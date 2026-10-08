Líbano: Aoun acusa Israel de violar o acordo-quadro

Joseph Aoun acusa Israel de violar o acordo-quadro alcançado sob mediação americana e apela à cessação das operações no Sul do Líbano. Ao receber o Senador James Lankford e o Embaixador francês Patrick Durel, o Presidente pediu um maior apoio ao exército libanês e quis definir um acordo de segurança antes do final de 2026 após a UNIFIL.

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Na quinta-feira, 8 de outubro de 2026, o presidente libanês Joseph Aoun denunciou a continuação das operações israelenses no sul do Líbano, que considera uma violação do acordo-quadro celebrado sob mediação americana. Em reuniões separadas com o senador americano James Lankford e o embaixador francês Patrick Durel, ele reafirmou o compromisso de Beirute de implementar este acordo e apelou para um maior apoio ao exército libanês. Salientou ainda a necessidade de definir, antes do final do ano, um mecanismo para evitar um vazio de segurança após a partida da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).

O Presidente Joseph Aoun colocou a situação no sul do Líbano e o futuro da presença internacional no centro das suas reuniões diplomáticas na quinta-feira, 8 de Outubro, no Palácio de Baabda. Recebendo o senador republicano norte-americano James Lankford, na presença do embaixador norte-americano no Líbano, Michel Issa, o chefe de estado acusou Israel de continuar suas operações nas localidades meridionais onde suas forças permanecem. Verificou que estas acções violavam as disposições do Acordo-Quadro de Washington entre os dois países.

Numa segunda reunião com o Embaixador francês, Patrick Durel, Joseph Aoun discutiu o futuro da UNIFIL e as necessárias disposições de segurança após a sua partida. O Presidente salientou a importância de se chegar a uma fórmula adequada até ao final de 2026. O diplomata francês reafirmou o compromisso de Paris de trabalhar para evitar uma interrupção da presença internacional de segurança no sul do Líbano.

Estas trocas realizam-se à medida que Beirute procura assegurar a implementação de compromissos de segurança com Israel, reforçando simultaneamente o destacamento do seu exército. As autoridades libanesas também desejam manter o apoio internacional às suas instituições militares e preparar a transição relacionada com o futuro da UNIFIL.

Joseph Aoun denuncia violações israelenses do acordo-quadro

Durante sua entrevista com James Lankford, Joseph Aoun acusou Israel de continuar as operações militares em várias aldeias e localidades no sul do Líbano. Segundo o Presidente, as forças israelitas continuam presentes em áreas das quais deveriam ter-se retirado de acordo com o acordo-quadro alcançado no âmbito da mediação americana. Ele descreveu esta situação como uma violação dos compromissos assumidos ao abrigo deste acordo.

O Chefe de Estado declarou que o Líbano permaneceu empenhado na aplicação do acordo. Ele também declarou que Beirute continuava seus esforços para pressionar Israel a cumprir suas obrigações. Esta posição distingue os compromissos que as autoridades libanesas afirmam cumprir das disposições que denunciam o incumprimento da parte israelita.

Em particular, Joseph Aoun pediu a cessação da destruição de casas e propriedades em aldeias e localidades onde as forças israelenses permanecem presentes. Ele também pediu a continuação do processo de retorno dos prisioneiros. Estas duas questões estão entre as preocupações directamente relacionadas com a situação dos habitantes do Sul, cujas condições de regresso e segurança dependem da evolução no terreno.

As declarações presidenciais não especificam o número de localidades em causa, a extensão da destruição mencionada ou o número de prisioneiros cujo regresso ainda é esperado. No entanto, confirmam que estes ficheiros permanecem no centro dos pedidos da Beirute aos seus parceiros internacionais. O Presidente salientou particularmente o papel dos Estados Unidos, que patrocinaram o acordo-quadro e, como tal, tiveram um lugar importante nas discussões sobre a sua implementação.

O Exército Libanês para estender seu controle à fronteira

Joseph Aoun também defendeu a ação do exército libanês no sul do país. Ele afirmou que a instituição militar estava cumprindo as tarefas que lhe foram confiadas, tanto nas regiões do sul como no resto do território nacional. O presidente ressaltou que os habitantes do sul aspiravam à restauração da autoridade estatal e à implantação do exército nas fronteiras internacionalmente reconhecidas.

Esta declaração surge num contexto em que o reforço da presença militar libanesa constitui um elemento central dos acordos de segurança. Para as autoridades de Beirute, o destacamento do exército deverá permitir que o Estado cumpra as suas responsabilidades nos sectores em causa. Joseph Aoun apresentou esta missão como uma prioridade nacional, enquanto recordava as restrições materiais enfrentadas pelas forças armadas.

O Chefe de Estado solicitou apoio adicional à instituição militar, incluindo o fornecimento de equipamento e veículos necessários para realizar as suas missões. Não especificava as quantidades exigidas nem as categorias exactas de equipamento em causa. No entanto, essa demanda faz parte dos esforços de Beirute para fortalecer as capacidades operacionais dos militares com o apoio de seus parceiros estrangeiros.

A questão dos recursos materiais é particularmente importante nas zonas fronteiriças. As operações de implantação, monitoramento e segurança exigem capacidades logísticas adaptadas às condições de campo. O apoio internacional pode ajudar a satisfazer estas necessidades, mas as declarações feitas no final da entrevista não indicam qualquer novo compromisso financeiro ou militar dos EUA.

James Lankford informou sobre as prioridades de segurança do Líbano

O encontro com James Lankford foi parte de uma visita do Senador de Oklahoma para saber sobre a situação libanesa. Os debates centraram-se nos desenvolvimentos no Sul, nas operações israelitas e na implementação do acordo-quadro. A presença do embaixador americano Michel Issa acompanhou estas discussões sobre as relações entre Beirute e Washington.

Joseph Aoun aproveitou esta reunião para expor a posição libanesa sobre as obrigações decorrentes do acordo. Reiterou o empenho do seu país em cumprir as suas disposições, solicitando simultaneamente que a parte israelita seja igualmente respeitada pelos seus compromissos. Esta abordagem destina-se a manter a questão do Sul do Líbano como uma prioridade para os debates com funcionários americanos.

Os debates incidiram igualmente sobre as reformas económicas, as relações entre o Líbano e a Síria e a situação dos refugiados sírios no território libanês. O Presidente referiu a importância do reforço das relações bilaterais em vários domínios. No entanto, nenhum acordo adicional ou nova iniciativa dos EUA foi anunciada no final desta entrevista.

UNIFIL: Joseph Aoun quer acordo antes do final de 2026

A questão do futuro da UNIFIL foi uma parte importante do encontro entre Joseph Aoun e o embaixador francês, Patrick Durel. O Presidente libanês salientou a necessidade de se chegar a uma fórmula adequada antes do final de 2026, a fim de se preparar para o período seguinte ao fim da missão da força internacional ao sul do país. Estabeleceu assim um prazo político para as discussões sobre as futuras disposições de segurança.

Este pedido responde às preocupações quanto à perspectiva de saída da UNIFIL. A força das Nações Unidas vem desempenhando um papel há várias décadas no mecanismo internacional de monitoramento e estabilização para o sul do Líbano. A sua retirada levantaria a questão dos mecanismos de acompanhamento do exército libanês e de ajuda à prevenção de novos incidentes fronteiriços.

Joseph Aoun não especificou a natureza do esquema que desejava ver adotado. As suas declarações não determinam se favorece uma nova presença internacional, um mecanismo de coordenação reforçado ou outra abordagem que envolva as autoridades libanesas e os seus parceiros. No entanto, o Presidente sublinhou a necessidade de se chegar a um acordo antes do final do ano, a fim de se dispor de um quadro para a transição.

O embaixador francês reafirmou o compromisso de Paris de trabalhar para evitar um vazio de segurança no sul após a retirada da UNIFIL. Patrick Durel destacou as consequências negativas que tal situação poderia ter. Esta posição reflecte a vontade francesa de manter a continuidade dos acordos de segurança, mesmo que as modalidades para a futura presença internacional permaneçam por definir.

Paris quer evitar uma interrupção dos acordos internacionais

O compromisso expresso por Patrick Durel coloca a questão da transição da segurança entre as prioridades das relações franco-libanesas. A França mantém relações de longa data com o Líbano e participa em esforços internacionais para alcançar a estabilidade no Sul. O seu papel nas discussões sobre o futuro da UNIFIL reveste-se de particular importância, dado o seu estatuto de membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A procura de uma nova fórmula terá de ter em conta as responsabilidades do exército libanês e as decisões tomadas a nível internacional. Um eventual sucessor da UNIFIL exigiria uma definição precisa do seu mandato, capacidades e relações com as autoridades libanesas. Estes elementos não foram detalhados na reunião de Baabda.

As discussões entre Joseph Aoun e Patrick Durel não levaram ao anúncio de um acordo sobre a composição ou funcionamento de uma futura força internacional. No entanto, confirmaram a vontade comum de evitar um período sem mecanismos de segurança adequados no sul do Líbano. A data final de 2026 apresentada pelo Presidente é agora um prazo para consultas diplomáticas sobre esta questão.

Investimentos franceses também mencionados em Baabda

Além das questões de segurança, Joseph Aoun e Patrick Durel examinaram as relações econômicas entre o Líbano e a França. O Presidente libanês salientou a importância do regresso das empresas francesas ao país. Em particular, ele citou TotalEnergies como envolvido em exploração de petróleo e gás em águas libanesas.

Esta procura faz parte dos esforços das autoridades libanesas para atrair novos investimentos e apoiar a recuperação económica. O sector da energia é uma das áreas em que Beirute deseja manter a cooperação com os seus parceiros estrangeiros. No entanto, Joseph Aoun não anunciou nenhum novo investimento TotalEnergy ou qualquer programa adicional para operações de exploração.

Os dois líderes discutiram igualmente as reformas económicas e a sua importância para a preparação de uma conferência sobre o apoio à reconstrução do Líbano. Os progressos nestas reformas são uma questão para as autoridades, que procuram mobilizar financiamento internacional. As informações fornecidas não especificam a data desta conferência ou os montantes que poderiam ser discutidos.

O embaixador francês felicitou igualmente o Líbano pela assinatura, em Nova Deli, de um acordo sobre a adesão dos portos de Beirute e Trípoli à rede portuária associada ao corredor económico da IMEC. Joseph Aoun descreveu isso como uma importante conquista institucional para o país. Ele vê isso como uma oportunidade para desenvolver as parcerias comerciais e logísticas do Líbano de acordo com as normas internacionais modernas.

O Presidente instruiu também Patrick Durel a transmitir os seus agradecimentos ao Presidente francês Emmanuel Macron pela retomada dos voos regulares de companhias francesas para o Líbano. Esta questão faz parte do comércio bilateral de transportes e relações económicas. Nesta ocasião, não foram anunciados novos acordos aéreos.

Duas abordagens diplomáticas à segurança do Sul

As reuniões de Joseph Aoun com James Lankford e Patrick Durel destacaram duas prioridades complementares para as autoridades libanesas. O primeiro diz respeito à implementação do acordo-quadro celebrado no âmbito da mediação americana, com a cessação das operações israelitas denunciadas por Beirute e o reforço do destacamento do exército nacional. O segundo diz respeito à preparação das disposições para acompanhar a transição após a partida da UNIFIL.

Em ambos os casos, o Presidente salientou a necessidade de apoiar as instituições libanesas. Ele apresentou o exército como o ator responsável pelo exercício das responsabilidades de segurança do Estado, enquanto solicitava meios adicionais para que ele pudesse realizar suas missões. No entanto, as discussões com os representantes dos EUA e franceses não conduziram a quaisquer anúncios de novos equipamentos ou financiamento militar.

O próximo passo dependerá da evolução das consultas internacionais sobre o Sul do Líbano. Beirute ainda aguarda a aplicação das disposições do Acordo-Quadro que considera ter sido violada por Israel. Ao mesmo tempo, Joseph Aoun quer que uma fórmula segura seja definida antes do final de 2026 para preparar o pós-FINUL. Na conclusão das reuniões de Baabda, não foi comunicado qualquer calendário pormenorizado das negociações ou projecto de mandato para quaisquer novas disposições internacionais.

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