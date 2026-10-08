Líbano: Joseph Aoun pede um acordo com Israel

Joseph Aoun recebeu Kaja Kallas em Baabda e defendeu negociações com Israel. A UE confirma a sua segurança e apoio humanitário ao Líbano.

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Na quinta-feira, 8 de Outubro, o Presidente libanês Joseph Aoun recebeu o Chefe da Diplomacia Europeia, Kaja Kallas, no Palácio Presidencial de Baabda. Ele defendeu a negociação como a única alternativa à guerra com Israel, enquanto denunciava o não cumprimento dos compromissos israelenses no sul do Líbano. A União Europeia reafirmou o seu empenho em apoiar o exército libanês, as forças de segurança e os sectores humanitários.

O Presidente Joseph Aoun colocou a estabilidade do Líbano no centro das suas discussões com Kaja Kallas, Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, quinta-feira, 8 de outubro de 2026, no Palácio de Baabda. A reunião centrou-se na situação de segurança no sul do país, nas relações com Israel, no apoio europeu às instituições libanesas e nas reformas económicas esperadas.

O Chefe de Estado salientou a ligação entre a segurança do Líbano e o seu ambiente regional e europeu. « Há uma estreita ligação entre a estabilidade do Líbano e a da Europa e da região », disse.

Esta posição surge quando Beirute procura consolidar suas instituições e obter apoio internacional diante de tensões persistentes com Israel. Joseph Aoun salientou a necessidade de uma solução negociada, considerando que um acordo é a única forma de pôr fim ao estado de hostilidade entre os dois países.

Joseph Aoun defende negociações com Israel

Em seu encontro com Kaja Kallas, Joseph Aoun apresentou a negociação como uma necessidade para evitar um novo confronto militar.

« A negociação é a alternativa à guerra, e um acordo é a única maneira de acabar com o estado de hostilidade entre o Líbano e Israel », disse o presidente libanês.

Esta declaração esclarece a posição de Baabda: a redução duradoura das tensões deve envolver um acordo político e de segurança, e não a continuação dos confrontos.

O Líbano e Israel não têm relações diplomáticas e permanecem oficialmente em estado de guerra. Sua fronteira tem sido uma área de tensão militar e política há décadas.

Neste contexto, as observações do Presidente libanês não constituem o anúncio de um acordo iminente. Reafirmam uma orientação diplomática que favorece a negociação a fim de garantir compromissos que possam proporcionar estabilidade duradoura à fronteira.

Joseph Aoun, no entanto, não anunciou nem um calendário para discussões nem um novo mecanismo de negociação. Resta, pois, definir as modalidades de um eventual acordo.

Exército libanês continua sua implantação ao sul de Litani

O Presidente libanês também discutiu a implementação de medidas de segurança no sul do país.

Assegurou-lhe que o exército libanês estava a cumprir plenamente as suas missões nas zonas em que se deslocava ao sul do rio Litani, em conformidade com o acordo-quadro referido na reunião.

« O exército libanês está cumprindo plenamente o seu dever em áreas onde tem implantado ao sul do rio Litani », disse Joseph Aoun.

No entanto, o Chefe de Estado acusou Israel de não cumprir as disposições do acordo.

Essa distinção é central para o discurso presidencial. Joseph Aoun apresenta as responsabilidades assumidas pela instituição militar libanesa, ao mesmo tempo que denuncia os compromissos que, segundo ele, permanecem por cumprir do lado israelita.

O Sul de Litani representa um sector estratégico para a segurança do Líbano. O destacamento do exército nesta região é um elemento essencial de arranjos para reduzir o risco de confronto com Israel.

O Presidente não apresentou, nas declarações comunicadas no final da reunião, uma lista pormenorizada do número de funcionários destacados ou uma lista pormenorizada das disposições que acusou Israel de não aplicar.

No entanto, as suas declarações sublinham a importância atribuída pelas autoridades libanesas à presença do exército nacional nas zonas fronteiriças.

Kaja Kallas confirma disponibilidade da União Europeia

A reunião de Baabda abordou igualmente as formas de assistência que a União Europeia poderia prestar ao Líbano.

Kaja Kallas declarou que a União Europeia estava disposta a prestar a assistência necessária ao país, nomeadamente nos domínios da segurança, social e humanitário.

Tal assistência poderia ser dada prioridade ao Exército Libanês e às Forças de Segurança Interna.

O funcionário europeu referiu igualmente as agências envolvidas nos sectores social e humanitário.

Esta declaração reflecte a vontade europeia de manter o apoio às instituições responsáveis pela segurança e estabilidade internas do país.

O exército libanês ocupa um lugar especial nesta cooperação. Seu papel no sul do Líbano, diretamente mencionado por Joseph Aoun, torna seu fortalecimento um desafio importante para os parceiros internacionais de Beirute.

Outro potencial beneficiário desta assistência são as Forças de Segurança Interna. Realizam tarefas separadas das do exército, incluindo a aplicação da lei e a segurança pública.

A dimensão social e humanitária do apoio europeu responde às dificuldades que o Líbano continua a enfrentar.

No entanto, Kaja Kallas não anunciou quaisquer montantes específicos ou novos programas de assistência nas declarações apresentadas após a entrevista.

Por conseguinte, o âmbito financeiro e operacional dos compromissos europeus deverá ser clarificado numa fase posterior.

A estabilidade do Líbano enquanto questão europeia

Joseph Aoun salientou as consequências regionais e internacionais da situação libanesa.

Ao estabelecer uma ligação directa entre a estabilidade do Líbano, a da Europa e a do Médio Oriente, o Presidente procurou colocar as questões de segurança libanesas num quadro mais alargado.

Esta abordagem sublinha a importância que Beirute atribui ao empenhamento europeu nos esforços de estabilização.

A situação no Líbano diz respeito a várias questões seguidas pelas instituições europeias, incluindo a segurança regional, a deslocação e a ajuda humanitária.

O apoio às instituições libanesas parece, assim, ser um instrumento para contribuir para a estabilidade do país.

As declarações de Kaja Kallas reflectem esta preocupação, centrando-se nas capacidades das instituições de segurança e das necessidades sociais.

No entanto, a reunião não conduziu ao anúncio de uma nova iniciativa diplomática europeia entre o Líbano e Israel na informação pública.

A União Europeia confirmou sobretudo a sua disponibilidade para acompanhar as autoridades libanesas nos domínios mencionados durante a entrevista.

Joseph Aoun reafirma seu compromisso com as reformas econômicas

Para além das questões de segurança, o Presidente libanês abordou as reformas económicas necessárias à recuperação do país.

Joseph Aoun garantiu que o Líbano permaneceu comprometido com a sua implementação.

Referiu-se nomeadamente à adopção da Lei relativa aos défices financeiros, geralmente designada por Lei relativa à atribuição de perdas financeiras (lei relativa às lacunas financeiras).

Este texto é uma das questões sensíveis do processo de reestruturação do sector financeiro libanês.

Deve contribuir para definir o tratamento das perdas acumuladas no sistema financeiro e as responsabilidades associadas à sua atribuição.

O Presidente apresentou a sua aprovação como um passo no sentido da assinatura de um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Esta declaração confirma que as autoridades libanesas continuam a considerar um programa com o FMI como um dos principais objectivos da sua política económica.

A questão permanece particularmente importante desde o colapso financeiro iniciado em 2019, que afetou profundamente os bancos, as finanças públicas e o acesso dos depositantes às suas economias.

A repartição das perdas continua a ser um dos principais obstáculos para uma reestruturação completa do sistema bancário.

O conteúdo final da legislação e a sua aplicação determinarão algumas das consequências para as instituições financeiras, os depositantes e as finanças públicas.

Joseph Aoun não especificou uma data para a adoção do texto ou para um possível acordo com o FMI.

Duas prioridades para as relações entre Beirute e Bruxelas

A entrevista entre Joseph Aoun e Kaja Kallas revelou assim duas prioridades imediatas nas relações entre o Líbano e a União Europeia.

O primeiro diz respeito à segurança, com o apoio das forças armadas libanesas e à procura de uma solução negociada para as tensões com Israel.

A segunda diz respeito à recuperação económica e institucional, cujas reformas financeiras constituem um elemento central.

Estes dois ficheiros têm horários separados.

Na frente da segurança, as autoridades libanesas destacam as missões realizadas pelo exército ao sul do Litani, exigindo ao mesmo tempo a implementação de compromissos israelenses.

O progresso económico depende, nomeadamente, da adopção de legislação sobre os prejuízos financeiros e das discussões com o FMI.

Para a União Europeia, a continuação da assistência anunciada terá de ser traduzida em medidas concretas, cujos pormenores devem ser clarificados.

No final da reunião de Baabda, não foram comunicados novos montantes de ajuda europeia, calendário de negociação com Israel ou calendário legislativo para a Lei da Perda Financeira.

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