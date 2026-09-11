11-Setembro: Onde você estava 25 anos atrás?

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Vinte e cinco anos atrás, em 11 de setembro de 2001, milhões de pessoas interromperam seu dia para assistir, descrente, as torres do World Trade Center queimar e, em seguida, colapso. Uma geração ainda se lembra do lugar exato onde estava. Um quarto de século depois, esta memória também nos permite medir o progresso feito. Guerra, terrorismo, conspiração, redes sociais, pandemia, o retorno do nacionalismo e a progressão da ultra-direita: o mundo tinha que se tornar mais seguro. Parece sobretudo mais fragmentado, suspeito e brutal.

Um dia normal que balança

E o que fazias há 25 anos? Alguns trabalhavam, outros estavam na escola ou na universidade. Alguns estavam almoçando, dirigindo ou indo para casa. No Líbano, já era tarde quando chegaram as primeiras imagens de Nova Iorque. Então um dia comum deixou de ser.

Em 11 de setembro de 2001, quatro aviões foram sequestrados nos Estados Unidos. Dois atingiram as torres do World Trade Center em Nova Iorque. Um terceiro atingiu o Pentágono perto de Washington. O quarto, Flight United 93, afundou na Pensilvânia após a revolta de passageiros e tripulantes. Quase 3.000 pessoas foram mortas.

As imagens tornaram-se imediatamente universais: a fumaça sobre Manhattan, o segundo avião aparecendo atrás dos prédios, depois as torres que desmoronaram e as ruas cobertas de poeira. Aqueles que viveram este dia de entendimento amiúde guardavam uma memória surpreendentemente exata dessas poucas horas. Contudo, não podiam saber o que se seguiria.

11 de setembro e as guerras que se seguiram

O 11 de setembro não deixou apenas famílias enlutadas e um trauma americano. Abriu uma sequência geopolítica que marcaria profundamente o primeiro quarto do século XXI. Algumas semanas após os ataques, os Estados Unidos e seus aliados intervieram no Afeganistão para atacar Al-Qaida e derrubar o regime talibã que alojou Osama Bin Laden.

Os Talibãs foram rapidamente expulsos de Cabul, mas a guerra durou quase vinte anos. Em agosto de 2021, as últimas forças norte-americanas deixaram o Afeganistão enquanto os talibãs haviam tomado a capital. As imagens da evacuação caótica do aeroporto de Cabul oferecem um epílogo impressionante para uma guerra que começou na sequência direta dos ataques.

Enquanto isso, outra guerra havia perturbado o Oriente Médio. Em março de 2003, os Estados Unidos e seus aliados invadiram o Iraque e derrubaram Saddam Hussein. As armas de destruição em massa colocadas no centro do argumento americano não foram descobertas como anunciado. O Iraque entrou em um longo período de insurgência, ataques e violência sectária.

O caos iraquiano também incentivou o surgimento de organizações jihadistas. Al-Qaida no Iraque precedeu a organização do Estado Islâmico, que apreendeu vastos territórios no Iraque e na Síria em 2014. O terrorismo que a « guerra contra o terrorismo » teve de combater tinha mudado o seu rosto sem desaparecer. Então o eixo iraniano-sírio para Hezbollah saiu reforçado.

De Cabul a Gaza, a guerra permaneceu

Talvez o mais preocupante, vinte e cinco anos depois, seja a permanência da guerra. A Síria foi devastada por um conflito que começou em 2011. A Líbia tornou-se fragmentada após a queda de Muammar Kaddafi. O Iémen sofreu anos de guerra, enquanto o Iraque atravessava invasões, insurrecções e terrorismo.

Então a guerra convencional voltou ao coração da Europa. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou sua invasão em larga escala da Ucrânia. Cidades foram bombardeadas, trincheiras reapareceram e artilharia, tanques, drones e mísseis se tornaram a realidade diária de um grande conflito no continente.

No Médio Oriente, o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 e a subsequente guerra em Gaza abriram um novo período de violência com grandes consequências regionais. O Líbano esteve também directamente envolvido nesta instabilidade. A tecnologia militar mudou, mas sob drones e mísseis continua a ser uma realidade antiga: territórios disputados, populações deslocadas, cidades e famílias destruídas enterrando seus mortos.

A conspiração saiu das margens

O 11 de setembro também forneceu base excepcional para teorias de conspiração. Os próprios ataques deram origem a inúmeras narrativas alternativas: a suposta destruição organizada de torres, o envolvimento oculto das autoridades americanas ou os ataques deliberados deixados para trás. Não havia evidência credível desses cenários, mas sua capacidade de disseminar previu um fenômeno muito mais amplo.

Em 2001, as redes sociais como as conhecemos ainda não existiam. As teorias circulavam em fóruns, sites, e-mail ou em vídeos militantes. Facebook, YouTube, Twitter e depois Instagram, Telegram e TikTok mudaram a escala do fenômeno. Uma afirmação dramática pode agora chegar a milhões mesmo antes de os fatos terem sido verificados.

A conspiração não nasceu com 11 de setembro. Ele é muito mais velho. Mas o primeiro quarto do século XXI ofereceu-lhe uma infraestrutura global sem precedentes. Ataques, guerras, eleições, migração, vacinas ou clima: quase todas as grandes crises produzem agora as suas próprias explicações paralelas.

A pandemia de Covid-19 deu uma demonstração espetacular. Informações falsas sobre o vírus, vacinas, governos e laboratórios acompanharam a crise sanitária. Para parte da população, as informações de um governo, mídia, universidade ou instituição científica às vezes se tornam suspeitas precisamente porque vêm de uma instituição. A dúvida necessária para o debate democrático pode então transformar-se numa recusa a uma realidade comum.

A ascensão de extremos e ultra-direitas

Esta desconfiança acompanha outro importante desenvolvimento político: o fortalecimento dos movimentos nacionalistas, populistas e, em vários países, de extrema-direita e ultra-direita. Seria errado fazer disto uma consequência directa do 11 de Setembro. A crise financeira de 2008, a desigualdade, a desindustrialização, a migração, o medo de degradar, as convulsões culturais e a desconfiança das elites alimentaram diferentes movimentos em todos os países.

No entanto, os ataques islâmicos e as guerras subsequentes afetaram o debate público. O medo do terrorismo tem sido por vezes misturado com o da imigração. As questões de identidade, religião e fronteiras tornaram-se cada vez mais importantes nas campanhas eleitorais. Na Europa, formações anteriormente mantidas na periferia do sistema político se estabeleceram nos parlamentos e, em alguns países, no poder ou às suas portas.

Nos Estados Unidos, a polarização política também aumentou consideravelmente. Os confrontos dizem agora respeito à confiança nas instituições e à legitimidade das eleições. Mobilidades ultradroit também usam a Internet para recrutar, disseminar sua propaganda e internacionalizar suas referências. O jihadismo compreendeu o poder da comunicação digital muito cedo; outros extremismos, por sua vez, foram compreendidos.

Algoritmos mudaram nossa maneira de ver o mundo

Em 2001, Facebook, YouTube, Twitter e iPhone não existiam. 11 de setembro foi um evento mundial vivenciado principalmente através da televisão. Um ataque semelhante hoje seria filmado de milhares de diferentes ângulos, transmitido ao vivo, comentado instantaneamente e acompanhado quase imediatamente por rumores, manipulações e conteúdo contraditório.

A inteligência artificial agora acrescenta uma dificuldade adicional. Uma imagem realista já não é necessariamente evidência. Uma voz pode ser imitada e um vídeo feito ou modificado. Estamos confrontados com um paradoxo: nunca a humanidade teve tantos meios para documentar o real, mas nunca teve tantas ferramentas para falsificar.

No entanto, a Internet tem aproximado os indivíduos e democratizou o acesso ao conhecimento. Mas conectar as sociedades não significa necessariamente uni-las. Plataformas frequentemente promovem conteúdo que pode causar reação imediata. Raiva, medo e indignação movem-se rapidamente, enquanto a nuance luta mais para impor.

Duas pessoas podem agora observar o mesmo evento sem sequer concordar com os fatos elementares. Os opositores políticos tornam-se mais facilmente inimigos, o compromisso pode ser apresentado como traição e contradição como agressão. A polarização não é nova, mas a tecnologia dá-lhe velocidade e alcance sem precedentes.

Mas o mundo prometeu aprender

Após 11 de Setembro de 2001, houve muitas manifestações de solidariedade. Durante alguns dias, a violência parecia ter trazido à luz o fato de que as mortes de civis inocentes não podiam ser relativizadas por fronteiras, religiões ou afiliações políticas. Um quarto de século depois, esta evidência parece às vezes enfraquecida.

Muitas vezes as vítimas são examinadas de acordo com o acampamento ao qual pertencem. Uma atrocidade pode ser denunciada quando atinge uns aos outros e relativizada quando atinge o outro. As imagens de civis mortos tornam-se argumentos em batalhas políticas e digitais, enquanto o próprio sofrimento é às vezes forçado a escolher a sua bandeira.

Ao mesmo tempo, o sistema internacional parece mais fragmentado. A rivalidade entre os Estados Unidos e a China é uma parte crescente da relação de poder. A guerra na Ucrânia está em frente de Moscou contra as potências ocidentais. O Médio Oriente permanece através de conflitos e rivalidades regionais. No entanto, sabemos o que é uma guerra: cidades destruídas, economias arruinadas, populações deslocadas e gerações marcadas. A experiência não foi suficiente.

O que estavas a fazer naquele dia?

Isto é o que dá uma força especial a esta pergunta simples de hoje. O que estavas a fazer em 11 de Setembro de 2001? Para alguns, a resposta é em poucas palavras: eu estava no trabalho, na escola, em casa, em frente à televisão. Para outros, não há memória porque eram muito jovens ou ainda não nasceram.

Uma geração inteira é agora adulta sem ter conhecido o mundo antes de 11 de setembro. Cresceu com controles de contraterrorismo, as guerras no Oriente Médio, ataques jihadistas, a crise financeira, redes sociais, smartphones, o Covid-19, a guerra na Ucrânia e as novas crises no Oriente Médio. Ela cresceu num mundo onde cada desastre vem imediatamente num ecrã.

Seria errado transformar 2001 numa era de ouro. O mundo teve então suas guerras, ditaduras, massacres, injustiças e extremismo. Os Balcãs tinham acabado de emergir de uma década de conflito, o Médio Oriente não estava em paz e o Líbano ainda tinha as cicatrizes da sua guerra civil e longos anos de confronto.

No entanto, algo mudou em nossa relação com o tempo e o medo. Somos constantemente informados, alertados e solicitados. Vemos quase um míssil a atingir uma cidade, uma demonstração degenerativa ou um rumor a tornar-se viral. Ganhamos instantaneidade, mas perdemos parte da distância que nos permite entender.

Vinte e cinco anos depois, o que aprendemos?

Desde 2001, a humanidade tem feito progressos científicos e tecnológicos consideráveis. A medicina avançou, o acesso ao conhecimento mudou e centenas de milhões de pessoas viram suas condições materiais mudarem. Então o mundo não só piorou. Mas as nossas capacidades técnicas parecem ter progredido mais depressa do que a nossa capacidade colectiva de impedir que os velhos reflexos voltem.

Nós comunicamos melhor, mas a propaganda também. Podemos verificar mais factos, mas as mentiras circulam mais depressa. Construímos redes capazes de conectar a humanidade como um todo e extremistas também servem para se encontrar. Temos armas cada vez mais sofisticadas, mas continuamos a resolver conflitos através da destruição.

Sabemos reconhecer os mecanismos da conspiração, mas eles continuam a seduzir. Conhecemos as consequências históricas do ódio político, do racismo e da desumanização, mas os ultra-justos e outras formas de extremismo ainda encontram um público. Talvez seja isso que este vigésimo quinto aniversário realmente mede: a distância entre o que aprendemos e o que conseguimos fazer com ele.

Em 11 de setembro de 2001, milhões de pessoas pararam o que estavam fazendo para ver a história aparecer em suas telas. Vinte e cinco anos depois, temos uma história permanente nos nossos bolsos. Lembra-te, onde estavas, o que estavas a fazer, quantos anos tinhas? E quando, em vinte e cinco anos, alguém olha para o nosso tempo por sua vez, ele pode fazer uma pergunta mais desconfortável: o que fizemos do mundo que herdamos?

Elementos editoriais e SEO

Número de palavras do corpo:1902

Palavra- chave:11-Setembro

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Descrição:Vinte e cinco anos depois de 11 de setembro, guerras, conspiração, ultra-direita e redes sociais contam as profundas fraturas de um mundo transformado.

Extrato:Onde estavas em 11 de Setembro de 2001? Vinte e cinco anos depois dos ataques aos Estados Unidos, esta pergunta íntima permite-nos medir as transformações de uma era. Guerras no Afeganistão e Iraque, terrorismo, conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, teorias da conspiração, redes sociais, polarização política e progressão ultra-droit acompanharam este primeiro quarto de século. O mundo fez um enorme progresso tecnológico, mas ainda parece incapaz de se livrar dos seus antigos reflexos de violência e divisão.

Cinco títulos alternativos

11-Setembro: Onde você estava 25 anos atrás? 25 anos atrás, o mundo virou 11-Setembro: 25 anos depois Desde 11 de setembro, um mundo irreconhecível 11 de setembro de 2001: o dia em que tudo mudou

Referências e ligações

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