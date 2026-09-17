O FIM DO COVENANTE QUINCIAL?

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Quando os EUA se recusam a intervir no Iémen força a Arábia Saudita a olhar de forma diferente para sua aliança com Washington

Há alianças que morrem na queda de um tratado denunciado. E há outros que se desligam mais lentamente, quase silenciosamente, no dia em que um dos sócios descobre que a promessa que ele acreditava ter sido adquirida já não é automática. Talvez tenha sido isso que acabou de acontecer entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita.

Em setembro de 2026, enquanto os Houthis avançavam na costa do Mar Vermelho do Iêmen e consolidavam seu domínio em torno do Estreito Bab al-Mandeb, o príncipe saudita Mohammed bin Salman pediu a Donald Trump uma intervenção militar direta dos EUA. De acordo com a Reuters, Washington recusou-se a conduzir as greves necessárias, oferecendo serviços de inteligência e assistência de alvos. Esta recusa não significa o abandono de qualquer cooperação militar entre os dois países. Mas o seu significado simbólico é imenso.

Porque por trás deste episódio há uma história de mais de oitenta anos: a de Quincy.

14 de fevereiro de 1945: um encontro que se torna um símbolo

Em 14 de fevereiro de 1945, no retorno da conferência de Yalta, Franklin D. Roosevelt conheceu o rei Abdelaziz Ibn Saud a bordo do cruzador americano USS Quincy, em Grand Lac Amer, no Canal de Suez. O registro oficial da conversa mostra que eles estão falando sobre a Palestina, o futuro regional, a agricultura e o desenvolvimento do reino. Não há nenhum tratado escrito neste documento dizendo em algumas linhas: « petróleo para proteção militar ».

No entanto, a história reteve outra coisa. Tornou o encontro o símbolo fundador de um arranjo estratégico progressivamente consolidado: a Arábia Saudita tornou-se um parceiro central de energia e política em Washington; Em troca, os Estados Unidos contribuíram para a segurança, estabilidade e modernização militar do reino. Os arquivos americanos da época mostram explicitamente a importância que Washington já atribuiu à estabilidade saudita e ao acesso aos imensos recursos petrolíferos do país.

Este é mais do que o texto de um tratado inexistente, comumente referido como o « Pacto Quincy ». Um pacto não escrito, mas extraordinariamente duradouro: estabilidade do petróleo e do Golfo de um lado; poder americano, armamento e uma forma de garantia estratégica do outro.

Quincy não era apenas um acordo de juros. Com o tempo, tornara – se uma promessa de confiança.

Uma aliança atravessada por crises

Esta relação nunca foi simples. Sobreviveu à criação de Israel, à guerra de 1973, ao embargo petrolífero, à revolução iraniana, à guerra do Golfo, em 11 de Setembro, desentendimentos sobre o Iraque, a Primavera Árabe, o caso Khashoggi e diferenças sobre o Irão. Cada crise parecia anunciar uma ruptura; cada vez, interesses estratégicos acabaram se unindo.

Mas algo se moveu gradualmente. Os Estados Unidos tornaram-se menos dependentes do petróleo importado do Golfo do que antes. A Ásia tornou-se a saída dominante para o petróleo saudita. Riade, por sua vez, procurou diversificar suas parcerias com a China, Rússia, Índia e outras potências. A aliança não desapareceu; Tornou-se mais transacional, mais condicional, menos instintivo.

O ponto de viragem é tanto psicológico como militar: a Arábia Saudita já não pode assumir que qualquer ameaça grave à sua segurança irá desencadear automaticamente uma resposta militar dos EUA.

Bab al-Mandeb: o momento da verdade

É por isso que o episódio do Bab al-Mandeb é tão importante. O estreito não é um teatro periférico. Liga o Mar Vermelho ao Golfo de Áden e é uma das principais artérias do comércio mundial. A progressão Huthie na costa e em direção à ilha de Perim deu ao movimento iemenita aliado ao Irã uma alavanca adicional nesta rota marítima.

Para Riade, a ameaça é direta. É militar, econômico e estratégico. A Arábia Saudita há muito tempo pensava protegida pela profundidade de sua parceria americana. Agora, numa altura em que ela apela a uma acção militar directa para fazer recuar um avanço que considera perigoso, Washington responde essencialmente: podemos ajudá-los a ver, identificar, atingir; Não vamos necessariamente travar guerra no seu lugar.

A diferença entre as duas frases deve ser medida. Ele mantém em algumas palavras, mas pode separar duas épocas.

Uma aliança existe enquanto os dois parceiros dão o mesmo significado à palavra « segurança ».

É mesmo o fim do Quincy?

Seria excessivo dizer que apenas uma recusa dos EUA encerra legalmente oitenta anos de relação estratégica. Não há « Tratado de Quincy » para denunciar. Os Estados Unidos continuam cooperando com a Arábia Saudita, fornecendo sistemas de armas, inteligência, capacidades de defesa e um diálogo militar de alto nível.

Mas as alianças não vivem apenas com mensagens. Vivem de percepções. Confiam no que cada parceiro acredita que o outro fará quando chegar o momento crítico. Deste ponto de vista, o episódio atual pode marcar uma ruptura profunda: não o fim administrativo de um acordo, mas o fim de uma certeza.

Durante décadas, o reino poderia pensar: se uma grande ameaça estratégica colocar em perigo o equilíbrio regional, os Estados Unidos eventualmente intervirão. Hoje, a questão torna-se: em que circunstâncias específicas Washington considerará que a segurança saudita ainda coincide com o seu próprio interesse nacional?

Irão e a nova geografia do poder

O outro actor desta história é obviamente o Irão. Os Houthis não são meros carrascos de Teerão: têm os seus próprios objectivos, a sua história e os seus interesses iemenitas. Mas sua cooperação militar com o Irã e o Hezbollah está amplamente documentada, e seu progresso objetivamente aumenta a alavanca estratégica do acampamento iraniano em torno do Mar Vermelho.

A geografia torna este desenvolvimento particularmente sensível. A leste, o estreito de Ormuz controla o acesso marítimo ao Golfo. A oeste, Bab al-Mandeb comanda o acesso ao Mar Vermelho e além do Canal de Suez. Qualquer poder capaz de ameaçar simultaneamente estas duas portas tem uma pressão desproporcionada sobre a energia global e os fluxos comerciais.

Isso não significa que o Irã mecanicamente « controle » ambos os estreitos, ou que Washington renuncia para conter Teerã. Os Estados Unidos continuam militarmente empenhados na região. Mas isso significa que os aliados árabes de Washington devem agora considerar uma suposição quase impensável: a América pode escolher lutar pelas suas próprias linhas vermelhas sem lutar automaticamente pelas suas próprias.

A nova solidão das potências do Golfo

Talvez seja aqui que reside a dimensão mais humana desta história. Uma aliança de oitenta anos cria hábitos. Cria uma memória coletiva, reflexos militares, gerações de oficiais treinados juntos, contratos, bases, redes diplomáticas, mas acima de tudo uma sensação de segurança. Daí, certo dia, o parceiro descobre que talvez tenha de aprender a se defender de forma diferente.

Para a Arábia Saudita, isso pode significar três coisas de cada vez: fortalecer suas próprias capacidades militares; buscar mais parceiros e alianças regionais; e manter um diálogo com o Irã e os Houthis precisamente porque a garantia americana já não é vista como ilimitada.

Este desenvolvimento não condena necessariamente a relação com Washington. Pode até levar a uma relação mais adulta, mais equilibrada, onde as responsabilidades são mais bem distribuídas. Mas acaba com a ilusão confortável de que o poder americano é um seguro de risco.

Do pacto de protecção à parceria condicional

O mundo de 1945 era o de Roosevelt, um reino saudita ainda pobre, um petróleo cuja importância geopolítica estava explodindo e uma América entrando em seu século de poder. O mundo de 2026 é multipolar, saturado de drones e mísseis, atravessado pela rivalidade chinês-americana e por potências regionais muito mais autônomas.

Teria sido surpreendente se Quincy passasse por uma mudança de época intacta.

O que pode estar a morrer não é a aliança EUA-Saudi. É sua forma antiga: a de um protetor e um protegido, a de uma garantia supostamente automática, a de um Oriente Médio onde a última decisão quase sempre voltou para Washington.

Em seu lugar aparece um mundo mais frio. Os Estados Unidos escolhem as suas batalhas. A Arábia Saudita tem de escolher as suas dependências. O Irão está a testar os vazios. As potências regionais aprendem que, por vezes, terão de se equilibrar.

O fim da certeza

O Quincy pode não ter morrido no dia em que Donald Trump recusou greves contra os Houthis. A história raramente é tão clara. Mas este dia poderia permanecer como aquele quando Riade percebeu que o pacto já não significava exatamente o que ele tinha significado por várias gerações.

Grandes alianças muitas vezes terminam antes de suas instituições desaparecerem. Terminam quando a confiança muda na natureza.

Em 1945, na ponte de Quincy, dois homens se encontraram no meio de um mundo emergente da guerra. Atrás deles estava uma relação que estruturaria o Oriente Médio por oito décadas. Em 2026, ao largo do Iémen, não é um tratado que se rompe. Talvez seja uma velha convicção de que, quando o perigo se torna existencial para o reino, a América estaria necessariamente lá.

Se esta convicção desaparecer permanentemente, então o verdadeiro legado de Quincy terá terminado — não numa cerimónia diplomática, mas no silêncio de uma recusa.

Benchmarks e fontes

• Departamento de Estado dos EUA, Gabinete do historiador, memorando da reunião Roosevelt-Ibn Saud a bordo do USS Quincy, 14 de fevereiro de 1945.

• Conselho de Relações Exteriores, O caso de um novo Pacto Estratégico EUA-Saudi, 2022, sobre o significado histórico e estratégico da reunião Quincy.

• Reuters, 11 de setembro de 2026, sobre a demanda saudita por uma ação militar dos EUA contra os Houthis e a recusa de greves diretas, acompanhada por uma oferta de inteligência e assistência direcionada.

• Reuters, de 16 a 17 de setembro de 2026, sobre o avanço arrogante em torno de Bab al-Mandeb, a situação saudita e os contatos americanos-houthis em Omã.

O fim do pacto do Quincy? • 17 de setembro de 2026