14 agosto 2006: paradas de guerra, 1701 começa

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Às 8 da manhã de segunda-feira, 14 de Agosto de 2006, entra em vigor a cessação das hostilidades ao abrigo da Resolução 1701 do Conselho de Segurança das Nações Unidas entre Israel e o Hezbollah. Terminou trinta e três dias de uma guerra que devastou parte do Líbano, matou mais de mil pessoas, desalojou centenas de milhares de pessoas e destruiu infra-estruturas essenciais. Mas este dia não marca a paz entre o Líbano e Israel, nem marca o início de uma aplicação inabalável da nova maquinaria internacional. Desde os primeiros dias, as violações surgiram: os sobrevoos israelenses do espaço aéreo libanês continuaram após o cessar-fogo e tornaram-se uma das disputas permanentes pós-guerra. Cinco dias depois, uma operação israelense no Bekaa foi denunciada pelas Nações Unidas como uma violação da cessação das hostilidades.

A14 de agosto de 2006no entanto, continua a ser uma data crucial na história contemporânea do Líbano. A Resolução 1701 impõe um novo quadro no Sul: a retirada gradual das forças israelitas, o destacamento do exército libanês para a fronteira, o reforço maciço da UNIFIL e o princípio de uma zona entre a Linha Azul e os Litani, onde não deve estar presente nenhuma força armada que não seja o Estado libanês e a UNIFIL. Isso ajudará a evitar por quase 18 anos uma nova guerra geral da magnitude da de 2006, sem resolver as causas profundas do conflito. O Hezbollah manterá e fortalecerá seu arsenal, enquanto Israel continuará suas incursões aéreas sobre o território libanês por anos. 1701 funcionará assim mais como um mecanismo de contenção do que como uma liquidação totalmente implementada.

Em 14 de agosto de 2006, as armas foram silenciadas às 8 da manhã

A cessação das hostilidades entra oficialmente em vigor às 8 horas. Após trinta e três dias de bombardeio, fogo de foguete e combate no solo, a mudança foi brutal. Em grande parte do país, o barulho das greves pára. No norte de Israel, o fogo de foguete Hizbullah também parou.

O texto adoptado três dias antes pelo Conselho de Segurança não se refere a um tratado de paz. Apela a uma » cessação completa das hostilidades », incluindo a cessação de todos os ataques do Hezbollah e a cessação de todas as operações militares ofensivas israelitas. A fórmula é o resultado de um difícil compromisso entre os Estados Unidos, a França, o Governo libanês e outros membros do Conselho de Segurança.

Esta nuance é essencial. Israel não retira imediatamente todas as suas forças na manhã de 14 de agosto. O mecanismo prevê a retirada gradual do exército israelita enquanto o exército libanês e a UNIFIL tomam posições no Sul. O objectivo é evitar um vazio militar entre a partida das forças israelitas e o regresso do Estado libanês.

O cessar-fogo interrompe, portanto, grandes operações, mas não apaga instantaneamente a presença militar israelense ou as violações que acompanham os primeiros dias da operação.

As violações israelitas começam imediatamente

Um dos elementos fundamentais da compreensão da resolução 1701 é que a sua implementação permanece incompleta desde o início. Os sobrevoos israelitas do espaço aéreo libanês continuam após a cessação das hostilidades ter entrado em vigor. Eles logo se tornaram uma das principais razões de Beirute para protestar às Nações Unidas.

Para o Líbano, estas incursões constituem um ataque directo à sua soberania. As Nações Unidas irão considerá-las regularmente como violações da Resolução 1701 e pedirão a Israel que lhes ponha termo. Os sucessivos relatórios do Secretário-Geral sobre a aplicação do texto continuarão a identificar estas actividades aéreas durante anos.

Israel representa outra leitura. Suas autoridades invocam suas necessidades de inteligência e a necessidade de monitorar o Hezbollah, incluindo seus movimentos, instalações militares e suprimentos de armas. Mas esta justificação de segurança não é uma autorização legal para entrar no espaço aéreo libanês.

A situação revela desde o início a fragilidade do sistema. No terreno, Israel tem de se retirar gradualmente e deixar que o exército libanês e a UNIFIL se instalem. No ar, o exército israelense mantém uma capacidade de vigilância quase permanente sobre o Líbano.

Esta contradição acompanhará toda a história da resolução 1701.

19 de Agosto, uma operação israelita em Bekaa

A primeira semana após o cessar-fogo mostra ainda mais claramente que o novo quadro não está a ser aplicado sem problemas. Em 19 de agosto de 2006, apenas cinco dias após a cessação das hostilidades entrou em vigor, as forças israelenses estavam conduzindo uma operação no Bekaa.

Israel afirma querer impedir a transferência de armas para o Hezbollah. A operação provocou uma reacção firme do Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, que a considerou uma violação da cessação das hostilidades.

O incidente é importante para entender os anos seguintes. Israel considera que o rearmamento do Hezbollah viola os objectivos da resolução e considera necessário manter a liberdade de acção para evitar determinadas transferências. O Líbano e as Nações Unidas, por sua vez, recordam que Israel não pode invocar essas suspeitas para violar soberanamente o território libanês.

O debate iniciado em Agosto de 2006 permanecerá quase inalterado nos anos seguintes: cada lado invoca as deficiências do outro para justificar ou explicar as suas próprias práticas.

Por conseguinte, a resolução nunca instala uma ordem perfeitamente respeitada. Impõe um quadro jurídico e de segurança em que as próprias violações se tornem um elemento permanente do equilíbrio de poder.

A guerra tinha começado trinta e três dias antes

O conflito começou em 12 de julho de 2006 com uma operação Hezbollah perto da fronteira. Os combatentes do ISIS estão a atacar uma patrulha israelita. Dois soldados israelenses, Ehud Goldwasser e Eldad Regev, foram capturados. Vários soldados israelenses foram mortos durante o ataque e confrontos subsequentes.

O Hezbollah apresenta a operação como meio de obter uma troca de prisioneiros. Este tipo de acção corresponde a uma estratégia anteriormente utilizada pela organização.

A reação israelense mudou imediatamente a escala do conflito. O governo de Ehud Olmert decide conduzir uma grande campanha militar no Líbano. Os bombardeamentos não se limitam às posições do Hezbollah perto da fronteira.

A aviação israelense atinge o Aeroporto Internacional de Beirute, estradas, pontes, infraestrutura energética, subúrbios do sul e muitas localidades do Sul e do Bekaa. Israel também impôs um bloqueio aéreo e marítimo.

Hezbollah respondeu com enorme fogo de foguete no norte de Israel. Cidades como Haifa, Nahariya, Kiryat Shmona e Safed são regularmente afetadas ou colocadas em alerta. Parte da população israelense no Norte deixa temporariamente a área ou vive por várias semanas perto de abrigos.

Em poucos dias, uma operação transfronteiriça transforma-se numa guerra aberta.

Israel quer mudar permanentemente o equilíbrio no Sul

O governo israelense persegue vários objetivos. Ele quer garantir o retorno dos soldados capturados, enfraquecer o Hezbollah, reduzir severamente sua capacidade de disparar foguetes e transformar as condições de segurança ao longo da fronteira.

A questão do armamento do Hezbollah precede em grande parte a guerra. A Resolução 1559 do Conselho de Segurança, adoptada em Setembro de 2004, já tinha apelado à dissolução e desarmamento das milícias libanesas e estrangeiras. Mas em julho de 2006, o Hezbollah manteve suas capacidades militares e um grande assentamento no Sul.

Para Israel, o ataque de 12 de Julho mostra que a situação criada após a sua retirada do Líbano em Maio de 2000 não lhe traz a segurança esperada. A campanha militar deve, portanto, impor uma nova realidade.

Os líderes israelitas concentram-se sobretudo no poder aéreo. Os ataques destroem parte da infraestrutura do Hezbollah e causam danos significativos, mas não param o fogo de foguetes.

A guerra terrestre torna-se então mais importante. O exército israelense entrou em várias partes do Sul e confrontou combatentes do Hezbollah em localidades prontas para a defesa.

Maroun al-Ras, Bint Jbeil, Aitah al-Sha`b e outras áreas se tornam lugares de luta intensa.

Hezbollah permanece capaz de lutar até o último dia

A capacidade do Hezbollah de continuar a combater foguetes até a véspera do cessar-fogo tornou-se um dos elementos-chave na interpretação política do conflito.

Militarmente, a organização sofre perdas e parte de sua infraestrutura é afetada. Mas Israel não conseguiu destruí – la. O Hezbollah continua a lutar apesar de trinta e três dias de greves e mantém sua capacidade de lançar projéteis em território israelense.

Esta sobrevivência fornece Hassan Nasrallah com a base de sua história de vitória. Para o Hezbollah, resistir a um exército com esmagadora superioridade tecnológica e aérea já é um sucesso estratégico.

O raciocínio não é o de uma vitória militar convencional. O Hezbollah não conquista o território israelita e não expulsa por si só todas as forças opostas. Mas impede Israel de atingir muitos de seus objetivos iniciais.

Os dois soldados capturados não são libertados à força. O fogo de foguete não cessa até ao acordo diplomático. A organização não foi eliminada e manteve seu aparato político e militar após a guerra.

Isto é o que Hassan Nasrallah vai transformar em uma « vitória divina ».

Uma disputada « vitória divina » no Líbano

A expressão é rapidamente necessária na comunicação do Hezbollah. Torna-se um dos pilares da memória da guerra entre os partidários da organização e seus aliados.

Mas esta leitura causa imediatamente controvérsia no Líbano. Os opositores de Hizbullah sublinham o enorme custo humano e material do conflito. Eles desafiam principalmente o direito de uma organização armada de conduzir uma operação que poderia levar todo o país a uma guerra sem uma decisão prévia do governo.

Esta questão tem uma dimensão pós-conflito particularmente forte. O debate já não se concentra apenas no desempenho militar do Hezbollah contra Israel. Trata-se do próprio princípio da guerra e da paz: quem deveria poder decidir envolver o Líbano num confronto?

Para os defensores do Hezbollah, a existência de « resistência » permanece justificada pela ameaça israelense e pelos limites do exército libanês. Consideram que a guerra provou a eficácia da organização como dissuasor.

Pelo contrário, para os seus opositores, o conflito prova o perigo de um sistema em que uma força militar autónoma possa tomar uma decisão estratégica cujas consequências afectam todos os libaneses.

Esta fractura não desaparece em 14 de Agosto. Está a ficar mais forte.

Mais de 1.000 mortos no Líbano

Os custos humanos são os mais pesados da guerra. As avaliações pós-conflito indicam mais de 1.100 mortes no Líbano. Os dados oficiais das Nações Unidas incluíram 1.187 mortes e mais de 4.000 lesões no final de agosto de 2006.

Uma proporção significativa das vítimas são civis. Vários bombardeios se tornam emblemáticos da violência do conflito e provocam fortes reações internacionais.

Em 30 de julho, o bombardeio de Cana matou dezenas de refugiados em um prédio, incluindo muitas crianças. O evento causou uma onda de choque internacional e aumento da pressão diplomática para obter um cessar-fogo.

Israel afirma durante a guerra para atingir o Hezbollah e a infraestrutura usada pela organização. No entanto, as autoridades libanesas e muitas organizações internacionais denunciam a extensão das vítimas civis e da destruição.

A guerra afecta particularmente o Sul, os subúrbios do Sul de Beirute e do Bekaa, mas as consequências económicas e sociais dizem respeito a todo o país.

Cerca de 1 milhão de pessoas deslocadas

Viajar é outra medida da escala do desastre. A ONU estima que cerca de 1 milhão de libaneses foram forçados a deixar suas casas durante o conflito.

Centenas de milhares de pessoas refugiam-se noutras partes do país. Escolas, edifícios públicos, apartamentos privados e associações servem como alojamento temporário. Outros libaneses deixam o território através da Síria ou através de evacuações organizadas.

Para um país com uma população de poucos milhões de habitantes, a proporção é considerável.

O Sul esvaziou parcialmente sua população durante os combates. Os habitantes fugiram dos bombardeios, mas as próprias estradas se tornaram perigosas. Algumas aldeias permanecem isoladas por vários dias.

Em 14 de agosto, o fenômeno quase imediatamente reverte.

Assim que o cessar-fogo foi anunciado, dezenas de milhares de pessoas deslocadas internamente tomaram a estrada de volta. Os eixos principais para o Sul são preenchidos com veículos. Muitas famílias ainda não sabem se seus lares ainda existem.

Este regresso maciço torna-se uma das imagens mais fortes do dia.

Aldeias destruídas e imensa reconstrução

Os habitantes descobrem um território profundamente danificado. Os edifícios estão sendo destruídos nos subúrbios do sul de Beirute. Várias aldeias no Sul foram fortemente bombardeadas. Estradas e pontes estão fechadas.

Também foram afectadas infra-estruturas eléctricas, redes de comunicação e muitas instalações económicas. O bloqueio israelense paralisou parte do comércio externo por várias semanas.

As estimativas de custos económicos variam de acordo com os métodos utilizados. Os danos diretos e indiretos ascendem a vários bilhões de dólares.

Portanto, a reconstrução torna-se imediatamente uma questão política. O Estado libanês tem de reparar as infra-estruturas e apoiar as famílias afectadas. Ao mesmo tempo, Hizbullah está mobilizando sua própria rede social e financeira para fornecer imediata compensação a alguns moradores cujas casas foram destruídas.

Esta intervenção contribui para a batalha política pós-guerra. O Hezbollah quer demonstrar que é capaz não só de lutar, mas também de abordar as consequências sociais do conflito nas suas áreas de influência.

Bombas de fragmentação prolongam a guerra após 14 de agosto

O cessar-fogo não significa que a população possa regressar em segurança em todo o lado. Uma quantidade considerável de munições não explodidas permanece espalhada nas áreas bombardeadas.

A questão das munições de fragmentação está a tornar-se particularmente grave. Muitas pequenas submunições não explodem durante a dispersão e permanecem em campos, jardins, estradas ou perto de casas.

O perigo afecta directamente os civis que regressam a casa. As pessoas são mortas ou feridas após o fim oficial das hostilidades, manipulando ou aproximando-se de munições não explodidas.

As equipes de desminagem precisam trabalhar em superfícies consideráveis. O problema afecta também a agricultura, uma vez que o acesso a certas terras se torna impossível ou perigoso.

Assim, mesmo quando o bombardeio parou às 8 da manhã, a guerra continuou a produzir baixas.

Esta realidade recorda-nos que o cessar-fogo constitui uma fronteira jurídica e militar, mas que não elimina instantaneamente as consequências materiais dos trinta e três dias anteriores.

A Resolução 1701 foi adoptada em 11 de Agosto

A cessação das hostilidades resultou de várias semanas de difíceis negociações diplomáticas. O Conselho de Segurança adoptou finalmente, por unanimidade, a Resolução 1701 na sexta-feira, 11 de Agosto de 2006.

A França e os Estados Unidos desempenham um papel central na definição do compromisso. As diferenças são importantes. Washington apoia fortemente Israel e quer evitar um cessar-fogo que simplesmente traria a situação de volta ao status quo ante. Paris insiste mais na soberania libanesa e na necessidade de chegar a um texto aceitável para o governo de Fouad Siniora.

Uma primeira formulação levanta reservas significativas em Beirute. Em particular, o Líbano recusa qualquer solução que dê a impressão de apoiar uma ocupação israelita prolongada.

O texto final combina vários elementos. O Hezbollah tem de parar os seus ataques. Israel tem de cessar as suas ofensivas operações militares. O exército libanês e a UNIFIL têm de ir para o Sul. Israel deve retirar as suas forças em paralelo com este destacamento.

A resolução prevê igualmente um aumento significativo da força da UNIFIL.

Exército Libanês retorna ao sul

Uma das alterações mais importantes do regulamento diz respeito ao exército libanês. Antes da guerra, sua presença ao sul do Litani permanece limitada em comparação com o acordo pós-agosto de 2006.

O governo decidiu enviar aproximadamente 15.000 tropas para o Sul. Este movimento deverá permitir ao Estado reafirmar a sua autoridade sobre uma região onde o Hezbollah há muito tem tido um acordo militar e social muito importante.

O destacamento começa após o cessar-fogo e acompanha a retirada de Israel. Pela primeira vez em várias décadas, o exército libanês tomou uma posição em larga escala em áreas próximas à Linha Azul.

O significado político é importante. A resolução baseia-se no princípio de que o Estado libanês deve exercer a sua autoridade sobre todo o seu território.

Mas surge imediatamente uma ambiguidade: o destacamento do exército não é acompanhado pelo desarmamento forçado do Hezbollah.

Por conseguinte, o Estado regressa fisicamente ao Sul sem adquirir imediatamente o monopólio efectivo da força armada.

Esta contradição tornar-se-á um dos problemas centrais da aplicação de 1701.

A UNIFIL está a mudar drasticamente

A Força Provisória das Nações Unidas no Líbano existe desde 1978. Antes da guerra de 2006, havia cerca de 2.000 soldados. A Resolução 1701 autoriza um aumento de até 15.000 militares.

Esta transformação altera profundamente o seu papel. A UNIFIL deve agora acompanhar o destacamento do exército libanês, acompanhar a cessação das hostilidades e ajudar a manter um ambiente seguro no Sul.

Grandes contingentes europeus aderem à missão. França, Itália, Espanha e outros países estão a reforçar a sua presença. A UNIFIL tornou-se assim uma das principais operações de manutenção da paz das Nações Unidas.

No entanto, o seu mandato continua limitado. Não se transforma em uma força para travar guerra contra Hezbollah ou sistematicamente procurar o território por suas armas.

Atua em coordenação com as Forças Armadas Libanesas e no âmbito das competências definidas na resolução.

Esta distinção será uma fonte regular de críticas israelitas. Israel vai culpar a UNIFIL por não impedir o Hezbollah de reconstruir as suas capacidades militares. A ONU recordará que a missão não tem nem a natureza nem o mandato de uma força de ocupação que possa agir independentemente das autoridades libanesas.

Southern Litani se torna uma área de status especial de segurança

Uma das disposições mais citadas da resolução diz respeito ao espaço entre a Linha Azul e o Rio Litani.

O texto prevê que não se encontrem aí pessoal armado, armas e equipamento militar que não seja o do Governo libanês e da UNIFIL.

O Litani não se torna uma fronteira política. Fica inteiramente dentro do Líbano. Mas torna-se a fronteira norte de um espaço sujeito a uma exigência de segurança particular.

Esta disposição é central porque visa diretamente a presença militar do Hezbollah no Sul.

Ela também explica porque o termo « Litani » reaparece em discussões após outubro de 2023. As exigências para a retirada dos combatentes do Hezbollah e infraestrutura militar ao norte do rio não surgem com a nova guerra. Baseiam-se no quadro adoptado em 2006.

Da mesma forma, as referências atuais à UNIFIL e à implantação das Forças Armadas libanesas levam quase palavra por palavra a arquitetura construída 18 anos antes.

Sobrevoos israelenses se tornam uma violação permanente

A outra dimensão da resolução é frequentemente menos proeminente nos debates políticos: o respeito pela soberania libanesa também diz respeito a Israel.

Nas semanas e meses seguintes ao cessar-fogo, as aeronaves israelitas continuam a voar regularmente sobre o Líbano. Aeronaves de combate e drones penetram no espaço aéreo nacional, às vezes no fundo do território.

Beirute protestou contra as Nações Unidas. A UNIFIL e o Secretário-Geral das Nações Unidas recordaram repetidamente que são violações da soberania libanesa e da resolução.

Estes voos não são excepcionais. Tornam-se uma característica estrutural do período pós-2006.

Durante anos, relatórios internacionais sobre a implementação de 1701 documentaram violações aéreas israelenses. Israel continua a justificar essas missões pela necessidade de monitorar o arsenal do Hezbollah e as transferências de armas.

O problema está, portanto, no cerne do esquema desde o início: Israel acusa o Hezbollah de violar a resolução, mantendo as armas e reforçando as suas capacidades, enquanto o Líbano acusa Israel de violar o mesmo texto pelas suas incursões aéreas e outras violações da sua soberania.

A retirada israelita continua progressiva

O exército israelita não deixou o Líbano inteiramente em 14 de Agosto. Sua retirada está ligada à chegada gradual do Exército Libanês e da UNIFIL nas áreas evacuadas.

Esta organização leva várias semanas. A UNIFIL actua como intermediário entre as forças armadas libanesas e israelitas, a fim de evitar contactos directos que possam conduzir a novos incidentes.

A retirada da maioria das forças israelenses terminou no início de outubro de 2006.

Mas o litígio continua em aberto. A questão das quintas Shebaa continua por resolver. O Líbano reivindica esta área ocupada por Israel, enquanto as Nações Unidas a têm historicamente ligado ao Golã sírio ocupado.

Outros pontos ao longo da Linha Azul permanecem disputados ou estão sujeitos a reservas libanesas.

Por conseguinte, a resolução não cria uma fronteira definitiva entre dois Estados que fazem a paz. Organiza uma linha de retirada e um mecanismo para reduzir o risco de confronto.

A Resolução 1701 não desarma o Hezbollah

O problema mais duradouro diz respeito às armas do Hezbollah. A resolução recorda os princípios dos textos anteriores que apelam ao desarmamento dos grupos armados no Líbano e ao exercício exclusivo da autoridade estatal.

Afirma igualmente o objectivo de um Líbano onde não possa existir arma ou autoridade sem o consentimento do Governo.

Mas nenhum mecanismo militar é criado para desarmar imediatamente o Hezbollah.

A UNIFIL não tem mandato para lançar uma operação contra a organização. O exército libanês não está encarregado de o confrontar para retirar as armas.

No contexto político de 2006, tal confronto teria, em todo o caso, colocado o país em grande risco de conflito interno.

O resultado é uma aplicação parcial. As armas visíveis do Hezbollah desaparecem em grande parte de algumas áreas próximas à fronteira, mas a organização mantém seu aparato militar e estoques.

Ao longo dos anos, reconstrói e aumenta consideravelmente o seu arsenal.

Israel considera o rearmamento como a principal violação

Para Israel, isso é evidência de que o sistema de 2006 não cumpriu sua função essencial.

Autoridades israelenses afirmam que o Irã e a Síria permitiram que o Hezbollah recebesse mísseis, foguetes e equipamentos em quantidades crescentes.

A organização também desenvolve suas capacidades militares em outras áreas: mísseis de precisão, drones, sistemas antitanque, comunicações e estruturas subterrâneas.

Israel acredita, portanto, que 1701 é gradualmente esvaziado de sua substância sobre o desarmamento e desmilitarização do Sul.

Esta leitura não é sem fundamento na observação de que um aparelho militar não estatal é mantido. Mas não elimina as próprias obrigações de Israel.

Isto é o que o Líbano recorda regularmente: uma parte não pode exigir a plena aplicação das disposições destinadas ao seu oponente, considerando enquanto opcional as relativas à soberania libanesa.

A controvérsia sobre 1701 tornou-se assim uma batalha permanente sobre a simetria das obrigações.

Israel via a guerra como um fracasso estratégico

Poucos dias após o cessar-fogo, o debate israelense rapidamente se tornou severo. A guerra tinha sido lançada com objectivos ambiciosos, mas muitos não foram alcançados.

Os dois soldados capturados não são trazidos de volta pelo exército. Hezbollah continua a disparar foguetes até o fim do conflito. Seu comando sobreviveu e a organização permaneceu armada.

A crítica inclui também a preparação de forças terrestres, a improvisação de certas operações e a coordenação entre o governo e o pessoal.

O chefe de gabinete Dan Halutz acabou por se demitir em janeiro de 2007.

A Comissão de Winograd, criada para investigar a condução da guerra, publicou um relatório particularmente crítico alguns meses depois sobre o processo que conduziu à intervenção e como os objetivos foram definidos.

O Primeiro-Ministro Ehud Olmert e o Ministro da Defesa Amir Peretz são também vulneráveis.

Israel não considera formalmente que foi derrotado no sentido militar. Mas a guerra destrói a imagem de uma campanha rápida que alcançou os objetivos declarados.

A Comissão de Winograd disseca erros

O trabalho da Comissão de Winograd confere uma dimensão institucional ao autocrítica israelita. O seu relatório intercalar de 2007 critica, nomeadamente, a forma como os políticos decidiram entrar numa guerra em larga escala sem objectivos suficientemente claros ou uma estratégia coerente para os alcançar.

A condução das operações terrestres também é discutida. Fraquezas na formação, logística, preparação reservista e comando são amplamente debatidas na sociedade israelense.

O exército então tira muitas lições do confronto.

Os anos seguintes viram uma melhoria na prontidão do solo, um desenvolvimento da defesa de mísseis e um foco muito maior nas capacidades do Hezbollah.

Assim, a guerra que a organização libanesa transforma em uma vitória política torna-se um laboratório de reformas militares para Israel.

Essa dinâmica também contribui para a relativa calma dos anos seguintes: ambos os lados descobriram em 2006 o custo de uma guerra geral e estão se preparando para o próximo, enquanto procuram evitá-la por muito tempo.

Os soldados capturados só retornam em 2008

O destino de Ehud Goldwasser e Eldad Regev permanece pendente após 14 de agosto. Sua libertação foi um dos principais objetivos estabelecidos por Israel no início da guerra.

A Resolução 1701 aborda a questão dos soldados capturados, mas não provoca a sua rendição imediata.

Quase dois anos depois, em julho de 2008, uma troca de prisioneiros permitiu o retorno de seus restos mortais a Israel.

Em troca, Israel libertou Samir Kantar, vários outros prisioneiros, e devolveu os corpos de combatentes.

Esse resultado reforça as duas leituras antagônicas da guerra.

Para Israel, confirma que trinta e três dias de operações militares não conseguiram alcançar um dos objetivos centrais anunciados em julho de 2006.

Para Hezbollah, permite apresentar a captura inicial como tendo finalmente produzido a troca de prisioneiros procurados.

No entanto, o preço pago pelo Líbano entre 12 de Julho e 14 de Agosto permanece incongruente com a operação inicial.

14 de agosto abre um longo período sem guerra geral

Apesar de todas as violações da resolução e das tensões recorrentes, resta um facto: desde o Verão de 2006 até ao Outono de 2023, a fronteira libanesa-israelense não vive uma nova guerra geral comparável à de Julho.

Ocorrem incidentes graves. Os soldados são mortos, os disparos ocorrem, as operações são realizadas e as violações aéreas israelenses continuam. Ao mesmo tempo, o Hezbollah está desenvolvendo um arsenal sem comparação com 2006.

Mas o mecanismo de dissuasão, a presença da UNIFIL, o exército libanês e o medo mútuo das consequências de uma nova guerra ajudam a evitar uma escalada total durante quase 18 anos.

Por conseguinte, temos de falar de estabilidade relativa em vez de uma implementação bem sucedida da resolução.

A diferença é fundamental. O esquema evita a guerra numa base duradoura, mas não aborda as causas da guerra.

A fronteira continua um pouco estabilizada sobre um conflito não resolvido.

1701 torna-se um sistema de gestão de conflitos

Esta é provavelmente a melhor forma de compreender o texto adoptado em Agosto de 2006. A Resolução 1701 não constrói uma paz duradoura entre o Líbano e Israel.

Não desarma o Hezbollah. Não resolve todas as disputas territoriais. Não impede Israel de continuar os seus sobrevoos. Não acaba com acusações de transferência de armas da Síria.

Por outro lado, cria mecanismos concretos.

O exército libanês está presente no Sul. A UNIFIL tem milhares de tropas. Os canais de conexão são usados para lidar com certos incidentes. A Linha Azul está sob vigilância. As partes estão cientes dos limites que a passagem pode provocar uma escalada.

O sistema pode, portanto, funcionar mesmo quando é imperfeitamente respeitado.

Durante quase 18 anos, essa contradição produziu um resultado paradoxal: muitas violações foram relatadas, mas não levaram a uma nova guerra geral.

Outubro 2023 explode equilíbrio

Esta ordem começou a entrar em colapso após 7 de outubro de 2023 e o ataque do Hamas a Israel. No dia seguinte, Hezbollah abriu uma frente do Líbano que foi apresentada como apoio a Gaza.

Os confrontos retomam ao longo da fronteira. Inicialmente relativamente contidos, aumentam gradualmente em intensidade.

Israel ataca posições e quadros do Hezbollah. A organização está a disparar foguetes, mísseis anti-tanque e drones. Dezenas de milhares de habitantes deixam as zonas fronteiriças de ambos os lados.

O conceito de « frente de apoio » já não corresponde à relativa estabilidade dos anos anteriores.

À medida que a escalada avança, o vocabulário diplomático de 2006 reaparece quase intacto.

As discussões voltavam a centrar-se nos Litani, na presença do exército libanês, no papel da UNIFIL, nas armas Hezbollah, na Linha Azul e na necessidade de pôr termo às violações israelitas.

Dezoito anos após a sua adopção, a resolução 1701 continua a ser a referência internacional disponível.

As mesmas obrigações estão no centro do debate

O período posterior a 2023 mostra sobretudo que a aplicação selectiva da resolução não pode proporcionar estabilidade duradoura.

Israel salienta a ausência de forças armadas Hezbollah ao sul do rio Litani e a necessidade de garantir a segurança de suas comunidades fronteiriças.

O Líbano insiste na sua integridade territorial, na retirada israelita dos territórios libaneses e na cessação das violações do seu espaço aéreo e da sua soberania.

Os parceiros internacionais procuram reforçar o exército libanês e manter o papel da UNIFIL.

Estes são quase exatamente os parâmetros definidos em agosto de 2006.

A questão das armas não estatais continua a ser central. Mas as obrigações de Israel não podem ser separadas deste aspecto se o objectivo for a plena implementação do texto.

Esta é uma das lições mais importantes da história de 1701: a sua aplicação não pode ser reduzida a uma única parte das suas disposições.

Uma resolução violada mas nunca substituída

A longevidade da própria resolução é um paradoxo. Foi repetidamente violado, interpretado de forma diferente pelas partes e aplicado apenas em parte. No entanto, nenhuma arquitetura internacional mais sustentável a substituiu.

Cada nova crise traz diplomatas de volta ao mesmo documento.

A razão reside na estrutura do texto. 1701 reúne em um quadro a maioria dos elementos necessários para a estabilização do Sul: soberania libanesa, retirada israelense, autoridade do Estado, presença do exército, reforço da UNIFIL e ausência de armas não autorizadas.

Seu problema não é tanto a ausência de princípios como a incapacidade das partes e da comunidade internacional de aplicá-los simultaneamente.

Durante anos, Israel denunciou o rearmamento do Hezbollah, continuando as suas violações aéreas. Hezbollah denunciou violações israelenses, mantendo um arsenal além do monopólio militar do Estado.

A estabilidade baseou-se, portanto, menos no respeito pelo texto do que na dissuasão mútua e na vontade das partes de evitar uma guerra total.

14 de Agosto de 2006 continua a ser uma data de fundação

Às 8 da manhã de 14 de agosto, o Líbano passou uma guerra aberta a um cessar-fogo em questão de minutos, e ninguém ainda estava sólido. As pessoas deslocadas começam a voltar. As forças israelitas ainda estão presentes em algumas áreas. O exército libanês está a preparar o seu destacamento. A UNIFIL está prestes a mudar de escala.

O país está gradualmente descobrindo a extensão da destruição.

Nos dias seguintes, os limites do novo sistema já aparecem. Os voos israelitas continuam. Uma operação israelense foi conduzida em Bekaa em 19 de agosto. A questão das armas Hezbollah continua por resolver. As diferenças sobre o próprio significado da guerra estão começando a dividir profundamente a vida política libanesa.

No entanto, a arquitetura criada naquela época sobreviverá a todas essas contradições.

O Exército Libanês continuará a ser um jogador permanente no Sul. A UNIFIL manterá ali uma presença importante. O Litani será a referência geográfica central para todas as discussões sobre o aparelho militar Hezbollah. Israel e o Líbano continuarão a acusar-se mutuamente de violações da resolução.

A14 de agosto de 2006este não é apenas o dia em que a guerra de Julho termina. Este é o dia em que um sistema começa que vai organizar por quase duas décadas o confronto entre Israel e Hezbollah sem conseguir uma solução.

Vinte anos depois, a questão deixada em aberto permanece quase a mesma do Verão de 2006: pode a cessação das hostilidades transformar-se numa ordem duradoura se as obrigações relativas às armas Hezbollah, à autoridade do Estado libanês, à retirada israelita e ao respeito pela soberania do Líbano não forem implementadas em conjunto? É em torno desta equação, já presente dos primeiros sobrevoos israelenses após o cessar-fogo, que o futuro da segurança do sul do Líbano continua a jogar.