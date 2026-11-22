Na Síria, as obras de água não estão todas na mesma fase. A estação de bombeamento Al-Qantara em Salamiyé está operando de acordo com a Fundação Aga Khan. Em Tartous, a coleção de uma fonte cobre mais de quinze aldeias. Em Deraa, a UNICEF fornece uma meta de capacidade para uma rede de reabilitação. Numa altura em que o Banco Mundial quer acelerar as suas próprias operações em Damasco, estes três exemplos mostram a diferença entre o trabalho concluído, o comissionamento e o serviço efectivo às famílias.

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Em Salamiyé, no centro da Síria, uma estação de bombeamento renovada está funcionando novamente, de acordo com a Fundação Aga Khan. Perto de Tartous, o local cobriu uma fonte; em Deraa, no retorno ao serviço de um conjunto de estações e poços. Estes três projectos não são medidos na mesma fase. Em 18 de novembro, o Banco Mundial colocou a aceleração de seus próprios projetos na agenda de sua visita a Damasco, incluindo a sobre água e saneamento.

Em Salamiyé, a estação funciona: ainda para medir o serviço

Na estação Al-Qantara, o trabalho foi focado em bombear equipamentos, fonte de alimentação e monitoramento. A Fundação Aga Khan, que realizou o projeto com o Hama Water Service e as comunidades locais, indicou no final de setembro que o trabalho necessário para encomendar a estação tinha sido concluído. Documenta a estação em operação. Isto não dá o número de horas que a água chega a cada semana no alojamento Salamiyé.

A Fundação segue uma operação separada para quatro aldeias do setor, incluindo Barri e Mofekar. Em setembro ainda estava documentando o trabalho de reabilitação de tanques e conexão. Este projecto não deve ser confundido com a estação Al-Qantara nem tratado as quatro aldeias como beneficiários já servidos pela nova instalação.

Em Tartous, capturar uma fonte; em Deraa, restaurar uma sobremesa

Na região de Tartous, o projeto Al-Baghla visa recuperar parte da água de origem que não foi utilizada. A Fundação Aga Khan e o Serviço de Água Tartous trabalharam num tanque de recolha e num gasoduto. No último ponto publicado pela fundação neste site, os trabalhos entraram na fase final no final de julho e a instalação foi entregue ao operador. Mais de 15 aldeias são alvo. Este número descreve a área planejada, não as aldeias para as quais o serviço foi retomado.

Em Deraa, a UNICEF e o Banco Alemão de Desenvolvimento KfW apoiam o serviço público local para reabilitar uma estação principal, estação auxiliar e três poços. A UNICEF planeja até 1.680 metros cúbicos de água potável por dia, uma vez que o sistema esteja totalmente operacional, beneficiando mais de 70.600 pessoas. Este limite máximo é uma capacidade prevista para toda a rede. Não dá o volume realmente distribuído todos os dias ou a quantidade que vem para cada família.

O financiamento não diz quando a água vai chegar à torneira

Em abril, o Banco Mundial aprovou uma bolsa de US$ 150 milhões para reabilitar a infraestrutura de saneamento e água. O projecto inclui redes de tratamento e abastecimento em Idlib, Homs e Hama, bem como instalações sanitárias em Damasco. Este financiamento não deve ser atribuído aos três projectos aqui descritos. Em Setembro, o Banco publicou um plano de adjudicação de contratos; a visita de 18 de Novembro teve por objectivo promover a execução do financiamento já aprovado.

Assim, as exposições públicas seguem resultados diferentes: uma estação de reserviço, uma fonte de desenvolvimento ou um volume esperado após a construção. A fim de comparar os efeitos sobre as famílias, os inquéritos devem ser feitos ao longo do mesmo período: frequência da distribuição, qualidade da água no ponto de entrega e despesas incorridas para obter suprimentos em outro lugar quando a rede parar.

Arquivo: The Oronte em Hama, 19 de agosto de 2008. Vyacheslav Argenberg / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Toda a foto redimensionada e vestida pela Libnanews. Não mostra nenhuma das construções de 2026.

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