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Especialistas da ONU documentaram que a evacuação notou que pessoas surdas ou com dificuldade auditiva não podiam entender a tempo. Em Gaza, um inquérito de Atfaluna destaca um segundo obstáculo: entre as pessoas com deficiência entrevistadas, quase nove em cada dez descrevem seu abrigo como perigoso, inadequado ou inacessível. Ser avisado e poder abrigar são dois problemas distintos.

Uma indicação enviada não é necessariamente uma indicação recebida

Em Gaza, uma declaração oral não cumpre o seu papel para uma pessoa que não consegue ouvi-la. Uma mensagem escrita pode remover esse obstáculo, mas nem sempre é suficiente: ainda precisa ser oportuna, compreensível e indica claramente o que a pessoa deve fazer. O Comitê das Nações Unidas para os Direitos das Pessoas com Deficiência encontrou em 2025 que sistemas de alerta e evacuações não protegem de forma confiável as pessoas com deficiência. Recebeu avisos de avisos inacessíveis a pessoas com deficiência auditiva ou visual, inclusive quando instruções foram emitidas por mensagem escrita.

Diante da comissão, a Federação Mundial dos Surdos e da União Palestiniana dos Surdos apelou a um alerta rápido na língua de sinais palestiniana. Isto é importante: as legendas, o árabe simples e a língua de sinais palestiniana atendem às diferentes necessidades. Podem complementar-se sem serem intercambiáveis. A Atfaluna já está ensinando essa língua a famílias e profissionais, particularmente nos setores de saúde, educação e apoio social. Este programa de formação não é, contudo, um sistema de alerta implantado em toda a Faixa de Gaza.

Viajar também pode privar um meio de comunicação

Em sua avaliação multissetorial de 2026, Atfaluna relatou que 97,6% dos domicílios em sua pesquisa haviam sido deslocados pelo menos uma vez. Das pessoas com deficiência entrevistadas, 83% perderam o acesso ao auxílio técnico em decorrência da viagem. Este número abrange vários tipos de deficiência e equipamento. Ele não diz que 83% dos surdos perderam aparelhos auditivos, e não sabe quantos deles perderam um alerta.

Por outro lado, os resultados lançam luz sobre o que muda durante uma viagem: uma pessoa pode perder o acesso a equipamentos que lhe permitam comunicar-se com as equipes de resgate, mas também o contato com familiares que retransmitiram instruções. Um alerta telefónico, um vídeo em língua de sinais e um relé humano não têm as mesmas restrições. O vídeo, por exemplo, pode tornar uma declaração mais compreensível para seus destinatários, mas permanece inutilizável se a conexão não permitir que ela seja carregada. Um relé de proximidade pode ser útil quando o telefone não está funcionando, sem a garantia de que ele pode alcançar pessoas deslocadas várias vezes.

Em setembro de 2026, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) informou novos trabalhos para melhorar as comunicações de segurança de seus parceiros em Gaza. Este trabalho diz respeito às organizações de ajuda: não mostra que as famílias tenham uma ligação fiável ou que um sistema de alerta acessível funcione para elas.

A possibilidade de sair também depende do local de chegada

Atfaluna relatou que 88,4 por cento das pessoas com deficiência entrevistadas consideravam seu abrigo perigoso, inadequado ou inacessível. A pesquisa combina essas três dificuldades com o mesmo resultado: não isola a proporção de abrigos cujo acesso físico era impossível, nem faz uma estimativa para toda a população. No entanto, mostra por que a informação oportuna não é suficiente. Um lugar pode ser indicado num anúncio sem ser acessível à pessoa que é obrigada a ir, ou sem permitir que a pessoa se comunique com quem o recebe.

Em 18 de novembro, o OCHA identificou a distribuição de itens de abrigo para mais de 17.000 domicílios em seu relatório de intervenção e relatou sobre atividades de inclusão de incapacidades. O documento não dá o número de abrigos com interpretação da língua de sinais ou um protocolo de evacuação acessível. Informa a resposta humanitária, não a capacidade de um abrigo específico para acomodar alguém.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência também distingue entre proteção em situações de emergência e acesso à informação. Para avaliar a eficácia de um alerta em Gaza, não basta, portanto, contar o número de mensagens enviadas. Também é importante saber quantas pessoas entenderam no tempo e quantas conseguiram chegar a um lugar adequado. Os dados públicos consultados não fornecem estas duas medidas para todo o território.

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