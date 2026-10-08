Ciclismo: Líbano ganha bronze no campeonato árabe

O Líbano ganhou a medalha de bronze no Campeonato Árabe de Ciclismo na Síria. No julgamento do time júnior, Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi e Robin Tankarian terminaram em terceiro lugar. Um desempenho coletivo que recompensa jovens ciclistas libaneses e sua supervisão nesta competição regional de ciclismo.

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A seleção libanesa de ciclismo ganhou a medalha de bronze na categoria júnior no Campeonato Árabe de Ciclismo na Síria. Os jovens cavaleiros libaneses terminaram em terceiro no time time trial.

O Líbano distinguiu-se no Campeonato Árabe de Ciclismo na Síria, vencendo o terceiro lugar no time time trial entre os juniores. Este desempenho permite que a seleção nacional saia com uma medalha de bronze em uma disciplina que requer velocidade, resistência e coordenação entre os pilotos.

A equipe libanesa era composta por três jovens ciclistas: Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi e Robin Tankarian. Juntos, eles têm um lugar no pódio desta competição regional, que reúne seleções nacionais árabes.

Três jovens ciclistas representam o Líbano

A medalha de bronze reconhece a participação de Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi e Robin Tankarian no julgamento do tempo.

Ao contrário das corridas tradicionais de estrada, esta disciplina é baseada no desempenho coletivo. Os corredores devem manter uma alta velocidade enquanto coordenam seus esforços para limitar a resistência ao ar e otimizar seu tempo de viagem.

O terceiro lugar obtido pelo trio libanês é o principal resultado relatado para a seleção júnior neste evento. O tempo alcançado, as diferenças com as duas primeiras equipes e o ranking completo não foram especificados.

Uma delegação liderada pela Federação Libanesa de Ciclismo

A delegação libanesa na Síria é chefiada por Jean Zoghbi, Vice-Presidente da Federação Libanesa de Ciclismo.

A orientação técnica é fornecida por Bassel Rabab, responsável pelo apoio à seleção nacional.

Esta participação nos Campeonatos Árabes permite aos jovens ciclistas libaneses competirem com os seus homólogos na região num contexto internacional.

A medalha de bronze ganhou no time time trial recompensa os esforços do trio libanês e sua orientação.

As informações fornecidas não especificam se a seleção júnior ainda tem de participar em outros eventos durante esses campeonatos realizados na Síria.

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