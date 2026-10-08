Líbano: Salam anuncia medidas de eletricidade · Vozes globais

O primeiro-ministro libanês Nawaf Salam anunciou quinta-feira, 8 de outubro de 2026, que o governo está preparando novas medidas para melhorar o fornecimento de eletricidade. Os Ministérios da Energia e Finanças estão trabalhando em soluções para aumentar as horas de distribuição, garantir alimentação mais regular e reduzir os custos. O projecto de orçamento para 2027 inclui igualmente o financiamento do estabelecimento público de habitação para conceder empréstimos às famílias que pretendam instalar painéis solares. Detalhes do programa do governo devem ser apresentados nas próximas semanas.

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O primeiro-ministro libanês Nawaf Salam anunciou quinta-feira, 8 de outubro de 2026, que o governo estava preparando soluções para aumentar as horas de fornecimento de eletricidade, melhorar a regularidade do serviço e reduzir os custos. Os Ministérios da Energia e das Finanças estão a trabalhar nestas medidas, que serão apresentadas nas próximas semanas. O projecto de orçamento 2027 prevê igualmente empréstimos às famílias que pretendam instalar painéis solares.

O Governo libanês está a preparar novas medidas para melhorar o abastecimento de electricidade e reduzir as despesas de energia das famílias. O primeiro-ministro Nawaf Salam anunciou na quinta-feira, 8 de outubro, que os Ministérios da Energia e Finanças estão trabalhando em soluções sustentáveis para o setor elétrico. O objetivo é aumentar as horas de distribuição, garantir uma dieta mais regular e reduzir seu custo. No entanto, o Chefe de Governo não especificou os meios técnicos ou financeiros previstos. Ele indicou que seriam fornecidas informações adicionais nas próximas semanas.

Este anúncio surge num contexto de dificuldades permanentes para o sector da electricidade libanesa. Durante vários anos, o abastecimento público insuficiente obrigou muitas famílias e empresas a utilizar geradores privados ou instalações solares. Isto implica custos adicionais, que são adicionados às contas de electricidade do Líbano. Por conseguinte, as medidas anunciadas pela Nawaf Salam abordam dois problemas directamente relacionados: a disponibilidade de electricidade pública e o custo global suportado pelos consumidores.

Eletricidade no Líbano: aumento das horas de distribuição

A primeira prioridade anunciada por Nawaf Salam diz respeito ao aumento das horas de fornecimento de energia. O governo quer melhorar a quantidade de eletricidade disponível na rede pública e garantir uma distribuição mais regular. Estes dois objectivos são complementares, mas abordam desafios distintos. Um aumento da produção por si só não garante uma melhoria sustentável do serviço se as restrições técnicas e financeiras da rede persistirem.

O Primeiro-Ministro salientou igualmente a necessidade de reduzir os custos. Esta abordagem diz respeito a um sector cujas dificuldades financeiras afectaram há muito as finanças públicas e os consumidores. Para as famílias, o gasto energético real depende de vários fatores: preço da eletricidade pública, assinaturas de geradores privados e possíveis investimentos em sistemas solares. A melhoria da oferta pública pode reduzir a utilização de geradores, mas a poupança real dependerá da taxa e do número de horas extraordinárias fornecidas.

As declarações do governo ainda não determinam como esses objetivos serão alcançados. Nawaf Salam não anunciou nenhuma nova usina, nenhum contrato de fornecimento de energia, nenhum investimento especial em infraestrutura. Não esclareceu ainda se as medidas incluiriam uma mudança na gestão da rede ou nos mecanismos de financiamento do sector. Estas questões terão de ser esclarecidas quando a agenda anunciada pelo governo para as próximas semanas for apresentada.

Os Ministérios da Energia e das Finanças associados ao projecto

O Chefe de Governo indicou que estavam a ser desenvolvidas soluções em conjunto com os Ministérios da Energia e das Finanças. Esta coordenação reflecte as limitações do sector da electricidade, cuja recuperação requer decisões técnicas e recursos financeiros. A melhoria da produção e da distribuição deve ter em conta a capacidade orçamental do Estado. Por conseguinte, o Governo terá de especificar como tenciona financiar as medidas previstas sem criar novos encargos difíceis de suportar.

O setor libanês da eletricidade está passando por dificuldades estruturais de longa data, agravadas pela crise econômica e financeira desencadeada em 2019. Os problemas de financiamento, as restrições de abastecimento e as limitações de infra-estruturas contribuíram para reduzir a capacidade do serviço público para satisfazer as necessidades da população. A utilização de geradores privados foi assim imposta como substituto em muitas regiões. As instalações fotovoltaicas também se desenvolveram, particularmente entre as famílias e empresas capazes de financiar seus equipamentos.

Nesse contexto, a questão central continua a ser a continuidade do serviço. Um aumento único das horas de distribuição não seria suficiente para assegurar uma melhoria sustentável se não fosse acompanhado de condições de financiamento e de funcionamento estáveis. O Governo terá igualmente de determinar de que forma as medidas anunciadas serão integradas na operação da Electricidade no Líbano. Na quinta-feira, não foi comunicado qualquer calendário para a realização ou objectivo de horas extraordinárias.

Empréstimos para painéis solares previstos no orçamento de 2027

Paralelamente às medidas da rede pública, Nawaf Salam anunciou uma iniciativa para facilitar o acesso da família à energia solar. O projecto de orçamento 2027 prevê dotações para o estabelecimento público de habitação destinadas a financiar empréstimos para a aquisição de sistemas fotovoltaicos. O objectivo é permitir às famílias reduzir a sua dependência dos geradores privados e reduzir as suas contas mensais. Esta medida constituiria um mecanismo de financiamento público para os equipamentos solares residenciais, sob reserva da sua adopção e da definição dos seus termos e condições.

A aquisição de uma instalação solar é uma despesa inicial que pode limitar o seu acesso a famílias com baixos rendimentos. O custo depende, em particular, da potência dos painéis, do equipamento eléctrico e da capacidade de armazenamento necessária. A utilização do crédito permitiria que este investimento se espalhasse ao longo do tempo, em vez de ter de o financiar integralmente no momento da compra. No entanto, o interesse económico do regime dependerá das condições reais de reembolso e da poupança das despesas com electricidade.

O Primeiro-Ministro não especificou o montante das dotações previsto na proposta orçamental de 2027. As taxas de juro, os períodos de reembolso, os limites máximos de financiamento e os critérios de elegibilidade também são desconhecidos. Não foram fornecidas estimativas do número de famílias elegíveis para estes empréstimos. Esta informação será necessária para determinar se o regime atingirá uma grande parte da população ou se permanecerá reservada às famílias já com uma certa capacidade financeira.

O papel operacional do Estabelecimento Público Habitat também terá de ser definido. O anúncio não especifica se este organismo distribuirá directamente os empréstimos ou se intervirá através de um mecanismo que envolva instituições financeiras. As condições de garantia e a selecção dos beneficiários poderão ter uma influência importante na acessibilidade do programa. Nesta fase, trata-se de uma rubrica da preparação orçamental, não de uma dotação já disponível para os indivíduos.

Reduzir contas do gerador privado

O apoio às instalações solares responde diretamente à dependência das famílias libanesas de geradores privados. Quando a electricidade pública não satisfaz as suas necessidades, os consumidores devem utilizar outras fontes de energia. Isto leva a um aumento do gasto energético, especialmente para famílias com rendimentos limitados. O governo apresenta empréstimos solares como meio de reduzir gradualmente esse fardo.

Os sistemas fotovoltaicos podem cobrir parte do consumo doméstico durante as horas de sol. Quando incluem baterias, também armazenam parte da eletricidade produzida para uso futuro. No entanto, sua eficiência depende da capacidade instalada, condições climáticas, necessidades domésticas e capacidade de armazenamento. Por conseguinte, uma instalação solar não garante necessariamente a total autonomia da rede ou dos geradores públicos.

A vantagem da medida anunciada reside na possibilidade de tornar estas instalações acessíveis a mais famílias. As famílias que não podem suportar imediatamente o custo de uma facilidade poderiam considerar este investimento se as condições de crédito forem adaptadas aos seus recursos. As economias das assinaturas dos produtores poderiam então contribuir para o reembolso dos empréstimos. No entanto, esse resultado dependerá do custo do equipamento, das condições financeiras propostas e do consumo real de cada domicílio.

O desenvolvimento da energia solar não isenta o governo de restaurar um serviço público de eletricidade confiável. As instalações individuais atendem às necessidades das famílias equipadas, enquanto a rede nacional deve fornecer alimentos acessíveis a toda a população. As duas orientações anunciadas por Nawaf Salam prosseguem assim objectivos complementares. Uma visa melhorar o serviço comunitário, enquanto a outra procura reduzir os gastos familiares através de instalações privadas financiadas pela dívida.

Consequências esperadas para as famílias e empresas

A melhoria do fornecimento de electricidade poderá ter um impacto nas despesas diárias das famílias, mas também nas operações empresariais. Lojas, oficinas e estabelecimentos de serviços precisam de alimentação regular para manter suas atividades. As interrupções da rede requerem frequentemente a utilização de equipamento de apoio, cujo funcionamento representa um custo adicional. Uma distribuição pública mais estável poderia reduzir algumas destas despesas, desde que as tarifas se mantenham competitivas.

No entanto, as empresas não são directamente afectadas pelo programa de empréstimo solar apresentado na quinta-feira. Nawaf Salam indicou que os fundos previstos no orçamento 2027 seriam atribuídos às famílias através do Mecanismo de Habitação Pública. Não foram anunciados acordos comparáveis para as pequenas empresas ou empresas. Por conseguinte, os efeitos económicos das futuras medidas dependerá principalmente da melhoria da rede pública e das condições da sua aplicação.

Para os consumidores, a questão será também saber se o aumento das horas de energia permitirá uma redução efectiva das assinaturas de geradores. Esta tendência depende da forma como estes serviços são facturados e da regularidade da oferta pública. A melhoria limitada ou irregular pode não ser suficiente para alterar significativamente os gastos familiares. Por conseguinte, o Governo terá de especificar os resultados esperados e os meios para assegurar a continuidade.

Um calendário ainda limitado aos próximos anúncios

Nawaf Salam estabeleceu um primeiro prazo para apresentar soluções para a eletricidade pública. Os Ministérios da Energia e Finanças deverão fornecer detalhes nas próximas semanas. Esta apresentação fornecerá informações sobre as medidas seleccionadas, o seu custo possível e o calendário previsto para a sua execução. Também precisa esclarecer se o governo está planejando investimentos adicionais ou mudanças na organização do setor.

O programa de empréstimos solares seguirá um calendário diferente, uma vez que depende do projecto de orçamento 2027. As dotações anunciadas terão de ser especificadas no texto orçamental e depois sujeitas aos procedimentos necessários à sua execução. Isto significa que as famílias em causa ainda não dispõem de informações suficientes para aplicar ou avaliar as condições de financiamento. As autoridades não notificaram a data de início dos empréstimos nem as modalidades práticas de registo.

Os anúncios de 8 de Outubro fixaram assim dois prazos distintos para o sector da energia libanês. O primeiro diz respeito à próxima apresentação de medidas destinadas a melhorar a oferta pública e a reduzir os custos. O segundo diz respeito às dotações previstas para a energia solar no orçamento de 2027. O governo ainda precisa esclarecer as modalidades de financiamento, implementação e resultados esperados dessas duas iniciativas.