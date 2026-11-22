A missão argelina em Niamey era especificar a rota e o âmbito de trabalho no Níger. O canteiro de obras anunciado na Argélia em junho não correspondeu a um comissionamento.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Na sequência do lançamento anunciado dos trabalhos sobre a secção argelina do gasoduto transsaariano, a Argélia e o Níger debateram em Niamey a aceleração dos estudos sobre a parte nigeriana. A missão de 17 a 20 de novembro foi examinar as consequências de uma rota modificada. Este passo não vale a pena atribuir um local no Níger ou colocar em serviço o gasoduto que está a ligar a Nigéria à Argélia.

No Níger, uma rota revista e um projecto ainda por definir

Uma delegação argelina foi recebida em 17 de Novembro pelo Secretário-Geral do Ministério do Petróleo do Níger, Abdoulkarim Mohamed Ali. O deslocamento foi a segunda sequência de coordenação técnica do lado do Níger do projeto. Em seu comunicado de imprensa de 19 de novembro, Sonatrach afirma que as discussões focaram na aceleração dos estudos, confirmando uma rota modificada e avaliando suas consequências. As equipes também precisavam especificar o escopo do trabalho.

Foi igualmente discutida a participação de empresas nigerianas e o eventual estabelecimento no Níger de uma filial da empresa petrolífera argelina ENAC. O comunicado não menciona um contrato adjudicado a uma empresa local nem uma decisão de estabelecimento da filial. A revisão da rota conta para a continuação do projeto: é de acordo com o curso escolhido e seus efeitos que o trabalho a ser ordenado pode ser definido.

Três países, diferentes fases

A Argélia anunciou, em 4 de Junho, o lançamento oficial de trabalhos na sua própria secção. A distinção é importante: este anúncio descreve o progresso do lado argelino, não o de toda a ligação. O projecto deve ligar o gás da Nigéria através do Níger à rede argelina, que já dispõe de infra-estruturas de exportação. A existência desta rede não significa que o gás nigeriano seja alimentado hoje.

Em 3 de novembro, a empresa nacional nigeriana NNPC informou que os três países continuaram a coordenar o projeto. No mesmo comunicado de imprensa, referia-se a acordos para outro gasoduto, o que ligava a Nigéria a Marrocos. Estes acordos não dizem respeito ao projecto Transsaariano através do Níger. Da mesma forma, o mandato conferido à Penspen em 2025 foi atualizar o estudo de viabilidade, não construir o link.

Um indicador mais útil do que uma data de abertura

O comunicado de imprensa de 19 de Novembro estabelece o trabalho que ainda falta fazer no Níger, mas não prevê um calendário para o arranque do conjunto ou do pacote financeiro acordado para as três secções. Para acompanhar o progresso, o próximo marco útil no Níger será a confirmação da rota e do escopo do trabalho. Os contratos de construção, seguidos pela conclusão e ligação de secções, seriam etapas distintas. A reunião do Niamey não lhes permite marcar uma data.

Foto da capa: NígerTZai / Wikimedia Commons, emoldurado e intitulado arquivo,CC BY-SA 4.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews