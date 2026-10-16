Os templos romanos às portas de Qadisha

Os templos romanos de Ein Aankrine, às portas de Qadisha No Kura, no norte do Líbano, uma aldeia cujo nome siríaco significa « água abundante » abriga um complexo de templos romanos hoje chamado Qasr..
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Os templos romanos de Ein Aankrine, às portas de Qadisha
No Kura, no norte do Líbano, uma aldeia cujo nome siríaco significa « água abundante » abriga um complexo de templos romanos agora chamado Qasr Naous. Descoberto durante a Missão na Fenícia de Ernest Renan, no século XIX, tem dois templos: no leste, o mais bem preservado, com suas colunas coríntias, sua entrada com motivos florais e uma cripta inacessível; A oeste, um templo maior, mas devastado por terremotos, dos quais apenas a paliçada permanece.
Sua arquitetura lembra Mechnaqa e Baalbeck — talvez os mesmos construtores. O local foi ocupado até a Idade Média: moedas francesas, armênias e árabes foram encontradas lá na década de 1960. A atual aldeia data apenas do século XIX.
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