituições públicas são capazes de produzir resultados. É por isso que a batalha mais importante após a visita será jogado menos em discursos do que na execução de projetos anunciados.

Hezbollah diante do retorno institucional do Estado

O Hezbollah continua a defender o princípio da resistência e as suas armas num contexto de ocupação e greves israelitas. Ao mesmo tempo, seus funcionários enfatizam a necessidade de reconstruir o Sul, permitir o retorno dos habitantes e fortalecer sua capacidade de permanecer em suas terras. O governo encontra-se, portanto, numa situação em que alguns dos objectivos declarados se sobrepõem, enquanto o desacordo sobre as armas permanece profundo.

Essa configuração explica por que a presença social do Estado se torna estratégica. Se a discussão permanecer exclusivamente militar, cada campo pode permanecer trancado em suas posições. O governo está defendendo o monopólio de armas. Hezbollah acredita que a ocupação e ataques mantêm a necessidade de resistência. Mas, quando se trata de consertar um hospital, escola ou sistema de água, a questão muda. O Estado pode agir sem esperar que todos os desacordos estratégicos sejam resolvidos.

No entanto, o sucesso desse método depende de sua continuidade. Uma visita única seguida de meses de inação reforçaria o discurso de que o estado aparece em cerimônias e depois desaparece quando começa o trabalho difícil. Por outro lado, uma presença administrativa regular pode gradativamente mudar a relação entre residentes e instituições sem exigir uma ruptura política imediata com as forças locais.

Dinheiro, limite imediato de estratégia

Nawaf Salam não esconde que os meios do Estado são insuficientes diante da escala de destruição. Este reconhecimento é importante. O orçamento público não permite o financiamento rápido de todas as escolas, hospitais, estradas, redes de água e electricidade, edifícios administrativos e habitações afectadas. Por conseguinte, o Líbano deve mobilizar financiamentos árabes e internacionais, bem como empréstimos e programas relacionados com as instituições financeiras internacionais.

Mas o dinheiro externo não só chegará com base num apelo à solidariedade. Os doadores solicitarão projetos custeados, mecanismos de alocação transparentes, horários, auditorias e garantias de que a infraestrutura reconstruída não será imediatamente destruída por uma nova fase de guerra. A reconstrução do Sul depende, portanto, directamente da diplomacia e da segurança.

Esta dependência cria um círculo difícil. Sem estabilidade, o financiamento é mais difícil de mobilizar. Sem reconstrução, o retorno dos habitantes permanece frágil. E sem um retorno sustentável da população e das instituições, o Estado luta para demonstrar que realmente exerce sua autoridade. A visita de Nabatiyah procura precisamente quebrar este círculo começando com o que pode ser feito imediatamente, enquanto se prepara para projetos mais pesados.

Uma visita que agora cria uma obrigação de resultado

O deslocamento de Nawaf Salam aumentou as expectativas. Antes da visita, o governo poderia invocar restrições de segurança e financeiras para explicar o ritmo lento de sua ação. Depois de declarar publicamente que o Sul é uma prioridade e anunciar intervenções concretas, terá agora de apresentar relatórios sobre os seus progressos. Que contratos foram adjudicados? Que projetos começaram? Que estabelecimentos reabriram? Que redes foram reparadas? Quantas famílias conseguiram regressar em condições aceitáveis?

Esta obrigação de resultado é provavelmente o efeito político mais importante da visita. O Estado não pode mais apenas prometer seu retorno: começou a encenar e reivindicá-lo. Cada atraso será, portanto, mais visível. Por outro lado, cada serviço restabelecido dará conteúdo a uma noção de soberania muitas vezes reduzida a questões militares.

Em Nabatiyeh, o governo tentou mostrar que o Estado poderia voltar por várias portas ao mesmo tempo: segurança, administração, saúde, educação, obras públicas e memória institucional. A aposta é ambiciosa porque tem de ser feita sob golpes e com finanças exsanguosas. Seu sucesso não será medido na recepção de um dia. Será medido nos próximos meses, quando os moradores poderão verificar se os anúncios realmente produziram escolas abertas, hospitais reparados, estradas práticas e administrações capazes de funcionar.

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