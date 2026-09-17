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Líbano: governo Salam mantém a confiança

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Newsdesk Libnanews
L'auteur: Newsdesk Libnanews
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O Parlamento libanês renovou, na quarta-feira, 16 de Setembro de 2026, a sua confiança no Governo de Nawaf Salam, por 68 votos contra 12, com duas abstenções, após dois dias de debate em Beirute. A votação manteve o gabinete em funções após uma sessão marcada por fortes diferenças entre os grupos parlamentares. Os deputados do Hezbollah deixaram a Câmara antes das eleições. A Corrente Patriótica Livre votou contra o governo, enquanto os deputados do movimento Amal lhe deram sua confiança.

O resultado conclui uma sequência parlamentar dedicada à ação governamental. Apesar das críticas expressas durante as discussões, a demanda de confiança não levou a um desafio da empresa. O Governo de Salam mantém o apoio necessário para continuar o seu mandato.

Governo de Salam recebe 68 votos

A votação terminou com 68 votos a favor do Governo, 12 contra e duas abstenções. Ele falou na noite de quarta-feira depois de dois dias de discussões sobre a política e ação do gabinete.

A votação foi a principal questão institucional da sessão. Alguns deputados questionaram vários aspectos da ação governamental durante as intervenções. Estas críticas conduziram eventualmente a um pedido de votação sobre a confiança.

A maioria dos parlamentares que participaram das eleições optou por manter seu apoio ao gabinete. Os 12 votos contra não foram, portanto, suficientes para desafiar o governo liderado por Nawaf Salam.

O resultado permite ao Conselho de Ministros prosseguir a sua acção sem uma crise governamental causada por esta reunião. No entanto, não põe fim às diferenças que surgiram no Parlamento durante os dois dias de discussão.

A votação reflecte várias atitudes políticas distintas. Alguns grupos renovaram explicitamente a sua confiança. Outros recusaram. Dois deputados abstiveram-se, ao passo que o Hezbollah optou por deixar o hemiciclo antes das eleições.

Hezbollah deixa o hemiciclo antes da votação

Membros do bloco de lealdade da Resistência, que representa o Hezbollah no Parlamento, não participaram na votação final. Saíram da sala pouco antes da confiança no governo ser submetida aos deputados.

Esta retirada é um dos principais factos políticos em torno das eleições. O Hezbollah não acrescentou seus votos aos 12 deputados que votaram formalmente contra o governo. O seu grupo parlamentar optou por não participar na contagem.

Esta distinção é importante para ler o resultado. Os 68 votos a favor, 12 contra e duas abstenções correspondem aos votos efectivamente registados. Os deputados do Hezbollah, que partiram antes da eleição, não estão incluídos em nenhuma destas três categorias.

O início do bloco veio após dois dias de debates tensos. As trocas revelaram diferenças entre vários grupos parlamentares e o governo em suas ações e direções.

O voto de confiança deu, assim, uma tradução institucional a parte dessas discordâncias, sem fazer cair o gabinete.

A atual Patriótica livre votos contra

O Movimento Patriótico Livre, por sua vez, participou da eleição e escolheu não renovar sua confiança no governo Salam.

Seus deputados estavam entre os 12 parlamentares que votaram contra o gabinete. A sua posição constitui, portanto, uma recusa explícita de confiança, contrária à escolha do Hezbollah de deixar a reunião antes da eleição.

A posição da Corrente Patriótica Livre foi particularmente monitorada desde que os dois dias de debate deram origem a inúmeras críticas dirigidas ao executivo. A mudança para a votação permitiu que os vários grupos transformassem essas posições em uma escolha parlamentar formal.

Apesar desta oposição, o equilíbrio de poder resultante da eleição permaneceu a favor do governo. Os 68 votos concedidos ao gabinete garantiram a manutenção da confiança parlamentar.

No entanto, a votação não significa o desaparecimento da crítica do executivo. Significa, institucionalmente, que o Parlamento não retirou a sua confiança no governo.

Amal renova sua confiança na empresa

Os deputados do movimento Amal tomaram uma posição diferente do Hezbollah. Permaneceram na Câmara e votaram a favor de uma confiança renovada no governo.

O bloco Desenvolvimento e Libertação contribuiu para os 68 votos obtidos por Salam.

Esta diferença entre as duas formações xiitas é um elemento notável do processo eleitoral. Hezbollah e Amal, aliados em muitas questões políticas, não adotaram a mesma atitude no momento da votação. O primeiro deixou a sessão, enquanto o último participou da eleição e apoiou o governo.

Esta divergência diz respeito ao comportamento parlamentar observado durante a votação. Por si só não permite tirar conclusões mais gerais sobre a relação entre as duas formações.

O resultado final, no entanto, permanece claro: Amal deu sua confiança ao governo, enquanto os deputados do Hezbollah não participaram da votação.

Uma votação após dois dias de debate

A votação de 16 de Setembro teve lugar após dois dias de debate político geral. Esse procedimento permitiu aos deputados questionar o governo, criticar sua ação e apresentar suas posições antes da resposta do executivo.

As discussões foram particularmente animadas. Eles lidaram com uma série de questões enfrentadas Líbano, mas sua consequência institucional imediata foi a voz de confiança no gabinete.

O resultado confirmou a existência continuada do governo. Dos votos registrados, 68 deputados optaram pela confiança, contra 12 que se recusaram e dois que se abstiveram.

Esta sequência vem cerca de um ano e meio após o primeiro voto de confiança obtido pela empresa de Nawaf Salam. Em fevereiro de 2025, após a apresentação de sua declaração ministerial, o governo tinha obtido a confiança do Parlamento.

A votação de Setembro de 2026 tem lugar num contexto diferente. Não se tratava de permitir que o governo recém-formado tomasse posse, mas de determinar, após um debate sobre a sua acção, se o Parlamento continuava a dar-lhe a sua confiança.

A resposta institucional dada na quarta-feira é positiva. A empresa permanece no lugar e pode continuar o seu trabalho.

68 votos a favor da continuação do mandato

A votação é sobretudo uma confirmação parlamentar para Nawaf Salam e seu governo. Apesar de dois dias de crítica e confronto político, o gabinete não perdeu a confiança da Câmara.

Os números resumem o equilíbrio de poder observado no momento da votação: 68 votos de confiança, 12 contra e duas abstenções, além da retirada dos deputados do Hezbollah antes da votação.

A sessão também distinguiu claramente as posições dos principais grupos em causa. A corrente Patriótica Livre opôs-se ao governo. A Amal apoiou-o. O Hezbollah não votou.

Para Nawaf Salam, a consequência imediata é a continuidade do governo. Não houve mudança de gabinete como resultado da votação e o executivo permaneceu no comando dos casos atuais.

A renovação da confiança, no entanto, não resolve as diferenças que passaram pelos dois dias de debate. As críticas expressas no Parlamento continuarão a acompanhar o trabalho do gabinete, enquanto os deputados manterão os seus meios constitucionais de controlo executivo.

A votação de 16 de Setembro fixou assim o relatório do poder parlamentar naquele momento: o governo Salam manteve a confiança com 68 votos, enquanto as diferenças políticas que surgiram durante os debates permaneceram abertas no dia seguinte à votação.

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