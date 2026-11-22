O Líbano comemora a sua independência com um tributo a Yarze e dois comícios no Sul. O patriarca Jean X anuncia a morte do metropolita Georges Khodr. Em Antalya, não houve consenso sobre o texto-quadro da COP31. Revisão dos fatos verificados às 18:00 em Beirute no domingo.

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Domingo, 22 de Novembro de 2026, 18:00 em Beirute. Líbano marca o 83o aniversário de sua independência, entre tributo oficial a Yarzé e comícios de habitantes no Sul. O Patriarcado ortodoxo grego de Antioquia anuncia a morte do metropolita Georges Khodr. Em Antalya, a conferência climática da ONU não adotou seu texto-quadro.

Independência: um tributo a Yarzé, um gesto de solidariedade de Nabih Berri

No domingo, o ministro da Defesa, Michel Menassa, lançou uma coroa de flores aos pés do monumento de Emir Fakhreddine, na entrada do ministério em Yarze, em nome da República Libanesa. A Agência Nacional de Informação confirmou esta homenagem, que ainda estava na ordem do dia de manhã. Em Rachaya, outro tributo estava no calendário; Não foi confirmado nas fontes consultadas. A cidadela recorda a detenção dos líderes independentes pelas autoridades competentes francesas e a sua libertação em 22 de Novembro de 1943.

O Presidente da Câmara, Nabih Berri, anunciou no domingo que não receberia os parabéns ocasionais, como sinal de solidariedade para com os habitantes das aldeias do sul. Ele citou Zawtar al-Sharkiyeh, Mansuri e Haddatha em particular, e em sua mensagem associou a realização da independência com a libertação do território e unidade nacional. É sua decisão não receber votos, não um cancelamento de comemorações.

No dia anterior, quando a bandeira foi levantada em Nahr al-Kalb, o Presidente Joseph Aoun pediu a retirada de Israel e o regresso dos deslocados do Sul. No discurso da Presidência, ele reafirmou que a decisão sobre a guerra e a paz era da responsabilidade do Estado libanês. Esta posição não define um prazo de retirada ou calendário de devolução. A Presidência do Conselho fixou segunda-feira, 23 de Novembro, o encerramento das administrações, das instituições públicas e dos municípios.

Sul do Líbano: duas mobilizações para casas e retorno

Em Nabatiyah al-Faukah, as pessoas marcharam domingo de manhã para a praça da aldeia, onde encontraram os danos, de acordo com a Agência Nacional de Informação. O presidente do município, Zein Ghandour, pediu ao Estado para proteger a população e restaurar a eletricidade e a água, entre outras coisas. O seu pedido diz respeito às condições que permitiriam aos residentes permanecer ou regressar; Isso não significa que esses serviços sejam restaurados.

Numa reunião separada, os moradores de Zawtar al-Sharkiyeh reuniram-se na praça Zawtar al-Gharbiyeh, a cidade vizinha, para protestar contra a destruição das suas casas e exigir o seu regresso. Em outro despacho, a agência oficial atribuiu a Israel duas explosões relatadas a Zawtar al-Sharkiyeh e Kfar Tebnit, sem relatar uma avaliação humana. As reuniões e os relatórios por si só não permitem uma revisão diária.

Morte de Georges Khodr, metropolitano ortodoxo emérito

O patriarca ortodoxo grego de Antioquia, João X, anunciou a morte de Georges Khodr no domingo ao meio-dia. Ex- Metropolitano de Byblos e Batrun, ele liderou a diocese do Monte Líbano de 1970 a 2018. Cofundador do Movimento Jovem Ortodoxo, também lecionou em Balamand e trabalhou no diálogo entre igrejas e com o Islã. O aviso de óbito emitido no domingo não especifica o local da morte ou a data do funeral.

COP31: Pacto de Antalia não adotado

A Presidência da COP31 registou, em sessão plenária, que não havia consenso sobre o texto apresentado como Pacto de Antalya. A última versão proposta para as partes no Acordo de Paris reflectiu o quadro estabelecido em Dubai, sem mencionar directamente os combustíveis fósseis. Propôs, nomeadamente, que o financiamento da adaptação fosse pelo menos triplo até 2035, sem pôr termo à base de cálculo. A União Europeia recusou-se a apoiar este compromisso tal como está.

A falta de consenso sobre este texto distingue o resultado da noite do simples desacordo hoje referido: estas propostas não se tornaram compromissos acordados. Isto não significa que todas as decisões técnicas incluídas na ordem do dia tenham sido rejeitadas. Cada um está sujeito ao seu próprio procedimento.

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