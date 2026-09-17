Líbano devolve 37 antiguidades ao Egito

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O Líbano retornou 37 antiguidades da antiga civilização egípcia ao Egito na quarta – feira, 16 de setembro de 2026, seis anos depois de sua apreensão no porto de Beirute. O ministro libanês da Cultura, Ghassan Salamé, entregou oficialmente as peças ao embaixador do Egito no Líbano, Alaa Moussa, em uma cerimônia no Museu Nacional de Beirute. As autoridades libanesas interceptaram os objetos em 2020 em um contêiner que chegou de um porto árabe. As investigações realizadas desde então estabeleceram sua origem egípcia e permitiram sua restituição.

Esta restauração conclui um processo administrativo, judicial e arqueológico iniciado após a descoberta dos objetos. As autoridades libanesas tiveram de verificar a sua autenticidade, determinar a sua proveniência e estabelecer os direitos do Egipto nas exposições antes do seu regresso. A coleção inclui máscaras, objetos de madeira, têxteis coptas, amuletos, estátuas e dois caixões de madeira decorados.

37 antiguidades devolvidas após seis anos no Líbano

O retorno das 37 antiguidades ao Egito ocorreu no Museu Nacional de Beirute na presença de funcionários libaneses e egípcios. Ghassan Salamé entregou os documentos a Alaa Moussa em nome das autoridades libanesas.

O caso remonta a 2020. Naquele ano, as autoridades descobriram os objetos no porto de Beirute. Eles foram agrupados no mesmo recipiente de um porto árabe.

A apreensão imediatamente levantou a questão de sua origem. Os objetos tinham características correspondentes ao patrimônio arqueológico egípcio, mas sua restituição exigia identificação formal e um procedimento para determinar seu legítimo proprietário.

Por conseguinte, as autoridades mantiveram os documentos no Líbano durante as verificações. Ghassan Salamé explicou na cerimônia que as investigações sobre sua identidade e propriedade haviam finalmente estabelecido que pertenciam ao Egito.

Esta conclusão abriu o caminho para sua rendição às autoridades egípcias. A transferência feita na quarta-feira encerra um procedimento que durou cerca de seis anos entre a apreensão no porto de Beirute e o retorno oficial.

Itens apreendidos em um contêiner em 2020

As circunstâncias da descoberta são um elemento central do caso. Os 37 itens foram reunidos em um único recipiente quando foram interceptados no porto de Beirute.

De acordo com as informações fornecidas no momento do retorno, um cidadão libanês tinha comprado essas antiguidades. No entanto, não tinha quaisquer documentos oficiais que estabelecessem a sua origem egípcia ou que lhes permitissem localizar legalmente a sua saída do país.

A ausência de documentos de origem exigiu uma nova verificação. No campo das antiguidades, a única aparência de um objeto não é suficiente para determinar legalmente sua origem e proprietário. Em especial, as autoridades devem examinar a sua autenticidade e as condições em que circularam.

O Líbano trabalhou com as autoridades egípcias e com as agências competentes para clarificar estes elementos. A Interpol e o Ministério Público libanês também participaram no processo de verificação.

Em especial, o inquérito teve de determinar se os objectos eram genuínos e confirmar a sua origem antes da restituição. Esta medida foi necessária para evitar a entrega de documentos a um Estado sem primeiro estabelecer os seus direitos.

As conclusões finalmente confirmaram a origem egípcia da coleção. O procedimento legal para seu retorno foi então concluído.

Máscaras, caixões e têxteis entre as peças

A coleção devolvida não consiste em um único tipo de objeto. Ele reúne várias categorias de peças relacionadas com a antiga herança egípcia.

Inclui máscaras feitas de diferentes materiais, objetos e figuras de madeira, fragmentos têxteis cópticos e amuletos feitos de pasta de vidro. Estátuas de tamanho médio também estão entre os objetos recuperados.

Dois caixões de madeira decorados com decorações coloridas também fazem parte do conjunto.

Apenas parte da coleção foi apresentada ao público na cerimônia no Museu Nacional. Nessa ocasião, foram apresentadas cinco peças. Estes incluíam máscaras feitas de tecido, madeira e argila.

Esta apresentação acompanhou a entrega oficial sem transformar o Museu Nacional de Beirute num local de conservação permanente dos objectos. Em vez disso, a cerimónia marcou o seu regresso ao seu país de origem depois de vários anos passados sob a responsabilidade das autoridades libanesas.

As 37 peças devem agora chegar ao Egito, que assim recupera um todo arqueológico de seu território sem documentação oficial que permita estabelecer sua proveniência no momento de sua descoberta no Líbano.

Uma restituição enquadrada pela cooperação internacional

A duração do processo deve-se, nomeadamente, à necessidade de respeitar os mecanismos jurídicos aplicáveis aos bens culturais em circulação ilícita.

O Ministério da Cultura libanês incluiu esta restituição como parte da cooperação internacional contra o tráfico de bens culturais. Em particular, Ghassan Salamé referiu-se à implementação da Convenção da Unesco de 1970 sobre Medidas de Proibição e Prevenção da Importação Ilícita, Exportação e Transferência de Propriedade Cultural.

Este quadro baseia-se num princípio: um objecto arqueológico identificado como pertencente ao património de um país e ilegalmente retirado dele pode ser sujeito a um procedimento de restituição quando a sua origem e as condições exigidas são estabelecidas.

No caso das 37 antiguidades, vários atores tiveram de intervir antes que a transferência fosse possível. A Direcção-Geral das Antiguidades participou no acompanhamento do caso no Líbano. Os serviços de segurança e as autoridades judiciais também estiveram envolvidos.

A cooperação com o Egito permitiu comparar as informações disponíveis e a origem dos objetos. A intervenção da Interpol completou os controlos necessários neste dossiê transnacional.

Foi então necessária uma decisão das autoridades libanesas competentes para permitir a entrega efectiva dos documentos ao seu legítimo proprietário.

Beirute oficialmente entrega as moedas no Cairo

A cerimônia de quarta-feira foi o resultado concreto desses passos. Foi realizada no Museu Nacional de Beirute, uma instituição responsável por preservar uma parte importante do património arqueológico libanês.

A escolha do museu também deu uma dimensão institucional à operação. O Líbano não foi simplesmente uma transferência física: reconheceu oficialmente a pertença dos objectos ao património egípcio e entregou-os ao representante do Estado em causa.

O Embaixador Alaa Moussa sublinhou a importância da cooperação interestatal na protecção do património da humanidade.

Esta cooperação é essencial nos casos de antiguidades que saem do seu território original. Os objetos podem atravessar vários países antes de serem identificados e, em seguida, mudar a propriedade sem os documentos necessários que acompanham as transações.

A investigação da proveniência pode então reconstruir o seu caminho. Eles também são usados para distinguir objetos legalmente adquiridos e exportados daqueles que deixaram seu país fora dos procedimentos prescritos.

No caso Beirute, a falta de documentação oficial sobre a origem das 37 exposições foi precisamente um dos problemas encontrados quando foram apreendidos.

Egito prossegue a recuperação de seu patrimônio

O regresso do Líbano faz parte dos esforços do Egipto para recuperar antiguidades ilegalmente retiradas do seu território.

O fenómeno vai muito além da questão de Beirute. Segundo dados fornecidos pelas autoridades egípcias, quase 30.000 objetos arqueológicos foram recuperados na última década.

As restituições provêm de vários países e podem resultar de apreensões aduaneiras, investigações judiciais ou investigações sobre o tráfico de obras e bens arqueológicos.

No mês passado, as autoridades norte-americanas devolveram 48 antiguidades ao Egito após uma investigação da equipe de crimes relacionados à arte do FBI.

Estas operações ilustram as dificuldades associadas à circulação internacional de antiguidades. Quando uma moeda aparece em um mercado estrangeiro sem história documentada, determinar sua origem pode exigir vários anos de pesquisa e cooperação interjurisdicional.

O caso libanês dá um exemplo específico. Apreendido em 2020 no porto de Beirute, as 37 peças foram devolvidas apenas em setembro de 2026, após verificação de autenticidade e propriedade.

A entrega ao Museu Nacional está agora a completar a fase libanesa deste dossiê. Os objetos devem retornar ao Egito, enquanto os mecanismos de cooperação entre os dois países permanecem mobilizáveis para possíveis novos casos de objetos culturais circulando sem documentos que estabeleçam sua origem.