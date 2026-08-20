Jabal Amel: o que muda a proteção da Unesco?

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As cinco fortalezas históricas de Jabal Amel, no sul do Líbano, estão sob proteção internacional reforçada, enquanto a ameaça para eles permanece imediata. Beaufort, Tebinine, Chakra, Deir Kifa e Chamaa foram listados na Lista do Patrimônio Mundial sob um procedimento de emergência e simultaneamente colocados na Lista do Patrimônio Mundial em risco. Esta decisão está a ter lugar numa área sempre exposta a bombardeamentos e operações israelitas. A Unesco já verificou danos à cidadela Chamaa e relatou ataques perto de Beaufort. A visita ao Líbano do seu director-geral, Khaled El-Enany, levanta, portanto, uma questão que vai muito além do reconhecimento simbólico: o que é que o direito internacional pode realmente fazer para proteger monumentos históricos quando um exército continua a operar à sua volta?

Khaled El-Enany entregando ao presidente Joseph Aoun do documento formalizando o reconhecimento internacional das cinco fortalezas constitui uma vitória diplomática e patrimonial para o Líbano. Dá mais visibilidade aos locais, facilita a mobilização de especialistas e pode ajudar a buscar financiamento para sua preservação. No entanto, não cria nenhum escudo físico acima dos monumentos.

Esta é a contradição desta inscrição. As cinco fortalezas gozam agora de um dos mais altos níveis de reconhecimento internacional, mas estão numa parte do Líbano onde Israel continua as suas operações militares. Os mecanismos da Unesco podem documentar, alertar, mobilizar e preparar a restauração. Eles não podem fisicamente impedir um ataque.

Danos já vistos no património do Sul

A ameaça não é hipotética. Em 29 de maio de 2026, a Unesco informou terdanos verificados à cidadela de Chamaa, uma das cinco fortalezas hoje listadas. A organização também expressou preocupação com as greves relatadas perto do Castelo de Beaufort.

Estes elementos tornam claro por que motivo o Comité do Património Mundial recorreu a um processo de urgência em 24 de Julho. Não se tratava apenas de reconhecer o valor histórico de um conjunto monumental. Foi igualmente necessário fazer face a uma ameaça suficientemente grave e imediata para justificar a sua colocação simultânea na Lista do Património Mundial em risco.

O precedente de Chamaa é particularmente sensível. A cidadela já havia sofrido danos durante a guerra de 2006 entre Israel e Hezbollah. As novas violações mostram o problema enfrentado pelas autoridades libanesas e pelos especialistas em patrimônio: um monumento restaurado após uma guerra pode ser novamente danificado no próximo.

A continuação das greves israelitas no Sul mantém este risco. Mesmo quando um monumento não é diretamente direcionado, um ataque próximo pode causar danos por explosão, projeções, vibrações ou colapso de estruturas já frágeis. Para edifícios cujas partes têm séculos de idade, a vulnerabilidade pode ser particularmente importante.

Proteção internacional que não pode parar bombas

As fortalezas de Jabal Amel não só gozam do seu novo estatuto de herança mundial. Em novembro de 2024, eles já tinham obtidoprotecção reforçada provisórianos termos do Segundo Protocolo da Convenção da Haia de 1954 para a Protecção da Propriedade Cultural em caso de Conflito Armado.

Esta protecção impõe obrigações específicas às partes num conflito. Em especial, visa impedir que os bens em causa sejam atacados ou utilizados de forma susceptível de os expor à destruição.

O registro para o Patrimônio Mundial em Risco agora acrescenta um segundo nível de mobilização internacional. Mas a experiência recente mostra o limite entre a protecção jurídica e a protecção material.

Um congresso internacional pode estabelecer que um monumento deve ser poupado. A Unesco pode documentar danos e reclamar obrigações aplicáveis. Especialistas podem registrar a condição de um edifício e preparar sua restauração. Nenhum desses mecanismos, porém, neutraliza fisicamente uma munição ou impede uma operação militar nas proximidades.

É precisamente por isso que a continuação das operações israelitas constitui hoje o principal obstáculo à eficácia desta protecção.

A documentação dos danos torna-se uma emergência

Nesse contexto, a documentação adquire uma função que vai além da preservação tradicional. É necessário ter um estado de monumentos tão preciso quanto possível antes da degradação, identificar os danos já produzidos e ser capaz de comparar a sua evolução.

O Gabinete Regional da Unesco em Beirute e os especialistas libaneses podem contribuir para este trabalho com a Direcção Geral de Antiguidades. Fotografias, pesquisas arquitetônicas, arquivos, cartografias e análises estruturais ajudam a determinar quais peças são antigas, que já foram restauradas e quais degradações ocorreram recentemente.

Esta documentação também é necessária para distinguir o que é estabelecido do que permanece relatado. Em um ambiente militar ativo, nem todas as informações sobre um monumento danificado podem ser imediatamente verificadas no chão. Assim, a Unesco distinguiu explicitamente os danos que tinha sido capaz de verificar em Chamaa das greves relatadas perto de Beaufort.

Esta cautela é essencial. Evita atribuir danos que ainda não foram encontrados, mantendo o controle de alertas que exigem inspeção.

Joseph Aoun inscreveu as fortalezas numa herança universal

Para Joseph Aoun, os cinco locais representam séculos da história do Líbano do Sul. O seu registo significa também que o seu valor ultrapassa oficialmente o quadro nacional.

As fortalezas de Beaufort, Tebinine, Chakra, Deir Kifa e Chamaa pertencem a uma rede que dá testemunho das várias potências que controlaram esta região. Sua história atravessa vários períodos, desde a Idade Média até a era otomana, com sucessivas transformações ligadas aos cruzados, ayubides, mamelucos e autoridades locais.

Esta acumulação dá à sua possível destruição um âmbito especial. Um edifício moderno destruído pode ser reconstruído. Uma parede medieval desaparecida pode ser restaurada, mas seu material histórico original está definitivamente perdido.

É esta irreversibilidade que explica a atenção especial dada ao património durante os conflitos armados. A reconstrução pode reproduzir uma forma. Não recria séculos de história material.

Ghassan Salamé: atrás das pedras, a memória dos habitantes

O Ministro da Cultura, Ghassan Salamé, insistiu nesta dimensão durante a visita de Khaled El-Enany. Atacar o património não só significa atacar pedras, mas também a memória dos habitantes e a história do país.

Esta ideia assume uma dimensão particular nas aldeias do Sul afectadas pelas operações israelitas. Uma fortaleza não é apenas um objeto arqueológico isolado. Pertence à paisagem diária de uma comunidade. Por vezes domina habitações, dá a sua identidade a uma localidade e constitui um marco visível para os habitantes que tiveram de deixar as suas aldeias.

Por conseguinte, a reconstrução do Sul não se limita à habitação e às infra-estruturas. Também diz respeito à possibilidade de encontrar um território reconhecível.

Quando uma população retorna após uma guerra, a presença de um monumento, um lugar religioso, uma antiga casa ou uma paisagem histórica ajuda a manter a continuidade entre a aldeia antes e a que deve ser reconstruída.

A restauração continua condicionada à cessação das operações

É aqui que a ameaça israelita tem o seu efeito mais concreto nos programas de salvaguarda. Uma restauração não começa com andaimes. Ela começa com uma inspecção.

Os especialistas devem ser capazes de chegar ao local, examinar fissuras, medir movimentos estruturais, identificar pedras frágeis e determinar o trabalho de emergência. Se a área permanecer exposta a greves, tais operações podem ser impossíveis ou limitadas.

Então temos de proteger as equipas. Arqueólogos, arquitectos, engenheiros e trabalhadores não podem trabalhar numa base sustentável numa área onde possa ocorrer uma nova operação militar.

Finalmente, os doadores devem poder considerar que o dinheiro comprometido com uma restauração não será perdido imediatamente. Investir vários milhões em um programa de conservação faz pouco sentido se o edifício for provavelmente danificado novamente antes do trabalho ser concluído.

A cessação a longo prazo das operações militares em torno dos locais é, portanto, na prática, a primeira condição para a sua restauração.

As cinco fortalezas representam apenas parte da herança ameaçada

A inscrição hoje chama a atenção para cinco grandes monumentos. No entanto, levanta a questão de tudo o que não tem a mesma visibilidade.

O Sul também tem casas antigas, edifícios religiosos, estruturas rurais e paisagens históricas. As informações disponíveis não permitem um inventário completo deste património nem todos os danos causados por operações militares recentes.

Seria, portanto, imprudente elaborar uma lista de destruição que não foram documentadas.

Mas esta falta de inventário é um problema. Um monumento internacionalmente conhecido geralmente tem fotografias, pesquisas e arquivos. Uma casa tradicional ou um elemento arquitectónico rural podem desaparecer sem terem sido devidamente registados.

A proteção das fortalezas Jabal Amel poderia, assim, tornar-se o ponto de partida para uma documentação muito mais ampla do patrimônio sulista, particularmente em aldeias expostas ao bombardeio.

Reconstruir sem perder o Sul histórico

A visita de Khaled El-Enany finalmente veio no cruzamento de duas temporalidades. A emergência militar, onde as pessoas devem ser protegidas e mais destruição evitada, e o património muito mais longo, onde todas as perdas podem tornar-se irreversíveis.

A listagem das cinco fortalezas é uma ferramenta adicional para o Líbano. Ela internacionaliza sua proteção, facilita a mobilização de especialistas e pode ajudar a buscar o financiamento necessário. Também dá mais peso aos avisos de danos que podem afetá-los.

Mas a sua eficácia depende agora de um elemento que a Unesco não controla: a evolução militar no Sul do Líbano.

Enquanto as greves e operações israelenses continuarem, Beaufort, Tebinine, Chakra, Deir Kifa e Chamaa permanecerão simultaneamente entre os monumentos mais conhecidos do Líbano e entre aqueles cuja proteção física permanece a mais difícil.

O próximo passo não será uma nova cerimônia de inscrição. Será uma oportunidade para as equipas libanesas e internacionais ganharem acesso a longo prazo às fortalezas, estabelecerem a extensão exacta dos danos e começarem a trabalhar sem receio de que uma nova greve acrescente destruição àqueles que são precisamente responsáveis pela reparação.