A Agência Espacial Europeia apresenta quarta-feira, em Berlim, as suas primeiras fotografias de Dimorphos. Quer medir os efeitos do impacto da DART, que encurtou a órbita deste asteróide em torno de Didymos em 33 minutos.

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A Agência Espacial Europeia apresenta quarta-feira, em Berlim, as suas primeiras fotografias de Dimorphos. Quer medir os efeitos do impacto da DART, que encurtou a órbita deste asteróide em torno de Didymos em 33 minutos.

Quatro anos após a colisão voluntária da sonda americana DART com Dimorphos, os cientistas serão capazes de examinar de perto o que o impacto mudou na superfície do asteróide. A Agência Espacial Europeia (ESA) está programada para apresentar na quarta-feira 25 de Novembro, das 19h45 em Paris e Berlim (8h45 em Beirute), as primeiras imagens de Dimorphos tiradas pela sonda Hera. A apresentação, organizada no Museu de História Natural de Berlim, será transmitida pela ESA Web TV e pelo canal YouTube da agência.

Uma órbita curta de 33 minutos

Em 26 de setembro de 2022, a NASA dirigiu a DART para Dimorphos, um pequeno asteróide de cerca de 150 metros de diâmetro que gira em torno de Didymos, um corpo significativamente maior. Antes do julgamento, Dimorphos levou quase doze horas para dar a volta. Observações da Terra mostraram que o impacto reduziu esse tempo em cerca de 33 minutos. Portanto, é a órbita de Dimorphos em torno de seu companheiro que foi usado para medir a eficácia do choque. O casal asteróide não ameaçou a Terra.

A colisão lançou detritos no espaço, observados da Terra. Sua ejeção ajudou a alterar o movimento de Dimorfos. Para determinar até que ponto é necessário conhecer a massa do asteróide e entender como sua estrutura reagiu ao choque. Os primeiros tiros compararão a forma e a superfície de Dimorphos com as imagens enviadas pela DART antes da colisão.

O que pode Hera medir no local?

Em 11 de Novembro, a ESA informou que Hera tinha iniciado observações a uma distância de aproximadamente 25-30 quilómetros dos dois asteróides. Sua gravidade é muito baixa para a sonda seguir, nesta fase, uma órbita circular clássica como ao redor da Terra. Em vez disso, percorre trajetórias controladas em torno do centro de gravidade do torque a uma velocidade típica de cerca de 12 centímetros por segundo.

Hera tem de se aproximar nos próximos meses. No início de 2027, a ESA planeja implantar dois pequenos satélites, Milani e Juventas, para examinar as propriedades da superfície e sonda dentro de Dimorfos. As medições da missão devem ajudar a compreender as condições em que o método testado pela DART poderia operar noutro asteróide com uma massa ou estrutura diferente.

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