O acordo-quadro sob a lupa: o que o Líbano e Israel estão realmente a negociar nas reuniões de Washington

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Duas horas de discussões, mas nenhum avanço anunciado

A reunião realizada em Washington entre o representante libanês e o embaixador israelita não resultou nem num acordo nem numa acção imediata no terreno. No entanto, por detrás desta falta de resultados visíveis, o conteúdo das discussões mostra que as negociações já ultrapassaram o mero tratamento dos incidentes no Sul do Líbano. A retirada israelita, a cessação das operações, as armas do Hezbollah, a implantação do exército, as zonas experimentais e a futura arquitectura de segurança estão agora num processo semelhante.

Al Akhbar, de 17 de setembro de 2026, relata que o encontro entre o embaixador libanês em Washington, Nada Hamada Moawad, e o embaixador israelense Yehiel Leiter foi realizado no Departamento de Estado dos EUA e durou cerca de duas horas. Os participantes discutiram as modalidades de implementação do acordo-quadro, a exigência libanesa de cessação das operações e retirada de Israel e a possibilidade de alargar as zonas experimentais. As conclusões devem ser transmitidas aos decisores políticos antes de estar prevista uma nova sessão de negociação no início do mês seguinte.

O diário descreve uma reunião que visa mais manter o canal aberto e preparar o próximo passo do que produzir uma transação imediata. Esta função é importante. As negociações prosseguem, mesmo que as posições libanesas e israelitas permaneçam distantes na sequência de compromissos.

Al Quds de 17 de setembro de 2026 também relata o fim desta reunião após cerca de duas horas, sem comunicado conjunto ou anúncio de um novo compromisso. A ausência de um resultado público não significa, portanto, que o processo seja interrompido. Pelo contrário, mostra que as discussões entraram numa fase em que as partes negociam a ordem das medidas, bem como o seu conteúdo.

Esta é agora a questão central: quem deve agir primeiro?

Beirute pede retirada antes de novas etapas

A posição libanesa baseia-se numa lógica de reciprocidade. Beirute apela a medidas concretas de Israel antes de concordar em dar os próximos passos.

Al Akhbar de 17 de setembro de 2026 afirma que o Líbano coloca a cessação das operações israelenses e a retirada no topo de suas prioridades. Israel defende uma sequência inversa ou, pelo menos, condicional. Liga as suas próprias medidas para progredir no domínio das armas Hezbollah e da implantação do Estado.

O desacordo não é, portanto, apenas sobre os objectivos finais. É sobre o calendário deles.

O Primeiro-Ministro Nawaf Salam defendeu o acordo perante o Parlamento. Al Jumhuriyat, de 17 de setembro de 2026, informa que explicou que o acordo-quadro prevê a retirada de Israel em etapas e apela à restauração da autoridade exclusiva do Estado libanês no seu território. Rejeitou a ideia de que o processo eliminaria o Líbano das suas referências políticas e internacionais.

No entanto, Nawaf Salam reconheceu que os resultados esperados ainda não haviam sido alcançados. As operações israelitas continuaram. Israel não se retirou de todos os territórios em causa. Os prisioneiros permanecem detidos e os residentes ainda não conseguem regressar às suas localidades.

Este reconhecimento dá uma indicação da posição governamental. Beirute não apresenta o acordo-quadro como um sucesso total. O Governo considera-o um instrumento ainda em uso.

A questão torna-se então a de sua eficácia. Se os resultados permanecerem limitados, até que ponto poderá o Líbano continuar a expandir as questões negociadas sem primeiro obter as medidas que exige?

Desarmamento torna-se o principal homólogo solicitado no Líbano

Do lado israelita, o ficheiro de armas do Hezbollah ocupa um lugar central.

Al Akhbar, de 17 de setembro de 2026, relata a declaração do Chefe de Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, de que o exército libanês não parece pronto ou capaz de desarmar o Hezbollah. Esta declaração vem precisamente num momento em que Washington está a tentar manter o processo de negociação.

Revela a natureza do obstáculo principal. Israel não considera a sua retirada uma medida isolada. Ele quer fazer parte de uma mudança duradoura no equilíbrio de segurança no Sul.

O próprio governo libanês assumiu uma posição a favor do monopólio estatal sobre as armas. Joseph Aoun reiterou que a decisão havia sido tomada, mas se recusou a permitir que sua implementação provocasse um confronto interno. Favorece um método gradual e negociado.

É no ritmo desta transição que as duas partes divergem.

Israel procura garantias observáveis no terreno. Beirute pretende evitar que a retirada de Israel seja adiada até à conclusão de um processo interno complexo, cujo calendário não pode ser determinado unicamente por considerações militares.

A negociação enfrenta assim um risco circular. Israel pode manter a sua presença na ausência de progressos suficientes em matéria de armas. Esta presença e a continuação das operações podem, por sua vez, complicar o debate de desarmamento interno libanês, permitindo ao Hezbollah destacar a persistência de uma ameaça externa.

Quebrar este círculo é provavelmente um dos objetivos das zonas experimentais.

Zonas-piloto tornam-se a ferramenta preferida para desbloquear o processo

As negociações estão agora a tentar produzir resultados em territórios limitados antes de se aproximarem de todo o Sul.

O princípio é obter a retirada ou modificação do sistema israelita numa determinada área. O exército libanês está a avançar. Os locais estão a voltar. A situação de segurança é então avaliada antes de se mudar para uma nova área.

Joseph Aoun apoia abertamente esta abordagem. Ad Diyar de 17 de setembro de 2026 relata que ele quer estender as experiências para novos setores. Para o presidente, o exército deve ser capaz de tomar posse das áreas evacuadas para que a população volte.

Este método teoricamente permite uma reciprocidade progressiva. O Líbano não precisa de esperar por uma retirada completa de Israel para reforçar a autoridade do Estado. Israel, por sua vez, pode observar o comportamento do exército antes de tomar novas medidas.

Mas as primeiras experiências já mostram a dificuldade de concordar com os critérios.

Ad Diyar relata objeções israelenses a Zawtar al-Gharbiyah. Segundo relatos diários, Israel estimou que o Hezbollah estava retornando indiretamente à localidade após o retorno dos habitantes. As críticas têm incluído estruturas sociais próximas ao partido e os moradores consideram seus apoiadores.

O problema torna-se então político e militar. Se a ausência de Hezbollah significa a ausência de armas e combatentes, o exército pode intervir. Embora signifique também a ausência de redes sociais, políticas e associativas, as condições tornam-se muito mais difíceis de satisfazer.

A definição do sucesso de uma zona experimental pode, portanto, determinar a taxa total de retirada.

Washington tenta evitar o colapso do canal

Os Estados Unidos estão no centro desta divergência.

Al Akhbar, de 17 de setembro de 2026, descreve Washington como principalmente procurando evitar o colapso do acordo-quadro. O encontro entre os representantes libaneses e israelitas deverá manter a comunicação e preparar-se para a próxima reunião.

A pressão do calendário também aparece nas notícias diárias. Fontes americanas apontam para um tempo limitado para produzir resultados à medida que o prazo eleitoral israelense se aproxima.

Esta dimensão eleitoral acrescenta uma restrição. Quanto mais Israel avança para as eleições, mais considerações políticas internas podem influenciar as decisões territoriais ou de segurança. Uma retirada pode tornar-se politicamente mais difícil. Por outro lado, uma demonstração de firmeza contra o Hezbollah pode ser valorizada na competição eleitoral.

Washington procura, portanto, preservar o mecanismo antes que esta janela se feche novamente.

O método americano parece favorecer resultados progressivos. Uma área é tratada e outra. Assim, as partes acumulam medidas limitadas que podem constituir uma arquitectura mais ampla.

Mas os Estados Unidos não são mediadores externos. A política americana em relação a Israel e seu apoio militar permanecem elementos diretos da equação.

Al Akhbar, de 17 de setembro de 2026, destaca esta contradição ao aproximar as negociações de Washington de um projeto americano de venda de armas a Israel avaliado em cerca de US $2,8 bilhões, incluindo munição pesada. O jornal vê isso como uma dupla função americana: mediador político de um lado, principal apoio militar de Israel do outro.

Para Beirute, essa assimetria reforça a importância das garantias obtidas na mesa de negociação.

O acordo começa a ir além do simples cessar-fogo

O desenvolvimento mais importante, no entanto, aparece nas declarações de Joseph Aoun.

O Presidente já não está a falar apenas em impor o fim dos combates. Em várias entrevistas relatadas em 17 de setembro de 2026, ele explicou que o Líbano estava buscando um acordo de segurança com Israel para acabar com o estado de hostilidade e permitir que o exército para implantar na fronteira.

Al Bina No entanto, salientou que o Líbano não poderia avançar directamente para esta última fase e que os progressos devem ser feitos gradualmente.

Ad Diyar também reproduz esta orientação. O Presidente liga as negociações a uma sequência incluindo retirada, destacamento do exército, regresso dos habitantes e resolução da questão dos prisioneiros.

Assim, o âmbito político do processo muda consideravelmente.

Um acordo inicialmente destinado a organizar a segurança do Sul poderia se tornar o ponto de partida para uma reflexão sobre o fim do estado de hostilidade. Isto ainda não é um tratado de paz. O próprio Joseph Aoun estabeleceu esta distinção. Mas o vocabulário utilizado mostra que as autoridades libanesas estão olhando para uma perspectiva mais ampla do que a gestão de incidentes fronteiriços.

Este desenvolvimento explica também a intensidade do debate interno.

No Parlamento, a negociação passa a ser uma questão de confronto nacional

A sessão de desafio do governo mostrou quão dividido é o acordo.

Al Joumhouriyat, de 17 de setembro de 2026, relata as críticas de vários deputados sobre sua implementação e os resultados alcançados. As discussões foram rapidamente além da avaliação técnica das negociações para tocar na soberania do Hezbollah, armas e estratégia nacional.

Nawaf Salam defendeu a escolha da diplomacia. Ele explicou que o Líbano tinha sido repetidamente atraído para guerras que ele não tinha escolhido e cujas consequências o Estado tinha posteriormente tido de suportar. Ele pediu aos críticos da negociação para propor uma maneira de parar os ataques, recuperar os prisioneiros e trazer os habitantes de volta para suas aldeias a um custo menor.

Esta defesa coloca a questão na base da relação entre objectivos e meios.

O governo considera que a relação de poder militar requer negociação. Seus oponentes acusam-no, de acordo com diferentes argumentos, de não obter contrapartida suficiente, ou de trazer para as questões de negociação que afetam o equilíbrio interno libanês.

O debate sobre o desarmamento centra-se nestas tensões. Para algumas das forças políticas, o monopólio estatal das armas é uma decisão soberana que deve ser implementada independentemente de Israel. Para o Hezbollah e seus aliados, a continuação das operações e presença israelenses torna a questão inseparável do conflito externo.

O acordo-quadro torna-se assim o ponto de encontro para duas questões que o Líbano há muito luta para separar: a sua relação com Israel e a organização da força armada no interior do país.

A fase pós-final das negociações

Outro desenvolvimento amplia ainda mais o escopo do processo: o fim anunciado da missão Finul em dezembro de 2026.

Joseph Aoun recusa um vácuo internacional no Sul. Alega estar aberta a uma nova força, desde que disponha de um quadro jurídico que respeite a soberania libanesa e ajude o exército sem a substituir.

Ao mesmo tempo, Al Akhbar, de 17 de setembro de 2026, relata que os Estados europeus estão trabalhando em vários cenários pós-Final. Está em estudo uma missão civil e militar europeia de três anos. Paris e Roma também refletem sobre a manutenção de uma forma de presença internacional.

A referência a esta presença futura já está em conflito.

Segundo Al Akhbar, o Hezbollah disse aos interlocutores europeus que se recusa a utilizar o acordo-quadro como referência a uma nova força internacional. O partido permaneceria empenhado na resolução 1701 e no acordo de 27 de novembro de 2024.

Esta posição mostra como o acordo-quadro alterou o seu âmbito de aplicação. Se se tornasse o ponto de referência do acordo internacional pós-Final, deixaria de governar apenas as relações de segurança entre o Líbano e Israel. Ajudaria a determinar a presença estrangeira no território libanês.

A escolha do texto de referência torna-se, portanto, uma questão soberana.

Uma negociação cujo verdadeiro âmbito permanece em construção

O conteúdo das discussões finalmente mostra um processo muito mais ambicioso do que os comunicados conservadores emitidos após as reuniões sugerem.

A retirada de Israel foi negociada com o destacamento do exército. O destacamento está ligado às armas do Hezbollah. As armas são avaliadas em áreas experimentais. Estas áreas poderão receber projectos de reconstrução e desenvolvimento. Depois que Finul começa a se encaixar na mesma arquitetura. Joseph Aoun finalmente mencionou um acordo de segurança capaz de acabar com o estado de hostilidade.

Cada passo assim abre o próximo.

Este mecanismo, no entanto, representa um risco para Beirute. Quanto maior for o número de tópicos incluídos no processo, maior será o montante de consideração solicitado no Líbano. A questão será saber se os compromissos israelitas estão a avançar ao mesmo ritmo.

Por enquanto, a retirada total não ocorreu e as operações continuam. Nawaf Salam reconhece-o. Por conseguinte, as autoridades libanesas dependem da continuação das negociações para transformar gradualmente o quadro em resultados concretos.

A próxima sessão será decisiva menos pelo possível anúncio de um grande acordo do que pela sequência que conseguirá fixar. Se uma nova retirada israelita acompanhar um destacamento libanês numa área adicional, o método gradual ganhará credibilidade. Se as condições continuarem a acumular-se sem compensação territorial, as críticas nacionais reforçar-se-ão.

Por trás das reuniões de Washington está, portanto, negociando muito mais do que um mecanismo de segurança. O Líbano e Israel começam a definir, sob a mediação americana, as regras que poderiam organizar o Sul após a guerra, o futuro papel do exército e, talvez, a longo prazo, a própria natureza da sua relação.