Revisão da imprensa: Líbano procura redefinir a segurança do Sul em torno do exército e negociação

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Paris coloca o exército no centro do novo equilíbrio

O apoio ao exército libanês, as negociações com Israel e os preparativos para o período pós-final dominam claramente as páginas libanesas de 17 de setembro de 2026. Estes três arquivos não são mais tratados separadamente. Convergem para a mesma questão: como pode o Estado retomar uma maior parte da segurança do Sul do Líbano à medida que as operações israelenses continuam, o arquivo de armas Hezbollah permanece aberto e a atual presença internacional se aproxima do seu fim? A reunião de Paris deu a esta questão a sua dimensão internacional. Nahar, de 17 de setembro de 2026, salienta que a reunião é preparatória. Não deve ser confundido com uma conferência para anunciar imediatamente os montantes da ajuda. O seu objectivo é determinar precisamente as necessidades do exército na nova fase. O Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas francesas, Fabien Mandon, explica diariamente que a soberania do Estado e o uso exclusivo da força estão no centro da reflexão. No entanto, defende uma abordagem gradual baseada na confiança e na criação de capacidades no Líbano. A França procura ligar dois processos: dar ao exército mais recursos e aumentar gradualmente as responsabilidades que assume no terreno. Al Joumhouriat, de 17 de setembro de 2026, também descreve o encontro em Paris como um passo para estabelecer necessidades militares e de segurança antes de uma maior mobilização de parceiros. O jornal insiste na urgência. O exército tem de manter a segurança interna, deslocar-se para o Sul e preparar-se para uma nova situação assim que a Final terminar a sua missão. A questão não é, portanto, apenas o número de veículos, equipamento ou formação. Trata-se da função política e de segurança que a comunidade internacional deseja que o exército exerça.

Joseph Aoun coloca esta instituição no centro da sua própria estratégia. Em sua opinião, o exército, as Forças de Segurança Interna e outros serviços garantiram a proteção do país, sua soberania e a segurança dos cidadãos. O Presidente apelou a um apoio internacional sustentável. Associa igualmente a consolidação das instituições à decisão do Estado de concentrar as armas nas mãos da autoridade jurídica. Al Quds de 17 de setembro de 2026 relata a mesma linha. Joseph Aoun afirma que o Líbano está determinado a lidar com o arquivo de armas do Hezbollah, mas que ele pretende fazê-lo pacificamente. Ele se recusa a arrastar o país para um confronto interno ou guerra civil. O diálogo deve acompanhar a decisão do Estado. Essa cautela mostra a dificuldade da equação. Os parceiros estrangeiros pedem resultados sobre armas e autoridade estatal. O governo libanês procura alcançar esse objetivo sem transformar o exército em protagonista de um conflito interno. Ad Diyar de 17 de setembro de 2026 coloca esta tensão no coração da reunião de Paris. O jornal destaca que as missões solicitadas ao exército estão aumentando enquanto seus recursos permanecem limitados. Ao mesmo tempo, Israel critica suas ações e questiona sua capacidade de impedir o retorno do Hezbollah a certas áreas. Por conseguinte, o apoio internacional torna-se simultaneamente uma necessidade operacional e uma questão política.

Washington mantém uma negociação sem resultados decisivos

A segunda grande sequência do dia ocorre em Washington. O representante libanês e o embaixador israelense reuniram-se por cerca de duas horas no Departamento de Estado dos EUA. Al Akhbar, de 17 de setembro de 2026, afirma que as discussões centraram-se nas modalidades de implementação do acordo-quadro, na exigência libanesa de cessação das operações e retirada de Israel e na possibilidade de alargar as zonas experimentais. Não foram anunciados grandes compromissos. O diário acredita que a função imediata do encontro é principalmente preservar o canal e preparar para a próxima sessão de negociação. O principal desacordo diz respeito à ordem dos compromissos. Em primeiro lugar, Beirute apela a medidas israelitas visíveis. Israel liga os seus próprios movimentos ao progresso das armas Hezbollah e à extensão da autoridade estatal. Washington está a tentar impedir que esta divergência falte ao processo. Al Quds, de 17 de setembro de 2026, confirma que a reunião foi concluída sem um comunicado conjunto ou anúncio de um novo acordo. Por conseguinte, as negociações prosseguem sem terem ainda produzido a retirada geral ou a cessação das operações reclamadas pela Beirute.

Esta falta de resultados alimenta os críticos internos. No entanto, Nawaf Salam continua a defender a escolha diplomática. Al Joumhouriyat, de 17 de setembro de 2026, informa que o Primeiro-Ministro reconheceu perante os deputados que os objectivos desejados ainda não foram alcançados. Os ataques não pararam, a retirada de Israel não está completa, os prisioneiros continuam detidos e os residentes ainda não podem regressar às suas aldeias. No entanto, recusou concluir que as negociações deveriam ser abandonadas. Para Nawaf Salam, aqueles que propõem outra maneira devem explicar como parar os ataques, trazer os prisioneiros de volta e permitir que os habitantes voltem para casa a um custo menor para o Líbano. Al Akhbar de 17 de setembro de 2026 adota uma leitura muito mais crítica do mesmo processo. O jornal considera que a expansão gradual dos casos negociados pode aumentar os compromissos solicitados no Líbano, sem garantir uma contrapartida israelense equivalente. Observa que o processo deixou de se limitar a um cessar-fogo ou a uma retirada. As armas, o destacamento do exército, as futuras disposições de segurança e até a natureza da relação com Israel estão agora a emergir no debate.

As declarações de Joseph Aoun dão, de facto, mais espaço às negociações. Em 17 de setembro de 2026, o presidente informou que queria um acordo de segurança para acabar com o estado de hostilidade e colocar o exército na fronteira. Na sua opinião, tal acordo poderia constituir um passo para um acordo de paz numa fase posterior. No entanto, salientou que o Líbano não poderia avançar directamente para esta última fase e que os progressos deveriam ser feitos passo a passo. Al Quds de 17 de setembro de 2026 retoma esta orientação. As negociações para estabilizar o Sul começam assim a abordar uma questão mais ampla: a futura forma de relações entre o Líbano e Israel. Este desenvolvimento não significa que seja iminente um tratado de paz. Por outro lado, mostra que a Presidência está agora a considerar um contínuo da segurança ao fim do Estado hostil, e possivelmente a outra forma de relacionamento.

O fim do Finul abre uma batalha sobre o seu sucessor

O prazo de dezembro de 2026 é a terceira grande característica das páginas políticas. Joseph Aoun afirma que o Líbano não quer um vácuo após o fim da missão Finul. Aceita o princípio de outra presença internacional, desde que tenha um quadro jurídico que respeite a soberania do Estado e apoie em vez de substituir o exército. Nahar de 17 de setembro de 2026 apresenta o pós-Final como um dos dossiês centrais da reunião de Paris. A França já está a trabalhar com a Itália em várias hipóteses. Fabien Mandon confirma diariamente que estão em curso reflexões, sem apresentar uma fórmula fixa. Al Joumhouriyat de 17 de setembro de 2026 também insiste em incertezas. Paris quer evitar um vazio no Sul, enquanto a oposição israelense à manutenção da fórmula atual complica as discussões. O jornal relata que o Líbano continua a defender a resolução 1701 e considera a presença internacional um elemento importante da sua implementação.

Al Akhbar de 17 de setembro de 2026 fornece a informação mais detalhada sobre este arquivo. O jornal diário revela a existência de uma missão civil e militar europeia de três anos. Em 5 de Agosto, a delegação da União Europeia enviou uma nota ao Primeiro-Ministro Nawaf Salam. As equipas europeias visitaram o Líbano em Maio e Agosto para examinar as necessidades do exército e das Forças de Segurança Interna. A missão proposta incluiria formação, vigilância, informações, segurança marítima, fronteiras e gestão portuária. Não seria oficialmente concebido como a substituição de Finul. A sua aparição num momento em que a força internacional se preparava para a sua partida deu-lhe, no entanto, uma importância especial. Ao mesmo tempo, Al Akhbar relata que representantes europeus realizaram contactos discretos com vários intervenientes libaneses, incluindo o Hezbollah. Segundo as fontes do jornal, o partido tinha estabelecido três linhas: manter uma referência à ONU e à Resolução 1701, ao acordo de 27 de novembro de 2024 e recusar considerar o último acordo-quadro como base para o trabalho de uma nova força internacional. A batalha pelo período pós-Finul cobriu assim tanto o mandato jurídico como a composição da presença futura.

Parlamento expõe fraturas sem derrubar governo

O desafio do governo é o outro grande evento doméstico em 17 de setembro. Terminou com um novo voto de confiança a favor do gabinete de Nawaf Salam. Nahar de 17 de setembro de 2026 relata que o governo obteve 68 votos, contra 12 votos de desconfiança e duas abstenções. O papel das vozes do bloco Desenvolvimento e Libertação neste resultado é destacado por Al Bina em 17 de setembro de 2026. O jornal acredita que o apoio dos deputados de Amal impediu a sessão de se transformar em uma crise governamental. Al Joumhouriat de 17 de setembro de 2026 insiste menos na aritmética do que na violência das trocas. O diário descreve uma sessão dominada por confrontos entre deputados do Hezbollah, Forças Libanesas, Kataëb, eleitos do protesto e representantes do Movimento Patriótico Livre. O Presidente do Parlamento Nabih Berri interveio várias vezes para interromper as altercações.

O ficheiro de armas concentra a maior parte do confronto. Os deputados que defendem uma aplicação mais rápida do monopólio estatal perguntam ao Governo o que foi efectivamente alcançado desde as suas decisões. Os deputados do Hezbollah e seus aliados dão maior ênfase às operações israelenses, à retirada inacabada e aos resultados ainda limitados das negociações. Al Sharq, de 17 de setembro de 2026, relata as trocas particularmente tensas entre Michel Moawad, Ziad Hawat, Waddah Sadek e vários deputados do Hezbollah. Acusações de responsabilidade pela chegada do exército israelense ao Líbano e acusações de proximidade a Israel provocam gritos e obrigam Nabih Berri a intervir. Assim, o governo sobrevive em grande parte ao voto, mas a sessão expõe uma profunda divisão sobre como definir a soberania. Para alguns deputados, começa com o monopólio das armas. Para outros, não pode ser separado da retirada israelita e do fim das operações militares.

Os críticos israelenses contra o exército complicam a estratégia libanesa

O debate assume uma dimensão adicional com declarações israelitas sobre o exército. Al Akhbar de 17 de setembro de 2026 relata a declaração do Chefe de Estado-Maior Eyal Zamir de que o exército libanês não parece pronto ou capaz de desarmar o Hezbollah. Ad Diyar, de 17 de setembro de 2026, refere-se, por sua vez, a relatórios israelenses transmitidos a Washington e criticando a ação da instituição militar. O diário também menciona pressão em círculos americanos contra seu comando. Essa informação é atribuída por Ad Diyar às suas fontes e é particularmente importante quando Paris está tentando mobilizar apoio internacional para o exército.

O diferendo surge em especial nas áreas experimentais do Sul. Ad Diyar, de 17 de setembro de 2026, dedica especial atenção a Zawtar al-Gharbiyah, visitado pelo embaixador americano Michel Issa. O jornal apresenta a localidade como um laboratório para testar um modelo baseado na presença do exército, no retorno dos habitantes e na retomada da vida civil. No entanto, objeções israelenses foram relatadas ao retorno indireto da influência do Hezbollah. O debate vai então para além da questão das armas. Diz respeito à presença de organizações sociais ligadas ao partido e de habitantes considerados próximos dele. Esta divergência pode tornar-se decisiva se o modelo de zona experimental for estendido. Joseph Aoun quer precisamente passar a novas áreas para obter sucessivas retiradas e permitir o retorno dos habitantes. Se os critérios israelenses se expandirem para além da presença militar, cada novo passo pode se tornar uma negociação em si.

Assim, os principais títulos de 17 de setembro de 2026 descrevem menos uma série de eventos separados do que uma única transformação em andamento. Paris procura fortalecer o exército. Washington está a tentar manter negociações com Israel. Beirute prepara o pós-Final. Joseph Aoun defende o monopólio de armas enquanto recusa um confronto interno. O Parlamento renova a sua confiança no governo sem reduzir as divisões políticas. Israel continua a condicionar seus movimentos aos resultados relativos ao Hezbollah. A questão central do dia é, portanto, a construção gradual de um novo sistema de segurança no Sul do Líbano, enquanto as regras, o calendário e as garantias deste sistema continuam a ser profundamente contestadas.

Política local: o governo salva a maioria, mas a batalha sobre a autoridade estatal quebra o parlamento

Uma terceira confiança que mascara uma maioria composta

O governo de Nawaf Salam saiu de dois dias de debate parlamentar com nova confiança, mas a reunião de 16 de setembro expôs principalmente a fragilidade política do consenso que lhe permitiu governar. Nahar, de 17 de setembro de 2026, relata que 68 deputados deram confiança ao gabinete, contra 12 que o retiraram e duas abstenções. A votação foi feita após um pedido de Gebran Bassil. Os deputados do Hezbollah tinham deixado a Câmara antes das eleições. A sessão terminou assim com uma vitória numérica do governo, sem remover as diferenças que surgiram durante os debates.

Al Bina, 17 de setembro de 2026, insiste no papel desempenhado pela Unidade de Desenvolvimento e Libertação de Nabih Berri. Os relatos diários de que os votos de Amal permitiram que o governo alcançasse 68 votos. Ele acreditava que, sem eles, a base parlamentar em que Nawaf Salam poderia confiar seria significativamente reduzida. O jornal apresenta, portanto, Amal como ator capaz de apoiar o governo, observando suas reservas. Esta ambiguidade aparece no momento da votação quando o deputado Kabalan Kabalan dá sua confiança « com pesar ». O gesto resume parte da situação política: o governo ainda é necessário aos olhos de várias forças críticas à sua acção.

Al Sharq de 17 de setembro de 2026 também destaca esta contradição. O jornal relata que os deputados criticaram severamente os resultados do governo antes de renovar sua confiança. A reunião, portanto, não se opôs a um bloco de governo homogêneo a uma oposição unificada. Em vez disso, revelou vários níveis de apoio. Alguns deputados defendem Nawaf Salam e as suas orientações. Outros querem manter seu governo enquanto contestam suas decisões ou seu ritmo de ação. Uma terceira categoria explicitamente remove sua confiança.

A Corrente Patriótica Livre foi colocada neste último acampamento. O pedido de voto de Gebran Bassil permitiu medir o equilíbrio de forças. Mas isso não fez o gabinete cair. Assim, o Governo dispõe de uma maioria suficiente para continuar, sem poder considerar o resultado como uma aprovação geral do seu balanço.

Esta situação explica o tom da resposta de Nawaf Salam. Nahar, de 17 de setembro de 2026, relata que o Primeiro-Ministro agradeceu aos deputados pela crítica construtiva e reconheceu as expectativas muito elevadas levantadas pela formação do seu governo. Ele reconheceu que as dificuldades do país e a guerra tiveram resultados limitados. No entanto, recusou-se a permitir que o reconhecimento desses obstáculos se tornasse uma justificação permanente para a inacção. O governo procura manter uma linha intermediária: reconhecer falhas enquanto defende a direção política escolhida.

O debate sobre armas transforma a sessão num confronto

A questão do monopólio estatal sobre as armas dominava em grande parte o confronto político. Provocou os intercâmbios mais violentos entre os deputados do Hezbollah e os das Forças Libanesas, Kataeb e alguns dos representantes eleitos que emergiram da disputa. Nahar de 17 de setembro de 2026 descreve um nível particularmente elevado de tensão durante a intervenção de Michel Moawad. As interrupções logo levaram a uma troca entre o deputado e vários representantes do Hezbollah, antes que Ziad Hawat e Waddah Sadek interviessem.

Al Sharq de 17 de setembro de 2026 retorna várias dessas trocas. Michel Moawad defendeu uma linha baseada na soberania, paz e reforma. Solicitou que a autoridade estatal fosse prorrogada sem mais demora. Hezbollah MP Ihab Hamadeh respondeu acusando seus oponentes de mentir. Waddah Sadek disse-lhe que as acusações poderiam ser feitas contra o partido. Ziad Hawat então pediu aos deputados do Hezbollah que parassem, em suas palavras, procurando intimidar seus oponentes. O comércio continuou até a intervenção de Nabih Berri.

O Presidente do Parlamento tentou várias vezes pôr os deputados em ordem. Al Joumhouriat, de 17 de setembro de 2026, relata sua exasperação por insultos, ataques pessoais e confrontos. A sessão, que deveria permitir uma avaliação da acção governamental, foi por diversas vezes transformada num confronto directo sobre as responsabilidades na guerra e a presença israelita no Líbano.

O PE apoia a proposta de directiva relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos veículos a motor. Ghassan Hasbani, citado por Al Sharq em 17 de setembro de 2026, reconhece que o governo tomou decisões importantes sobre o monopólio de armas. No entanto, ele perguntou o que tinha sido realmente alcançado. Refere-se ao controlo fronteiriço e de passagem, à entrada e armazenamento de armas e à reforma da justiça militar. Seu argumento era que a soberania não poderia mais permanecer na fase de declaração.

Antoine Habchi adota uma linha estreita. Associa o sucesso ou o fracasso do governo à implementação de suas decisões sobre armas. Outros deputados pedem um calendário e resultados mensuráveis. Michel Douaihy afirma apoiar o governo quando toma decisões, mas quer julgá-lo em sua execução.

Diante deles, vários deputados do Hezbollah e Amal colocam a questão no contexto da presença e operações israelenses. Hani Kobeissi acredita que as negociações não produziram os resultados esperados e apela ao Estado para que reveja sua atitude. Kassem Hashem pede uma política nacional sustentável para o Sul e se pergunta sobre o significado da soberania quando as operações israelenses continuam.

A fratura é, portanto, menos sobre o princípio abstrato do Estado do que sobre a ordem de prioridades. Parte do Parlamento considera que o reforço do Estado começa com o monopólio das armas. Outro acredita que é impossível lidar com esta questão sem colocar Israel retirada e protecção do Sul ao mesmo nível.

Nawaf Salam defende diplomacia e se recusa a voltar às guerras impostas

O Primeiro-Ministro dedicou uma parte importante da sua resposta à estratégia israelita. Al Joumhouriat de 17 de setembro de 2026 relata que defendeu a escolha da diplomacia e negociação. Rejeitou a ideia de que o acordo-quadro teria retirado o Líbano das suas referências nacionais e internacionais. Pelo contrário, afirma que o processo prevê uma retirada gradual de Israel e a extensão da autoridade exclusiva do Estado.

Nawaf Salam reconhece que os resultados estão incompletos. As operações israelitas continuaram. A retirada não está concluída. Os prisioneiros ainda estavam detidos e alguns dos habitantes do Sul não puderam voltar às suas aldeias. No entanto, o Primeiro-Ministro recusa que esta situação sirva de argumento para o abandono das negociações.

Seu argumento político é direto. O Líbano, segundo ele, foi repetidamente arrastado para guerras que não havia escolhido, antes de o Estado ser então incumbido de suportar as consequências. Ele convocou aqueles que rejeitaram a rota diplomática para apresentar uma solução capaz de parar as operações, recuperar prisioneiros e permitir o retorno dos habitantes a um custo menor para o país.

Esta posição é um dos marcadores políticos do governo. Nawaf Salam quer restaurar a decisão do Estado sobre a guerra e a paz enquanto se concentra em negociações com Israel. Rejeita tanto a manutenção de uma situação em que só os actores não estatais determinam a entrada em guerra como um confronto interno destinado a resolver imediatamente a questão das armas.

Joseph Aoun defende uma abordagem semelhante. Em 17 de setembro de 2026, o presidente informou que o fortalecimento do exército e das instituições de segurança era a condição para a restauração da decisão do Estado. Ele afirma que o monopólio de armas é uma orientação fixa, mas insiste na necessidade de evitar o confronto com o Hezbollah. A questão deve avançar através do diálogo.

Esta convergência entre Baabda e o Grande Serail é um dos elementos mais importantes da política local. O Presidente e o Primeiro-Ministro partilham apenas o objectivo de um Estado com uma decisão militar. No entanto, procuram alcançá-lo progressivamente e sem conflitos internos. As críticas parlamentares centram-se especificamente na rapidez e eficácia deste método.

Electricidade, administração e padrões de vida trazem o governo de volta ao seu balanço interno

A violência do debate sobre armas não apagou completamente os dossiês diários. Vários deputados recordaram ao Governo que a sua credibilidade é também atribuída à electricidade, às finanças públicas, aos serviços e aos padrões de vida.

Al Sharq de 17 de setembro de 2026 relata a intervenção de Sajiih Attieh, que critica a baixa presença ministerial durante parte da sessão e coloca eletricidade entre os principais critérios para julgar o gabinete. Paula Yacoubian também analisa a gestão do setor e as suspeitas relacionadas ao óleo combustível. Ela perguntou se os interesses em torno do combustível e geradores continuaram a impedir uma solução duradoura.

Adib Abdel Massih pede um plano de curto prazo que permita aos cidadãos ver rapidamente uma melhoria na fonte de energia. Simon Abi Ramia expande a responsabilidade. Ele se recusa a atribuir todo o colapso ao atual governo e acredita que as instituições, o Parlamento e as forças políticas compartilham a responsabilidade pela situação.

A questão orçamental coloca-se também. Farid Boustany apela à programação financeira para além de um ano e à reestruturação do sector público. Alain Aoun insiste na necessidade de atrair investimentos e não apenas esperar soluções do exterior.

Al Joumhouriat, de 17 de setembro de 2026, descreve um ambiente econômico sempre difícil, marcado pela deterioração das condições de vida, pobreza, custo da eletricidade e preocupações com o financiamento de possíveis aumentos salariais no setor público. O jornal refere-se às reservas de peritos face a um aumento das despesas financiadas pela criação monetária, mas também ao risco social de financiamento por novos impostos.

A sessão parlamentar mostra, portanto, que o governo está sujeito a duas formas de pressão. A primeira diz respeito a decisões estratégicas sobre armas, Israel e soberania. O segundo diz respeito à sua capacidade de produzir resultados concretos na vida quotidiana.

O Sul também se torna um teste da relação entre o Estado e os cidadãos

Várias intervenções colocam a população do Sul no centro do debate. O deputado Nasser Jaber, citado por Al Sharq em 17 de setembro de 2026, afirma que os habitantes de Nabatiyah precisam não só de declarações de solidariedade, mas de um governo presente quando estão expostos ao perigo. Kassem Hashem pede uma política de emergência e uma estratégia sustentável para manter as pessoas em suas terras.

Esta questão vai além da reconstrução material. Afecta a capacidade do Estado para proteger as populações, prestar serviços e tornar possível a actividade económica nas zonas afectadas.

As discussões sobre áreas experimentais ilustram esta evolução. O regresso dos habitantes deve acompanhar o destacamento do exército. Os projectos de reconstrução e de desenvolvimento tornam-se assim uma componente da política de segurança. O governo terá de demonstrar que a extensão da autoridade estatal realmente melhora as condições de vida.

Assim, a política local está directamente ligada ao resultado das negociações externas. Uma retirada israelita permitiria que o exército progredisse e os habitantes regressassem. A falta de resultados enfraquece a estratégia de Nawaf Salam e dá mais argumentos às forças que consideram as negociações insuficientes.

A relação com a Síria regressa através de fronteiras e acordos bilaterais

Outra questão interna aparece mais discretamente nos jornais de 17 de setembro de 2026: a redefinição das relações com a Síria. Al Sharq relata a reunião entre o ex-presidente Michel Sleiman e o empresário sírio Iyad al-Hazzaa. Michel Sleiman apela ao desenvolvimento das relações entre os dois países no respeito pela sua soberania. Em especial, apela à cooperação entre instituições de segurança para impedir o tráfico de armas e munições através da fronteira.

Ele também apelou para o estabelecimento da fronteira internacional e para uma revisão dos acordos celebrados entre Beirute e Damasco, quando eles não garantiram um equilíbrio entre os interesses dos dois países. Esta posição ocorre num contexto em que a nova liderança síria procura reconstruir as suas relações com o Líbano após os anos de guerra.

Uma outra dimensão desta normalização é realçada por Al Liwa, em 17 de Setembro de 2026, através de uma reunião sindical libanesa-síria dedicada, em especial, aos transportes. Os participantes consideraram as ligações entre os dois países como estratégicas e acolheram favoravelmente os recentes acordos entre governos. Por conseguinte, as questões de segurança, transporte e tráfego económico nas fronteiras começam a constituir uma nova agenda bilateral.

Estes desenvolvimentos permanecem menos presentes do que o debate sobre armas ou o voto de confiança. No entanto, mostram que a política local já não se limita à gestão da crise interna. O novo equilíbrio regional obriga igualmente as autoridades libanesas e as forças políticas a redefinirem as relações com Damasco, nomeadamente nas respectivas fronteiras e competências dos dois Estados.

No final da sessão parlamentar, Nawaf Salam manteve seu governo e uma maioria numérica. Mas a votação não resolve nenhuma das grandes tensões que surgiram durante os debates. O gabinete deve simultaneamente demonstrar a eficácia das negociações com Israel, avançar no monopólio das armas sem provocar confrontos, satisfazer as necessidades do Sul e melhorar os serviços públicos que permanecem no centro do descontentamento. A confiança no Parlamento dá-lhe tempo. Ele não constitui um branco-seing, como os críticos que vieram para as fileiras que finalmente escolheu mantê-lo no cargo mostrou.

Citação e discurso de figuras políticas: soberania, negociação e armas no centro dos discursos

Joseph Aoun liga o regresso do Estado ao fortalecimento do exército

As declarações do presidente Joseph Aoun ocupam um lugar central na imprensa de 17 de setembro de 2026. Eles elaboram uma doutrina baseada em três prioridades: fortalecer o exército, restaurar o monopólio estatal sobre as armas e continuar as negociações com Israel sem causar confronto interno. Esta linha está em exposição em Paris, onde o Chefe de Estado participa dos preparativos para a conferência internacional sobre o Exército e as Forças de Segurança Interna.

Al Binas, de 17 de setembro de 2026, relata que Joseph Aoun considera o exército, as Forças de Segurança Interna e outros serviços de segurança como « a única garantia » para proteger o país, sua soberania e seus cidadãos. Apresenta como prioridade nacional o reforço das suas capacidades humanas e logísticas. A sua viagem a Paris está directamente ligada a este objectivo. O Presidente quer obter um apoio internacional suficientemente sustentável para permitir que as instituições estatais assumam maiores responsabilidades.

O ponto vai além da questão do equipamento. Joseph Aoun explicitamente liga o fortalecimento do exército ao monopólio das armas. Segundo Al Bina Associa assim a construção de um Estado forte à sua capacidade de proteger os seus cidadãos e de contribuir para a estabilidade regional.

Al Akhbar de 17 de setembro de 2026 relata uma formulação que esclarece esta doutrina. Joseph Aoun afirma que « o princípio da restauração do Estado e da restauração da decisão de guerra e paz assenta no fortalecimento das instituições estatais », em particular as instituições militares e de segurança. Ele não quer ajuda temporária. Requer um programa a longo prazo.

No entanto, o Presidente estabelece um importante limite para a aplicação do monopólio das armas. Recusa-se a permitir que conduza a um confronto interno. Al Quds de 17 de setembro de 2026 relata que ele está determinado a resolver o caso Hezbollah « de forma pacífica ». O país não deve ser levado a conflitos civis ou guerra. O diálogo deverá permitir implementar uma decisão que a Presidência considere já tomada.

Esta distinção é politicamente essencial. Joseph Aoun não questiona o objetivo do monopólio estatal. Por outro lado, ele recusa um método que transformaria imediatamente o exército em um oponente militar do Hezbollah. O fortalecimento da instituição deve, portanto, preceder ou acompanhar uma evolução negociada do equilíbrio interno.

Da retirada de Israel para um acordo de segurança

Joseph Aoun também desenvolveu sua visão de negociações com Israel. Já não os limita à implementação de um cessar-fogo. Em 17 de setembro de 2026, o Presidente informou que queria chegar a um acordo de segurança que acabaria com o estado de hostilidade e permitiria que o exército se deslocasse na fronteira.

Ele acrescentou que tal acordo poderia mais tarde ser um passo para um acordo de paz. No entanto, evita qualquer transição imediata do confronto para a paz formal. Sua fórmula é a de uma progressão passo a passo.

Ad Diyar de 17 setembro 2026 coloca esta orientação em uma sequência mais concreta. Joseph Aoun quer primeiro a retirada de Israel das zonas em causa. O exército deve então partir. Os residentes devem poder regressar às suas comunidades e a questão dos detidos deve ser resolvida. A negociação é assim apresentada como um meio de alcançar resultados territoriais e humanos antes de qualquer evolução mais ampla da relação com Israel.

O Presidente também defende áreas experimentais. Espera que o mecanismo seja alargado a novos sectores do Sul. Este método deverá permitir progressos locais quando o regulamento geral permanecer bloqueado. Uma retirada israelense para uma área específica seria seguida pelo destacamento do exército e o retorno dos habitantes.

No lado pós-Finul, Joseph Aoun tomou uma posição pragmática. Al Quds de 17 de setembro de 2026 relata que ele recusou um vácuo após dezembro de 2026. O Líbano está aberto a outra força internacional, mas tem de ter um quadro jurídico. Para o Presidente, « o princípio fundamental no quadro jurídico é a soberania do Estado ». Ele acrescenta que a missão de tal força deve ser ajudar o exército e fortalecer o Estado, não substituí-lo.

Estas declarações diferentes formam a mesma linha. A Presidência pretende substituir gradualmente o Estado por acordos militares concorrentes, mas tenciona assegurar a retirada de Israel, o apoio internacional ao exército e uma presença estrangeira que permanece ao serviço das instituições libanesas.

Nawaf Salam defende a negociação perante seus críticos

O discurso de Nawaf Salam perante o Parlamento complementa o discurso do Presidente. O Primeiro-Ministro concentra-se mais em justificar a escolha diplomática face às críticas dos deputados.

Al Joumhouriyat, de 17 de setembro de 2026, relata que Nawaf Salam reconhece as deficiências dos resultados alcançados. Os ataques israelenses continuaram. A retirada não está completa. Os detentos libaneses permanecem em Israel e os moradores ainda não podem voltar às suas aldeias. O Chefe de Governo, portanto, não procura retratar a negociação como um resultado bem sucedido.

No entanto, ele se recusou a concluir que o processo deveria ser abandonado. Ele lembra que o Líbano foi atraído « de novo e de novo em guerras que não escolhemos », antes que o Estado fosse acusado de suportar as consequências. Esta frase é uma das suas posições políticas mais claras. Trata directamente da questão da decisão sobre a guerra e a paz.

Nawaf Salam então pediu aos oponentes de sua estratégia para propor uma solução alternativa. De acordo com Al Jumhouriyat de 17 de setembro de 2026, ele afirma que se alguém tem outra maneira de parar os ataques, recuperar os prisioneiros e trazer os habitantes de volta para suas aldeias a um custo menor para o Líbano, o governo está pronto para segui-lo.

O Primeiro-Ministro defende também o acordo-quadro. Ele afirma que está planejando uma retirada israelense faseada e a restauração da soberania exclusiva do Estado libanês. Ele, portanto, rejeitou as acusações de que o governo tinha abandonado as referências tradicionais do Líbano.

O seu argumento é tanto institucional como diplomático. O Estado deve tornar-se novamente aquele que negocia, aquele que decide e aquele que assume a responsabilidade pelos compromissos. Nawaf Salam, assim, procura emergir de uma lógica na qual as decisões militares tomadas fora das instituições produzem consequências que o governo deve gerir.

Ao mesmo tempo, o Primeiro-Ministro reconhece a insatisfação interna. Al Joumhouriyat relata que o cidadão que reivindica a presença do Estado está certo, assim como a pessoa que se queixa de sua ausência. Ele admite que as expectativas para seu governo eram importantes e que a realidade, agravada pela guerra, limitava sua capacidade de agir.

Nabih Berri recorda os limites do confronto parlamentar

Nabih Berri aparece menos num grande discurso do que nas suas repetidas intervenções durante a sessão parlamentar. Diante da proliferação de insultos e acusações, o Presidente da Câmara tenta conter um confronto que vai gradualmente além do debate sobre a ação do governo.

Al Joumhouriyat de 17 de setembro de 2026 relata sua exclamação » ya aib al-choum », que pode ser traduzida em francês por uma severa condenação do espetáculo dado pelos deputados. Interveio à medida que as trocas entre representantes do Hezbollah e deputados se opunham ao partido se tornavam particularmente agressivas.

O papel de Nabih Berri também é político no momento do voto de confiança. Seu bloco Desenvolvimento e Libertação vota a favor do governo, embora alguns de seus membros tenham suas reservas. Al Binas, de 17 de setembro de 2026, salienta que as vozes do bloco desempenharam um papel decisivo no resultado de 68 votos.

Essa atitude permite que Nabih Berri mantenha uma posição intermediária. Seu acampamento é crítico de várias direções governamentais, incluindo negociações e tratamento do Sul, mas ele não quer provocar uma crise governamental. A continuidade institucional é, portanto, preservada apesar do desacordo político.

Gebran Bassil transforma críticos em um voto de confiança

O líder do Movimento Patriótico Livre, Gebran Bassil, escolheu traduzir a oposição política em procedimento parlamentar. No final da reunião, solicitou uma votação sobre a confiança.

Nahar, de 17 de setembro de 2026, relata que esta iniciativa resultou em 68 votos a favor do governo, 12 contra e duas abstenções. A Corrente Patriótica Livre é assim encontrada entre as forças que retiram sua confiança no gabinete.

A abordagem de Gebran Bassil vem após dois dias de críticas à ação do governo, negociações, serviços públicos e a implementação de decisões. Ajuda a clarificar a posição do seu bloco. O governo continua em vigor, mas o Courant recusa-se a dar-lhe nova legitimidade política.

A estratégia também apresenta um limite aritmética. A votação mostra que a oposição ao gabinete não é suficientemente grande para o derrubar. Contudo, revela que sua maioria depende de atores que não necessariamente compartilham todas as suas orientações.

Os deputados do Hezbollah reforçam a soberania e as negociações

As intervenções dos deputados do Hezbollah estão entre as mais virulentas da sessão. Procuram voltar-se contra os seus adversários a acusação de responsabilidade em enfraquecer a soberania.

Al Sharq, de 17 de setembro de 2026, relata as trocas entre Ihab Hamadeh, Michel Moawad, Waddah Sadek e Ziad Hawaii. Ihab Hamadeh acusa seus oponentes de mentir e os censura por seu discurso sobre os eventos do Sul. As respostas são igualmente violentas. Os deputados contra o Hezbollah acusam o partido de ter ajudado a criar condições para a intervenção israelita.

Hussein Hajj Hassan também intervém no acordo-quadro. Segundo Al Sharq, de 17 de setembro de 2026, considera os seus resultados inválidos e critica o facto de os libaneses terem sido convidados a esperar pelos seus efeitos. Assim, o deputado desafiou a defesa principal do governo: a ideia de que as negociações deveriam ser julgadas ao longo do tempo.

Esta linha junta-se à de outros membros eleitos perto do partido. Hani Kobeissi acredita que as negociações não funcionaram e pede uma posição diferente do Estado. Kassem Hashem insiste em ataques israelenses e pergunta como falar sobre soberania quando eles continuam.

O discurso de Hezbollah e seus aliados não se limita, portanto, a defender as armas do partido. Procura impor outra hierarquia: antes de julgar a relação entre o Estado e a resistência, é necessário medir a capacidade do Estado de pôr fim à ocupação e operações israelenses.

Os opositores do Hezbollah agora exigem resultados mensuráveis

Perante esta intervenção, vários deputados sublinham a implementação das decisões já tomadas.

Ghassan Hasbani, citado por Al Sharq em 17 de setembro de 2026, acredita que o governo tomou decisões históricas sobre o monopólio de armas. No entanto, recusa-se a considerar o anúncio suficiente. Ele perguntou o que tinha sido conseguido com relação ao controle de fronteiras, passagens, a entrada de armas e seu armazenamento.

Antoine Habchi também liga o julgamento do governo à execução de suas decisões. Michel Moawad defende uma linha baseada na soberania, paz e reforma. Michel Douaihy afirma apoiar o governo quando decide, mas quer julgá-lo quando não executa.

Essas intervenções mostram uma mudança no debate. A questão já não é saber se o governo afirma o princípio do monopólio das armas. Ele disse. Seus apoiadores mais exigentes agora querem saber o tempo e os resultados.

É precisamente aí que os discursos de Joseph Aoun e Nawaf Salam enfrentam as suas principais dificuldades políticas. Ambos afirmam que a direcção é fixa. Ambos também recusam um confronto interno. Devem, portanto, demonstrar que um método gradual pode produzir mudanças concretas.

Os discursos de 17 de setembro de 2026 fazem três discursos concorrentes. A Presidência e o governo defendem uma restauração gradual da autoridade estatal através do exército, da diplomacia e do diálogo. O Hezbollah e seus aliados colocam a retirada israelense e o fim dos ataques na vanguarda das condições de soberania. Os opositores do partido pedem uma aplicação mais rápida e mensurável do monopólio de armas. O debate político libanês está agora estruturado em torno destas três leituras, tendo o exército, as negociações e o calendário de implementação como os principais pontos de confronto.

Diplomacia: Paris, Washington e capitais árabes redesenham a margem de manobra do Líbano

Paris transforma apoio militar em registro diplomático internacional

A diplomacia libanesa centrou-se em 17 de setembro de 2026 em Paris, onde Joseph Aoun participou na reunião preparatória sobre o apoio ao exército e às Forças de Segurança Interna. Por trás de seu objeto militar, o encontro reúne várias questões diplomáticas: o futuro do Líbano do Sul, o fim da missão Finul, as negociações com Israel, o monopólio de armas e a capacidade do Estado de recuperar gradualmente o controle de seu território.

Al Joumhouriyat, de 17 de setembro de 2026, relata que a França reúne em torno da mesa um importante conjunto de parceiros libaneses. Foram anunciados representantes da Alemanha, Itália, Reino Unido e Irlanda, bem como uma delegação da União Europeia. O componente árabe inclui Arábia Saudita, Egito, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos. Os Estados Unidos também participaram da reunião, juntamente com outros parceiros internacionais. As Nações Unidas estão representadas enquanto o futuro de sua presença no Sul é um dos temas a serem discutidos.

A França quer primeiro estabelecer as necessidades do exército. Nahar, de 17 de setembro de 2026, salienta que a reunião ainda não é uma conferência de doadores. O Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Francesas, Fabien Mandon, explica que se trata de identificar as capacidades necessárias em um ambiente profundamente alterado. O fim anunciado do Finul obriga-nos a reflectir agora sobre a divisão de responsabilidades no Sul.

Esta abordagem confere a Paris uma função diplomática especial. A França não está apenas à procura de financiamento. Tenta reunir países que não têm necessariamente a mesma leitura da situação libanesa. Os Estados Unidos colocam forte ênfase nas armas Hezbollah. Os países europeus procuram evitar um vazio no Sul. Os Estados árabes querem consolidar o Estado libanês. Beirute apela ao reforço do exército para acompanhar medidas israelitas concretas.

Joseph Aoun escreveu sua presença nesta lógica. Al Bina Ele afirma que a relação histórica entre os dois países é particularmente importante no período atual. No entanto, o Presidente não pede uma assistência de emergência limitada. Pretende um programa sustentável que permita aos serviços militares e de segurança assumir progressivamente mais responsabilidade.

A reunião tornou-se assim um teste diplomático. O Líbano procura transformar o amplo apoio político ao seu exército em compromissos concretos, evitando simultaneamente condições que não podem ser satisfeitas imediatamente.

Joseph Aoun e Emmanuel Macron enfrentam o pós-Finul

O futuro da presença internacional no Sul do Líbano é uma das questões mais sensíveis do comércio franco-libanês. Joseph Aoun afirma que Beirute não quer um vácuo após o fim do Finul em dezembro de 2026. Declara-se aberta a outra força, desde que disponha de um quadro jurídico e respeite a soberania libanesa.

Al Binas, de 17 de setembro de 2026, informa que o Presidente deve discutir com Emmanuel Macron a situação geral no Líbano, mas especialmente no Sul, operações israelenses, o período pós-Final e o processo de negociação. A reunião franco-libanesa não pode, portanto, ser separada da procura de uma nova arquitectura de segurança.

Nahar de 17 de setembro de 2026 traz um elemento adicional. Fabien Mandon confirma que a França está trabalhando com a Itália em várias faixas para o período pós-Final. Não apresenta uma solução definitiva e sublinha a necessidade de envolver as partes interessadas.

Assim, Paris tenta preservar um papel europeu no Sul, reconhecendo que a fórmula actual está a chegar ao fim. Esta posição responde às preocupações libanesas. Para Beirute, o desaparecimento de qualquer presença internacional deixaria o exército confrontado com uma carga consideravelmente maior, enquanto a retirada de Israel permanece incompleta.

Al Akhbar, de 17 de setembro de 2026, revela também a existência de uma proposta para uma missão civil e militar europeia de três anos. O projeto visa fortalecer o exército, as Forças de Segurança Interna, vigilância, inteligência, fronteiras e portos. A proposta não substitui formalmente o Finul. No entanto, mostra que os europeus já estão a preparar uma presença adaptada à nova fase.

A diplomacia francesa está, portanto, na junção de vários cenários. Defende a manutenção do apoio internacional. Ela trabalha com Roma. Apoia um aumento no exército. Participa igualmente na reflexão europeia sobre o reforço das instituições libanesas.

O eixo com Amã consolida em torno do exército

A presença do rei Abdullah II em Paris confere ao encontro uma dimensão árabe especial. O envolvimento jordaniano não começa com a reunião de 17 de setembro. O apoio ao exército faz parte do « processo Aqaba », lançado na Jordânia vários anos antes.

Al Joumhouriat, de 17 de setembro de 2026, relata que Joseph Aoun conheceu o soberano jordaniano assim que chegou a Paris. O Presidente libanês agradeceu-lhe o apoio de Amã ao exército e os seus esforços a favor da reunião internacional.

A dimensão bilateral da entrevista também é destacada por Al Bina em 17 de setembro de 2026. Ambos os líderes analisam as relações libanesa-jordanianas após a assinatura de 21 acordos e memorandos de entendimento na reunião da Alta Comissão Conjunta em janeiro de 2026. Joseph Aoun apelou para que esses acordos fossem efetivamente implementados.

O diálogo com Amã não se limita, portanto, à componente militar. Inclui a cooperação entre os dois Estados. Mas a segurança é agora a força motriz da relação. A Jordânia tem uma experiência militar e de segurança importante e mantém relações estreitas com vários parceiros ocidentais e árabes empenhados em apoiar o Líbano.

A presença simultânea de Joseph Aoun, Emmanuel Macron e Abdullah II permite ligar as dimensões europeia e árabe de apoio ao Estado libanês.

Washington continua a ser indispensável, mas as diferenças persistem

A diplomacia americana é igualmente central. Washington é um parceiro do exército, um mediador entre o Líbano e Israel, e um grande actor na reflexão sobre o futuro mecanismo do Sul.

O encontro entre o representante libanês e o embaixador israelita em Washington mostra a importância deste canal. Al Akhbar, de 17 de Setembro de 2026, informa que as discussões dizem respeito à aplicação do acordo-quadro, à retirada de Israel, à cessação das operações e à extensão das zonas experimentais. Nenhum resultado decisivo é anunciado.

A dificuldade diplomática reside na ordem das medidas. Beirute quer acções israelitas. Israel exige mais resultados sobre as armas Hezbollah. Os Estados Unidos procuram manter as negociações apesar deste desacordo.

Al Joumhouriyat de 17 de setembro de 2026 descreve em paralelo uma divergência entre Washington e Paris sobre o apoio ao exército. Os americanos pediriam um progresso concreto na questão do monopólio de armas antes de liberar alguma ajuda. O jornal refere – se a um envelope de 150 milhões de dólares. Paris defende uma abordagem mais simultânea: fortalecer o exército enquanto exige progresso no terreno.

Esta diferença é importante para a diplomacia libanesa. Beirute deve convencer Washington de que a falta de capacidade é, em si, um obstáculo à implementação das decisões do Estado. Por conseguinte, as autoridades libanesas procuram evitar uma equação em que os auxílios só seriam pagos após o cumprimento de missões específicas que exigem esses auxílios.

O papel do embaixador americano Michel Issa faz parte desta sequência. Ad Diyar de 17 de setembro de 2026 descreve um diplomata muito ativo que vai diretamente para o Sul e segue as áreas experimentais. As suas viagens devem permitir que Washington tenha uma leitura directa dos progressos e dos obstáculos.

O Líbano procura preservar a sua relação com Riade num contexto regional tenso

A Arábia Saudita também ocupa um lugar importante na diplomacia libanesa da época. Sua participação no processo de Paris vem em um momento em que a tentativa de atacar Meca provoca uma grande onda de condenações.

As principais autoridades libanesas responderam rapidamente. Al Sharq Al Awsat, de 17 de setembro de 2026, relata que Nawaf Salam condena a tentativa de ataque e afirma a total solidariedade do Líbano com o reino, sua liderança e seu povo. O Departamento dos Negócios Estrangeiros assume uma posição semelhante.

Joseph Aoun também condenou a tentativa. Al Sharq de 17 de setembro de 2026 relata que considera o ataque a lugares sagrados como um ataque além da soberania saudita e afetando um lugar central para os muçulmanos. Pede uma posição comum árabe e islâmica.

Esta convergência institucional é diplomáticamente significativa. Há vários anos que o Líbano procura restabelecer relações mais estáveis com os países do Golfo, nomeadamente com Riade. O apoio saudita ao exército libanês, a reconstrução e a economia continuam a ser potencialmente importantes.

Um outro elemento sobre esta relação é Al Liwas de 17 de setembro de 2026. O diário apresenta a recente visita de Michel Issa ao vice-presidente do Conselho Superior Islâmico xiita, Ali al-Khatib, como uma abordagem americana inspirada em uma iniciativa anteriormente liderada pelo embaixador saudita Walid Bukhari. O jornal vê esses contatos como uma tentativa de manter um diálogo com o ambiente xiita libanês em um período dominado pela questão das armas.

Esta leitura destaca um aspecto mais discreto da diplomacia regional. Riyadh e Washington não estão apenas interessados em instituições oficiais. Procuram também manter canais com componentes sociais e religiosos que possam desempenhar um papel na estabilização interna.

Beirute e Damasco buscam a base para uma relação mais equilibrada

A relação com a Síria parece menos espetacular, mas é outro projeto diplomático. Al Sharq, de 17 de setembro de 2026, relata a reunião do ex-presidente Michel Sleiman com o sírio Chargé d’affaires Iyad al-Hazzaa.

Michel Sleiman apelou para que as relações entre os dois países sejam desenvolvidas com base no interesse mútuo e no respeito pela soberania. Insiste na coordenação entre as instituições de segurança para prevenir o tráfico de armas e munições através da fronteira. Ele também pediu o início da delimitação da fronteira internacional.

Surge também a questão dos velhos acordos bilaterais. Michel Sleiman considera necessário rever os textos celebrados no passado para manter um equilíbrio entre os interesses dos dois Estados.

Esta posição surge quando a nova liderança síria tenta reconstruir as suas relações com o Líbano. Os anos de guerra alteraram profundamente a relação entre Beirute e Damasco. As questões fronteiriças, o tráfico, os detidos, as deslocações e os acordos económicos são agora todas questões a tratar num quadro interestatal mais tradicional.

A fronteira torna-se particularmente importante à medida que o Líbano se empenha no debate sobre o monopólio das armas. Controlar os fluxos de armas significa também reforçar a cooperação com Damasco.

Diplomacia libanesa tenta converter o contexto regional em apoio estatal

A multiplicação dos canais diplomáticos revela finalmente a mesma prioridade. Beirute procura colocar o Estado no centro das suas relações externas.

Com Paris, o objetivo é fortalecer o exército e preparar o pós-Final. Com Amã, consolidar o apoio árabe às instituições. Com Washington, para assegurar progressos nas negociações com Israel, preservando simultaneamente a ajuda militar. Com Riade, consolidar uma relação que se tornou estratégica novamente. Com Damasco, reconstruir um relatório baseado em fronteiras, segurança e interesses bilaterais.

No entanto, esta diplomacia continua sujeita ao relatório da força regional. A guerra com o Irão, as tensões nos estreitos, a crise no Iémen e as operações israelitas no Líbano reduzem a margem de manobra de Beirute.

A escolha de Joseph Aoun e Nawaf Salam é precisamente multiplicar o apoio para não permitir que o Líbano dependa de um único canal. Paris oferece cobertura europeia. Washington possui algumas alavancas em Israel. Os Estados árabes podem prestar assistência política, financeira e militar. As Nações Unidas continuam a ser importantes para a legitimidade internacional do Sul.

A diplomacia libanesa de 17 de setembro de 2026 parece menos como uma sucessão de reuniões de protocolo do que como a busca de uma nova arquitetura externa. O seu objectivo é reunir os parceiros internacionais com base num princípio: reforçar o Estado e o seu exército, ao mesmo tempo que obtém as medidas israelitas necessárias para que este aumento do poder possa ser traduzido em realidade no terreno.

Política internacional: guerra contra o Irão, batalha de estreitos e extensão do conflito ao Mar Vermelho

Washington procura uma saída à medida que a guerra entra no sétimo mês

A guerra contra o Irã e sua extensão às principais rotas marítimas dominam em grande parte a política internacional nos jornais de 17 de setembro de 2026. O conflito já não se limita às greves entre os Estados Unidos, Israel e o Irão. Afeta agora o Estreito de Ormuz, Iêmen, Bab al-Mandeb, Arábia Saudita e cadeias de abastecimento globais. Várias publicações descrevem uma guerra que está mudando na natureza. As operações militares permanecem intensas, mas a diplomacia busca simultaneamente uma fórmula para evitar uma maior expansão.

Al Sharq Al Awsat, de 17 de setembro de 2026, relata as declarações do vice-presidente americano J.D. Vance, que anuncia uma « fase completamente diferente » do conflito dentro de dois meses. Não especifica o que isso significa a nível militar ou diplomático. No entanto, ele confirmou a declaração anterior de Donald Trump de que a guerra deveria passar por uma grande mudança após as eleições de renovação do Congresso agendadas para novembro.

Esta temporalidade americana atrai atenção. A Casa Branca sugere que uma mudança na estratégia está sendo considerada, sem indicar se será uma redução nas operações, uma nova fase militar ou um retorno mais forte à negociação. J.D. Vance lembra que Donald Trump, como Comandante-em-Chefe, decide quando os conflitos começam e terminam. Também reconhece a impaciência da população americana com a duração da guerra.

Esta declaração foi reiterada por Al Liwa, em 17 de Setembro de 2026, e salientou que o Vice-Presidente também se recusou a definir com precisão a nova fase. Esta falta de detalhe mantém várias leituras. Washington pode procurar preparar opinião para uma mudança de estratégia. Pode também utilizar este prazo como meio de pressão sobre Teerão.

Ao mesmo tempo, a guerra produziu um debate interno americano. Al Quds, de 17 de setembro de 2026, relata que a Câmara dos Representantes adotou um texto sobre os poderes de guerra com o objetivo de pôr fim aos ataques americanos contra o Irã e exigir a retirada das forças militares americanas da região. O texto obteve 220 votos contra 204, com o apoio de sete representantes republicanos eleitos.

Esta decisão revela um desafio político que vai além da oposição tradicional entre os dois partidos. A presença dos republicanos entre os partidários do texto mostra que parte do campo presidencial também questiona a duração e extensão do engajamento militar.

O conflito iraniano enfrenta, portanto, dois calendários. O primeiro é militar e depende da situação no terreno. O segundo é político e conduz diretamente às eleições americanas de novembro.

O Estreito de Ormuz torna-se a prioridade de Pequim

A China também procura colocar a diplomacia no centro do caso. Seu principal objetivo imediato é a reabertura do Estreito de Ormuz e a proteção dos fluxos de energia.

Al Bina O oficial chinês apela a Teerão e Washington para que exerçam contenção e retornem ao memorando de Islamabad. Solicita às partes que retomem consultas substanciais nesta base.

Wang Yi também pede medidas rápidas para reabrir o Estreito de Ormuz. A China liga directamente esta procura à estabilidade do transporte de energia e das cadeias de abastecimento globais.

Al Sharq Al Awsat, de 17 de setembro de 2026, insiste nesta dimensão. Pequim não quer que a crise regional se alastre ainda mais ao Iémen e ao Mar Vermelho. A diplomacia chinesa considera que a situação revela as deficiências da actual arquitectura de segurança no Médio Oriente e apela ao seu reforço.

A posição de Pequim baseia-se num claro interesse económico. A Ormuz é uma transição importante para as exportações de energia. Qualquer perturbação duradoura aumenta os custos de transporte, exerce pressão sobre os preços e ameaça o abastecimento de grandes economias importadores.

Mas a China também procura manter uma posição diplomática específica. Mantém relações com Teerão e apela ao Irão para que contribua para a reabertura do Estreito. Wang Yi reafirma a estabilidade da política chinesa em relação ao Irã, mas enfatiza a necessidade de voltar a um caminho negociado.

Abbas Araghchi respondeu que o Irã permaneceu pronto para defender sua soberania e território, embora acolhesse soluções diplomáticas garantindo os direitos da nação iraniana. Por conseguinte, a mensagem iraniana combina firmeza militar e disponibilidade condicional para negociação.

A reunião aconteceu antes de um compromisso anunciado entre Xi Jinping e Donald Trump em Washington. Este calendário reforça a possibilidade de Pequim tentar transformar o seu diálogo com Teerão numa alavanca nas suas discussões com os Estados Unidos.

Os próprios estoques dos EUA se tornam um tópico estratégico

Outro efeito da guerra foi a pressão sobre os estoques de munição americanos. O jornal relata as descobertas de um relatório do Inspetor Geral do Departamento de Defesa dos EUA alegando uma escassez estratégica e dificuldades industriais em substituir rapidamente as munições usadas.

Em especial, o documento referia-se a problemas relacionados com motores a combustível sólido, explosivos, materiais propulsores e mão-de-obra industrial especializada. O custo das munições envolvidas também é apresentado como muito alto.

O debate centra-se na interceptação e ataque de mísseis utilizados durante o conflito. Al Bina.

Esta situação abre uma questão estratégica mais ampla. Os Estados Unidos devem apoiar simultaneamente vários teatros. O conflito iraniano reforça os compromissos relacionados com a Ucrânia e com a presença americana na região Indo-Pacífico. Por conseguinte, uma utilização muito grande de mísseis no Médio Oriente pode ter consequências para o planeamento militar noutras regiões.

Al Bina, em particular, destaca as preocupações de um possível confronto com a China. O problema não é apenas financeiro. O aumento do orçamento não aumenta imediatamente a produção quando a capacidade industrial, as cadeias de abastecimento e as competências especializadas são limitadas.

A guerra contra o Irão começa assim a produzir um debate sobre a sustentabilidade do esforço militar dos EUA. Essa questão também pode explicar a multiplicação de sinais relativos a uma « nova fase » do conflito.

Iémen transforma guerra de forças

O segundo grande teatro regional é agora o Iémen. A batalha por Bab al-Mandeb liga diretamente o conflito iraniano com o Mar Vermelho e a Arábia Saudita.

Al Quds de 17 de setembro de 2026 relata que a Arábia Saudita acusa os Houthis de terem tentado atacar Meca com um drone. As defesas aéreas sauditas alegam ter interceptado e destruído a aeronave antes de entrar no espaço aéreo proibido em torno da cidade. O porta-voz da coligação Turki al-Maliki apresenta esta tentativa como o segundo ataque a Meca após o ataque de julho de 2017.

Os Houthis disputam esta versão. Al Quds relata que Mohammed al-Farah, um membro de sua agência política, chama a acusação de mentira e nega qualquer alvo de Meca.

Ao mesmo tempo, os Houthis reclamam novas operações contra a Arábia Saudita. Seu porta-voz militar Yahya Saree anuncia ataques nas instalações Yanbu de Aramco e na base aérea Khamis Mushait. O movimento afirma ter usado mísseis balísticos e drones e apresenta essas operações como resposta à intensificação dos ataques sauditas no Iêmen.

O confronto também se espalha sobre o terreno iemenita. Al Quds de 17 de setembro de 2026 relata operações de forças governamentais em várias áreas de Taez, com ataques às posições atribuídas aos Houthis. Lutar ao redor da costa e as estradas que levam a Bab al-Mandeb é de particular importância.

Al Binas de 17 de setembro de 2026 apresenta esta batalha como diretamente relacionada com a guerra contra o Irã. Segundo a análise diária, o controle de Bab al-Mandeb determina o valor estratégico das rotas alternativas quando a navegação em Ormuz é interrompida. Embora os portos do Mar Vermelho e o terminal Yanbu devam servir de alternativa às rotas do Golfo, a capacidade dos Houthis de ameaçar Bab el-Mandeb reduz grandemente a eficácia desta solução.

O Iémen tornou-se assim uma parte essencial da guerra de forças.

Arábia Saudita mobiliza ampla solidariedade regional

A alegada tentativa contra Meca provoca uma onda de convicções. Al Sharq Al Awsat de 17 de setembro de 2026 registra as reações de muitos Estados árabes e muçulmanos, incluindo Jordânia, Catar, Kuwait, Egito, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iêmen e Paquistão. O Conselho de Cooperação do Golfo, a Organização de Cooperação Islâmica e a Liga Árabe também condenam o ataque.

O ficheiro excede rapidamente a segurança saudita. O simbolismo de Meca confere ao incidente uma dimensão religiosa e diplomática particular.

Al Sharq Al Awsat também dedica análise jurídica para direcionar lugares de adoração. O jornal recorda as proteções concedidas aos edifícios religiosos ao abrigo do direito humanitário internacional quando não são objetivos militares. Os peritos citados consideram que um ataque deliberado a um lugar religioso protegido pode constituir uma grave violação e, dependendo das circunstâncias, um crime de guerra.

Ao mesmo tempo, o Conselho de Segurança está a considerar a escalada no Iémen e Bab al-Mandeb. Al Sharq Al Awsat, de 17 de setembro de 2026, informa que o governo iemenita apresenta agora a situação como uma ameaça para além do quadro interno. A liberdade de navegação, o aprovisionamento energético e o comércio mundial são directamente afectados.

Os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e outros países concentram-se nos ataques contra a navegação e as infra-estruturas. A questão do apoio iraniano aos Houthis também foi levantada nos discursos.

A batalha de Bab al-Mandeb tornou-se assim um problema internacional de segurança marítima.

Israel e Arábia Saudita enfrentam indiretamente o mesmo oponente

O aumento do poder dos Hothis também produz aproximações indiretas inesperadas. Al Quds, de 17 de setembro de 2026, relata, citando o canal israelense Kan, que Israel começou a transmitir aos sauditas, através dos Estados Unidos, informações sobre os Houthis.

Tal cooperação permaneceria indireta e passaria por Washington. Diz-se que está ligado à experiência de Israel em seus confrontos com o movimento iemenita desde outubro de 2023.

O mesmo jornal relata preocupação com o porto israelense de Eilat. O domínio houthi sobre Bab al-Mandeb ameaça diretamente sua atividade. As autoridades portuárias receiam o encerramento total se a situação persistir.

Por conseguinte, a convergência de interesses é clara. Riade quer proteger as suas cidades, instalações energéticas e vias marítimas. Israel quer preservar o acesso a Eilat e à navegação no Mar Vermelho. Washington quer manter a liberdade de circulação num dos principais corredores comerciais globais.

Esta convergência não significa o aparecimento de uma aliança formal no processo. No entanto, mostra como o prolongamento da guerra iraniana altera os cálculos regionais.

O Sudão permanece preso numa guerra alimentada por fora

A crise sudanesa é outra questão internacional importante, embora permaneça atrás do Irão e do Iémen. Al Bina.

Guterres descreve a situação humanitária como insuportável. A guerra que começou em abril de 2023 entre o exército e as Forças de Apoio Rápido causou o deslocamento de mais de 14 milhões de pessoas.

O Secretário-Geral insiste na responsabilidade dos intervenientes externos. As armas, as tecnologias militares, os combatentes e as redes logísticas fornecidas no exterior contribuem para prolongar o conflito. Uma missão de inquérito das Nações Unidas salienta, entre outros, que estes meios permitem aos beligerantes atacar áreas civis remotas com drones.

Al Quds de 17 de setembro de 2026 também relata um desastre no oeste de Kordofan. O colapso de uma mina de ouro perto de Nahud resultou em pelo menos 82 mortes de acordo com uma administração local ligada às Forças de Apoio Rápido. As operações de alívio são complicadas pela falta de equipamento pesado e pela natureza do terreno.

O desastre mineiro ilustra indiretamente os efeitos de um conflito que enfraquece as instituições e as capacidades de alívio. Opera numa área controlada por um dos dois campos onde as estruturas públicas estão profundamente fragmentadas.

A política internacional de 17 de setembro de 2026 é assim dominada pela mesma expansão dinâmica. A guerra contra o Irão atingiu os estreitos. A Batalha de Ormuz forçou a China a intervir diplomaticamente. O conflito continuou em direção a Bab al-Mandeb e transformou o Iêmen em um grande teatro estratégico. A Arábia Saudita enfrenta novos ataques, enquanto os Estados Unidos começam a medir o custo militar e político de seu engajamento. No Sudão, a ONU recorda que outra guerra regional também continua a ser alimentada por intervenções externas.

Economia: o aumento das taxas dos EUA reacende os riscos para o Líbano, enquanto a energia e as finanças públicas permanecem sob pressão

A Reserva Federal reforça sua política contra a inflação persistente

A decisão da Reserva Federal dos EUA de aumentar suas taxas de juros pela primeira vez desde 2023 é o principal evento econômico internacional tratado pelos jornais de 17 de setembro de 2026. A sua importância para o Líbano deve-se, em especial, à importância do dólar na economia, uma vez que o país continua a sua reestruturação financeira e procura restabelecer as condições necessárias para o retorno dos investimentos. Várias publicações, no entanto, primeiro se concentram nas razões norte-americanas para a decisão: a persistência da inflação e o aumento dos preços da energia em um ambiente geopolítico instável.

Al Bina O intervalo-alvo aumenta assim para 3,75% – 4%. Este é o primeiro aumento desde 2023. A instituição justifica a sua escolha pela necessidade de trazer a inflação de volta mais rapidamente ao seu objectivo de 2%. Salientou ainda que a incerteza se manteve elevada, em parte devido à evolução geopolítica.

Al Liwa Os relatórios diários de que os mercados tinham em grande parte antecipado este aumento. A mudança não é menos sensível politicamente, pois Donald Trump está pedindo uma rápida redução no custo do crédito.

Al Sharq Al Awsat de 17 de setembro de 2026 apresenta esta decisão como o primeiro teste real da relação entre o presidente da Reserva Federal Kevin Warsh e Donald Trump. O Presidente dos EUA defende uma política de taxas muito mais baixa. Ele afirma que devem ser reduzidos para 1% ou mesmo abaixo. Pelo contrário, o banco central favorece a estabilidade dos preços.

Kevin Warsh explica que os dados de verão não mostram uma melhoria suficiente nas tendências fundamentais da inflação. O aumento dos custos energéticos, ligado às tensões regionais e à guerra contra o Irão, pesa sobre os preços. O banco central enfrenta assim um dilema clássico: apoiar a actividade com taxas mais baixas ou manter uma política restritiva para impedir que a inflação se estabilize.

O conflito político entre a Casa Branca e o banco central dos EUA é observado além dos Estados Unidos. Uma política monetária mais restritiva apoia geralmente o rendimento dos activos denominados em dólares e aumenta o financiamento internacional. Para um país como o Líbano, que procura sair de uma crise financeira prolongada e restaurar o seu acesso ao capital, o ambiente externo está, portanto, a tornar-se menos favorável.

O Líbano continua à procura de condições para um reinício real

A situação libanesa parece muito mais fragmentada nos jornais. Nenhum indicador domina o dia. Pelo contrário, as publicações destacam vários obstáculos persistentes: custos energéticos, serviços públicos fracos, incertezas orçamentais, poder de compra e dificuldades em atrair investimentos.

Al Joumhouriyat de 17 de setembro de 2026 dá uma imagem particularmente crítica. O jornal evoca uma acentuada deterioração econômica e um declínio na qualidade de vida. Sublinhou a pobreza e a contínua incapacidade do Governo de fornecer soluções rápidas para as crises quotidianas.

O sector da electricidade continua a ser um dos principais símbolos desta incapacidade. Vários deputados do Parlamento estiveram no centro das suas intervenções durante a sessão do desafio governamental. Al Sharq, de 17 de setembro de 2026, relata que Sajiih Attieh considera a eletricidade como um critério fundamental para julgar a ação do governo. Adib Abdel Massih pede um plano de curto prazo que permita ao cidadão ver uma melhoria concreta na alimentação.

Por sua vez, Paula Yacoubian levantou a questão do custo do óleo combustível e dos interesses econômicos em torno do setor. Ela volta às acusações sobre comprar combustível a preços baixos e depois faturar em níveis mais elevados. Ela também se perguntou sobre o papel das redes de petróleo e geradores privados na manutenção da crise.

Por conseguinte, a questão excede o número de horas de corrente. O preço da electricidade afecta directamente os custos de produção. As empresas dependentes de geradores ou soluções privadas suportam encargos adicionais. Estas despesas afectam então os preços dos bens e serviços.

Al Joumhouriyat, de 17 de setembro de 2026, salienta precisamente que a eletricidade continua a afetar as famílias e as capacidades produtivas. Por conseguinte, o retorno dos investimentos exige não só reformas financeiras, mas também infra-estruturas capazes de reduzir os custos incorridos pela economia real.

A energia renovável está crescendo apesar dos bloqueios

Neste contexto, as iniciativas privadas no domínio das energias renováveis são particularmente importantes. Nahar de 17 de setembro de 2026 dedica sua economia ao atraso acumulado por vários contratos de energia alternativa, alguns dos quais permaneceram suspensos desde 2017. O jornal ilustra esta situação com painéis solares instalados sobre o rio Beirute, um projeto ambicioso que permanece inacabado.

Este ritmo lento contrasta com algumas iniciativas privadas. Nahar relata que a Coral está acelerando seus investimentos na transição energética através de sua empresa especializada Energia. A empresa está desenvolvendo projetos para os setores privado e industrial e autoridades locais.

Um acordo foi alcançado com Green Me e o município de Jbeil para construir uma instalação solar em terra municipal. O financiamento deve ser assegurado por Cnergies e implementação por Green Me. O objetivo anunciado é reduzir o custo energético suportado pela comunidade local.

O modelo baseia-se em contratos de compra de electricidade a longo prazo. O cliente não tem de suportar o custo total do investimento imediatamente. A empresa financia a infraestrutura e, em seguida, opera e mantém o sistema durante a vigência do contrato.

Nahar já cita inscrições em um hotel em Chtaura e em um hospital Zahlé. O jornal relata que a instalação de Chtaura permitiria uma economia que poderia se aproximar de 60% durante a alta temporada.

O interesse económico destes projectos é duplo. Reduzem a dependência das fontes tradicionais e dão às empresas mais visibilidade aos seus custos energéticos. Num país onde o abastecimento público é ainda insuficiente, as energias renováveis tornam-se menos uma escolha ambiental do que um elemento de competitividade.

Mas o contraste entre o dinamismo de algumas iniciativas privadas e o atraso nos projectos públicos continua a ser importante. A transição energética libanesa avança sem um quadro verdadeiramente uniforme, com projectos dispersos e uma forte dependência das capacidades financeiras individuais das empresas, municípios e famílias.

Salários públicos: entre poder de compra e risco de financiamento inflacionário

A questão dos salários do sector público é outro ponto de tensão económica. Al Joumhouriat, de 17 de setembro de 2026, informou as preocupações da comunidade financeira quanto ao financiamento de novos aumentos para funcionários públicos e aposentados.

O problema é duplo. Por um lado, a deterioração do poder de compra alimenta a pressão social para melhorar os salários. Por outro lado, as soluções disponíveis são limitadas.

A utilização da criação monetária suscita receios de um regresso à inflação e uma nova pressão sobre a moeda. O aumento dos impostos pode conduzir a um forte desafio social e a uma economia frágil.

Por conseguinte, o debate não tem a ver apenas com o nível desejável de salários. Diz respeito à capacidade do Estado para financiar as suas despesas numa base sustentável.

Farid Boustany, citado por Al Sharq em 17 de setembro de 2026, apela a uma programação orçamental de três anos em vez de uma abordagem de um ano. Além disso, apelou a uma reestruturação do sector público e salientou a necessidade de as contas avaliarem a execução orçamental.

Esta questão insere-se no âmbito mais vasto das reformas financeiras. O Líbano deve restabelecer a capacidade do Estado para planear as suas receitas e despesas. Os aumentos pontuais decididos sob pressão social não podem substituir uma política salarial sustentável.

A dificuldade é reforçada pelo custo de vida. Enquanto os serviços essenciais, como a electricidade, os transportes, a saúde e a educação continuarem a ser dispendiosos, os aumentos salariais nominais podem ser rapidamente absorvidos pelas despesas diárias.

Os depositantes permanecem no centro da crise financeira

A questão bancária também permanece no debate parlamentar. Al Sharq, de 17 de setembro de 2026, relata a intervenção do deputado Taha Naji, que resume uma das preocupações centrais dos depositantes: os seus fundos serão devolvidos a eles ou serão transferidos como créditos aos seus herdeiros?

Esta formulação recorda que a crise bancária continua por resolver apesar de outras emergências políticas.

A restauração da confiança económica depende em grande medida do tratamento das perdas no sistema financeiro. Os depositantes ainda aguardam uma resposta sobre os mecanismos de devolução de seus ativos. Os bancos, o Estado e o Banco do Líbano continuam a enfrentar a distribuição de perdas acumuladas desde a crise.

As discussões com o Fundo Monetário Internacional constituem, portanto, um elemento importante do calendário económico. Al Liwa O governo também deve rever várias questões econômicas e financeiras em suas reuniões.

O Governador do Banco do Líbano, Karim Suaid, está neste contexto no centro de uma instituição chamada a acompanhar a estabilização monetária, participando no tratamento das consequências da crise bancária. No entanto, os jornais do corpus de 17 de Setembro não fornecem dados precisos suficientes sobre as reservas, os depósitos ou o balanço do Banco do Líbano para fornecer uma fotografia completa da situação nessa data.

Por conseguinte, o debate continua a ser essencialmente político e estrutural: como é que as perdas podem ser distribuídas, tanto quanto possível proteger os depositantes e reconstruir um sector bancário capaz de financiar a economia?

Os investimentos dependem agora tanto da segurança como das reformas

Várias intervenções parlamentares estabelecem uma ligação directa entre soberania, estabilidade e regresso de capitais. Ghassan Hasbani, citado por Al Sharq em 17 de setembro de 2026, resume esta relação afirmando que não pode haver estabilidade sem um monopólio sobre armas, investimento e recuperação sem estabilidade.

Esta leitura está amplamente presente no debate económico libanês. As reformas financeiras são essenciais, mas não são suficientes se os investidores continuarem a perceber um elevado risco militar.

A este respeito, o Sul do Líbano é simultaneamente uma questão económica e de segurança. Destruição, deslocamento e incerteza sobre o futuro das comunidades fronteiriças retardam o investimento e a reconstrução. A continuação das operações israelitas também aumenta o risco para infra-estruturas e empresas.

A conferência de Paris sobre o exército tem, portanto, uma dimensão económica indirecta. Um Estado capaz de garantir uma maior estabilidade pode reduzir o risco associado ao investimento. Por outro lado, uma extensão da incerteza de segurança pode neutralizar alguns dos efeitos das reformas.

Alain Aoun, citado pela Al Sharq em 17 de setembro de 2026, apela precisamente para a criação de condições para atrair financiamento e investimento em vez de esperar apenas por soluções externas. Sua intervenção responsabiliza as instituições libanesas: o retorno do capital depende também da qualidade da governança e da previsibilidade do quadro econômico.

Preços mais elevados da energia

O contexto internacional complica ainda mais esta equação. A guerra contra o Irão e as perturbações nos estreitos conduziram a custos energéticos mais elevados. É precisamente este desenvolvimento que contribui para as preocupações inflacionistas da Reserva Federal dos EUA.

Para o Líbano, que depende fortemente das importações de energia, esta situação é uma vulnerabilidade directa.

Um aumento sustentável do petróleo afecta o combustível, os transportes, a produção privada de electricidade e os custos comerciais. Pode também aumentar as contas de importação e pressionar as famílias.

Al Joumhouriat de 17 setembro 2026 já menciona o aumento dos preços da gasolina e do peso da eletricidade em orçamentos. Por conseguinte, a crise energética global pode dificultar ainda mais o restabelecimento do poder de compra.

A situação ilustra a importância estratégica dos investimentos em energias renováveis. Quanto mais empresas e comunidades reduzem a sua dependência do combustível importado, menos estão expostas a choques externos.

A economia libanesa de 17 de setembro de 2026 continua, assim, entre dois conjuntos de restrições. No interior, tem de resolver os problemas da electricidade, dos salários públicos, dos depósitos bancários, das finanças públicas e do investimento. Lá fora, está a registar um aumento dos custos da energia e um reforço monetário dos EUA. Os sinais da transição energética e a continuação das discussões com o Fundo Monetário mostram que os trabalhos estão a progredir. Mas a imprensa de hoje se concentra em uma economia cuja recuperação ainda depende da capacidade das autoridades de transformar as reformas anunciadas em mecanismos sustentáveis e simultaneamente reduzir o risco de segurança que continua a pesar sobre a atividade.

Justiça: investigação do porto de Beirute apanhada por uma fuga e uma nova batalha processual

Uma nota do Ministério Público levanta o processo de 4 de Agosto

A investigação sobre a explosão do porto de Beirute voltou à vanguarda em 17 de setembro de 2026. Desta vez, a atualidade não é resultado de uma decisão final do juiz Tarek Bitar, mas da divulgação de informações atribuídas a uma nota da Procuradoria Geral. Vários nomes de antigos políticos estão circulando. A reacção do ex-presidente Michel Aoun abre imediatamente uma segunda frente: a do segredo da investigação e da origem do voo.

Nahar, de 17 de setembro de 2026, informa que Michel Aoun anunciou a apresentação de uma queixa criminal após a publicação de informações sobre o suposto conteúdo da nota do procurador-geral no arquivo do porto. O antigo Presidente refere-se nomeadamente à divulgação de informações falsas, difamação e violação do segredo da investigação. Ele apresenta sua abordagem como defesa da verdade e da justiça, mas também do respeito pelas vítimas.

Al Quds de 17 de setembro de 2026 fornece mais informações sobre o conteúdo atribuído a esta nota. De acordo com relatórios de uma fonte judicial citada pelo jornal diário, o Ministério Público alegadamente solicitou responsabilidade criminal por vários ex-autores. Os nomes do ex-primeiro-ministro Hassan Diab e dos ex-ministros Ghazi Zeaiter, Ali Hassan Khalil e Youssef Fenianos aparecem nesta informação. O nome de Michel Aoun também foi mencionado no que diz respeito à possível responsabilidade por negligência.

A distribuição destes nomes ocorre antes de Tarek Bitar ter proferido o ato que deve determinar o seguimento judicial do caso. Esta cronologia alimenta imediatamente a controvérsia. A opinião pública descobre uma suposta parte das conclusões do promotor enquanto o juiz mantém a sua discrição.

Ad Diyar, de 17 de setembro de 2026, relata as explicações do ex-ministro Salim Jreissati. Recorda que a nota transmitida pelo Ministério Público ao juiz do inquérito constitui uma avaliação jurídica e não uma decisão vinculativa. De acordo com ele, ela continua coberta de segredo. O juiz pode ter em conta o seu conteúdo, mas não é obrigado a repetir as suas conclusões.

O arquivo de porta está, portanto, em uma situação única. As responsabilidades já estão a ser discutidas publicamente, enquanto o procedimento para a sua elaboração legal não está concluído.

Michel Aoun abre um segundo arquivo sobre o vazamento

A queixa de Michel Aoun desloca parte da atenção. A questão não é mais apenas o que o promotor teria recomendado ao juiz. Também é necessário determinar como as informações apresentadas como confidenciais deixaram o processo judicial.

Nahar de 17 de setembro de 2026 relata que o ex-presidente se refere explicitamente à violação do sigilo da investigação. Sua abordagem vem após a circulação de contas sobre o conteúdo da nota da Procuradoria Geral.

Ad Diyar, de 17 de setembro de 2026, dá a esta questão uma dimensão institucional. Salim Jreissati refere-se à possibilidade de uma denúncia contra o desconhecido, a fim de identificar o responsável pela divulgação. Se a investigação conduzir a um magistrado, ele também mencionou qualquer intervenção da inspecção judicial.

O problema afeta diretamente a credibilidade da investigação. O arquivo do porto já experimentou longos períodos de bloqueio, desafios jurisdicionais, apelos e confrontos políticos. Uma fuga sobre uma importante exposição pode agora alimentar as acusações de que o procedimento seria usado em debate partidário.

Salim Jreissati também chama a atenção para o calendário. Ele observou que a informação tinha surgido quando o Parlamento estava debatendo a ação do governo. Isto reflecte-se em algumas reacções políticas. Ela alimenta a hipótese de usar vazamento para influenciar notícias políticas.

No entanto, não há identificação pública do autor da divulgação em 17 de setembro. A denúncia pode, portanto, abrir uma investigação real sobre a investigação: a justiça responsável pela determinação das responsabilidades na explosão pode ter de procurar simultaneamente responsabilidades na divulgação de seus próprios documentos.

Responsabilidade dos ex-líderes revive debate constitucional

A circulação dos nomes de Hassan Diab e ex-ministros reativa outro conflito que acompanha a investigação há vários anos: o do tribunal competente para processar políticos por atos relacionados com suas funções.

Al Quds, de 17 de setembro de 2026, destaca esta dimensão ao relatar as informações atribuídas à nota do Ministério Público. O problema não é apenas a possível existência de falta ou negligência. Também diz respeito à sua qualificação jurídica.

A Constituição libanesa constitui um mecanismo especial para certas responsabilidades dos Presidentes e Ministros. Todavia, a justiça comum pode intervir quando considerar que os actos praticados constituem infracções normais que não se confundem com o exercício normal de uma função ministerial.

É precisamente nesta fronteira que o ficheiro portuário já produziu numerosas disputas.

A suposta presença do nome de Michel Aoun acrescenta uma nova dificuldade. O ex-presidente não ocupou o cargo ministerial no momento da explosão. Por conseguinte, a questão da sua eventual responsabilidade deve ser analisada em conformidade com as regras aplicáveis à Presidência da República e com os actos realizados durante o mandato.

Al Sharq, de 17 de setembro de 2026, dedica uma análise jurídica separada à responsabilidade e imunidade do Presidente da República. O jornal recorda a tensão entre dois princípios: nenhum funcionário público deve ser colocado acima da lei, mas a função presidencial goza de garantias para impedir que os processos judiciais se tornem um meio de bloquear o funcionamento das instituições.

Por conseguinte, a devolução do nome de um antigo chefe de Estado no caso do porto confere a esta questão teórica um alcance muito concreto.

As reacções políticas dividem-se sem seguir exactamente as divisões habituais

A divulgação suscita reacções políticas, mas não se limitam a um confronto entre partidários e opositores de Michel Aoun.

Al Quds, de 17 de setembro de 2026, relata que o ex-deputado Amal Abu Zeid está questionando o risco de justiça seletiva. Referiu-se à possibilidade de tratamento político do caso em processo judicial.

Farès Souhaid escolhe outra abordagem. Pediu que a atenção continuasse centrada na natureza da explosão e nas responsabilidades fundamentais. Para ele, a acumulação de nomes não deve fazer esquecer as questões que permanecem no centro da investigação.

Eli Mahfoud, um adversário político de Michel Aoun, também tomou uma posição cautelosa. Al Quds relata que se recusa a transformar o aparecimento do nome do ex-presidente em uma ocasião de vingança política. A justiça deve avançar sem júbilo partidário.

Estas reações mostram a sensibilidade particular do arquivo de porta. Mesmo personalidades opostas a Michel Aoun temem que a politização de novas informações ponha em risco a busca da verdade.

O desafio reside também nas expectativas das famílias das vítimas. Desde a explosão, têm vindo a exigir respostas sobre a cadeia de responsabilidade pelo armazenamento de materiais perigosos, sobre os responsáveis que os conheciam e sobre as decisões que poderiam ter evitado o desastre.

A divulgação prematura de uma lista de nomes pode dar a impressão de progresso. Pode também desviar a atenção para confrontos políticos em torno de cada personalidade mencionada.

O Conselho Superior do Judiciário responde a outra controvérsia

Ao mesmo tempo, o sistema judicial enfrenta outra controvérsia, desta vez em torno do recrutamento de juízes.

Nahar, de 17 de setembro de 2026, publica um direito de resposta do secretariado do Conselho Superior do Judiciário sobre a concorrência de entrada no Instituto de Estudos Judiciários. A Comissão responde às informações publicadas no dia anterior numa secção confidencial do jornal.

Solicitou que as informações sobre o concurso fossem verificadas antes da publicação. Afirma que o procedimento está organizado de acordo com critérios científicos elevados e num quadro de transparência. O Conselho apresenta o concurso como uma tentativa de fornecer um modelo de recrutamento para as instituições estatais, apesar das dificuldades que o país enfrenta.

Ele também afirma que suas portas permanecem abertas a qualquer pedido de informação ou verificação do processo.

Este episódio parece ser secundário ao arquivo de porta. Todavia, aborda o mesmo problema fundamental: a confiança na justiça. A renovação do poder judiciário, as nomeações, a transparência dos concursos e a independência dos juízes determinam a capacidade do sistema para lidar com casos politicamente sensíveis.

Al Joumhouriyat, de 17 de setembro de 2026, também informa, nas suas informações de bastidores, que os peritos jurídicos consideram que o próximo desafio não é apenas nomear membros de novas autoridades reguladoras. A sua capacidade de se afastar das intervenções políticas terá de ser demonstrada. A mesma questão aplica-se à justiça.

Prisões e lei de anistia continuam sendo uma emergência judicial

O debate parlamentar também destaca a situação prisional e a questão da anistia.

Al Sharq, de 17 de setembro de 2026, relata a intervenção do deputado Marwan Hamadeh na prisão de Roumieh. Ele afirma que os detidos morrem regularmente lá e pede ao Conselho Constitucional para decidir prontamente sobre a lei geral da anistia. Ao mesmo tempo, convidou os prisioneiros a suspenderem a greve de fome, salientando que a decisão já não estava nas mãos dos deputados.

A situação prisional é assim descrita como uma emergência humana e judicial. Procedimentos lentos, superlotação e condições de detenção continuam a alimentar pedidos de reforma.

A questão da anistia continua a ser politicamente sensível. Uma medida geral pode abordar a situação dos prisioneiros cujos procedimentos sejam prolongados ou cujas condições de detenção sejam muito precárias. Ao mesmo tempo, levanta questões sobre as infracções em causa, as exclusões necessárias e a igualdade perante a lei.

Por conseguinte, o apelo ao Conselho Constitucional mantém o caso pendente.

Essa expectativa alimenta tensão nas prisões. Também ilustra as dificuldades do Estado em lidar rapidamente com problemas judiciais cujas consequências sociais estão se tornando cada vez mais graves.

O caso de Riad Salamé permanece presente nas notícias judiciais

Al Sharq de 17 de setembro de 2026 também relata um novo passo na defesa do ex-governador do Banco do Líbano Riad Salamé. Seu advogado pediu sua libertação em argumentos legais.

O caso do ex-governador continua ligado às investigações financeiras que acompanharam o colapso bancário e monetário. Ele mantém uma forte dimensão pública devido ao papel central desempenhado por Riad Salamé por várias décadas na cabeça do Banco do Líbano.

O pedido de libertação não significa o encerramento do processo. Trata-se das condições de detenção e dos argumentos jurídicos que permitem à defesa solicitar que o seu cliente seja libertado durante a continuação do processo.

Esta notícia lembra-nos que os grandes assuntos financeiros permanecem abertos ao lado do ficheiro do porto. A justiça libanesa deve, portanto, gerir simultaneamente investigações envolvendo ex-políticos, líderes financeiros e corrupção ou casos de gestão pública.

O desafio permanece para proteger a investigação da batalha política

No entanto, o caso do porto concentra a maior parte da atenção judicial de 17 de Setembro. A razão não é apenas os nomes mencionados. Corre o risco de o procedimento voltar a perder o seu centro.

A questão principal continua a ser a responsabilidade na explosão. Quem sabia do perigo? Que autoridades foram alertadas? Que decisões foram tomadas ou omitidas? Que fatos podem ser criminalmente atribuídos a cada pessoa responsável?

A nota do Procurador constitui um passo neste processo. Não substitui o trabalho do Juiz Tarek Bitar.

A fuga complica agora esta distinção. Permite que a batalha política comece antes da decisão judicial. Os apoiadores das pessoas mencionadas denunciam uma operação direcionada. Seus oponentes podem ser tentados a considerar as informações publicadas como uma condenação já adquirida.

Entre essas duas leituras, o juiz deve preservar sua autonomia.

A queixa de Michel Aoun aumenta a pressão. Pode exigir justiça para examinar o funcionamento interno do procedimento e o circuito de um documento apresentado como confidencial.

O ficheiro portuário está, portanto, a entrar numa fase particularmente delicada. Após os anos de bloqueio, seu avanço deveria colocar os fatos e responsabilidades de volta ao centro. A divulgação precoce da pontuação pode, pelo contrário, reacender confrontos sobre competência, imunidade, motivação política e fuga.

O desafio judicial imediato agora é impedir que a busca do autor da divulgação e o confronto em torno dos nomes prevaleçam sobre o objetivo esperado desde 4 de agosto de 2020: estabelecer, numa decisão fundamentada e juridicamente defensável, responsabilidades individuais na explosão do porto de Beirute.

Sociedade: De volta à escola sob pressão, ajuda alimentar e fragilidade persistente dos serviços públicos

Escola pública tenta recuperar a aprendizagem perdida

A educação é o principal arquivo da sociedade libanesa suficientemente desenvolvido na imprensa de 17 de setembro de 2026. Após vários anos de crises econômicas, conflitos e encerramentos, a frequência escolar foi interrompida. O governo procura agora superar a única reabertura das instituições. O objetivo declarado é medir as perdas de aprendizagem e consolidar um sistema público sob pressão crescente.

Al Sharq, de 17 de setembro de 2026, relata a terceira reunião do conselho estratégico responsável pela gestão do Fundo Fiduciário da Educação. A reunião foi organizada pelo Primeiro-Ministro Nawaf Salam, com a participação do Governo, dos parceiros financeiros e do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Deve preparar o ano lectivo 2026-2027 e definir prioridades para os anos seguintes.

Nawaf Salam apresenta a educação como um dos pilares da recuperação do Líbano. Ele reconheceu que crises sucessivas haviam interrompido o aprendizado e colocado considerável pressão sobre as escolas. O governo agora quer garantir que as crianças recuperem o que perderam. Ele também ressaltou a continuidade do sistema escolar durante os períodos mais difíceis. Segundo ele, os professores, as diretoras e o ministério continuaram a manter uma ligação entre estudantes e suas escolas.

O Ministro da Educação e do Ensino Superior, Rima Karami, coloca a recuperação da aprendizagem no topo da agenda. Seu objetivo não é apenas trazer as crianças de volta para as salas de aula. Ela quer que este retorno seja uma aprendizagem eficaz. Ao mesmo tempo, o Ministério procura prosseguir as reformas necessárias para reforçar a educação pública.

O desafio é importante. Uma retomada administrativa normal dos cursos não é suficiente quando várias coortes de estudantes vivenciaram sucessivas interrupções. As aberturas acumulam-se de ano para ano. Crianças cujas famílias têm menos meios para financiar aulas particulares, equipamentos digitais ou apoio adicional são mais severamente afetadas.

O representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Líbano, Marco Luigi Corsi, destaca especificamente este risco em Al Sharq em 17 de setembro de 2026. Na sua opinião, qualquer interrupção adicional poderia aumentar a lacuna e empurrar as crianças mais vulneráveis ainda mais para trás dos outros. O apoio internacional deve, portanto, ser utilizado para acelerar a recuperação da aprendizagem, mas também para reabilitar as escolas e prosseguir as reformas.

As escolas públicas devem absorver novos alunos

Outro desenvolvimento apareceu em Nahar em 17 de setembro de 2026. O jornal relata que muitos estudantes de escolas particulares supostamente ingressaram em escolas públicas, visto que suas famílias não são mais capazes de lidar com o aumento das propinas.

O fenômeno permanece difícil de quantificar. Nahar afirma que ainda é muito cedo para ter estatísticas oficiais do Ministério para medir a extensão do problema. No entanto, revela pressão social significativa. A escola pública já não recebe apenas famílias que a escolheram tradicionalmente. Pode também tornar-se uma solução de reserva para parte das classes médias enfraquecida pelo custo da educação privada.

Este movimento pode mudar profundamente as necessidades do setor.

Um aumento da matrícula requer mais professores, salas, equipamentos e meios de operação. No entanto, está a acontecer num contexto em que o Estado já deve resolver a situação dos trabalhadores contratados e as disparidades entre instituições.

Al Liwa Este trabalho deve identificar as necessidades e eventuais excedentes de pessoal. O departamento afirmou que queria respeitar considerações administrativas e humanas.

A abordagem responde a uma velha dificuldade. As necessidades dos professores não são distribuídas uniformemente. Algumas instituições podem não ter pessoal, enquanto outras podem ter um número maior de contratantes do que as necessidades reais. O mapeamento preciso deve permitir uma melhor alocação de recursos.

No entanto, o Ministério deve administrar esse processo sem agravar a precariedade dos professores contratados. Al Liwa Por conseguinte, o Estado deve encontrar outras fontes para garantir a remuneração.

O problema educacional também se torna um problema orçamentário. A recuperação da aprendizagem requer recursos adicionais num momento em que as finanças públicas permanecem limitadas.

Os parceiros internacionais continuam a ser essenciais para o sistema de ensino

O financiamento externo continua a desempenhar um papel importante. Al Sharq, de 17 de setembro de 2026, relata que a União Europeia reafirma o seu empenho na educação pública e na estratégia do ministério.

O representante europeu Sami Saadi salientou que o sector tinha pago um preço elevado durante o último conflito. Os cursos foram interrompidos e muitas instalações foram danificadas. O Fundo Fiduciário da Educação deverá ajudar a restaurar ambientes escolares seguros e garantir o acesso a uma educação de qualidade.

Este auxílio não se limita à reconstrução de edifícios. Acompanha igualmente os programas de reforma do sistema e de recuperação da aprendizagem.

Nawaf Salam coloca esses esforços na « Visão 2040 » do setor educacional. O Governo está empenhado em prosseguir as reformas necessárias e investimentos internos, com o apoio de parceiros estrangeiros.

No entanto, a dependência do financiamento externo levanta uma questão de sustentabilidade. Programas internacionais podem reparar escolas, apoiar projetos e apoiar reformas. O funcionamento quotidiano do sistema continua a ser da responsabilidade do Estado.

O caso dos professores contratados ilustra essa limitação. Os doadores podem financiar algumas intervenções, mas a remuneração regular deve ser integrada numa arquitectura pública estável.

A reentrada torna-se assim um teste da capacidade do governo de passar da lógica de gestão de crises para a política de educação sustentável.

A ajuda alimentar volta com as consequências sociais da guerra

A vulnerabilidade social também aparece no setor alimentar. Em 17 de setembro de 2026, Al Liwa.

Esta farinha deve destinar-se aos refugiados palestinianos e aos refugiados libaneses afectados pelos recentes desenvolvimentos. A doação mostra que as consequências da situação de segurança continuam a produzir necessidades humanitárias directas.

A ajuda alimentar é particularmente importante num país onde uma parte da população já sofreu uma redução acentuada do poder de compra. Para as famílias deslocadas, a perda de habitação ou de actividade económica aumenta as dificuldades globais de custo de vida.

O apoio aos refugiados palestinianos foi outro aspecto. A sua situação económica permanece frágil e depende, em parte, de programas de assistência. A chegada da farinha destina-se a um produto básico: pão.

A escolha da ajuda recorda também a sensibilidade especial do Líbano às questões de segurança alimentar. O país depende fortemente das importações de cereais. Qualquer perturbação das cadeias de abastecimento internacionais, portos ou preços pode afectar rapidamente as famílias.

A guerra regional e as perturbações das grandes rotas marítimas aumentam a incerteza. Os conflitos em torno dos estreitos podem aumentar os custos dos transportes e da energia, com consequências indirectas para os produtos alimentares.

O Sul continua confrontado com retorno, habitação e serviços

As consequências sociais das operações militares também aparecem por trás das principais questões diplomáticas. O regresso dos habitantes às localidades do sul não depende apenas da retirada israelita e do destacamento do exército. Envolve alojamento, estradas, escolas, serviços de saúde e actividade económica.

Ad Diyar de 17 de setembro de 2026 dá a esta questão uma dimensão especial através do caso de Zawtar al-Gharbiyah. A visita do embaixador americano Michel Issa não é apenas sobre as condições de segurança. A presença de uma delegação do Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução mostra que as infra-estruturas e o desenvolvimento também fazem parte da reflexão.

Segundo relatórios diários, uma antiga proposta para Zawtar previa mesmo a criação de uma área industrial financiada por um país árabe. A ideia, portanto, associou segurança, retorno populacional e desenvolvimento econômico.

O modelo ilustra um dos maiores problemas pós-guerra. Uma aldeia pode ser protegida sem se tornar imediatamente habitável novamente. As pessoas devem poder trabalhar e aceder a serviços essenciais.

O deputado Nasser Jaber, citado por Al Sharq em 17 de setembro de 2026, resume essa expectativa dizendo que os habitantes de Nabatiyah não só querem declarações de solidariedade. Querem um governo presente quando estão expostos ao perigo.

Kassem Hashem, por sua vez, pede um plano de emergência abrangente e uma política nacional sustentável para o Sul para que os habitantes possam ficar em suas terras.

A dimensão social torna-se, portanto, inseparável do debate sobre soberania. O regresso do Estado deve ser visível em segurança, mas também nos serviços.

O ambiente torna-se um tema de segurança pública

As preocupações ambientais aparecem também nas informações de 17 de Setembro. Nahar relata uma controvérsia em Zahlé sobre materiais apresentados como tóxicos e destinados ao aterro no caza.

O município afirma ter até agora recusado seu enterro. As trocas de comunicados de imprensa estão a aumentar, mas o destino exacto destes assuntos permanece no centro das consultas locais.

Este caso ilustra uma dificuldade recorrente no gerenciamento de resíduos: a falta de confiança entre comunidades, operadores e moradores. Quando um produto é apresentado como perigoso, a falta de informações claras sobre sua origem, composição e destino rapidamente se alimenta de preocupações.

A questão vai além do Zahlé. O Líbano sofreu várias crises de resíduos e aterros. A capacidade das autoridades para fornecer informações transparentes sobre materiais perigosos é, por conseguinte, uma questão de saúde pública e ambiental.

O Sul enfrenta outra forma de risco ambiental. Al Sharq Al Awsat, de 17 de setembro de 2026, relata os avisos da ministra do Meio Ambiente Tamara El Zein após a explosão israelense na colina Ali al-Taher.

Segundo os dados do Centro Geofísico Nacional citados pelo ministro, a explosão de cerca de 1.100 toneladas de explosivos teria produzido ondas terrestres comparáveis a um terremoto de magnitude 4.2. O local está perto de grandes falhas geológicas.

Por conseguinte, o Ministro adverte sobre as consequências que poderiam ultrapassar a destruição imediata. O uso de grandes quantidades de explosivos pode afetar o solo, infraestrutura e segurança das áreas circundantes.

Esta preocupação acrescenta uma dimensão ambiental à guerra. As consequências já não são medidas apenas em edifícios destruídos ou terrenos tornados inacessíveis. Também dizem respeito a solos e equilíbrios geológicos.

O custo de vida continua a enfraquecer as famílias

Por último, a situação social continua estreitamente ligada às dificuldades económicas. Al Jumhouriyat de 17 de setembro de 2026 refere-se ao aumento dos preços, o peso da eletricidade e o aumento da pobreza. As famílias continuam a suportar directamente o custo das falhas de serviço público.

A eletricidade é o exemplo mais visível. Quando a alimentação pública é insuficiente, as famílias devem financiar soluções privadas. O gasto energético reduz então os recursos disponíveis para alimentação, educação e saúde.

O aumento das taxas escolares no setor privado aumenta a pressão. A suposta transferência de estudantes para o público descrita por Nahar é um dos sinais desse enfraquecimento.

A questão dos salários do sector público e dos pensionistas também está relacionada com esta situação. Os pedidos de aumento são resultado de uma perda real de poder de compra. Mas as dificuldades de financiamento limitam as oportunidades governamentais.

Os dossiês sociais de 17 de setembro de 2026 mostram assim uma sociedade ainda organizada em torno de mecanismos de crise. Os doadores financiam parte da educação. A ajuda externa fornece farinha a populações vulneráveis. As famílias procuram soluções menos dispendiosas para a escolarização. As pessoas do Sul estão simultaneamente à espera de segurança e reconstrução. Os municípios devem abordar as preocupações ambientais com meios limitados.

O desafio para o Estado é agora transformar estas respostas ad hoc em serviços sustentáveis. Na educação, como na ajuda às populações deslocadas, o desafio já não é apenas passar por uma emergência adicional. Trata-se de reconstruir instituições capazes de funcionar sem depender permanentemente de um novo programa excepcional ou de uma nova assistência externa.

Cultura: teatro libanês questiona inteligência artificial, enquanto criação árabe questiona sua memória e seu futuro

Em Beirute, « Não para todos » imagina uma humanidade sob o controle da máquina

A criação libanesa proporciona o tema cultural mais diretamente relacionado ao país na imprensa de 17 de setembro de 2026. Al Quds dedicou uma ampla crítica à peça « Não para todos », apresentada no Teatro Monnot em Beirute. O espetáculo usa a inteligência artificial não como mero cenário tecnológico, mas como princípio organizador de uma sociedade futura. A questão colocada é a liberdade de decisão quando a máquina adquire o poder de selecionar, avaliar e, em última análise, autorizar escolhas humanas.

A peça é escrita e dirigida por Sarah Abdo e Karim Chebli. Nour Hajjar, Elie Mitri e Sarah Abdo interpretam-na. Al Quds, de 17 de setembro de 2026, descreve um dispositivo no qual um sistema de inteligência artificial avalia dois homens para determinar qual deles possui as qualificações necessárias para se tornar pai. Os dois candidatos descobrem gradualmente que participam num concurso do qual um sairá qualificado e o outro excluído. A paternidade, normalmente ligada à tomada de decisão privada e individual, torna-se assim uma autorização concedida por um sistema.

A exposição expande rapidamente esta situação para questionar o futuro da sociedade. Será que as pessoas manterão a capacidade de decidir por si mesmas? Determinará a inteligência artificial quem é capaz de se tornar um pai, uma profissão ou algumas decisões pessoais? O espetáculo transforma essas questões em um debate teatral e não abstrato.

Al Quds salienta que o humor desempenha um papel importante. O público ri de situações que estão gradualmente se tornando perturbadoras. Cada riso, no entanto, refere-se a uma possibilidade: a de um futuro em que a avaliação algorítmica é introduzida em áreas até então reservadas ao julgamento humano.

O sistema submete os personagens aos exames médicos, psicológicos e educacionais. O histórico familiar e os vestígios deixados pelo passado tornam-se dados avaliáveis. Por conseguinte, a máquina não se contenta em examinar o seu comportamento actual. Ela afirma medir sua capacidade global de ser pai.

Essa onipresença é reforçada pelo estadiamento. Al Quds de 17 de setembro de 2026 descreve uma cenografia fria e deliberadamente neutra. O espaço reproduz a ausência de emoção atribuída ao sistema. A iluminação, às vezes brutal, contribui para a impressão de um ambiente em que os personagens são constantemente observados.

O papel da mulher robô impõe uma restrição particular à interpretação. O personagem deve manter uma expressão congelada e um gesto controlado. A frieza aqui se torna um elemento dramático: contrasta a racionalidade supostamente perfeita da máquina com as contradições dos dois candidatos humanos.

No entanto, a peça não apresenta apenas a tecnologia como uma ameaça externa. Também questiona a facilidade com que os indivíduos podem concordar em delegar sua liberdade em troca de uma promessa de eficiência. O sistema torna-se poderoso porque os personagens aceitam as suas regras.

O título em si assume vários significados. Nem tudo é acessível a todos nesta sociedade futura. A máquina decide quem tem as qualidades necessárias. O acesso a uma dimensão fundamental da vida humana torna-se condicional.

A peça permanece em exposição no teatro Monnot até o final de setembro, de acordo com Al Quds de 17 de setembro de 2026. É, portanto, o principal evento cultural libanês claramente anunciado nos jornais de hoje.

Teatro usa tecnologia para falar sobre o presente

A reflexão proposta em Beirute vai além da antecipação. O espetáculo refere-se às tecnologias já presentes no cotidiano. Sistemas de inteligência artificial selecionam conteúdo, classificam perfis e contribuem para decisões em áreas cada vez maiores. O teatro empurra essa lógica para a paternidade, a fim de tornar visível a questão do poder confiado aos algoritmos.

Al Quds também aproxima o uso militar da inteligência artificial. O jornal lembra que tecnologias de processamento e identificação de dados já são utilizadas em conflitos. Esta referência dá uma dimensão regional ao espetáculo. Tanto no Líbano como em Gaza, a tecnologia já não está associada apenas à inovação económica. Também é percebido através de vigilância e capacidades militares.

A escolha do teatro é significativa. Diante da tecnologia baseada em automação, a cena depende da presença física dos atores e do público. O espetáculo confronta, assim, duas formas de relacionamento: a interação humana imediata e um sistema que transforma as pessoas em dados a serem analisados.

Esta oposição permite que a criação libanesa aborde uma questão global sem abandonar o seu próprio ambiente. A peça não tenta explicar tecnicamente a inteligência artificial. Examina o que o seu desenvolvimento poderia mudar na liberdade individual.

A questão é tanto mais relevante quanto se intensifica o debate internacional sobre a regulamentação destas tecnologias. Assim, a cultura une-se, por outro lado, às preocupações políticas e sociais do momento.

A revista « Shir » revive um debate sobre a modernidade poética árabe

Al Quds de 17 de setembro de 2026 também dedica uma importante página cultural a uma controvérsia em torno da revista « Shi O debate foca na relação entre criação literária, guerra fria cultural e redes de financiamento internacional.

O texto publicado responde a um artigo anterior de Rassoul Adnan sobre a modernidade poética e os elos entre a revista e o contexto político da Guerra Fria. O novo contributo põe em causa certas conclusões retiradas destas reconciliações.

A discussão é importante para a história cultural libanesa e árabe. A revista « Shir », fundada em Beirute em 1957 por Youssef al-Khal com vários poetas e intelectuais, desempenhou um papel importante na transformação da poesia árabe contemporânea. Está associado a debates sobre o verso livre, o poema em prosa e a abertura da literatura árabe às correntes internacionais.

A controvérsia não diz respeito à existência de um contexto político. Trata de como passar deste contexto para uma conclusão sobre a própria criação.

Al Quds, de 17 de setembro de 2026, adverte contra uma leitura que reduza as inovações literárias às suas redes de financiamento ou às estratégias culturais da Guerra Fria. A existência de laços institucionais ou influências políticas não é suficiente, segundo esta análise, para demonstrar que todo um movimento poético estava respondendo a uma operação organizada.

Esta discussão junta-se a um debate mais amplo sobre a escrita da história cultural árabe. Devem as obras ser analisadas em primeiro lugar pelo seu valor estético e influência literária? Ou deveriam ser colocados nas redes políticas, editoriais e financeiras que permitiram sua divulgação?

Beirute ocupa um lugar central nesta história. A cidade foi um dos principais locais de encontro entre escritores árabes, editoras, revistas e correntes intelectuais. A controvérsia em torno de « Shir » também reativa uma questão sobre a função cultural do Líbano no século XX.

Marrocos retorna ao trauma do Covid pela cena

O teatro é também o principal tema cultural não-Líbano desenvolvido por Al Quds em 17 de setembro de 2026. O artigo apresenta o trabalho do dramaturgo e crítico marroquino Abdelrahman Ben Zidan em torno da pandemia de Covid-19.

Seu projeto remonta a uma experiência coletiva que continua alimentando a criação seis anos após o período de confinamento. A pandemia não é tratada apenas como uma crise de saúde. É descrita como uma ruptura nas relações humanas.

O confinamento removeu os gestos mais comuns de proximidade: encontro, tocar, acompanhar os doentes ou reunir ao redor dos mortos. O teatro torna-se um meio de revisitar este súbito desaparecimento da vida coletiva.

Al Quds recorda que a pandemia produziu uma importante criação literária e artística. Românticos, poetas, visualistas e dramaturgos tentaram traduzir uma experiência marcada pelo medo, isolamento e incerteza.

Ben Zidan usa a imagem do « fantão sem identidade » para retornar a este momento. O vírus é invisível, mas onipresente. Transforma o comportamento e impõe novas fronteiras entre os indivíduos.

Essa abordagem se junta indiretamente ao show libanês sobre inteligência artificial. Em ambos os casos, o teatro assume um fenómeno que altera profundamente as relações humanas. A pandemia impunha distância física. A inteligência artificial levanta hoje a questão de uma possível delegação da decisão.

Assim, a cena árabe parece ser um lugar privilegiado para examinar as transformações que transcendem as fronteiras nacionais.

Cinema árabe prepara seus próximos projetos com presença palestina

Al Quds de 17 de setembro de 2026 também está interessado na próxima edição do programa de apoio à produção cinematográfica organizada à margem do Festival El Gouna, agendado para 15 de outubro.

A nona edição inclui projetos representando várias cinematografias árabes. A Palestina está presente através de dois filmes, que mantém a criação palestiniana em um espaço regional fortemente marcado pela guerra e suas consequências.

Os programas de ajuda à produção desempenham um papel crescente no cinema árabe. Permitem que os directores apresentem os seus projectos aos produtores, distribuidores e parceiros financeiros mesmo antes da filmagem ou conclusão das obras.

Isto é particularmente importante para a cinematografia com mercados nacionais limitados. A procura de financiamento internacional e de co-produções é frequentemente essencial.

A presença palestiniana assume uma dimensão adicional no contexto actual. Os diretores devem continuar a produzir enquanto as condições materiais da criação são profundamente afetadas pela guerra. O cinema torna-se simultaneamente um meio de documentar uma realidade e de manter uma presença cultural.

Artistas também começam a desafiar a música produzida pela inteligência artificial

O debate sobre a inteligência artificial não se limita ao teatro. Al Quds de 17 de setembro de 2026 relata as críticas do artista marroquino Manal Benchlikha contra a crescente difusão de peças musicais feitas com essas tecnologias.

A cantora defende o valor da criação humana e denuncia a substituição de vozes e talentos reais por produções artificiais. Para ela, a música baseia-se numa dimensão emocional que a máquina não consegue reproduzir.

Sua posição refere-se à crescente preocupação nas ocupações culturais. Ferramentas que geram vozes, melodias ou arranjos tornam-se mais acessíveis. Eles rapidamente produzem conteúdo que imita certos códigos musicais.

A questão, portanto, já não diz respeito apenas às possibilidades oferecidas aos artistas. Ela toca no valor atribuído ao trabalho criativo, na identidade dos intérpretes e no lugar da emoção humana.

A aproximação com « Não para todos » é impressionante. O show libanês imagina uma inteligência artificial de tomada de decisão que pode se tornar um pai. O cantor marroquino está preocupado com uma máquina que pode substituir o artista. Em ambos os casos, o debate é menos sobre o desempenho técnico do que sobre a fronteira que as empresas querem preservar em torno das atividades humanas.

Agenda Cultural: Monnot Theatre mantém « Não para todos » até o final de setembro

Entre os eventos culturais em curso claramente documentados nas publicações de 17 de setembro de 2026, « Não para todos » é a nomeação libanesa mais precisa. Al Quds anuncia que a peça permanece no Teatro Monnot em Beirute até o final de setembro. A série reúne Nour Hajjar, Elie Mitri e Sarah Abdo, em um texto e direção por Sarah Abdo e Karim Chebli.

O corpus do dia, por outro lado, fornece pouca informação suficientemente precisa sobre outros concertos libaneses, exposições ou eventos atualmente programados para constituir uma agenda estendida sem adicionar eventos de outras datas. A seção cultural é, portanto, dominada por debates teatrais e intelectuais e não por uma sucessão de anúncios.

Esta concentração relativa confere, no entanto, uma coerência especial às notícias culturais de 17 de Setembro. Em Beirute, o teatro questiona a liberdade humana diante de algoritmos. No debate literário, a história da modernidade poética árabe é revista através da Guerra Fria e das redes culturais. Em Marrocos, a cena remonta ao trauma do Covid. Na música, os artistas começam a desafiar a produção automatizada. E no cinema, novos projectos árabes procuram financiamento que lhes permita existir.

Assim, a cultura aparece menos como espaço de retirada do que como lugar onde as transformações políticas, tecnológicas e sociais são examinadas com suas consequências humanas.