Beirute: confrontos entre depositantes e forças de segurança

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Na quinta-feira, 17 de setembro de 2026, foram realizados confrontos entre depositantes libaneses e forças de segurança no centro de Beirute, especialmente em frente ao Banco de Beirute, perto do Grande Serail. Vários manifestantes ficaram feridos durante uma mobilização exigindo uma solução para recuperar depósitos bancários bloqueados desde a crise financeira de 2019. O movimento mudou-se de Riad al-Solh Square para o Ministério das Finanças e, em seguida, para o Ministério da Economia. Houve novos incidentes durante esta viagem. O ex-ministro Issam Charafeddine foi ferido em particular na cabeça, de acordo com o presidente da associação « Scream of Depositers », Alaa Khourchid.

A mobilização tem lugar num momento particularmente sensível para o processo bancário. Uma delegação do Fundo Monetário Internacional encontra-se em Beirute e reuniu-se com funcionários do Ministério das Finanças. As associações de depositantes contestam o tratamento dos seus activos no contexto da reestruturação financeira e apelam à participação directa em discussões que determinarão o destino dos depósitos.

Banco de Beirute em Beirute

Os primeiros incidentes foram relatados no centro da capital, perto do Grande Serail. Depositadores reunidos em Riad al-Solh Square antes de continuar o seu movimento em várias áreas administrativas de Beirute.

O evento foi organizado por associações requerentes, com a participação de grupos que representam, nomeadamente, os candidatos estabelecidos no estrangeiro. O objectivo era questionar o Governo e o Parlamento sobre o projecto de resolução da crise bancária.

A tensão aumentou em frente ao Banco de Beirute, perto da sede da Presidência do Conselho. Intimidação e confrontos subsequentes entre os manifestantes e as forças de segurança na área.

Vários meios de comunicação libaneses relataram que os manifestantes ficaram feridos. No entanto, não havia registro oficial claro do número de pessoas afetadas nas primeiras horas dos incidentes.

Por conseguinte, as informações disponíveis não permitem estabelecer um balanço definitivo. Por outro lado, confirmam que o incidente foi além das meras trocas verbais e que vários participantes ficaram feridos.

Pneus também foram queimados em Riad al-Solh Square, em frente ao Grande Serail. As forças de segurança intervieram em vários momentos do comício, especialmente quando os manifestantes tentaram ocupar ou bloquear certas áreas.

O confronto com o Banco de Beirute não acabou com a mobilização. Os candidatos continuaram a sua viagem para os ministérios envolvidos com o processo financeiro.

De Riad el-Solh ao Ministério das Finanças

O movimento começou em frente ao Grande Sérail, sede da Presidência do Conselho. Os manifestantes assumiram então a direção do Ministério das Finanças.

Este movimento não foi trivial. O Ministério é um dos centros de discussão sobre a reestruturação financeira e bancária. Mais importante ainda, uma delegação do Fundo Monetário Internacional reuniu-se com funcionários departamentais no momento da mobilização.

Por conseguinte, os requerentes pretendiam aproximar o mais possível os seus pedidos dos responsáveis pelas negociações financeiras.

Pedem uma solução que lhes permita recuperar o dinheiro dos bancos desde o início da crise no outono de 2019. Solicitam igualmente que os seus representantes participem em discussões sobre mecanismos de reembolso.

Após sua visita ao Ministério das Finanças, os manifestantes continuaram seu movimento em direção ao Ministério da Economia e Comércio.

Foi durante esta parte da viagem que surgiu um novo incidente com as forças de segurança.

Issam Charafeddine ferido na cabeça

O ex-ministro do Deslocado Issam Charafeddine, que esteve envolvido durante vários anos com grupos de depositantes, participou na mobilização.

Alaa Khourchid, presidente da associação « Cri des depositeurs », afirmou que Issam Charafeddine tinha sido espancado durante um confronto com as forças de segurança enquanto os manifestantes se deslocavam do Ministério das Finanças para o Ministério da Economia.

Segundo a sua conta, as forças de segurança bloquearam a estrada quando o incidente ocorreu. Khourchid afirma ter visto o antigo ministro ser espancado.

Issam Charafeddine foi supostamente atingido na cabeça e sangrando.

No entanto, essa versão deve ser atribuída à associação organizadora. As informações disponíveis no futuro imediato não permitem uma avaliação independente da sequência exata de ações que causaram sua lesão ou de uma versão detalhada das Forças de Segurança Interna neste episódio.

A lesão do ex-ministro, no entanto, constituiu um dos momentos mais tensos da manifestação.

A viagem continuou para o Ministério da Economia, onde outro incidente foi relatado.

Novo incidente perante o Ministério da Economia

A tensão voltou quando os manifestantes chegaram perto do Ministério da Economia e Comércio.

Os participantes tentaram queimar pneus. As forças de segurança intervieram para evitá-los, causando mais confrontos.

De acordo com o relato de Alaa Khourchid, este incidente terminou e a calma voltou à área.

O dia foi marcado por vários episódios distintos: tensões perto do Grande Sérail e do Banco de Beirute, o incidente durante o movimento entre os Ministérios das Finanças e da Economia, e o confronto causado pelo incêndio de pneus nas proximidades do Ministério da Economia.

Esses diferentes episódios estão ligados à mesma mobilização e a uma demanda central: o destino dos depósitos bancários.

Os depositantes contestam o tratamento de suas economias

Por trás dos incidentes de quinta-feira está o arquivo não resolvido dos depósitos bloqueados desde 2019.

Desde o início da crise financeira, os bancos libaneses impuseram fortes restrições às retiradas e transferências. Consequentemente, os depositantes perderam o livre acesso a uma grande parte das suas contas, nomeadamente as denominadas em moeda estrangeira.

A questão tornou-se um dos principais obstáculos à reestruturação do sistema financeiro.

A questão não é apenas quanto dinheiro pode ser devolvido aos candidatos. É igualmente necessário decidir a que taxa, em que forma e segundo a qual repartição de perdas entre o Estado, o Banco do Líbano, os bancos comerciais e os seus accionistas.

No final de 2025, o Governo aprovou um projeto de lei sobre a organização financeira e o retorno de depósitos. De acordo com a apresentação oficial feita na época pelo primeiro-ministro Nawaf Salam, os depositantes com menos de US $ 100.000 devem recuperar seus ativos ao longo de quatro anos.

O Governo indicou que esta categoria representava cerca de 85% dos requerentes.

Para as contas acima deste limiar, o mecanismo é diferente. Os depositantes devem recuperar uma primeira parcela, enquanto o saldo deve ser tratado, nomeadamente, através de instrumentos negociáveis.

Esta arquitectura continua a ser fortemente contestada por várias associações requerentes.

Uma batalha em torno do « 85% »

A mobilização de quinta-feira também destacou uma divergência significativa na apresentação dos números.

Em seu comunicado após a reunião, a associação « Grito de depositantes » alegou que o projeto do governo levaria à conversão de aproximadamente 85% dos depósitos em títulos cujas garantias contesta. Além disso, denuncia a possibilidade de reduzir alguns pedidos de pagamento de juros no passado.

Esta apresentação, no entanto, não corresponde àquela dada oficialmente pelo governo quando adotou seu projeto.

O valor de 85% apresentado pelo Governo dizia respeito à percentagem estimada de depositantes com menos de 100 000 dólares e não à parte de todos os depósitos a converter em títulos.

Esta distinção é importante.

O Governo afirma que os depositantes abaixo do limiar de $100,000 devem recuperar totalmente este montante de acordo com o calendário. Para os depositantes que têm mais do que isso, o saldo acima deste limiar deve ser tratado de forma diferente.

As associações, por sua vez, contestam a segurança e o valor real de certos mecanismos propostos para montantes mais elevados. Recusam que a reestruturação conduza, directa ou indirectamente, a uma parte dos depositantes que consideram excessiva das perdas acumuladas pelo sistema financeiro.

É essa discordância que alimenta grande parte da mobilização atual.

FMI em Beirute no momento do evento

O calendário do evento acrescenta uma dimensão particular aos incidentes.

Uma delegação do Fundo Monetário Internacional está no Líbano para uma nova ronda de discussões com as autoridades. O movimento de quinta-feira coincidiu diretamente com uma reunião entre representantes do FMI e funcionários do Ministério das Finanças.

Os candidatos queriam aproveitar esta presença para tornar visível a sua posição.

Há vários anos que o FMI insta o Líbano a implementar uma reestruturação do sector financeiro, a reconhecer perdas acumuladas e a definir a sua distribuição. A resolução das responsabilidades bancárias continua a ser uma das questões fundamentais para qualquer reforma sustentável do sistema.

Mas esta distribuição é precisamente o ponto mais conflitante.

Os requerentes recusam-se a ser considerados como a variável de ajustamento de um sistema pelo qual se consideram não responsáveis. Ao mesmo tempo, o Governo deve lidar com perdas financeiras significativas entre o Estado, o Banco do Líbano e os bancos.

As discussões com o FMI dão assim ao movimento de quinta-feira um alcance que vai além do confronto em frente a um banco central.

Os manifestantes procuraram intervir politicamente em um momento em que as modalidades de processamento de seus bens permaneceram em discussão com instituições internacionais.

Uma crise bancária que dura desde 2019

Os incidentes de Beirute ocorreram quase sete anos após o início da crise financeira libanesa.

No outono de 2019, como as entradas de capital eram lentas e as manifestações estavam aumentando no país, os bancos começaram a restringir o acesso às contas.

As restrições continuaram então.

A libra libanesa perdeu a maior parte do seu valor em comparação com a sua taxa de câmbio anterior. Os depositantes com contas em dólares não puderam retirar livremente seus ativos em sua moeda original.

Ao longo dos anos, o Banco do Líbano adoptou vários mecanismos que permitem levantamentos limitados de acordo com limites e condições específicas. Estes acordos não resolveram a questão de fundo: o reconhecimento dos créditos, a atribuição de perdas e as modalidades de reembolso sustentável.

Esta falta de acordo tem levado regularmente à mobilização.

Alguns bancos visados directamente. Os depositantes também têm utilizado ações individuais em instituições desde 2022 para reivindicar acesso às suas próprias contas.

A manifestação de 17 de Setembro faz parte desta longa sequência, mas chega num momento em que o debate mudou para as modalidades concretas da reestruturação legislativa.

Associações anunciam novas mobilizações

Após os incidentes, « Scream of Candidates » anunciou sua intenção de continuar suas ações.

A associação afirma que rejeita qualquer mecanismo que, de acordo com a sua interpretação, conduza à supressão de parte dos depósitos ou à transferência de activos para instrumentos cujo reembolso seria incerto.

Solicita igualmente a participação dos representantes dos depositantes nos debates sobre a reestruturação.

Esta alegação deve permanecer no centro das futuras mobilizações. As associações consideram que aqueles cujas contas estão bloqueadas devem poder intervir no desenvolvimento de soluções que determinem o reembolso das suas dívidas.

Os incidentes de quinta-feira agora acrescentam uma dimensão de segurança a este confronto financeiro. Várias pessoas ficaram feridas, enquanto a acusação de que Issam Charafeddine foi espancado pelas forças de segurança terá de ser confrontada com qualquer esclarecimento oficial sobre as circunstâncias exatas do incidente.

Em Beirute, a calma voltou depois dos vários confrontos relatados no centro da cidade. O processo que os provocou continua inteiramente aberto: as negociações financeiras continuam, o tratamento final dos depósitos não está concluído e as associações já anunciam novos movimentos contra qualquer fórmula que considerem uma redução dos seus direitos.