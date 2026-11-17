O porta-voz do governo iraquiano confirma uma ordem para entrar nas forças armadas e um atraso na retirada do Kataëb Hezbollah, sem especificar oficialmente o seu prazo.

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O governo iraquiano confirmou sua decisão de levar as forças armadas para Jurf al-Sakhr, também conhecido como Jurf al-Nasr, e estabelecer um prazo para a retirada do Hezbollah. Seu porta-voz Haider al-Aboudi anunciou este novo palco na segunda-feira, 16 de novembro. Ele não diz que a entrada das tropas ou a retirada do grupo já tenha ocorrido.

Um prazo confirmado, sem prazo oficial publicado

Al-Aboudi afirma que um atraso foi preso e que está próximo, sem indicar a data ou hora da entrevista. Ele afirma que os serviços relevantes estão prontos para retomar suas missões na área. O Governo apresenta esta decisão como o exercício das suas responsabilidades em matéria de segurança e protecção dos recursos públicos.

O porta-voz atribuiu à comissão de inquérito a descoberta de operações sobre oleodutos, duas fábricas de refino e tanques. Referiu-se a medidas de revogação e transferência para a justiça. Estas declarações oficiais não constituem uma condenação judicial das pessoas ou organizações envolvidas.

Preparações e desacordos relatados, não estabelecidos combates

Na sua edição de 17 de Novembro,Al-Akhbardescreve os preparativos de segurança em torno de Jurf al-Sakhr e um risco de confronto entre o governo e o Kataeb Hezbollah. Os relatórios diários, baseados em fontes não identificadas, dividem-se no Quadro de Coordenação. Esta narrativa política permanece distinta do anúncio oficial: não nos permite concluir que começou um assalto.

Uma conta deShafaq News, publicado em 16 de novembroele também descreveu uma discordância sobre o uso da força, citando uma fonte informada. Ele mencionou um prazo na noite de sexta-feira, objeções de líderes políticos e reforços de ambos os lados. Esses elementos convergem nas contas da imprensa, mas sua confirmação independente permanece limitada pelo anonimato das fontes. Nenhum prazo de validade específico é confirmado na entrevista oficial do porta-voz.

O risco de confronto não deve ser apresentado como um confronto que já ocorreu. A fórmula de um choque sem precedentes desde 2003, avançada nesta capa, não é aqui mantida como uma observação histórica estabelecida. A questão verificável continua sendo a decisão do governo de recuperar o controle de segurança e a incerteza sobre as condições de sua execução.

Evolução após as primeiras inspecções

Nossoatualização da pesquisa anteriorpublicado em 14 de Novembro, distinguiu a primeira visita da Comissão em 13 de Novembro das conclusões ainda aguardadas. O anúncio do Porta-Voz é uma evolução: agora se concentra no resultado da investigação e na decisão de implantação. Não permite que o controlo efectivo da área seja apresentado como já transferido.

Ilustração do arquivo: Polícia Federal do Iraque em Bagdá, 5 de abril de 2010. Mostra nem Jurf al-Sakhr nem as operações de novembro de 2026. Exército dos EUA / Sgt. Melissa Bright, domínio público.

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